«Святая Эвита»: Наталья Орейро в роли живой и мертвой Эвы Перон

На Hulu вышел мини-сериал о жизни и смерти легендарной первой леди Аргентины, снятый по мотивам сюрреалистического бестселлера Томаса Мартинеса. В нем невероятные факты, оригинальная фантазия и точнейшая игра Орейро складываются в типичную агиографию, весьма далекую от реального портрета, но увлекательную!



Изможденная женщина с трудом подходит к окну и смотрит на пустую площадь. Еще недавно здесь стояли миллионные толпы, с радостным волнением ловившие каждое ее слово. Она — Эва Мария Ибаргурен Дуарте де Перон, жена президента Аргентины Хуана Перона, снискавшая больше народной любви и уважения, чем ее муж. Но в 33 — в зените славы, расцвете молодости — за Эвой, или товарищем Эвитой, как она сама предпочитала себя называть, пришла смерть. Рак матки прогрессировал быстро и причинял ей ужасные мучения; единственное, что смогли сделать врачи для облегчения ее боли, — лоботомия. Сразу же после констатации смерти 26 июля 1952 года ее тело начали готовить к бальзамированию. Перон хотел выставить Эвиту в хрустальном гробу на всеобщее обозрение в специально построенном мавзолее. Но все пошло не по плану.

«Святая Эвита» начинается с событий, которыми заканчиваются мюзикл «Эвита» Эндрю Ллойда Уэббера и одноименный фильм с Мадонной. Для тех, чьи представления о ее жизни ограничиваются этими произведениями, мини-сериал Родриго Гарсии и Алехандро Меси станет своеобразным сиквелом. Он прольет свет на одну из самых темных страниц в аргентинской истории ХХ века: похищение тела Эвиты, перевозка мумии в Европу, погребение под чужим именем и возвращение в Буэнос-Айрес спустя почти два десятилетия.

Эрнесто Альтерио и Наталия Орейро

Действие сериала разворачивается в трех временных отрезках. Самый длинный из них — между 1944-м, когда произошла встреча актрисы Эвы Дуарте с Хуаном Пероном (Дарио Грандинетти), в то время еще вице-президентом Аргентины, и 1952-м. Широкими мазками даны два главных события до знакомства с Пероном. Мы видим ее первую и последнюю встречу с отцом — уже покойным (Эвита стала пятой незаконнорожденной дочерью Хуана Дуарте, состоятельного землевладельца из соседнего города, которую он не успел признать до своей смерти). Нам показывают отъезд героини из родного городишки в столицу в 15 лет.

Второй временной пласт начинается в 1955-м: сразу после военного путча, в результате которого был свергнут Перон, забальзамированное тело отправляется в макабрическое путешествие. Тело сопровождает прижизненный адъютант Эвиты, полковник Карлос Эухенио де Мури Кениг, перешедший на сторону путчистов и откомандированный спрятать реликвию от перонистов, которые могли бы использовать мощи Эвиты в своих целях.

Третий отрезок — это 1971 год, в котором столичный журналист Мариано Васкес (Диего Веласкес) пытается собрать концы этой дикой истории. Таймлайны хаотично нарезаны и соединены тревожным монтажом, сцены обрываются неожиданно, на полуслове и перемежаются немного затянутыми затемнениями. Так что у зрителя есть выбор, кого из троих — Эвиту, Васкеса или полковника Мури — считать настоящим протагонистом сериала.

Диего Веласкес

Интереснее всего, конечно, наблюдать за Мури, которого играет Эрнесто Альтерио («Не стоило лгать», «Преимущества путешествий поездами», «Идеальные незнакомцы»). Этот серый функционер с идеальной выправкой, безумными глазами, немецкой фамилией и косой челкой на протяжении семи эпизодов кажется то карьеристом, то извращенцем, то робким влюбленным. Реальный де Мури Кениг, судя по воспоминаниям знавших его людей, был настоящим чудовищем, одержимым трупами. Посмотреть на его образ как на трагический впервые предложил Томас Элой Мартинес — звезда аргентинской расследовательской журналистики, автор бестселлера «Санта-Эвита», который и лег в основу сериала. Писатель сделал невероятное допущение: а что если полковник был влюблен в Эвиту при ее жизни?

