I ATE’NT DEAD: как кино и сериалы заколдовали Елизавету II при жизни

Вступившую на престол в довольно юном (26 лет) возрасте, Елизавету II почти не показывали молодой в кино. К ее серебряному юбилею (25-летие пребывания Елизаветы II на престоле отмечалось в 1976 году) монархия воспринималась как анахронизм, а сама королева — как восковая фигура в вечернем платье и короне, респектабельная провинциальная пожилая дама с вечной брошкой на груди, а то и просто бабушка в плаще и платочке. И это в лучшем случае — в 1976-м Британия еще толком не пришла в себя после рецессии начала десятилетия, и наводнившие улицы Лондона панки носили в том числе и майки с портретом королевы с проткнутой булавкой губой и надписью «Она не человек».

С середины 1970-х Елизавета II начинает проявляться в комедиях как персонаж, воплощающий гротескную, невыносимую респектабельность. Благодарить за этот образ стоит актрису Жанетт Чарльз: ровесница королевы, она была поразительно на нее похожа и благодаря этому сходству все-таки сделала карьеру уже в зрелом возрасте.

Елизавета-Чарльз принимала вымышленную рок-группу, поразительно похожую на The Beatles (All You Need Is Cash, 1978 год), являлась во сне жене американского туриста («Европейские каникулы», 1985 год), посещала Нью-Йорк, где на ней лежал лейтенант Фрэнк Дребин в исполнении Лесли Нильсена («Голый пистолет», 1988 год). Это были крошечные роли практически без слов, камео не человека, но символа — богатства, Великобритании, фантазий о престижном европейском обществе жизни.