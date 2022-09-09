Как создавались культовые образы Мэрилин Монро в «Блондинке»

«Блондинка» Эндрю Доминика — вольная экранизация романа Джойс Кэрол Оутс о том, как Норма Джин Бейкер превратилась в Мэрилин Монро и какую цену за это заплатила. Критики спорят о его художественных достоинствах и том, насколько кубинке Ане де Армас удалось перевоплотиться в легенду Голливуда. Но сходятся все в одном: несмотря на невозможность передать всю харизму Мэрилин, сегодня это, пожалуй, внешне самая близкая к оригиналу версия. Не в последнюю очередь благодаря работе художественного цеха. Как именно тройственный союз художниц по костюмам, гриму и прическам воссоздавал культовые образы Мэрилин Монро, рассказывает историк кинокостюма Катерина Крупнова.
Две героини
В беседах со своим психоаналитиком Ральфом Гринсоном Мэрилин постоянно рассказывала о пресловутой двойственности своего существования. Она осознавала, что Мэрилин Монро живет только на экране. Стоит ей вернуться домой и смыть макияж, как она превращается в Норму Джин Бейкер.
Стиль Мэрилин и Нормы Джин разительно отличался. Мэрилин, как и подобает голливудской секс-бомбе, блистала и соблазняла в облегающих нарядах с откровенным декольте. Норма Джин, напротив, зачитывалась Джойсом и Достоевским и выбирала сдержанные и лаконичные образы, следуя моде нью-йоркских интеллектуалов. Этой двойственности и посвящена «Блондинка». Ана де Армас, по сути, играет двух разных женщин. Это подчеркивается и визуально в контрастных образах Нормы Джин и Мэрилин.
Из Нормы в Мэрилин
Окончательное преображение Нормы Джин в Мэрилин Монро произошло в 1946 году, когда девушка подписала контракт с могущественной студией 20th Century Fox. Сначала молодой актрисе подняли линию волос на лбу с помощью довольно болезненной процедуры электролиза (к ней прибегали многие старлетки). Затем шатенку Норму превратили в платиновую блондинку Мэрилин. Для безупречного вида прически корни волос приходилось обесцвечивать каждые четыре дня.
Позже визажист Аллан «Уайти» Шнайдер (с ним актриса работала и дружила с 1946 года до последних дней) придумал множество бьюти-лайфхаков для создания образа Мэрилин. Вместо хайлайтера Уайти использовал вазелин, который увлажнял кожу и придавал актрисе сияние в лучах софитов. Тот же вазелин или кокосовое масло визажист наносил поверх теней для глаз, чтобы добиться эффекта томного взгляда. В ход активно шли накладные ресницы, которые Уайти и Мэрилин нещадно кромсали, но клеил их Уайти лишь на внешнюю часть века, чтобы придать миндалевидную форму глазам актрисы. Для создания манящего эффекта объемных губ он использовал до пяти разных оттенков помад, а также тщательно прорисовывал треугольную форму бровей. Именно Уайти делал посмертный макияж Мэрилин Монро. И именно он в «Блондинке» приходит на помощь Норме при нервном срыве, и вместе они призывают Мэрилин «появиться» и спасти актрису (сыграл его Тоби Хаас).
Трансформация Аны де Армас
Ане де Армас приходилось каждое утро проводить в гримерном кресле по три часа, чтобы превратиться из жгучей кареглазой брюнетки в голубоглазую блондинку. За перевоплощение отвечали главный визажист Тина Рёслер Кервин (она уже работала с Аной на «Глубоких водах») и парикмахер Джейми Ли Макинтош («Бегущий по лезвию 2049», «Скандал»).
