В чем феномен «Задачи трех тел» и что ждать от экранизации Netflix, над которой работали создатели «Игры престолов»

21 марта на Netflix выходит сериал «Задача трех тел» — экранизация знаменитого фантастического романа Лю Цысиня. В нем ученые сталкиваются со странностями: кажется, будто физические законы на Земле перестают действовать. Во всем этом как-то замешаны неизвестные высшие силы.
Рассказываем, что происходит в оригинальном романе и чем он интересен, а также вспоминаем китайскую экранизацию 2023 года и рассуждаем, чего ждать от новой.
Что это за книга
«Задача трех тел» — фантастический роман популярного китайского писателя Лю Цысиня. Впервые он опубликован в 2008 году, мировую славу заработал шесть лет спустя, в 2014-м, когда вышел английский перевод книги. В 2015-м «Задача трех тел» впервые в истории азиатской литературы получила престижную премию «Хьюго», а в 2016–2017 годах на английский перевели и два продолжения — «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти» (в Китае они вышли в 2008 и 2010 годах).
Главный герой романа — нанотехнолог Ван Мяо, которого однажды вызывают в таинственное правительственное учреждение. Там он узнает, что по всему миру никак не связанные между собой ученые кончают с собой. Последняя из жертв — мимолетная знакомая Вана по имени Ян Дун — перед смертью оставляет короткую записку: «Физики не существует».
Вана просят помочь в расследовании смертей. Он должен проникнуть в сообщество ученых под названием «Рубежи науки» — с ним, как считает правительство, так или иначе были связаны все погибшие. Помогает ученому полицейский Ши Цян, грубый, агрессивный, но с отличной интуицией. Вскоре Ван выясняет, что до самоубийства людей доводили странности в экспериментах: все выглядит так, будто физические законы на Земле перестали действовать. Ученым начинает казаться, что все их знания были ложью, а значит, и жить им больше незачем.
Сам герой начинает видеть перед глазами отсчет времени, он не понимает, что произойдет, когда числа дойдут до нуля. Еще ученый знакомится со скрытной японкой Шэнь Юйфэй из «Рубежей науки» и через нее узнает о компьютерной игре в виртуальной реальности «Три тела». В игре пользователи оказываются на странной планете, вокруг которой крутятся сразу три солнца. Из-за этого совершенно невозможно предположить, когда кончается день и начинается ночь, а в любой момент всю жизнь может испепелить чересчур приблизившаяся звезда. Или, наоборот, солнца отлетят слишком далеко, и все замерзнет. Жители планеты научились «дегидрировать» свои тела — лишать их всей воды и превращаться в сухие полотна кожи, которые можно позже оживить, бросив в реку.
В «Трех телах» игроки в образах ученых разных эпох — скажем, Коперника, Альберта Эйнштейна или Ньютона — пытаются спасти планету. Но раз за разом ничего не выходит: цивилизации погибают — иногда в зародыше, иногда успев дойти до Средних веков или даже до индустриальной революции. Вана все больше затягивает игра, он чувствует, что в ней кроются ответы на все происходящие странности. Но как именно связаны «Три тела» и смерти ученых, он объяснить не может.
Параллельно с сюжетной линией Вана во флешбэках раскрывается история Е Вэньцзе — женщины-астрофизика и матери погибшей Ян Дун. В 1960-х, в разгар «культурной революции» в Китае, Е потеряла отца-профессора. Его до смерти забили бунтующие против буржуазии хунвейбины. Сама девушка сначала оказалась на лесоповале, но вскоре попала в секретную лабораторию в горах. По легенде, там следили за спутниками враждебных государств — капиталистов из США и «ревизионистов» из СССР, а на самом деле искали следы внеземной жизни. Китайскому правительству было важно, что, если инопланетяне вдруг найдутся, они узнают и их сторону истории.
Именно Е в итоге придумывает, как усилить сигнал в космос, и она же среди ночи, пока никого вокруг нет, ловит обратное сообщение: «Не отвечайте». Оказывается, что с ней связался некто с планеты Трисолярис, чье население живет в системе с тремя звездами и, прямо как в игре «Три тела», страдает от непредсказуемых катаклизмов. Пришельцы хотят переселиться на другую планету. Отозвавшийся трисолярианин оказывается сердобольным. Он понимает, что человечество в случае переселения никто не пощадит, поэтому просит Е не отвечать на его сообщение и тем самым не раскрывать координаты Земли. Но женщина, травмированная ужасами «культурной революции» и потерявшая веру в человечество, делает обратное, обрекая свою же расу на гибель.
С годами вокруг Е объединяются идейные единомышленники — люди, которые тоже не верят в человечество и ждут, что трисоляриане прилетят и изменят жизнь на Земле к лучшему. Игра «Три тела» — способ вербовать в сообщество новых людей. А происходящие на планете странности — результат воздействия трисоляриан. Те запустили в сторону Земли два протона, внутри которых спрятан искусственный интеллект. Именно он незаметно мешает ученым работать и доводит их до суицида. Так трисоляриане пытаются замедлить развитие науки у людей: пришельцы боятся, что, пока они долетят до Земли (а на это уйдет 450 лет), человечество разовьется дальше них и без проблем отобьет атаку.
