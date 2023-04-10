В чем феномен «Задачи трех тел» и что ждать от экранизации Netflix, над которой работали создатели «Игры престолов»

Первая экранизация «Задачи трех тел» — в виде анимационного фильма — должна была выйти еще в 2017 году. Но картину отложили на неопределенный срок. Судя по всему, она уже никогда не увидит свет. Более удачная судьба сложилась у китайского сериала 2023 года: он не только добрался до релиза, но и собрал очень положительные отзывы. На китайском сайте Douban — главном агрегаторе оценок в стране — у «Задачи трех тел» 8,7 балла из 10. Да и сам Лю Цысинь экранизацией остался доволен.

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