Ана де Армас была готова обесцветить волосы, но в итоге решили обойтись париками, которые изготовил Роберт Пикенс из Ассоциации пастижеров. Для основной части образов использовалось два парика «кремовый блонд» разной длины, а третий платиновый появился уже ближе к финалу. Эндрю Доминик, видевший Армас на пробах в жутком белом парике, ужасно переживал, что и на съемках у актрисы будут видны темные волосы. «Мы придумали решение — силиконовые накладки, — объясняет Джейми Ли Макинтош. — После них все ретушировалось, и блондинистый парик идеально сливался по тону с кожей Аны».
Иногда приходилось хитрить, например на съемках знаменитой сцены из «Зуда седьмого года». У Монро в фильме волосы заметно короче. Но такого парика у Макинтош не было, поэтому ей пришлось сильнее накрутить имеющийся и кое-где подколоть искусственные волосы, чтобы укоротить длину. Парик не соответствовал оригиналу на 100%, но это было максимально близкий вариант с учетом имеющихся возможностей.
Темные брови Армас пришлось частично сбрить и обесцвечивать каждые несколько дней. Также актриса носила голубые линзы, ведь у нее самой каре-зеленые глаза. А чтобы воссоздать знаменитые губы Монро, Тине Рёслер Кервин пришлось экспериментировать с разными оттенками помады — от красного до оранжевого и розового. Эндрю Доминик снимал как в цвете, так и в ч/б, и оттенки должны были выглядеть комплиментарно в обоих случаях. Для имитации канонического красного цвета помады Кервин смешивала красный и фуксию. И, конечно, не обошлось без накладных ресниц и знаменитой родинки, которую рисовали жидкой коричневой подводкой для глаз.
Как делали одежду для Мэрилин
За костюмы в фильме отвечала Дженнифер Джонсон, лауреатка премии Гильдии художников по костюмам за ленту «Тоня против всех». Перед ней встала сложная задача — воссоздать культовые образы Мэрилин Монро и при этом с помощью одежды показать настоящую Мэрилин, то есть Норму Джин.
Подготовка заняла четыре недели. Эндрю Доминик за 10 лет вынашивания идеи фильма собрал богатый иллюстративный материал и принес команде художников 800-страничный PDF-файл, который съемочная группа дружно окрестила Библией. Также для Джонсон, помимо фильмов с Монро, подспорьем стала книга Эндрю Хэнсфорда «Одевая Мэрилин. Легендарные платья дизайнера Уильяма Травиллы, созданные для голливудской звезды», где детально раскрывались секреты самых канонических нарядов Монро.
«Для меня было важным не просто скопировать тот или иной образ, но понять, как он сконструирован, — рассказывает художница. — Изучить нюансы выкройки, материала, цвета, а также вдохнуть новую жизнь в культовые наряды. Я старалась быть максимально точной, создавая реплики, но, конечно, приходилось идти на какие-то вольности, учитывая особенности фигуры Аны де Армас и специфику производства нарядов в XXI веке. Я не хотела, чтобы Ана выглядела как ряженая, но стремилась одеть ее так, чтобы она чувствовала себя комфортно и смотрелась естественно».
К тому же Джонсон не всегда знала, какая сцена в итоге будет снята в цвете, а какая — в ч/б, что осложняло работу: определенные цвета в черно-белом изображении смотрятся очень плоско или грязно. Поэтому художнице приходилось снимать все костюмы на айфон и накладывать черно-белые фильтры.
Чтобы придать фигуре Армас волнующие формы Мэрилин, Джонсон и ее команда пошли на хитрость. От специальных накладок отказались сразу: актрисе было бы некомфортно сниматься в жару в Лос-Анджелесе. В результате придумали пятисантиметровый широкий гибкий пояс с застежками, который формировал фигуру под одеждой. «Каждое утро Ана ответственно его надевала. Возможно, периодически он давил на живот, но это было самое изящное и деликатное из возможных ухищрений, чтобы добиться эффекта более тонкой талии и выдающихся бедер», — объясняет Джонсон. Также она отказалась и от традиции Монро вшивать в бюстгальтер мраморные шарики для создания иллюзии торчащих сосков, посчитав, что это будет выглядеть слишком нарочито и неестественно.
