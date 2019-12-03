I ATE’NT DEAD: как кино и сериалы заколдовали Елизавету II при жизни

Впервые главной героиней Елизавета становится в середине нулевых в «Королеве» Стивена Фрирза. Он описывает события рокового 1997-го, и Диана в них отсутствует, хотя в начале фильма она еще жива (но уже развелась с Чарльзом). Нельзя сказать, что образ королевы, сыгранной Хелен Миррен («Оскар» за лучшую женскую роль!), полностью комплементарен: знаменитую британскую сдержанность Елизаветы тут легко принять за бесчувственность. В то время как нация скорбит по Диане, королева переживает за имидж двора. Однако Миррен играет не просто зажатую и не очень добрую пожилую женщину, которая любит ездить верхом. Ее Елизавета — постоянная величина на фоне недолговечного премьер-министра Тони Блэра. Миррен играет настоящего монарха в средневековом представлении; инстанцию высшей власти, которая связывает природу с нацией. Но времена давно изменились. Мистического оленя, встреченного королевой, прозаически убивают охотники, народ несет цветы к Букингемскому дворцу в память о разведенной принцессе, опросы показывают падающую популярность монархии. Дело, которому Елизавета отдала свою жизнь, рассыпается у нее на глазах.

В 2009 году на британском Channel 4 вышел мини-сериал «Королева», предвосхитивший успешную формулу «Короны». В нем всего пять эпизодов: первый посвящен роману принцессы Маргарет с Питером Таунсендом в начале 1950-х, а последний — свадьбе принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году. В среднем между событиями каждой серии проходит около десяти лет, роль Елизаветы каждый раз играет новая актриса — от 35-летней на тот момент Эмилии Фокс до 65-летней Дианы Куик.

А в 2013-м Хелен Миррен, которая, к счастью, не стала эксплуатировать свое сходство с Елизаветой II по примеру Жанетт Чарльз, все же сыграла королеву еще раз, в спектакле по пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (Морган же был и сценаристом фильма «Королева»). Это как бы инсценировка аудиенций, данных Елизаветой всем британским премьерам за 60 лет — от Черчилля до Дэвида Кэмерона. Миррен получила за спектакль премию Лоуренса Оливье, самым эффектным трюком постановки было, как и в сериале Channel 4, постепенное наглядное старение героини.

Собственно, оба они — и сериал, и спектакль — эксплуатировали главный символический капитал Елизаветы II — ее возраст. По умолчанию подразумевалось, что знаменитость, которую показывали по телевизору, когда нынешние бумеры еще ходили пешком под стол, повидавшая премьер-министров больше, чем пальцев на руках, разменявшая девятый десяток, просто не могла за все эти годы не накопить мудрости. Так из злобной мачехи Белоснежки Елизавета II превратилась в матушку Ветровоск, держащую в руках табличку «Яниумерла».