Ведьма, демон-осел и отсылки к «Вию»: создатели «Хокума» отвечают на 5 вопросов об ирландском хорроре

В прокат выходит «Хокум» — новый хоррор ирландского самородка Дэмиэна Маккарти, автора «Предостережения» и «Астрал. Медиум». По сюжету писатель с мерзким характером Ом Бауман приезжает в ирландскую глушь, чтобы развеять прах родителей. Он не подозревает, что в мрачном отеле, где он остановился, обитает настоящая ведьма.

На этот раз Маккарти работает с Голливудом: главную роль исполнил Адам Скотт из «Разделения», продюсерами выступили Рой Ли («Оно», «Орудия», «Варвар») и Стивен Шнайдер («Паранормальное явление», «Сплит»), музыку написал композитор «Астрала» Джозеф Бишара, а прокатом в США занималась модная студия Neon. По просьбе Кинопоиска Скотт и Маккарти ответили на пять коротких вопросов о фильме.

— Что значит слово «хокум»?

Дэмиэн Маккарти: По сути, «чушь». То, чему не стоит верить. Кажется, что такое название легко запоминается и не лишено смысла. Оно описывает мнение главного героя обо всех сверхъестественных явлениях, в которые верят люди. Он их просто отвергает. «Это все хокум, чушь», — говорит он.

Адам Скотт

— Как родилась идея для фильма?

Дэмиэн Маккарти: Стартовой точкой стал персонаж писателя. Хотелось проверить, как сильно его можно наказать за одну ночь. В начале он показан как крайне неприятный тип, но мы помещаем его в пугающие обстоятельства, и он начинает меняться. Отель с призраками — это целый поджанр хоррора, и мне показалось интересным исследовать его через такого героя.

— Какие хорроры вас вдохновляют?

Дэмиэн Маккарти: Меня вдохновляет все. В контексте фильма не могу не вспомнить «Сияние» — и потрясающий роман, и его великую экранизацию. А еще «Вий» — фильм о монахе, которому нужно охранять ведьму в течение трех ночей. Там тоже главный герой рисует мелом круг вокруг себя. Повлиять может что угодно — нужно просто переделать идею под себя. Мои родители держали видеопрокат, и меня с раннего возраста тянуло в секцию хорроров.

Адам Скотт: Я вырос в 1980-е, так что на меня сильно повлияли такие фильмы, как «Полтергейст», «Американский оборотень в Лондоне», «Сияние» и «Нечто». Вероятно, я посмотрел их слишком рано. Они меня травмировали, но благодаря им я захотел сделать кино и ТВ своей профессией. Такой вот парадокс. Великие хорроры — это в первую очередь великие фильмы, ужасы в них занимают второе место. Поэтому мне нравятся фильмы Дэмиэна, он снимает отличные картины, а элементы хоррора в них, по сути, бонус.

— Что фильм говорит об Ирландии?

Дэмиэн Маккарти: В ирландских хоррорах важны локации. У нас довольно старая страна. В сельской местности много мифов и легенд, с которыми ирландцы растут. Вообще, Ирландия всегда кажется гостеприимным, дружелюбным, тихим и спокойным местом. Мне хотелось немного с этим поспорить. Наш герой, американец, встречает парочку не очень добродушных людей. Возможно, он выбрал для поездки слишком странное и старое место.

Ведьмы есть везде — в Испании, Германии, России, США. Везде свои разновидности. Думаю, ирландским наш фильм делает страх перед адом. Именно туда наша ведьма тащит людей, которых считает провинившимися. Я вырос католиком, и этот страх наказания за плохие поступки всегда был со мной. У нас были и другие ирландские элементы в первых версиях сценария, но они исчезли.

Мы снимали в Западном Корке, и это локация со своей атмосферой. Все отели, которые мы посмотрели в подборе локаций, были слишком современными и светлыми. В итоге мы сняли отель в частном доме с живой текстурой.

— Откуда взялся демонический осел Джек?

Дэмиэн Маккарти: Я хотел взять нечто невинное и детское и превратить в жуткое и тревожное. Например, старое телешоу из 1950-х, которое годами повторяют на телевизору. Этот образ в фильме появляется внезапно и сильно выделяется на фоне всего остального. В хоррорах важны визуальные образы, которые потом останутся со зрителем. Придумать такие сложно. В случае с кроликом мне было нужно, чтобы в своем жутком монологе он рассказал про переживания Адама и помог раскрыть героя. Мне не хотелось ставить какой-нибудь закадровый голос.

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Автор: Михаил Моркин (@morkin)