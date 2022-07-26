Кто истинный Дракон? Историк Дмитрий Травин — о легитимности правления в Вестеросе и Европе

С первых же минут «Дома Дракона» мы обнаруживаем, что в стабильном, казалось бы, государстве Таргариенов, охраняемом вооруженными стражами и огнедышащими драконами, назревают серьезные проблемы именно из-за проблем с передачей престола. У короля Визериса нет сына, а потому непонятно, кто может стать его легитимным наследником. Понятно, что наследник должен быть представителем правящей династии — это, так сказать, легитимность от бога (или от богов, старых и новых). Народ привык к Таргариенам, считает, что они посланы свыше (в данном случае еще и в буквальном смысле, поскольку летают на драконах). Однако внутри династии существуют разные варианты, и если нет привычного принца, рожденного действующим монархом, то может возникнуть противостояние влиятельных групп, которые по-разному видят идеальную схему престолонаследия.

Первый вариант — принцесса Рейнира. Дочь короля да к тому же им самим назначенная наследница. Но ведь она только дочь. Беда не в том, что женщина хуже мужчины, хотя для общества, изображенного в «Доме Дракона», пол наследника чрезвычайно важен. Проблема в том, что неспособность Визериса и его супруги родить мальчика может рассматриваться как признак гнева богов: чем-то король стал им неугоден. А если он неугоден богам, то, значит, утрачивается законность власти, поскольку именно от богов она и происходит.

Второй вариант — принц Деймон, младший брат короля, мужчина. Но только брат, то есть не прямой наследник; легитимный монарх должен быть рожден от последнего короля. Конечно, в рождении от предпоследнего правителя нет ничего порочного, однако нормальная система престолонаследия не любит разнообразных братьев, дядюшек и племянников: если вся эта гоп-компания начнет разбираться, кто из них ближе по крови к трону, может возникнуть весьма запутанная ситуация, чреватая гражданской войной. В случае с Деймоном сложность усугубляется еще и тем, что Визерис сделал выбор не в его пользу.

Третий вариант — второй брак короля и рождение в будущем сына от новой жены. Если подобную операцию удастся провернуть, с передачей власти проволочек не будет. Пока престол и все его окружающие ожидают наследника, остается риск, что может возникнуть еще много фигур, заинтересованных в том, чтобы юную королеву постигла неудача в ее непростом деле. Более того, если сын появится на свет, но король скончается вскоре после его рождения, возникнет система регентства до совершеннолетия нового монарха. А правление регента часто оказывается непрочным, поскольку решения фигуры, исполняющей обязанности короля, можно признать незаконными.

В сложной ситуации, изображенной в «Доме Дракона», действие идет по срединному пути между первым и третьим вариантами: прямой наследник короля появляется, но названной претенденткой на трон остается Рейнира. Когда народу до конца неясно, чего хотят боги, в игру вступает второй фактор — харизма. Победить в этой игре престолов больше шансов имеет тот, кто больше похож на короля. Что значит похож? На этот вопрос нет однозначного ответа. Однако тот, вокруг кого по какой-то причине сплотятся силовики и другие влиятельные люди, сумеет надавить в нужном месте в нужное время. Возможно, так надавить, что головы посыплются.