«Главное — не бояться провала»: Константин Хабенский — об умении оставаться человеком, союзе с Быковым и работе чиновника

Константин Хабенский любит вспоминать, как ректор ЛГИТМиК (ныне РГИСИ) Владимир Яковлев обратился к ним, первокурсникам, с напутственной речью: «Не все из вас окончат институт. Из тех, кто окончит, не все станут артистами, из тех, кто станет артистом, не все будут счастливы». Довольно быстро стало понятно, что сам Константин Юрьевич избежал попадания в какую-либо из этих категорий. Работа в театре, съемки в суперпопулярном сериале, появление первых знаковых фильмов с его участием («Женская собственность» Дмитрия Месхиева и «В движении» Филиппа Янковского). Первые большие блокбастеры, от «Дозоров» до «Адмирала» — это всё тоже он. Как и знаменитый звездный призыв питерцев в Московский Художественный театр. Как и впечатляющая работа с благотворительными проектами.
Став худруком МХТ, Хабенский резко урезал долю кинематографа в своей жизни. Но в фильме «Авиатор» Егора Кончаловского по роману Евгения Водолазкина все же снялся. Как и в дебютном полном метре молодого режиссера Сергея Малкина «Здесь был Юра», получив на фестивале актуального кино «Маяк» приз за лучшую мужскую роль. А 20 ноября на Кинопоиске выходит третий сезон «Метода» — без Хабенского этот сериал уже невозможно себе представить.
О том, чем продолжает держать его «Метод», каково стать худруком «главного драматического театра страны», что способно заставить его сейчас отправиться на съемочную площадку и что он думает о новом актерском поколении, Константин Хабенский рассказал в интервью Кинопоиску в рубрике «Главный герой», где мы публикуем монологи ключевых лиц киноиндустрии.
О маньячной теме
Юра Быков на первом сезоне не сразу появился. Ко мне с этой историей пришел Саша Цекало, и мы долго искали режиссера, пока оба не остановились на Юре. И вот союз наш с Быковым длится уже полтора десятилетия, и, несмотря на то что второй сезон снимал не он, мы продолжали поддерживать хорошие товарищеские отношения.
«Методу» уже 15 лет, и если говорить о том, что держит меня в этой истории, то это надежда, что можно сделать еще лучше и интереснее, что следующий сезон будет неожиданным и все еще способным удивить зрителя. Я так или иначе участвовал в разработке всех сезонов. Вообще, есть большое количество и полных метров, и многосерийных историй, для которых я с удовольствием сочинял, фантазировал, дописывал, переписывал вместе с режиссером и продюсерской командой, если они на это шли.
Быков ведь, кстати, тоже из актерского цеха. И сколько бы разными мы ни были, мы делали одно — создавали атмосферу и язык этого фильма. К сожалению, сценарий даже первого сезона был выпрямлен, и результат, на мой взгляд, получился слишком предсказуемым, в отличие от того текста, что был у нас изначально. Но, несмотря на это, там сохранился очень важный посыл, откуда все ноги растут и беды происходят. Честь и хвала Первому каналу, что он пустил сериал не в четыре утра, когда все спят, а в позднее, но в приемлемое время.
Я-то, честно говоря, вообще сомневался, что он выйдет из-за большого количества насилия и крови. И думаю, что именно «Метод» в конечном итоге стал толчком к интересу к маньячной теме и к ситуации, когда человек, скажем так, находится на грани между совершением зла и причинением добра.
Но, знаете, некоторые люди, не делая ничего страшного, не убивая других, не высасывая их кровь, не расчленяя, зачастую ведут себя намного хуже, чем очевидные маньяки.
О новом сезоне и внутреннем родстве с паствой Меглина
Когда продюсеры и режиссер Юрий Быков мне рассказали, каким они придумали третий сезон, мне показалось, что, помимо прочего, это привлечет свежую кровь.
Меглин собирает свою паству из числа людей, которые на грани, и пытается максимально держать их приближенными к себе, чтобы они не вырывались и не делали то, что хотят. Поскольку люди эти довольно эмоциональные, с очень бурной фантазией, каждый может в любой момент сорваться непонятно каким образом.