Всего Джонсон сделала около 100 костюмов для Аны де Армас; это был микс подлинного винтажа и вещей, сшитых с нуля. Не все образы вошли в окончательный монтаж «Блондинки», но, конечно, самые знаменитые в ней все же есть. Разберем несколько из них.
Меркантильная Мэрилин
Автором розового наряда, в котором Мэрилин исполняла песню с говорящим названием «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» в музыкальной комедии Ховарда Хоукса, стал Уильям Травилла. Оскароносный голливудский дизайнер сделал с Монро восемь фильмов и был одним из ближайших друзей актрисы.
Образ для номера сначала был другим. Травилла придумал фривольный по тем временам наряд а-ля танцовщица из кабаре «Фоли-Бержер». Но во время работы над картиной всплыли провокационные снимки обнаженной Мэрилин, сделанные в 1949 году, когда она была малоизвестной начинающей актрисой. Права на использование откровенных фотографий выкупил Хью Хефнер — так они оказались на страницах первого номера журнала Playboy, разошедшегося тиражом в 50 тыс. экземпляров. Студия 20th Century Fox посчитала, что еще одно появление Мэрилин в полуголом виде может спровоцировать скандал, поэтому Травилле было поручено срочно придумать новый, более целомудренный костюм.
В итоге свет увидело платье-бюстье из нежно-розового шелкового атласа, романтично именуемого peau d’ange, то есть «кожа ангела». Изначально перчатки у этого наряда были черными, в тон туфлям Salvatore Ferragamo. Но затем дизайнер решил сделать все детали костюма в едином розовом цвете.
Платье-футляр было длинное и обтягивающее, однако скроенное таким образом, что позволяло актрисе свободно двигаться в танце. Травилла обернул фигуру Мэрилин тканью по принципу конверта, используя всего пару швов, потайную молнию по центру и шесть боковых застежек. К платью Травилла добавил розовый пояс и огромный розово-черный бант, для большего объема набитый страусиными перьями и конским волосом.
Ткань, повторяющая изгибы тела Монро, была тонкой, и при интенсивных движениях на юбке образовывались нежелательные складки. «Я взял зеленый фетр, которым обычно покрывали столы для бильярда, и приклеил атлас прямо на него! — рассказывал Травилла. — С обратной стороны наклеил черный шелк. Теперь платье по плотности напоминало картон и железно держало форму».
К созданию корсажа Травилла подошел с особой тщательностью. Чтобы зафиксировать грудь актрисы и не допустить случайного обнажения при активном танце (в 1950-е на экране даже намек на ложбинку бюста был недопустим), дизайнер использовал конструкцию из трех слоев разной высоты. Монро даже не требовалось поправлять платье — оно сидело на ней как влитое.
Сделать реплику этого наряда для «Блондинки» оказалось не так просто. Главной проблемой стал нужный оттенок розового. Для начала Дженнифер Джонсон арендовала для проб платье, в котором Мадонна косплеила Монро (по распространенной версии, оно было сшито для Кэтрин Хикс, сыгравшей главную роль в телевизионном байопике «Мэрилин: Нерассказанная история»). Выяснилось, что платье отлично сшито и подходит… Мадонне, а не Ане де Армас, к тому же было поп-версией канонического наряда.
В итоге Джонсон купила тяжелый итальянский атлас-дюшес по внушительной цене — 100 долларов за ярд (90 см). Художнице сказали, что его можно будет покрасить, добившись нужного оттенка, но в результате получился цвет а-ля «Розовая пантера». Пришлось все начинать с нуля. Остановились на флуоресцентно-розовом, который бы смотрелся одинаково эффектно как в цвете, так и в ч/б.
