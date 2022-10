Как создавались культовые образы Мэрилин Монро в «Блондинке»

Премьера «Блондинки» состоялась на Венецианском фестивале, и Ана де Армас удостоилась 14-минутной стоячей овации за свою работу. Тем не менее после выхода фильма на Netflix многие упрекают фильм и актрису в однобоком раскрытии персонажа. Но художественный цех единогласно получает комплименты: в некоторых сценах и ракурсах команда добилась невероятного портретного сходства Аны де Армас с хрестоматийными образами Монро. Так что шансы увидеть Джонсон, Кервин и Макинтош среди номинантов, а возможно, и лауреатов грядущего наградного сезона, очень велики.

Автор: Катерина Крупнова