Об идеальном проветривании
Когда я существовал как свободный стрелок, у меня было порядка 200–250 смен в год. В первый год художественного руководства МХТ — пять-семь смен за год. Для меня работа в кино сейчас — комбинация двух обстоятельств: интересный материал и возможность немного развеяться. Просто выскочить из зоны театра и чуть-чуть увидеть другой мир.
Из относительно недавнего — интересный опыт со «Сто лет тому вперед», хотя совсем мало смен у меня было. Режиссер Александр Сергеевич Андрющенко, на мой взгляд, и сейчас уже очень хорош, а каким он будет чуть позже, когда у него появится больше съемочной практики! Прямо мечтаю и завидую актерам, которые будут с ним работать.
В «Майоре Громе» тоже было совсем немного съемочных дней — идеально для проветривания. Кроме того, я понимал, что новый формат комикса — это и новая аудитория, и мне было интересно. С Аней Меликян всегда люблю работать. Но, вообще, то ли у меня характер портится, то ли какие-то другие интересы стали преобладать, не скажу, что прямо вот жду, жду, жду, жду приглашения от того или иного режиссера. Режиссеры, с которыми было когда-то интересно, — вдруг понимаю, что это уже не так, как будто бег на месте. Молодые, которые выскакивают вдруг, — какие-то из них мне кажутся интересными, я с ними с удовольствием работаю, что-то у них беру и с ними чем-то делюсь. Но режиссер-мечта? Не знаю. Наверное, только Сергей Урсуляк. Я совсем немного у него снимался в «Праведнике». Мы не были знакомы, а мне было чертовски любопытно, как он работает. Я получил огромное удовольствие, понял, что это человек бездонный.
Периодически я думаю, конечно, и о собственной кинорежиссуре, но пока здесь, в театре, намного интереснее предложения, чем те, что поступают из кино. К тому же после некоторого периода художественного руководства и соответствующего графика я стал очень сильно ценить каникулы и отпуск. В бытность вольным стрелком у меня было порядка двух месяцев отпуска, а когда я вошел в ранг художественного руководителя, он сократился ровно вполовину. И сейчас, думая о том, отдать свободные дни на съемки или поехать отдохнуть с семьей, чаще выбираю второе.
Об «Авиаторе» в истории кино
Прежде всего я заинтересовался этим проектом потому, что мне очень нравится роман «Авиатор», как и вообще книги Водолазкина, меня увлекают те миры, которые создает Женя. Он выдающийся писатель, и «Авиатор» (как и «Лавр», «Оправдание острова» и другие написанные им вещи) — настоящая литература. Да, сложный для экранизации роман, поэтому менялись какие-то сюжетные линии, менялись характеры персонажей, даже финал изменился.
Мне кажется, что нашим фильмом мы подняли еще одну новую тему, которая будет будоражить и современное поколение кинематографистов, и тех, кто придет после нас. Как снять кино по произведению Водолазкина, чтобы сразу окунуть зрителя в этот мир и провести его лабиринтами так, как это делает мастер со своими читателями? Мы сделали первый шаг. Мы первые в этом изучении творчества Евгения Германовича. Мы подняли эту тему — запечатлеть романы Водолазкина в истории кино. А дальше уже зритель расскажет, как и насколько это у нас получилось.
О жизни в моменте
Мне близки темы, которые близки каждому нормальному человеку, общечеловеческие ценности. Любовь, порядочность, желание принести пользу миру, сохранить то, что дорого, то, что правильно. И в случае с Гейгером в «Авиаторе» все это есть. А также есть очень сложная и очень интересная для меня как для артиста развилка в его истории. Когда человек, увлеченный своим делом, вдруг встает перед сложным выбором, а выбор этот касается уже не только его лично, но и его близких, и будущего всего человечества. Суть «Авиатора» на самом деле не в научно-фантастическом формате. Это лишь жанровые рамки, а кино совсем про другое.
Тема бессмертия издревле, на протяжении тысячелетий, будоражила умы и фантазии людей. Как обмануть природу? Как обмануть смерть хотя бы на время? Но, мне кажется, это лишь одна из тем. Я хотел бы максимально насыщенно и полезно жить свое настоящее, чтобы не пришлось в будущем жалеть о несделанном или недосказанном. Будущее наступит, а прошлого не вернешь. Или вернешь, но не всегда исправишь. Жить в моменте, сейчас, оставаясь человеком во всех смыслах. И «Авиатор» во многом про это.
