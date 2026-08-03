«Полутон» и еще 4 новых хоррора, которые стоит посмотреть

Редакция Кинопоиска и постоянные авторы рассказывают о жанровых новинках, которые можно посмотреть в кино и в сети. В этом выпуске хоррор-дайджеста: хитовая подкаст-страшилка, американский дебют Кирилла Соколова, высокогорный триллер с Шарлиз Терон, акулье наводнение и черная комедия со звездой «Очень странных дел».
«Полутон»
Где смотреть: в российском прокате
Хоррор в жанре «шорохи и хрипы», визуально аскетичный, но жутко неуютный, вызывающий буквально нервную чесотку. Подкастерша Евангелина Бабич (Нина Кири), которая специализируется на разоблачении всяких крипипаст и городских легенд, проводит депрессивные недели в доме своей умирающей матери, ожидая неизбежного предсмертного хрипа. Не сойти с ума ей помогает работа: каждую ночь, ровно в три, Евангелина созванивается со своим соавтором (тот как раз верит в мистику); тема нынешнего выпуска — адские послания, зашифрованные в детских песенках (прокручивая их задом наперед, герои слышат всякое). Пока дуэт изучает странные аудиосвидетельства одержимости духом детоубийцы Абизу, за спиной героини (ее стабильно снимают зловещей субъективной камерой) вечно что-то мельтешит, грохает, постукивает, включает и выключает свет. Мистическая легенда про древнюю пожирательницу младенцев, которая скрепляет все эти звуковые эффекты, кажется неубедительной и довольно смехотворной, но фильм и не обращается к разуму — вы же не ожидаете мат-рока, отправляясь слушать стрекотание и низкочастотный гул на нойз-концерт?
«Они придут за тобой»
Где смотреть: в зарубежных онлайн-кинотеатрах
Азия Ривз (Зази Битц) получила десять лет за то, что выстрелила в отца, кошмарившего их с младшей сестрой Марией. Выйдя из тюрьмы, она решает отыскать сестренку: все следы ведут к старинному нью-йоркскому отелю «Вергилий». Азия устраивается туда горничной и в первую же ночь узнаёт, что гостиницу уже сотню лет как облюбовали сатанисты из элиты: они устраивают здесь жертвоприношения и благодаря этому продлевают свою жизнь. К счастью, девушка не лыком шита: она принесла с собой чемоданчик оружия. К несчастью, злодеи регенерируют и способны даже присоединить отрубленную голову обратно к телу.
Долгожданный американский дебют Кирилла Соколова, которого заметили за пределами России после выхода его первого фильма «Папа, сдохни», получился неровным. Больше всего вопросов вызывают вторичный сценарий и пресные диалоги: герои вышли не такими яркими и фактурными, как в российских работах Соколова. Зато стиль и аттракционы на высоком уровне: экран заливают литры крови, Битц размахивает горящим топором, а какое-то время героиню преследует потешный глаз-шпион. Американские критики приняли фильм сдержанно (пожалуй, отсылок к Тарантино тут действительно многовато), и в прокате он показал себя невыдающимся образом, но все же этот кровавый и местами очень изобретательный слэпстик — прекрасный шоукейс молодого режиссера, который, хочется верить, сделает себе достойную карьеру в Голливуде.
«Зараза»
Где смотреть: в зарубежных онлайн-кинотеатрах
Мутировавший космический грибок, упавший в Австралию с обломками орбитальной станции «Скайлэб», вырывается на свободу и убивает целое поселение, прежде чем его нейтрализуют американские борцы с биоугрозами (Лиам Нисон и Лесли Мэнвилл). Грибок прячут глубоко под землей на военной базе в Канзасе, где через 20 лет он просыпается; поскольку теперь там склад для частных арендаторов, спасать мир приходится паре молодых ночных сторожей (Джо Кири и Джорджина Кэмпбелл).
