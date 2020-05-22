Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

В интервью ТАСС певица и актриса Наталия Орейро, известная зрителю по сериалам «Дикий ангел» и «Ты — моя жизнь», призналась, что планирует получить российское гражданство. Она рассказала, что уже подала соответствующие документы, и сейчас ее заявление находится на рассмотрении.

«Однажды я пошла в посольство по различным вопросам, — говорит Орейро. — Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и они на рассмотрении».

Орейро также рассказала, что поклонники из России регулярно дарят ей сувенирные паспорта (у нее их накопилось около 15 штук), а история с гражданством началась с шутки, прозвучавшей в 2019 году. Тогда она приехала в Россию и посетила запись передачи «Вечерний Ургант».



«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок, — вспоминает актриса. — Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство».

На данный момент неизвестно, когда Наталия Орейро официально станет гражданкой России.

Источник: ТАСС