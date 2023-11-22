«Люди Икс ‘97» — триумфальное возвращение мультсериала нашего детства

20 марта на Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс ‘97» — прямое продолжение культового анимационного шоу 1990-х. Кинопоиск рассказывает, что произошло в первых двух сериях, кто их сделал и как можно оценить возвращение мультсериала.

Что показали в первых сериях

Действие мультсериала начинается спустя год после финала оригинального шоу. Люди Икс пытаются приспособиться к жизни без профессора Ксавье. Не всем членам команды нравится лидерство Скотта Саммерса, да и сам Циклоп тяготится своей новой ролью. Джин Грей беременна, и она предлагает мужу покинуть команду, чтобы воспитать ребенка в более спокойной обстановке.

После предполагаемой гибели Ксавье симпатии к мутантам возросли, а ООН официально признала команду супергероев. Но далеко не все люди готовы к мирному сосуществованию. Циклоп, Шторм и Бишоп спасают из рук экстремистской организации «Друзья человечества» молодого мутанта по имени Бобби ДаКоста и выясняют, что злодеи раздобыли предположительно уничтоженные технологии грозных боевых роботов — Стражей. Хотя заклятый ненавистник мутантов Гайрич сидит в тюрьме, ученый Боливар Траск скрывается от правосудия и продолжает создавать новых Стражей на секретном заводе посреди Сахары.

Дерзкая вылазка Людей Икс оборачивается успехом: Стражи разгромлены, а Траск арестован. По возвращении на базу Скотт и Джин Грей готовятся объявить, что покидают команду. И тут внезапно объявившийся Магнето заявляет, что Чарльз Ксавье завещал ему все свое наследие, в том числе школу и руководство Людьми Икс.

Кто работает над мультсериалом

Главный архитектор «Людей Икс ‘97» — сценарист и шоураннер Бо ДеМайо. Прежде чем получить эту работу, ДеМайо успел впечатлить Marvel работой над «Лунным рыцарем», а до того трудился в сценарной комнате «Ведьмака» и написал анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка». В какой-то момент ДеМайо покинул команду «Ведьмака», а позже раскритиковал своих бывших коллег за полное отсутствие уважения к первоисточнику.

Бо ДеМайо

«Людей Икс» ДеМайо называл особенным для себя проектом. Сценарист вырос на мультсериале 1990-х и ассоциировал себя с его героями; будучи усыновленным темнокожим ребенком в белой семье, он каждый день чувствовал себя не таким, как все. ДеМайо буквально горел проектом и регулярно делился информацией о мультсериале в своих аккаунтах в соцсетях.

Люди Икс (1992 – 1997)

В первом сезоне в итоге будет 10 эпизодов, а финал выйдет в эфир 15 мая. Disney+ пока не продлевал мультсериал на второй сезон, но это кажется условностью — первые отзывы о продолжении сугубо положительные, а сам ДеМайо признавался, что уже закончил работу над вторым сезоном и обсуждал со сценаристами идеи для третьего.

Тем более шокирующим стало увольнение ДеМайо, случившееся за неделю до премьеры. Студия Marvel оперативно деактивировала корпоративную почту шоураннера и сообщила его коллегам, что Бо больше не работает над шоу, а сам ДеМайо удалил свои профили в социальных сетях и ушел в молчанку. В СМИ циркулировали самые разные слухи касательно причин столь внезапного расставания: одни писали, что все дело в профиле сценариста на сайте OnlyFans, где он выкладывал изображения своего обнаженного торса, а известный инсайдер Джефф Снейдер рассказал, что ДеМайо был совершенно невыносим, с ним невозможно было иметь дело на ежедневной основе. Глава стримингового, телевизионного и анимационного направления Marvel Studios Брэд Виндербаум в интервью отрицал все слухи и настаивал, что стороны разошлись по взаимному согласию, но никого, кажется, не убедил. Имя преемника ДеМайо, скорее всего, объявят вместе с официальным анонсом второго сезона.

Если ДеМайо в 1992 году было 10 лет, то другие люди, задействованные в новом мультсериале, а точнее, их голоса, отлично знакомы фанатам оригинала. К своим ролям вернулись почти все актеры озвучки: Кэд Додд, Леноре Занн, Джордж Буза, Кэтрин Дишер, Крис Поттер, Элисон Сили-Смит, Адриан Хоу, Кристофер Бриттон, Элисон Курт, Лоуренс Бейн и Рон Рубин.

А вот анимацией, в отличие от старого сериала, на этот раз занималась южнокорейская студия Mir, известная по таким проектам, как «Легенда о Корре», «Остров черепа» и «Ведьмак: Кошмар волка».

