«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти

Почему этот сериал необязательно смотреть с самого начала? Как «Корона» ломает стереотипы о жизни королевской семьи? В чем авторы сериала видят суть монархии и ее главные проблемы? Как герои «Короны» выдают свои настоящие мысли и чувства через разговор о посторонних вещах? И чего нам ждать от следующих сезонов?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают третий сезон сериала Netflix. Со всеми спойлерами!

Подкаст также доступен в iTunes и Apple Podcasts для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts, Castbox для пользователей Android и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.