В двух следующих частях — «Темном лесе» и «Вечной жизни Смерти» — противостояние человечества и пришельцев приобретает межгалактические масштабы. Если начинается все с помех в результатах экспериментов и играх в виртуальной реальности, то заканчивается созданием «карманных» галактик, путешествиями в четвертом измерении и прочими вещами, которые почти невозможно визуализировать без пяти ученых степеней.
И что в этой книге такого
«Задачи трех тел» — яркий пример так называемой «твердой» фантастики. Лю Цысинь, сам в прошлом компьютерный инженер, с большой страстью описывает научные концепты и может уделить десятки страниц подробному объяснению, как инопланетяне разворачивают протон в одиннадцати измерениях. Человеческие чувства, напротив, Цысиня интересуют мало: его роман стремглав проносится сквозь сцены (а сиквелы в этом смысле еще более стремительны), разговаривают в нем исключительно экспозицией, а внутренние конфликты почти всегда выносятся на поверхность и проговариваются вслух. Его романы идеально подойдут тем, кто не терпит недосказанностей в искусстве. Любые тайны здесь раскроют и максимально сухим языком объяснят, что, где и как, а вся мистика окажется научно объяснимой.
«Задача трех тел» — это в первую очередь именно кладезь интересных идей. О потенциальных отношениях человечества с внеземными расами, о том, как экзистенциальный ужас влияет на цивилизацию и как размывается грань между наукой и волшебством, если речь идет о сверхразвитых мирах. Наконец, о том, как личная травма может перерасти в общемировую проблему. Сюжетная линия Е в романе самая трогательная, болезненная и живая, перед ее силой робеет даже холодный стиль Цысиня. А наиболее интересная часть книги — та, где писатель показывает, как ломаются расчетливые умы людей науки перед лицом пугающей неизвестности.
Какой была прошлая экранизация и за что ее хвалили
Первая экранизация «Задачи трех тел» — в виде анимационного фильма — должна была выйти еще в 2017 году. Но картину отложили на неопределенный срок. Судя по всему, она уже никогда не увидит свет. Более удачная судьба сложилась у китайского сериала 2023 года: он не только добрался до релиза, но и собрал очень положительные отзывы. На китайском сайте Douban — главном агрегаторе оценок в стране — у «Задачи трех тел» 8,7 балла из 10. Да и сам Лю Цысинь экранизацией остался доволен.
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Китайская адаптация дорого выглядит, а ее сценарий очень близок к тексту оригинала. Часто герои тут побуквенно произносят диалоги из книги, а за 30 серий по 40–50 минут авторам хватает, чтобы вместить все эпизоды из насыщенного событиями романа. При этом оригинальный нарратив вольно перемешан, что иногда заметно меняет акценты в истории. Например, отправка Е сообщения пришельцам — то, что в книге раскрывается ближе к финалу — показана в первом же эпизоде. Соответственно, и сильной интриги в шоу нет — видимо, авторы рассчитывают, что зрители и так знают о наличии инопланетян в сюжете. А вот прошлое героини в эпоху «культурной революции», например, редуцировано.
Еще создатели пытаются заполнить эмоциональные пустоты из романа и часто заставляют героев либо тихо сидеть под светом неоновых огней, либо кричать реплики на разрыв аорты. Камера тоже будто пытается всеми силами разбавить сухой текст оригинала чем-то ярким. Даже в спокойных сценах сериала очень много слоу-мо и «голландских углов». Решение сомнительное: эксцентрика не очень-то подходит холодному, отстраненному стилю книги.
Другое неоднозначное решение — показать игру «Три тела» с помощью примитивной компьютерной графики. С одной стороны, кривоватые анимации отвлекают от истории. С другой — неидеальный CGI добавляет эпизодам жуткого ощущения «зловещей долины», вообще-то очень подходящего мистическим и странным сценам на Трисолярисе.
Что известно о будущем сериале
Новую, теперь уже англоязычную адаптацию для Netflix доверили делать Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу, шоураннерам «Игры престолов». Это первый проект дуэта за пять лет — с финала эпического фэнтези они больше ничем активно не занимались. Помогает им Александр Ву, создатель второго сезона «Террора».
В первом сезоне их «Задачи трех тел» будет всего восемь эпизодов — несравнимо с тридцатью в китайском сериале. Причем события всех трех книг здесь перемешаны, и авторы амбициозно экранизируют одновременно всю трилогию. Задача это действительно непростая, учитывая дикий размах книг, где действие переносится на тысячи лет вперед в другие галактики. Всего продюсеры рассчитывают на производство четырех сезонов.
