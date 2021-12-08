Гибель богов: кто такая Сисси и почему шоураннеры бьются за экранизацию ее истории

Это больше не история великой любви и даже не история ошибочной влюбленности. Усталый Франц Иосиф, тонко сыгранный потрясающим театральным артистом Флорианом Тайхтмайстером, давно привык к частым отлучкам жены и к образовавшейся между ними дистанции. Им не о чем говорить друг с другом. Елизавета у Кройцер и Крипс впервые за все годы своего экранного существования предоставлена самой себе. Она не богиня с фарфоровой тарелки, не икона стиля, не спутница королей, а просто женщина, которой смертельно тесно и тошно и в жестком корсаже, сужающем ее талию до нужных 45 сантиметров, и в династическом браке, и вообще в этом времени и пространстве.