Завязка подозрительно напоминает классический сай-фай-триллер «Штамм Андромеда» по роману Майкла Крайтона, и это вряд ли случайно: «Заразу» написал — сначала в виде книги, потом сценария — ветеран Дэвид Кепп, работавший с Крайтоном еще на «Парке Юрского периода». Кепп тоже не прочь оттолкнуться от реальной науки («Скайлэб», например, не выдумка), но по натуре он автор более легкомысленный. Что «Зараза» и демонстрирует: это веселый, иногда по-хорошему отвратительный комедийный хоррор. Кино категории «Б», со своими скромными возможностями дающее фору многим блокбастерам схожего жанра.
После австралийского пролога действие почти не покидает роковой склад, где к обаятельным сторожам (герой Кири — более-менее Стив Харрингтон, только отсидевший и с мелированием) присоединяются комические байкеры и экс-бойфренд героини с мертвым котом в машине. Взрываются олени, извивается «крысиный король», 90-летняя Ванесса Редгрейв размахивает пистолетом, а Нисон — переносной ядерной бомбой; свежий и стремительный зомби-фильм.
«Хищный рывок»
Где смотреть: Netflix
На небольшой прибрежный городок надвигается смертоносный циклон. Местные жители в спешке закупаются продуктами и торопятся уехать как можно дальше от береговой линии. Однако не всем удается вовремя покинуть эпицентр катастрофы: беременная Лиза (Фиби Дайневор) застревает в машине после того, как ее чудом не убило дерево, страдающая от агорафобии Дакота (Уитни Пик) игнорирует предупреждения об опасности, а подростки Ди (Элайла Браун), Рон (Стэйси Клаузен) и Уилл (Данте Убальди) оказываются заперты в доме приемных родителей, которые не принимают ухудшающиеся погодные условия всерьез. Когда трехметровые волны прорывают дамбу, город превращается в огромный бассейн и в гости к выжившим заплывают голодные бычьи акулы.
Новый фильм норвежского режиссера Томми Вирколы — это, конечно, не новые «Челюсти», а скорее «Акулий торнадо». Здесь ни к чему нельзя относиться всерьез, да и бояться особо нечего — поверить в реальность происходящего не получится ни на секунду. Зато удастся от души повеселиться и отвести душу, наблюдая за кровавыми сражениями, неожиданными смертями и такими же внезапными воскрешениями. Юмор специфический, но от режиссера экшен-триллера «Жестокая ночь» с Дэвидом Харбором и культовой зомби-комедии «Операция „Мертвый снег“» стоило ждать чего-то подобного. Не последнее место в фильме отведено огромной акуле Нелли, ожидающей потомство, — попробуйте угадать, какая ей уготована роль, и, скорее всего, все равно попадете впросак.
«Вершина»
Где смотреть: Netflix
Во время спуска по «Стене троллей» в Норвегии у скалолазки Саши (Шарлиз Терон) погибает муж Томми (Эрик Бана). Переживая горе, адреналинщица едет в австралийскую глушь, чтобы лазать по горам и заниматься каякингом на бурной воде. На дикой природе на нее нападает безумный охотник и маньяк Бен (Тэрон Эджертон), разглядевший в Саше достойную добычу.
Бодрый прямолинейный триллер, снятый исландцем Бальтасаром Кормакуром — мастером жанра, уже показывавшим, как выжить во время урагана в Тихом океане («Во власти стихии»), восхождения на Эверест («Эверест») и нападения льва («Зверь»). По сути, это не фильм ужасов, но элементы хоррора присутствуют. Например, Бен мучает людей под The Chemical Brothers и скабрезный трек про filthy little horny dog, задорно орет коршуном, поедает человеческую печень и, скажем так, имеет некоторые стоматологические особенности. Кроме того, Кормакур не стесняется смаковать открытые переломы, разбитые головы и неприятные падения с высоты. Терон явно просто хотелось полазать по скалам за счет Netflix, а вот Тэрон отдался роли наивного садиста с таким энтузиазмом, словно играет каскадера Майка в «Доказательстве смерти». Сам же фильм словно застрял в капкане между «Дикой рекой» и «Волчьей ямой» — и это его не портит.