Джонсон изначально последовала примеру Травиллы и использовала зеленое сукно для бильярдного стола, чтобы придать платью плотную форму. Но ей не понравилось, как платье смотрелось в движении, поэтому она выбрала утяжеленный хлопок. Не обошлось и без эксцессов. «Во время репетиции номера „Diamonds Are Girl’s Best Friend“ Ана спускалась по лестнице, и вдруг у платья сломалась молния на спине. Не потому, что она была некачественно вшита, а просто платье было очень узким. Эндрю хотел, чтобы оно сидело на актрисе как вторая кожа. Мы занялись ремонтом в ночи, и к 7 утра Ана уже могла вновь в нем сниматься».
Секс-бомба Мэрилин
Белое платье безымянной героини Монро (в титрах ее персонаж, пусть и главный, обозначен как Девушка) из комедии Билли Уайлдера — самый знаменитый кинонаряд в карьере актрисы. А сцена, в которой Мэрилин становится на решетку вентиляционной шахты метро и поток воздуха от проходящего поезда вздымает ее плиссированную юбку, — один из главных символов не только американского, но и мирового кино.
Снимавшийся глубокой ночью на натуре (угол 52-й улицы и Лексингтон-авеню в Нью-Йорке), хрестоматийный эпизод вбил последний гвоздь в крышку гроба отношений Монро с ее вторым мужем — ревнивцем-бейсболистом Джо ДиМаджио, который в толпе из сотни фотографов и нескольких тысяч зевак, скандировавших скабрезности, наблюдал, как юбка его жены вздымается выше головы, а сама она заливисто смеется, демонстрируя нижнее белье. Позже Билли Уайлдер был вынужден переснять эту сцену уже в Калифорнии, в павильоне студии 20th Century Fox, так как шум улюлюкающей толпы испортил отснятый материал. При этом кадры, сделанные в Нью-Йорке, активно использовались для рекламы фильма.
Это культовое платье сделал все тот же Уильям Травилла. Он хотел, чтобы в этой сцене Мэрилин выглядела чистой, легкой как пудра и очаровательной, а развевающийся наряд смотрелся бы одновременно мило и забавно. Травилла придумал коктейльное платье цвета слоновой кости с лифом из двух частей плиссированной ткани: соединяясь за шеей, спереди они образуют глубокий вырез. Руки, плечи и спина открыты, а нижняя часть лифа крепится под грудью к широкой полосе ткани, охватывающей талию. Мягкий узкий пояс оплетает фигуру крест-накрест спереди и заканчивается небольшим бантом с длинными концами на талии спереди. Низ платья — плиссированная юбка-солнце ниже колен. Да, Травилла обожал плиссе и даже как-то пошутил над своим излюбленным приемом: «После смерти меня не надо кремировать, меня надо плиссировать».
Для платья Травилла использовал ацетатный креп — ткань, достаточно тяжелую, чтобы облегать фигуру и плавно колыхаться при движении, но одновременно легкую, чтобы подниматься при сильном ветре во время съемок сцены на решетке метро. Искусственный материал он использовал намеренно: если ткань полностью состоит из натуральных волокон, добиться такой частой плиссировки невозможно.
Сцена из «Зуда седьмого года», да еще и в слоу-мо, открывает «Блондинку». С этим самым известным образом Монро Дженнифер Джонсон не могла промахнуться. Вместо ацетатного крепа она использовала современный материал — полиэстеровую ткань джерси, и на одну только юбку ушло 45 метров. В этом, по мнению художницы, кроется основной успех: авторы бесчисленного количества реплик ни разу не удосужились сделать юбку по-настоящему объемной.
Чтобы выгодно смотреться как в цвете, так и в ч/б, платье представляло собой сочетание кремового, желтого и бежевого оттенков. На него ушел основной бюджет, но нужны были и подходящие туфли. Обувных дел мастер из Western Costume Маурицио Осорио придумал хитрость. Ане де Армас нужна была основа для туфель, которые были бы удобными и подходили по форме и размеру. На сайте The RealReal Джонсон приобрела пару Manolo Blahnik — довольно дорогую, но это все равно было дешевле, чем создавать туфли с нуля. Маурицио снял с них верх, ободрал кожу с каблука, обтянул другой кожей и покрасил туфли в тон платья.
