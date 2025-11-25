Что просят у Деда Мороза актеры из фильма «Письмо Деду Морозу»? В списке — стоматологические услуги

Письмо Деду Морозу можно не только отправить, но и посмотреть: в прокат вышел одноименный новогодний фильм. У юриста Петра (Антон Филипенко) неожиданно сбываются детские желания: звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро хочет выйти за него замуж, игрушки оживают, в холодильнике — одни конфеты. А о чем мечтают актеры фильма? Мы попросили их написать письмо Деду Морозу.

играет юриста Петра

Дорогой (в столице вызвать Деда Мороза на час — это дорогое удовольствие) Дед Мороз! Пишу тебе из актерского вагончика, пока у меня обед. Спасибо тебе за этот год! Вагончик стал приятнее, и имя мое на нем появилось — электронными русскими буквами. Я хочу пожелать в новом году нашему брату (я имею в виду актерский цех) выработки в пять минут! И чтобы после трех ночных смен был разрыв (то есть выходной). Своим друзьям хочу пожелать доделать зубы (у кого проблемы), чтобы они ослепляли меня своей красотой! Ваш Филипен!

играет саму себя

Дедушка Мороз, я бы хотела, чтобы у всех детей было счастливое детство, наполненное играми, с богатым воображением и фантазиями. И чтобы дети наслаждались тем, что они дети. Иногда они хотят вырасти слишком быстро, да и родители и школа постоянно предъявляют к ним требования как к взрослым. Мы забываем, что им нужно оставаться детьми — в этом самая большая радость! А для себя я прошу только одного — не потерять своего внутреннего ребенка и сохранить веру в чудо, человечность и мир.

Костя Каримов

играет сына Петра, который отправляет детские письма папы Деду Морозу

Съемки фильма

Дорогой Дед Мороз, подари мне, пожалуйста, мантию-невидимку. Я знаю, что она одна на свете (мама мне это говорила), но я все равно очень-очень сильно хочу с ней поиграться. Если сможешь, пожалуйста, как-нибудь сделай. Если не сможешь, вместо этого подари мне PlayStation 5 и игру по «Гарри Поттеру», чтобы я хотя бы там бегал в мантии-невидимке. И ты же подглядываешь за нами, значит, ты можешь выбрать подарки для моих младших сестры Алисы и брата Кирюши.

Я знаю, что ты взрослым подарки не приносишь, но я бы тебя попросил, чтобы ты маме принес новый фотоаппарат, а папе — новую машину. Просто ты им давно не дарил!

играет дочку Петра, начинающего блогера

Дорогой Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, главную роль в фильме жанра фэнтези. Пусть это будет сериал — добрый, волшебный, фантастический мир с красивой симфонической музыкой, дружбой и приключениями. Такой сериал, который полюбят все дети и будут смотреть еще очень долго.

играет Сильвию, помощницу Орейро

Съемки фильма

Дорогой Дед, прошу тебя в новом году хорошенько меня побаловать! Я же девочка, а не лошадь ломовая. Хочу съемки на море, много персиков, шелковицы и сирени.

играет шаолиньского монаха

Анатолий Цой и Азамат Нигманов

Как известно, Новый год — это время чудес и исполнения всех желаний, даже самых несбыточных. Дед Мороз, сделай, пожалуйста, так, чтобы у каждого ребенка в мире исполнилось его заветное желание и чтобы он встретил самую волшебную ночь в кругу любящей его семьи! Пусть каждый дом будет наполнен теплом, счастьем, любовью и достатком. А что касается меня, дорогой Дед Мороз, мне хочется пожелать себе достигнуть новых творческих высот, потому что мы готовим в новом году неожиданную коллаборацию в виде целого альбома. Он тебя точно удивит!

Купите билеты на этот фильм на Кинопоиске Вернем до 30% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй. Акция до 31.12.25, условия.

Автор: Лиза Кузнецова (@ekuznetsovaa)