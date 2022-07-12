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«Добыча»: приквел «Хищника», кровавый и бодрый, несмотря на неловкое заигрывание с повесткой

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На Hulu вышел фильм Дэна Трахтенберга про охоту девушки-индианки на Хищника. Как и некоторые последние фильмы «хищной» франшизы, это тоже кроссовер олдскульного боевика и диснеевской сказки.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Начало XVIII века, север будущих США. Нару (Эмбер Мидфандер), девушка из племени команчей, мечтает стать воином, что вызывает определенный скепсис у ее соплеменников и даже брата (Дакота Биверс), первого парня на деревне.

Инициация воина подразумевает, что он должен успешно поохотиться на кого-то, кто сам на него охотится — например, на пуму. И вот подходящий для Нару случай: неподалеку от лагеря команчей на Землю высаживается Хищник (Дэйн ДиЛьегро), представитель инопланетной расы, превыше всего ценящей охотничьи трофеи.

«Добыча» — приквел легендарного фантастического боевика про Хищника со Шварценеггером и первый фильм за 35-летнюю историю франшизы, название которого авторы придумывали не одну минуту, а две. Франшиза, в своей киночасти состоящая из четырех фильмов и двух отпочковавшихся кроссоверов с участием Чужого, все эти годы влачила довольно жалкое существование (хотя сиквел с Дэнни Гловером был по-своему замечателен): как развивать — не очень понятно, закрыть жалко. И вот недавно студию 20th Century Fox купила Disney, и на ее стриминговом сервисе Hulu у «Хищника» родился этот странный ребенок, выношенный Дэном Трахтенбергом, сертифицированным гиком и автором удачного «Кловерфилд, 10».

«Добыча» тоже своего рода кроссовер — стоеросового сай-фай-хоррор-экшена категории «только для взрослых» и диснеевских сказок про принцесс. Нару, разумеется, уже не столько Покахонтас, чьи приключения с позором отправлены на свалку истории, сколько Мулан, но география тут вторична. Главное, что это воспитательная, духоподъемная история про девушку, бросающую вызов патриархальному порядку.

И, конечно, студия демонстрирует модный постколониальный подход: фильм параллельно с английским озвучен на языке команчей, в главных ролях заняты артисты аутентичных кровей, а нехитрая магистральная идея «Добычи» — в том, что двухметровый инопланетный убийца, сдирающий шкуры со своих ни в чем не повинных жертв, мало чем отличается от европейского траппера. И в принципе француз даже хуже Хищника.

Но вся эта благородная риторика мало что меняет на экране: команчи выглядят так же неправдоподобно, как в старых вестернах, только с другим знаком. Поскольку они должны быть хорошими, то даже не очень-то патриархальны в ущерб чистоте конфликта и лишь мягко намекают Нару, что, мол, не пора ли все-таки на кухню. В конечном счете это по-прежнему немногим больше чем экзотический антураж, подобающий диснеевским героиням. У девушки, как у ее анимационных предшественниц, даже есть (почти) волшебный питомец — умная собачка.

Если же отвлечься от размышлений о колониализме, выяснится, что «Добыча» — очень неплохой боевик, экономный и энергичный, умеренно кровавый и не перегибающий с фан-сервисом. Тут нет ни единого сюрприза, но есть какая-то правильная простота: ни в одном из предыдущих фильмов, включая первый, концепция охоты на охотника не была реализована настолько элементарно и прозрачно. Сейчас ты хищник, через секунду — добыча; мысль, которая многим людям и животным здесь приходит в голову слишком поздно, когда эта голова уже отделяется от тела.

Компьютерные звери по большей части выглядят живыми, за исключением медведя, который традиционно сопротивляется специалистам по CGI. Главный же Хищник первый час фильма эффектно переливается на фоне красот природы. Ближе к развязке, правда, его становится видно все лучше и лучше, и уже труднее абстрагироваться от знания, что это баскетболист, которому надели страшную шапку с дредами и нарисовали на резиновом костюме рельефную мускулатуру. Что ж, консервативных зрителей, вероятно, утешит, что ламповый монстр, истекающий зеленой кровью («значит, его можно убить»), меняется медленнее, чем голливудские методички.

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