Душечка Мэрилин
«Голое» платье Душечки, в котором Монро поет «I Wanna Be Loved By You», а зритель, по едкому замечанию Роджера Эберта, наблюдает «стриптиз, в котором нагота была бы излишней», — дело рук и фантазии художника по костюмам Орри-Келли. Он единственный из съемочной группы «В джазе только девушки» удостоился премии «Оскар» (третьей по счету) за свою работу. Можно считать это своеобразной компенсацией за ту нервотрепку, которую капризная звезда устроила дизайнеру (и не только) на площадке. «Да я лучше поеду на Кони-Айленд и открою там киоск по продаже хот-догов, чем когда-либо буду одевать эту женщину снова», — заявил Орри-Келли после съемок (момент одного из срывов Мэрилин вошел в «Блондинку»).
Дизайн платья не был типичен для 1929 года, когда происходит действие фильма, — в то время носили наряды прямого кроя. Однако, учитывая выдающиеся женственные формы Монро, было решено выбрать фасон, который в выгодном свете представит фигуру Мэрилин и подчеркнет ее сексуальность. Это платье было настолько узким, что перед каждой съемкой его зашивали прямо на актрисе.
Отсутствие нижнего белья на Мэрилин — великая иллюзия. На самом деле, в платье между слоями ткани были вшиты чашечки лифа особой конструкции shelf bra, которая одновременно приподнимает и увеличивает грудь и при этом совершенно незаметна под полупрозрачным нарядом.
Разглядывая фотографии актрисы со съемочной площадки в знаменитом платье, можно заметить аппликацию в виде сердечка на левой ягодице. При этом в фильме нет ни одного ракурса, где его можно увидеть. История умалчивает о том, что это такое — возможно, закамуфлированное признание Орри-Келли в любви Мэрилин.
Реплику этого платья в «Блондинке» Дженнифер Джонсон относит к числу своих самых любимых, хотя его изготовление было одним из самых трудных — так, наряд вручную расшивали кристаллами. И пусть в «Блондинке» зритель также не увидит игривое сердечко, художница специально сделала эту аппликацию как маленький подарок Ане, чтобы та лучше вошла в образ.
Униформа Нормы Джин
Гардероб чувствительной и рефлексирующей Нормы Джин — полный контраст гламурному гардеробу Мэрилин Монро. «Норма Джин — минималистка. Она не была одержима одеждой, — объясняет Дженнифер Джонсон. — Мы нашли максимальное количество ее снимков из повседневной жизни, чтобы понять, как она на самом деле одевалась».
Свой сдержанный и одновременно шикарный стиль Норма Джин выработала в Нью-Йорке, посещая актерскую школу: она хотела, чтобы ее воспринимали как серьезную актрису. Преображение Мэрилин в Норму подробно описано в книге «Мэрилин на Манхэттене: Ее счастливый год» Элизабет Уайндер: «Если в Голливуде для светских выходов она обычно одалживала вещи в костюмерном отделе студии и наутро возвращала их с 50 долларами в качестве благодарности, то в Нью-Йорке стала активно покупать дизайнерские вещи Анны Клейн, а также уцененные наряды из коллекций Джорджа Нардьелло и Нормана Норелла, составляя свой капсульный гардероб: черные водолазки и бриджи. Сексуально и просто — идеальное соответствие эстетике Мэрилин».
В «Блондинке» Джонсон также одела Ану де Армас в черную водолазку и капри — своеобразную альтернативную униформу Нормы Джин в противовес секс-образу голливудской звезды. Отправной точкой стали винтажные брюки 1950-х в черно-белую клетку, которые Джонсон нашла в ателье Palace Costume. Они сидели на Армас как влитые, и художница молилась, чтобы с ними ничего не случилось. По их образцу она сшила еще три другие пары брюк.