Какими получились первые серии

Это правда прямое продолжение. Да, между действием финала оригинального мультсериала и сюжетом первой серией нового прошло около года, но в целом «Люди Икс ‘97» стартуют с того же самого места, где повествование остановилось в 1997-м. Профессора больше нет на Земле, его команда привыкает к смерти наставника, и даже Магнето из уважения к старому другу пытается измениться. Отношения между людьми и мутантами изменились в лучшую сторону, однако отдельные экстремистские группы продолжают сеять хаос. Мультсериал тяжело советовать новым зрителям: у них то и дело будет возникать ощущение, что они очень многое пропустили. Но для фанатов оригинала это настоящий подарок. А если добавить сюда и ламповую атмосферу сериала (та же музыка, узнаваемый стиль, те же актеры озвучки, отсылки к предыдущим сериям), ты словно переносишься назад во времени в те дни, когда впервые смотрел «Людей Икс» по телевизору после школы.

Мультсериал отдает дань уважения оригиналу, но не пытается копировать его точь-в-точь. «Люди Икс ’97» сохранили оригинальную заставку, но расширили ее новыми кадрами. Оригинальный состав команды на месте, но в нее пришли новые участники (вернулся Морф, и присоединился Бишоп), а старым обновили имидж. Гроза теперь щеголяет с модным ирокезом, Морф и вовсе сменил облик и предстает зрителям бледным безволосым нечто с расплывчатыми чертами лица. Первая серия начинается со схожего зачина: Люди Икс спасают молодого мутанта. Но если в оригинале в помощи нуждалась Джубили, то сейчас именно она проводит новичку экскурсию по поместью. Еще одна явная отсылка к оригиналу — персонажи прямо как в старых мультсериалах и комиксах порой проговаривают очевидные вещи и разражаются пространными монологами в неподходящие моменты.

Хронометраж серий вырос до получаса. Оригинальные серии тоже длились по полчаса, но с учетом рекламы реальный хронометраж там был в районе 20 минут. Продолжительность каждого из двух первых эпизодов «Людей Икс ‘97» — 30 минут чистого экранного времени. Благодаря тому, что каждая серия, по сути, стала в полтора раза длиннее, авторы получили возможность рассказывать более сложные и глубокие истории.

Сюжеты очень мощные. По правде говоря, фигура Бо ДеМайо изначально внушала опасения: послужной список не вызывал доверия, написанный им «Кошмар волка» был ужасен, но здесь автор действительно постарался. И дело даже не в уважении к первоисточнику, а в качестве самого материала. Первые эпизоды получились очень плотными, действие развивается динамично, повествование всего за две серии вбросило несколько интересных интриг на будущее, при этом ДеМайо не забыл о важных составляющих оригинала — драме и юморе. В первых сериях достаточно и смешных, и драматических моментов.

Сериал снова поднимает важные темы. Да, возможно тема ненависти к мутантам кому-то может показаться изъезженной, но ДеМайо прав в своей оценке ситуации. Усилий нескольких людей в течение пяти-шести лет недостаточно, чтобы полностью излечить человечество от узколобой ненависти ко всем, кто мыслит, выглядит или ведет себя иначе. И пока есть те, кто считает, что «толерантность — это вымирание», Людям Икс придется оставаться на страже. Но сюжет «Людей Икс ‘97» не ограничивается только этим. Первые эпизоды поднимают и другие важные вопросы: какова ноша лидера, который даже год спустя чувствует себя самозванцем; что чувствуют родители, которые понимают, что рождение ребенка напрочь меняет все приоритеты; и что может сделать злодей, который понимает, что одним сожалением и желанием помочь не исправить весь нанесенный ранее вред.

Что пишут критики

Сейчас у сериала 100%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes на основании 34 рецензий. Пользователи не намного отстают — они оценили новинку в 92%. Критики остались в восторге. CNN считает, что сериал, хоть и остается верным духу оригинала и использует множество знакомых элементов, поднимает даже еще более взрослые темы и вопросы. Variety ругает неровность темпа, но отмечает насыщенность сюжетных линий. А The Hollywood Reporter отмечает, что мультсериал получился настолько винтажным, что по нашим временам даже выглядит свежо.

Вердикт

Сложно делать вывод о качестве всего мультсериала по первым двум эпизодам, но пока что «Люди Икс ‘97» держат установленную оригиналом планку качества, а в чем-то даже поднимают ее, развивая те темы, которые в 1990-х годах авторы не успели или не смогли исследовать. Ну а оригинальные голоса, сохранившаяся вступительная тема и ламповая атмосфера превращают шоу в настоящий ностальгический подарок.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney