На Кинопоиске запустился Игромир: теперь в видеоигры можно сыграть на ТВ прямо в онлайн-кинотеатре

В приложении Кинопоиск для умных телевизоров на операционной системе YaOS X появился раздел сервиса Игромир. В нем пользователи могут подключить свой Steam-аккаунт, чтобы поиграть в игры. Рассказываем, как это работает.
Что такое Игромир
В апреле сервис, ранее называвшийся Плюс Гейминг, завершил бета-тестирование и получил название Игромир. Пользователи могут привязать свой аккаунт в Steam и запускать требовательные игры через облачный гейминг прямо в браузере на Windows, Android, iOS, macOS и Linux, а теперь еще и в приложении Кинопоиск для телевизоров.
Облачный гейминг предполагает запуск игры через удаленные серверы. Пользователь с помощью сервиса запускает интересующую его игру на виртуальной машине и получает поток с картинкой. Мощное игровое железо для этого не требуется.
Кроме того, на платформе доступны магазин игровых товаров и пополнение игровых аккаунтов. На Игромире с телефона или компьютера можно пополнить кабинеты PlayStation, Xbox, Nintendo, Battle.net и Steam. Подписчики Яндекс Плюса получат за каждое пополнение кешбэк в размере 3%. Также через сервис можно приобрести игровую валюту и товары для PUBG: Battlegrounds, Fortnite, Genshin Impact, League of Legends, World of Warcraft и других популярных игр.
Яндекс приобрел товарный знак «Игромир» в 2025 году. Раньше так называлась выставка видеоигр, которая в последние годы своего существования делила площадку с фестивалем Comic Con. В прошлом году эти два бренда объединили, чтобы провести большой фестиваль «Comic Con Игромир» про игры и поп-культуру. В этом году фестиваль пройдет вновь, с 3 по 6 декабря, но Игромир сам по себе будет доступен круглый год — в онлайн-формате как сервис, объединивший облачный гейминг и витрину цифровых товаров.
Игромир на Кинопоиске
В разделе Игромир в приложении Кинопоиск для телевизоров пользователи смогут поиграть в купленные в Steam игры, а также во free-to-play-хиты. Сделать это легко — нужно привязать свой аккаунт в Steam в Игромире и подключить геймпад. При этом воспользоваться облачным геймингом можно и без Steam — в онлайн-кинотеатре доступны демоверсии игр «Былина» и «Северный путь». В сервисе будут отображаться лишь игры с поддержкой геймпада.
На старте все пользователи получат 60 бонусных минут, чтобы попробовать возможности облачного гейминга (даже если вы ранее уже пользовались облачным геймингом Яндекса). Сервис поддерживает геймпады Xbox, PlayStation и ряд ПК- и Android-совместимых контроллеров. В настоящее время Игромир доступен на платформе Кинопоиск в приложении для умных телевизоров, работающих на операционной системе YaOS X, — позднее раздел с видеоиграми также появится на устройствах с YaOS и Android TV (телевизоры Tuvio, Dexp, Hartens и другие).
Важно: на работу Игромира влияет удаленность от дата-центра — ожидаемая зона покрытия составляет около 1000 километров в центральной части России, куда попадают, например, Самара, Казань, Волгоград и Санкт-Петербург.
Полный список устройств, на которых доступен Игромир:
- Яндекс ТВ Станция Бейсик (c LED- и QLED-экранами);
- Яндекс ТВ Станция (c LED-, QLED- и MiniLED-экранами);
- Яндекс ТВ Станция Про (с QLED- и MiniLED-экранами).
Как подключить геймпад к телевизору
При запуске сервиса на экране появится подробная инструкция. Для большинства современных телевизоров лучше всего подходят оригинальные геймпады от игровых консолей: Microsoft Xbox, Sony DualShock 4 и DualSense — они надежно работают по Bluetooth или через USB-кабель.
Если геймпад беспроводной, нужно подключить его к телевизору через Bluetooth (Настройки → Сеть и аксессуары → Bluetooth), после чего подтвердить сопряжение устройства через геймпад. Если хотите воспользоваться USB-кабелем, нужно просто найти свободный порт у телевизора и убедиться, что длина провода подходящая (и что телевизор поддерживает HID-устройства).
Какие игры советуют сотрудники Кинопоиска
«Бессмертный. Сказки Старой Руси»
Сам себе выдам звание популяризатора карточных рогаликов и в очередной раз призову побегать в «Бессмертном». Классный визуальный стиль, очень понятные и разнообразные механики не дадут заскучать, а на диване перед телевизором — вообще идеальный досуг!
Helldivers 2
Жители Земли, не сомневайтесь, это именно то, что вам нужно! Игра Helldivers 2 — образец эпического подхода. Установите ее и сразитесь с жуками или проклятыми роботами. Всё во имя демократии, конечно.
Split Fiction
Идеальный кооперативный экшен от студии, создавшей It Takes Two. Теперь не про развод, а про сестринство и силу воображения, которая может перенести нас то в сай-фай, то в фэнтези.
Stray
Если вы любите котиков, то нельзя пропускать этот недлинный симулятор кота в мире роботов, пытающегося вернуться к стае. Как котовладелец, подтверждаю внимание к зоодеталям, но и головоломки с исследованием локаций тоже здорово и нескучно придуманы.
Kingdom Come: Deliverance II
Прекрасная многоаспектная ролевая игра, которая понравится даже тем, кто не любит Средневековье и не прошел первую часть. Выпуклые герои, атмосфера авантюрного романа, россыпь сочных сайд-квестов — все то, за что мы любим жанр, на месте и выполнено на высочайшем уровне.
Forza Horizon 4
В этой части Forza Horizon я потратил сотню часов и ни разу об этом не пожалел. Отличная аркадная гонка, великолепные британские пейзажи и большое количество активностей — идеальная покатушка, чтобы отключить мозги после рабочего дня и послушать фоном подкаст.
Resident Evil 2 Remake
Никогда в жизни не сохранялся в игре столько раз, сколько во втором Resident Evil. Одновременно страшный и увлекательный хоррор-шедевр, заставивший меня поседеть.
RoboCop: Rogue City
Классный шутер для поклонников оригинальный кинофраншизы. Сайд-квесты в большинстве своем душноваты, но когда двигаешься по сюжету — прощаешь игре всё.
The Elder Scrolls V: Skyrim
Раз в пару лет обязательно заглядываю на просторы Скайрима. Теперь это что-то вроде отпуска в деревне у бабушки, где все родное, уютное и откуда уезжать совсем не хочется.
Frostpunk 2
После Frostpunk 2 ощущаешь себя топ-менеджером по распределению ресурсов и уже готовишься менять работу. Настолько игра заряжает мозги планированием!
Days Gone
Пожалуй, самый душевный зомби-апокалипсис, где геймплей меняется от насыщенных сражений с ордами зараженных до неспешных поездок на мотоцикле по громадной карте под безумные истории из радиоприемника.
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Игра про Майлза Моралеса, продолжающая первую часть Marvel’s Spider-Man, впечатляет своей рождественской атмосферой, хип-хоп-стилистикой и яркими эффектами энергетических суперсил Человека-паука.
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Автор: Денис Варков