Для сцены, воспроизводящей знаменитый кадр с Мэрилин и Джо ДиМаджио на подоконнике, художница заказала точную реплику белого свитера с воротом-шалькой у семейного бренда Suss Knits из Лос-Анджелеса, специализирующегося на дизайне вязаных вещей.
Повседневная Мэрилин
Некоторые вещи из повседневного гардероба Мэрилин, которые стали узнаваемыми благодаря фотосессиям актрисы, Джонсон органично вплела в визуальный ряд фильма. Так, во время романтической прогулки по побережью с Артуром Миллером (Эдриан Броуди) и во время идиллического завтрака на кухне загородного дома на Ане де Армас реплика мексиканского кардигана ручной вязки из овечьей шерсти, который, по одной из версий, Мэрилин купила всего за 130 песо (6,5 доллара) во время своей поездки в Мексику в феврале 1962 года. Именно в нем она покидала съемочную площадку фильма «Что-то должно случиться» в свой последний день рождения, 1 июня 1962 года. Но культовый статус этот кардиган приобрел благодаря фотосессии Мэрилин на пляже в Санта-Монике 13 июля 1962 года, которую принято считать последней в жизни актрисы. Во время этой съемки под конец Монро попросила фотографа Джорджа Барриса: «Давай, Джордж, сделай еще один, последний кадр». Он стал последним профессиональным снимком Мэрилин Монро.
В сцене, когда Мэрилин падает на пляже, роняя поднос с закусками, на ней платье с цветочным узором, отсылающее к наряду из незаконченной ленты «Что-то должно случиться». Его придумал известный голливудский дизайнер Жан Луи, автор еще одного культового «голого» платья, в котором актриса поздравляла с днем рождения президента Кеннеди (в «Блондинке» этого наряда нет).
В сцене, где Монро читает очередное письмо, якобы написанное ее отцом, на ней реплика оранжевой блузы Emilio Pucci. В последние годы Мэрилин стала поклонницей этого итальянского бренда, ее даже похоронили в любимом зеленом платье Pucci. В гардеробе актрисы было сразу несколько однотипных блуз разных цветов из ткани джерси с вырезом лодочкой. В оранжевом ансамбле Pucci (блуза и брюки капри) она позировала своему другу Джорджу Баррису во время фотосессии в Беверли-Хиллз в 1962 году.
Премьера «Блондинки» состоялась на Венецианском фестивале, и Ана де Армас удостоилась 14-минутной стоячей овации за свою работу. Тем не менее после выхода фильма на Netflix многие упрекают фильм и актрису в однобоком раскрытии персонажа. Но художественный цех единогласно получает комплименты: в некоторых сценах и ракурсах команда добилась невероятного портретного сходства Аны де Армас с хрестоматийными образами Монро. Так что шансы увидеть Джонсон, Кервин и Макинтош среди номинантов, а возможно, и лауреатов грядущего наградного сезона, очень велики.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: Netflix, M. Garrett / Murray Garrett / Getty Image, Michael Ochs Archives / Getty Images, John Bryson / Getty Images, Amazon, Bettmann / Getty Images, Douglas Miller / Getty Images, Gareth Cattermole / Getty Images, Sunset Boulevard / Corbis via Getty Image, Legacy Collection / Legion-Media, ARCHIVIO GBB / Legion-Media, Wikimedia Commons, Photo-Fox / Legion-Media, Dom Slike / Legion-Media, The Hollywood Archive / Legion-Media, UNITED ARTISTS Courtesy APL Archive / Legion-Media, CAP/KFS / Legion-Media, Richard C. Miller / Donaldson Collection / Getty Images, Jasper Chamber / Legion-Media, John Kobal Foundation / Getty Images, Matthew Fearn — PA Images / PA Images via Getty Images, DAN CALLISTER Online USA, Inc. / Getty Images, Joe Corrigan / Getty Images