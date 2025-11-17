«Дьявол носит Prada 2»: ностальгия по глянцевым нулевым

Сотрудница высоколобого нью-йоркского издания Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) прямо на собственном награждении престижной премией узнает, что ее вместе с коллегами сократили. Зато ей немедленно звонит медиамагнат Равиц (Тибор Фельдман) и предлагает возглавить отдел больших текстов в журнале Runway, переживающем пиар-катастрофу после хвалебной статьи о неэтичном бренде. На первый взгляд в Runway все по-прежнему: главный редактор Миранда Пристли (Мэрил Стрип) царственна и ядовита, Найджел (Стэнли Туччи), все так же ее правая рука — невозмутим, ассистенты ходят на цыпочках. Но времена бесповоротно изменились, понимает Энди, увидев, как Миранда сама вешает в шкаф какое-то свое очередное невероятное пальто.

Время, как проницательно указывал Растин Коул, это плоский круг. Двадцать лет назад «Дьявол носит Prada» заканчивался тем, что юная Энди, поварившись в модном котле, гордо уходила заниматься «серьезной журналистикой». Сделанный той же командой сиквел (режиссер Дэвид Фрэнкел, сценаристка Алин Брош МакКенна, оператор Флориан Баллхаус и другие) посылает героиню в прямо противоположном направлении. Серьезная журналистка (сообщается, что она пятнадцать лет путешествовала и переспала с двумя коллегами), Энди без тени сомнения, с энтузиазмом ныряет обратно в модный котел. Стоило ли уходить? Прежде чем со смехом отогнать эту нелепую мысль, на секунду можно заподозрить, что голливудскому блокбастеру все равно, чему учить легковерных зрительниц и зрителей.

Впрочем, в этих парадоксах — вся суть «Дьявола», который лениво прикидывается сатирой на индустрию модной журналистики, будучи ее искренней апологией. Первый фильм все любят, конечно, не за то, как он отважно сорвал покровы с Vogue, а за поучительную историю про синий свитер и за чудесное преображение «толстой» провинциалки без вкуса в манхэттенского лебедя: она с ног до головы нарядилась в люксовые бренды и вся такая красивая спешит по какой-то там авеню (а то и Шанз-элизе).

В сиквеле Найджел снова ведет Энди в закрома Runway, чтобы выдать ей сногсшибательных шмоток, однако на Золушку она уже совсем не тянет, так что это не производит былого эффекта (и заметно, что в этот раз художники по костюмам больше сердца вложили в гардероб Мэрил Стрип). Но фэшен-порно и тут хватает, и все роковые противоречия общества потребления на месте: например, Энди, завернув на просмотр роскошной квартиры, произносит речь против элитной недвижимости в историческом центре, чтобы через несколько сцен преспокойно распаковать там коробки.

Хэтэуэй снова лучится природным шармом, и поверить в нее как в автора журналистских расследований очень трудно — больше всего Энди явно хочется никого не обидеть. В процессе поиска квартир она находит уникально невзрачного австралийского архитектора (Патрик Браммелл), с которым заводит ни на что не влияющий роман (если еще вспомнить первый фильм — была ли в истории современных ромкомов героиня с худшим вкусом на мужчин?..)

Миранда Пристли теперь замужем за уютным бородатым скрипачом (Кеннет Брана), который, как и архитектор, в фильме исключительно для мебели. Миранде удается произнести несколько фирменных оскорблений (что-то про овец на метадоновой ферме в Нью-Джерси), но новая ассистентка (Симон Эшли) следит, чтобы она оставалась в рамках политкорректности. В любом случае, образ Пристли заметно смягчили: мы сочувствуем ей, мы входим в ее положение — и хотя с Мэрил Стрип, понятно, все равно не прогадаешь, это не так весело, как ее бояться. Учитывая, что рядом еще милейший Найджел, вместо обещанной экскурсии в террариум мы то и дело рискуем оказаться в магазине мягких игрушек. За сарказм, амбиции и косметические процедуры приходится отдуваться Эмили (Эмили Блант, украшение обеих серий), которая теперь большая шишка в Dior и спит с мультимиллиардером (Джастин Теру, нехитрая пародия на Безоса), но и там предательски проглядывает сентиментальность.

Сюжет построен в общих чертах так же, как в прошлый раз: почти что бессобытийная первая половина, во второй — выезд в Европу, теперь в Милан. Вместо абсурдной линии про манускрипт «Гарри Поттера», который должна была разыскать Энди — не менее нелепая история про вожделенное интервью с очень богатой женщиной (Люси Лью), экс-женой упомянутого миллиардера. Фрэнкел заметно оживляется, когда получается отвлечься от людей и снять с воздуха исполинское поместье, или шато на берегу озера Комо, или на худой конец собор Дуомо.

Опираясь на консервативный фан-сервис, авторы как будто не забыли и шагать в ногу со временем: формально центральная тема фильма — кризис традиционных медиа. Журналисты сидят без работы, тексты никто не читает, Runway — уже не столько журнал, сколько телефонное приложение. Пока Миранда собирается уйти в издательском доме на повышение (карьерный ход, который в прошлом году совершила ее прототип Анна Винтур), судьба Runway оказывается под угрозой. Новые времена пугают сокращением расходов и искусственным интеллектом, варвары в синтетических костюмах зловеще бормочат слово EBITDA (смешно, что главного из них играет Б.Дж. Новак — амбициозный Райан из «Офиса»). Оголтелый гламур нулевых отсюда выглядит потерянным раем — сюжет, в котором более наблюдательный фильм мог бы разглядеть интересную иронию. «Дьявол» ограничивается ностальгией. Что ж, триквел уже можно будет снимать в жанре хоррора — наконец-то дурацкое название себя оправдает.