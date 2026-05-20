«Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой стартует на «Иви» и START 4 июня

Онлайн-кинотеатры «Иви» и START представили трейлер музыкального сериала «Двойная жизнь Ми» и объявили дату выхода первых эпизодов — 4 июня.

В центре сюжета — 16-летняя Мила, дочь директора школы, одноклассники которой не подозревают, что она популярная певица и блогер. Жизнь девушки резко меняется, когда новая возлюбленная ее отца, чиновница Анджела Михайловна, объявляет войну современной музыке и блогерам.

Главные роли в сериале исполнили Милана Хаметова, Давид Манукян, Софья Каштанова, Роман Курцын и другие. Продюсерами выступают Давид Манукян и Анна Ясюкевич («Не одна дома»).

Первые 9 из 17 эпизодов «Двойной жизни Ми» выйдут в онлайн-кинотеатрах «Иви» и START одновременно. Позже их покажут в эфире телеканала «Солнце».