О единственном «за» в должности худрука МХТ
Иногда в острые моменты, конечно, задумываюсь: зачем мне это? Обдумывая, принимать или не принимать эту должность, я понимал одно-единственное и главное «за»: я хочу служить в театре, где интересная жизнь. Чтобы, если тебя спрашивают, в каком ты театре, и ты отвечаешь «в Московском Художественном», видеть в глазах у людей уважение к этому месту. И хочется делать так, чтобы это было интересно в первую очередь тебе, а во вторую — заинтересовать и повести за собой людей.
Конечно, я советуюсь с коллегами. Многое мы обдумываем и ищем решения вместе. И, конечно, я делегирую какие-то экономические, ремонтные вопросы. Но, что касается общения и разговора с людьми театра, и хорошие, и нехорошие моменты я озвучиваю сам. Это не всегда, мягко говоря, приносит радость, и не всегда я хочу это делать, но сваливать на кого-то такие обязанности не могу.
О своем зрителе и прекрасном большом скандале
Понимаю прекрасно, что всем не угодишь. Надо просто стараться делать те вещи, которые тебе интересны, в меру вкуса, которым ты наделен, или делегируя это людям, которым ты доверяешь и по вкусу, и по таланту. В конечном итоге, как ни крути, мы все это делаем для зрителя, чтобы был интерес к театру. С этим связаны и выбор названия, и кастинг актерский, и так далее. И нужно предлагать публике вещи, возможно, совершенно полярные — от народных сказок, комедий до классических произведений, пускай даже с трагической судьбой, как, например, «Самоубийца».
Нет смысла пытаться уловить общую тенденцию. Потому что зритель в московских, предположим, театрах — он же разный. В Художественном — один, в Вахтанговском — другой, приученный к другому способу существования, в ТЮЗе — третий. И если кто-то где-то что-то почувствовал и победил, то это победа по отношению к зрителю своего театра, и она не всегда может быть конвертирована, распространена на другие. Самое главное — не надо бояться провала.
Олег Павлович Табаков приучил к МХТ определенный вид публики, но уже многое изменилось: сейчас, мягко говоря, другие экономические законы. Если в целом говорить о репертуарной политике, я за разность, которая не опускается до пошлости.
Когда вышел первый вариант «Номера 13», сколько споров было о том, возможно ли вообще такое на сцене Художественного театра. Этот спектакль последний сезон играется в театре, и мы говорим ему большое спасибо, а тогда он вышел очень вовремя. Это был прекрасный большой скандал, и, после того как Олег Павлович и команда пережили все гневные выпады, а спектакль зажил, он стал очень популярным, вся страна бросилась ставить эту пьесу и другие подобные вещи. То есть МХТ и тут выступил как новатор: мы дали жизнь второсортной или третьесортной пьесе, комедии положений по большому счету.
И вот 25 лет прошло, но в реакции публики на что-то непривычное, неочевидное ничего не изменилось. Мы сейчас выпустили спектакль «Жил-был дом», и разброс дискуссии примерно такой же — от «прекрасной народной сказки для взрослых» до «такого позора на исторической сцене Московского Художественного театра быть не должно». И это нормально.
О молодых и премии МХТ
Идея была первоначально сделать то, чего никогда здесь не было, — премию Художественного театра. А дальше мы сели с продюсером Полиной Зуевой, с ее командой и с нашей креативной командой и стали думать, в чем будет прелесть, изюминка и неповторимость этой премии. И пришли к согласию, что это будет премия для молодых, что театр с историей может позволить себе помочь подсветить молодые таланты, которые еще не обременены никаким лауреатством, наградами и прочими штучками-дрючками.
Вообще, если говорить о молодых, жаждой работы от нас они ничем не отличаются. Как мы ходили голодные, хватались за любую работу и делали ее, так и эти молодые актеры, которых я набрал в течение трех лет, ведут себя точно так же. Сам не похвалишь — никто не похвалит, но, по-моему, там ни одного промаха нет, все ребята прямо очень рабочие.
Я с ними снимался сейчас в дебютном фильме Сергея Малкина «Здесь был Юра». Не знал ничего про этого режиссера, не видел его короткометражки, просто спросил у молодых актеров, которые уже были утверждены в этот проект: «Хороший?» И они сказали: «Да, этот хороший». — «Всё, я вам верю».