Судя по интервью создателей, их адаптация в первую очередь сфокусируется на том, как человечество ведет себя перед лицом неминуемой, но при этом отложенной опасности. Вероятно, существование пришельцев, как и в китайском шоу, не будет интригой в сериале. Вот что говорит об этом Дэвид Бениофф: «К сожалению для нас, в последние несколько лет мы увидели, что человечество не очень хорошо реагирует на экзистенциальные угрозы. Сложно быть идеалистом и думать, что мы все объединимся, когда понадобится. Инопланетяне выглядят привлекательно для некоторых людей, кто считает, что те лучше нас, и в технологическом смысле так и есть».
Одно из крупных изменений по сравнению с романом — география. Значительная часть событий «Задачи трех тел» происходит в Китае, в экранизации же действие частично переместится еще и в Великобританию с США. По словам создателей, в сериале нет ни одной «тронной комнаты», то есть какой-то постоянной локации, где герои периодически собираются. А во многие места съемочная команда ездила буквально ради одной сцены.
Каст тоже стал международным, многим героям оригинала сменили национальность и гендер. А роль Вана распределилась сразу между несколькими персонажами — бывшими однокурсниками из Оксфорда (среди них, например, герой Джона Брэдли, звезды «Игры престолов»). Естественно, это касается только персонажей, чье китайское происхождение не было критично для проблематики истории. Поэтому национальность Е Вэньцзе, например, менять не стали. И вообще шоураннеры обещают, что тема «культурной революции» в их адаптации будет освещена лучше, чем в китайском сериале. Там темы касались лишь поверхностно — современное правительство КНР не очень-то любит вспоминать о событиях 1960-х.
Состав у сериала весьма звездный: из «Игры престолов» в каст перекочевал не только Джон Брэдли, но также Лиам Каннингэм и Джонатан Прайс. Саркастичного полицейского Ши Цяна (теперь его зовут Клэренс) сыграл Бенедикт Вонг из «Доктора Стрэнджа» и «Пекла», а роль ученой Августины Салазар (вероятно, еще одного персонажа, на которого переложили сюжетные задачи Вана) исполнила Эйса Гонсалес из «Малыша на драйве». Среди режиссеров можно найти Эндрю Стэнтона, пиксаровского автора «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И» (в лайв-экшен-кино он отметился провалившимся «Джоном Картером»). Еще авторы хотели позвать Райана Джонсона, но не сошлись графиками — тот снимал сиквел «Достать ножи».
Цысинь одобрил любые изменения в экранизации. По словам писателя, он изначально понимал, что текст не останется нетронутым в голливудском сериале.
Чего ждать от новой «Задачи трех тел»
Сегодня имена Бениоффа и Уайсса у многих ассоциируются в первую очередь с финалом «Игры престолов», как минимум спорным. На фоне всех возмущений легко забыть, что вообще-то эти же люди делали и первые сезоны фэнтези-эпика, в чьем величии и важности мало кто сомневается. Проблемы с «Игрой престолов» начались у дуэта ровно в том месте, где заканчивались романы-первоисточники и приходилось самим додумывать события за Джорджем Мартином. С «Задачей трех тел», вероятно, этой беды удастся избежать: Лю Цысинь закончил трилогию еще 14 лет назад.
Бениофф и Уайсс доказали, что умеют работать с масштабной литературной основой и укладывать размашистый сюжет в удобоваримый для телевидения формат. Судя по первым рецензиям «Задачи трех тел», это им вновь удалось: запутанная трилогия Цысиня превратилась в захватывающую жанровую историю.
Также, пишут критики, Бениофф, Уайсс и Ву смогли написать более живых персонажей, чем были у Лю Цысиня. Правда, характеры пятерых главных героев — тех, что вместе заменяют Вана — все равно выглядят как набор штампов: здесь есть и саркастичный гедонист, и неловкий комик-релиф, а между тремя однокурсниками даже завязывается любовный треугольник. Зато все очень хвалят Бенедикта Вонга в роли местного аналога Ши Цяна и Лиама Каннингэма, сыгравшего лидера человеческого сопротивления пришельцам. Хорошо вышла и китайская часть истории: по словам журналистов, за историей Е Вэньцзе следить интереснее, чем за перипетиями в современности.
Сериал хвалят за многожанровость: внутри можно найти и исторический эпик, и мистический детектив, и фантастический боевик, и полицейский триллер. В «Задаче трех тел», судя по рецензиям, немало эффектных сцен. А одну даже сравнивают с Красной свадьбой из «Игры престолов» — пишут, что крови и жестокости в ней не меньше.
Ругают «Задачу трех тел» чаще всего за суматошный темп: создатели уместили всего лишь в восьми эпизодах огромное количество действия, и часто у зрителя просто нет времени остановиться и подумать над происходящим. События сменяют друг друга слишком стремительно, чтобы можно было успеть привязаться к персонажам или по-настоящему прочувствовать экзистенциальный ужас ситуации, описанной в книжной трилогии. Тяжелая часть фантастики Лю Цысиня в экранизации заметно смягчилась, и иначе в многомиллионном проекте для Netflix быть, наверное, и не могло. Но это и не страшно — все научные сноски из книги на экран все равно не перенести.
Автор: Ефим Гугнин
Фото: History / Universal Images Group via Getty Images, AUSTIN HARGRAVE / NETFLIX