Роман, соединивший документальную точность с самой смелой фантазией, в свое время наделал много шума. Книга впервые вышла в 1995 году с вынесенным на обложку комментарием Габриэля Гарсии Маркеса: «Вот наконец роман, который я хотел прочитать!» А Марио Варгас Льоса в отзыве, опубликованном в El Pais, назвал книгу «одновременно и биографией, и социополитической фреской, и репортажем, и историческим документом, и истерической фантазией, и сюрреалистическим взрывом, и нежной, трогательной радиопостановкой».

Так в каком же жанре снята «Святая Эвита»? Во-первых, это, разумеется, триллер. Во-вторых, детектив с несколькими неизвестными и финальным твистом, который, пусть и неловко, восстанавливает историческую правду. В-третьих, байопик, но с некоторыми оговорками. Жизнь Эвы Перон идеально вписывается в стандарты теленовеллы (их, кстати, начали снимать в Латинской Америке, когда она была жива, в начале 1950-х). Дочь любовницы богача, она, родившись буквально в нищете, стала главной женщиной страны — этот путь был проделан на топливе силы характера, доброты и обаяния. В этом смысле выбор на роль не особенно внешне похожей Наталии Орейро очевиден: сколько раз она играла простых девчонок с золотым сердцем, которые получают все? «Страшно подумать, что люди перестанут ассоциировать меня с „Диким ангелом“ и начнут считать причастной к истории Эвиты», — шутит Орейро. Но ее Эвита — это действительно продолжение всех ролей, которые принесли Наталии популярность.

Наталия Орейро

Официальная биография Эвы уже при жизни напоминала больше житие святой, чем жизнеописание человека: многочисленные благие деяния (от раздачи квартир беднякам до дарования избирательного права женщинам), истовая вера в правильность избранного пути, мученическая смерть в возрасте Христа, нетленность мощей. «Святая Эвита» следует за мифом, созданным по приказу Перона, но ничего не рассказывает о том, какой в действительности была или какой могла бы быть его жена. За кадром остаются и гонения на неугодных, которые устраивала Эвита, и даже тот факт, что ни одну из своих блистательных речей она не написала сама, все их составлял профессиональный спичрайтер Франсиско Муньос Аспири. Став при жизни главным символом перонизма, она и после смерти должна была играть эту роль — освещала политику мужа сиянием из гроба. А сегодня, после кинематографической ревизии и корректировки ее биографии, проведенной по инициативе Сальмы Хайек, с подачи и при участии которой была снята «Святая Эвита», Эва Перон становится символом нового движения — женского. Напомним, что в реальности жена президента была не соперницей своего мужа, а наоборот, символом его власти, трофейной женой. Она выполняла все указания Перона и работала на укрепление его новой электоральной базы — женщин, прежде не вовлеченных в политическую жизнь.

Главная ловушка, в которую попали все причастные к «Святой Эвите», — это вовсе не необходимость коррекции истории. Эвита была в первую очередь перформером: сперва популярной радиоактрисой, потом — публичным политиком. Она известна своим поклонникам только по маске, а снять ее — значит разрушить магию. Именно поэтому оказались обречены попытки пробиться к «правде» и Томаса Элоя Мартинеса, и создателей сериала, и, возможно, Орейро, которая часами смотрела видеозаписи выступлений президентской жены и пыталась перенять ее жесты и манеру держаться. Все, что им позволено, — лишь скользить под угрозой разрушения объекта, которым они так зачарованы, по поверхности мраморного изваяния. Кстати, мумию в сериале называют «статуя».

В этом смысле показательно фантазийное допущение сюжета: попытки отличить настоящую мумию Эвиты от ее восковых копий становятся сложнейшей проблемой. Вместо того чтобы просто отрезать у мертвой палец (так было в реальности) и убедиться, что это труп, герои не решаются потревожить прекрасную оболочку.

Автор: Маргарита Кирпикова