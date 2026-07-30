«Бриджертоны» по-русски: как снимается «История его служанки»

По пути заглядываем на плейбэк. Там на экране Ромео пока никуда не лезет. Наоборот, лежит на кровати прямо в сапогах, крутит в руках саблю и о чем-то спорит с отцом, сидящим рядом. Заканчивается все тем, что Рома выпрыгивает из окна прямо в сад (убедительный картонный фон) и убегает. Что за ссора произошла между ним и батюшкой? Узнаем уже в сериале, а пока перемещаемся в покои Спицыных — и попадаем буквально в домик Барби. Розовые обои, розовые кресла, хрустальные люстры, мраморные колонны, золоченые цапли в полный рост — здесь все так и кричит о любви хозяев к роскоши (и их вкусе). Но внимание крадет белоснежный рояль посреди комнаты. Это одна из самых дорогих вещей, купленных для проекта, делится Александр Субботник. На внутренней стороне крышки придумали напечатать картину, чтобы сделать инструмент еще более акцентным. Но из-за производственной ошибки изображение теперь красуется и внутри, и снаружи — и в этом экстравагантном решении даже лучше считывается характер хозяев.