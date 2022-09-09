Как создавались культовые образы Мэрилин Монро в «Блондинке»

«Для меня было важным не просто скопировать тот или иной образ, но понять, как он сконструирован, — рассказывает художница. — Изучить нюансы выкройки, материала, цвета, а также вдохнуть новую жизнь в культовые наряды. Я старалась быть максимально точной, создавая реплики, но, конечно, приходилось идти на какие-то вольности, учитывая особенности фигуры Аны де Армас и специфику производства нарядов в XXI веке. Я не хотела, чтобы Ана выглядела как ряженая, но стремилась одеть ее так, чтобы она чувствовала себя комфортно и смотрелась естественно».

К тому же Джонсон не всегда знала, какая сцена в итоге будет снята в цвете, а какая — в ч/б, что осложняло работу: определенные цвета в черно-белом изображении смотрятся очень плоско или грязно. Поэтому художнице приходилось снимать все костюмы на айфон и накладывать черно-белые фильтры.