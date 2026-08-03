«Полутон» и еще 4 новых хоррора, которые стоит посмотреть

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Азия Ривз (Зази Битц) получила десять лет за то, что выстрелила в отца, кошмарившего их с младшей сестрой Марией. Выйдя из тюрьмы, она решает отыскать сестренку: все следы ведут к старинному нью-йоркскому отелю «Вергилий». Азия устраивается туда горничной и в первую же ночь узнаёт, что гостиницу уже сотню лет как облюбовали сатанисты из элиты: они устраивают здесь жертвоприношения и благодаря этому продлевают свою жизнь. К счастью, девушка не лыком шита: она принесла с собой чемоданчик оружия. К несчастью, злодеи регенерируют и способны даже присоединить отрубленную голову обратно к телу.

Долгожданный американский дебют Кирилла Соколова, которого заметили за пределами России после выхода его первого фильма «Папа, сдохни», получился неровным. Больше всего вопросов вызывают вторичный сценарий и пресные диалоги: герои вышли не такими яркими и фактурными, как в российских работах Соколова. Зато стиль и аттракционы на высоком уровне: экран заливают литры крови, Битц размахивает горящим топором, а какое-то время героиню преследует потешный глаз-шпион. Американские критики приняли фильм сдержанно (пожалуй, отсылок к Тарантино тут действительно многовато), и в прокате он показал себя невыдающимся образом, но все же этот кровавый и местами очень изобретательный слэпстик — прекрасный шоукейс молодого режиссера, который, хочется верить, сделает себе достойную карьеру в Голливуде.