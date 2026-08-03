Паоло Соррентино: «У политиков есть какая-то уверенность, которая меня пугает»

— Очевидно, я переношу на эту тему собственные чувства. Конечно, я не человек власти, поэтому у меня гораздо меньше ответственности, но, так же как и главный герой, я мало сплю и тоже мечтаю стать легким. Однако, к сожалению, сколько бы усилий я ни прилагал, у меня это не получается. И я знаю, что я не таков и что у меня это не получится. К сожалению, нелегко быть легким, когда у тебя большая ответственность. И нелегко быть легким и тогда, когда ты занимаешься такой работой, которая связана с творчеством. Потому что творчество — дитя не столько легкости, сколько постоянных сомнений. И необходимость постоянно задавать себе вопросы изнуряет.