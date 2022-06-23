«Быстрее пули»: несмешной боевик-тарантиноид с Брэдом Питтом в скоростном поезде

Сорежиссер «Джона Уика» и бывший каскадер, работавший с Питтом, соединяет в своем эксцентричном боевике все, что любит: мотивы Тарантино и Гая Ричи, живого Питта и Хироюки Санаду, изобретательный мордобой и старые шутки. Получилось достаточно безумно, но недостаточно драйвово.



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Потрепанный жизнью киллер с временным позывным Божья Коровка (Брэд Питт) садится в скоростной поезд-пулю, летящий из Токио в Киото, с подозрительно простым заданием — украсть некий чемоданчик и выйти на первой же остановке. Вскоре выясняется, что к чемоданчику прилагается пара английских убийц — Лимон (Брайан Тайри Генри) и Мандарин (Аарон Тейлор-Джонсон), которые везут к знаменитому криминальному боссу по прозвищу Белая Смерть его непутевого сына (Логан Лерман). Кроме того, в поезде с собственными целями находятся еще несколько коллег Коровки, в том числе злая девочка, которая представляется Маленьким Принцем (Джои Кинг).

Доживи до наших дней каскадер Клифф Бут, герой Питта из «Однажды в… Голливуде» (именно фильма, а не литературной версии, в которой Бут — главный синефил), он, вероятно, одобрил бы этот боевик, режиссер которого Дэвид Литч — бывший коллега Бута и бывший дублер Питта. Теперь Литч играет в высшей лиге («Взрывная блондинка», «Дэдпул 2», «Форсаж: Хоббс и Шоу») и ставит очень броский, очень осязаемый экшен, настоящее каскадерское кино. Но есть и подвох: Литч любит шутки. Интуиция постановщика драк не подводит его никогда. Чувство юмора постоянно. Лучшая работа Литча по сей день — «Джон Уик» (единолично подписанный в итоге его соавтором Стахелски), где шуток минимум, а трупов максимум.

«Быстрее пули», экранизация японской книжки, мог бы быть (и вроде бы сперва задумывался) суровой бойней на скорости 300 км/ч, и это было бы, вероятно, прекрасно. Но Литч зачем-то решил, что он одновременно Гай Ричи и Тарантино — ошибка, на которой еще в конце 1990-х погорело целое поколение режиссеров.

Нарратив этого шумного, перепродюсированного комедийного боевика извилист и дыряв, как нора колонии сурикатов, и все отверстия, через которые должен проходить воздух, законопачены беспомощным черным юмором. «Быстрее пули» населен нарочито эксцентричными персонажами, инфантильными убийцами с нелепыми прозвищами и предположительно смешными особенностями. Герой Питта все время вспоминает своего психотерапевта (киллер у психотерапевта — как свежо). Лимон и Мандарин известны в криминальном мире как близнецы, хотя различаются даже расой, и бесконечно обсуждают английский детский сериал про антропоморфный локомотив. Юная злодейка выглядит как школьница и чуть что хнычет. Есть еще горячий мексиканец и отравительница со змеей наперевес. Где можно, понатыканы камео; о финальных помолчим, но в середине мелькает, например, Ченнинг Татум с, мягко говоря, умеренно смешной гей-шуткой, повторенной, как все шутки в этом фильме, минимум трижды.

Бэд Банни и Брэд Питт

Ни слова без подмигивания, ни ракурса в простоте. Вместо истории — каскад бессмысленных сюрпризов (торжественное объяснение всего происходящего, выданное в развязке, звучит как отговорка). Поезд — сложное, но потенциально очень выигрышное пространство для кино, чему мы знаем десятки примеров. Здесь же герои просто ходят взад-вперед по вагонам от драки к драке, причем сталкиваясь так редко, словно этих вагонов не 16, а 160. А работники железной дороги и другие пассажиры удобно растворяются в воздухе задолго до того, как сценарист придумывает, как от них избавиться.

Карен Фукухара (Кимико в «Пацанах») в униформе толкает тележку с закусками. Позиция весьма незавидная, но тут вообще, несмотря на место действия, японцев поразительно мало, даже голливудских. Только Хироюки Санада — куда же без него — играет мудрого старца с манерами самурая (он, к слову, почти ровесник Питта), а Эндрю Кодзи из «Воина» — его сына с особенно нелепой и циничной предысторией, в которой фигурирует сброшенный с крыши ребенок. Япония иронически сведена к лубочному набору: аригато, катаны, розовый цвет, хитрые туалеты. Даже босс якудза почему-то русский.

В отдельные моменты изобретательный мордобой и беззаботная харизма Питта, надевшего панамку и очки, заставляют забыть обо всем и просто радоваться анархии идиотского высокобюджетного зрелища. Но тут же кто-нибудь срывает стоп-кран: в пятый раз шутит про британский акцент, в десятый раз пускает кровь из глаз. Так, по инерции, монотонно, медленнее черепахи «Быстрее пули» продолжает ползти к конечной станции.