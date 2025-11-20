«Главное — не бояться провала»: Константин Хабенский — об умении оставаться человеком, союзе с Быковым и работе чиновника

В «Майоре Громе» тоже было совсем немного съемочных дней — идеально для проветривания. Кроме того, я понимал, что новый формат комикса — это и новая аудитория, и мне было интересно. С Аней Меликян всегда люблю работать. Но, вообще, то ли у меня характер портится, то ли какие-то другие интересы стали преобладать, не скажу, что прямо вот жду, жду, жду, жду приглашения от того или иного режиссера. Режиссеры, с которыми было когда-то интересно, — вдруг понимаю, что это уже не так, как будто бег на месте. Молодые, которые выскакивают вдруг, — какие-то из них мне кажутся интересными, я с ними с удовольствием работаю, что-то у них беру и с ними чем-то делюсь. Но режиссер-мечта? Не знаю. Наверное, только Сергей Урсуляк. Я совсем немного у него снимался в «Праведнике». Мы не были знакомы, а мне было чертовски любопытно, как он работает. Я получил огромное удовольствие, понял, что это человек бездонный.