Во время съемок наблюдал за тем, как они работают, и получал огромное удовольствие. Прямо радость и гордость за то, что я с ними в одном театре и в одном фильме. Может, где-то у молодых и бывают какие-то там запросы на райдер или «Я сегодня не выспался» и так далее, но при мне такого не случалось. То ли это момент какого-то уважения к былым работам и люди подтягиваются, то ли у нас какая-то актерская дисциплина потихонечку нормализуется, все начинают заниматься делом.
О том, как делается касса в театре
Молодые, которые условно уже звезды, много снимаются. И тут мы всё решаем по любви. Знаете, театр не то место, которое тебя озолотит. Это место, где ты озолотишь себя духовно, где сможешь проверить те вещи, которые боишься проверять на киноплощадке, потому что там это сразу в историю, а в театре всегда можно все поправить.
Поэтому когда возникают спорные вопросы с расписанием, я стараюсь найти компромисс. Я ведь и сам актер, который тоже хочет сниматься в кино. Стараюсь поговорить с продюсерами и режиссерами, узнать, нельзя ли скорректировать сроки. Поговорить с коллегами, насколько разумно сейчас идти в кино или, может быть, пропустить этот проект и работать в театре с новым материалом. Это все индивидуальные случаи. Но у нас, по крайней мере, не было такого, что кто-то устраивал истерику и кричал: «Мне не дают сниматься в кино!»
Ну, и надо понимать: касса в театре делается в том числе и через узнаваемость актеров большой аудиторией. Это связано с гастролями по разным городам, и там, помимо бренда «Московский Художественный театр», на афише хорошо бы еще иметь фамилии и лица тех, кто интересен зрителю. Не обязательно нравится, но интересен. В свое время, когда мы выпустили спектакль «Гамлет», критические статьи начинались с «ментов в Московском Художественном театре». И я помню, как это Олега Павловича сильно расстраивало — именно низким уровнем критического анализа. Люди просто тупо делали заголовки, не разбираясь в том, что за спектакль им предлагают, но понимая, что реагировать будут именно на «ментов». Вот это меняется потихоньку, слава богу.
О новейшей «Чайке» в МХТ
Про нашу «Чайку» могу сказать очень просто. В МХТ была «Чайка» Оскараса Коршуноваса — на мой взгляд, симпатичная и не более того. К тому же вторичная: он ее уже раньше ставил, это была реплика. Мне просто казалось, что на сцене Московского Художественного театра подобный вариант «Чайки» идти не может, нам нужно делать свою.
Я долго искал режиссера, который бы легко и радостно взялся за эту историю. Не нашел. Все режиссеры, которым предлагал, начинали сходить с ума при упоминании того, что они будут ставить «Чайку» на сцене Художественного театра. Просто я видел, как плита давила их, и они уже ничего не соображали, еще ничего не начав делать.
Тогда я понял одно: хочешь сделать хорошо или так, как тебе самому интересно, сделай сам. И мы сделали свою «Чайку» — мне кажется, достойную того, чтобы идти на сцене МХТ. Это история про людей, и это действительно комедия.
О своем уровне
Наша компания (мои друзья, мои товарищи и я в том числе) мы счастливчики, вот как-то нам повезло. В тот удачный момент, когда нам сказали «Можешь?», мы могли. «А еще можешь?» — и мы еще раз могли. И когда мне говорят: «Подожди, это не твой уровень, ты так не можешь», я, слава богу, продолжаю удивляться. Потому что слов «это не твой уровень», «это не мой уровень» пока не понимаю. Мне кажется, мой уровень — это делать то, что мне интересно. Ну, иногда в связи с должностью, так как все-таки мой работодатель — Министерство культуры Российской Федерации, я вынужден делать какую-то работу чиновника, но и туда стараюсь подсыпать и сладость, и веселье.
Я в Москву приехал со своим ритмом жизни, и он был бешеный. Причем бешеный и для Питера, и для Москвы. Может быть, сейчас есть ощущение, что я чуть-чуть остановился, но, на самом деле, если я вам покажу свое расписание, вы расплачетесь. Поэтому лишний раз я в расписание свое, в график жизни стараюсь не заглядывать.
