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Подкаст«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти

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Почему этот сериал необязательно смотреть с самого начала? Как «Корона» ломает стереотипы о жизни королевской семьи? В чем авторы сериала видят суть монархии и ее главные проблемы? Как герои «Короны» выдают свои настоящие мысли и чувства через разговор о посторонних вещах? И чего нам ждать от следующих сезонов?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают третий сезон сериала Netflix. Со всеми спойлерами!

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Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов
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