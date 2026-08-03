На Кинопоиске запустился Игромир: теперь в видеоигры можно сыграть на ТВ прямо в онлайн-кинотеатре

Яндекс приобрел товарный знак «Игромир» в 2025 году. Раньше так называлась выставка видеоигр, которая в последние годы своего существования делила площадку с фестивалем Comic Con. В прошлом году эти два бренда объединили, чтобы провести большой фестиваль «Comic Con Игромир» про игры и поп-культуру. В этом году фестиваль пройдет вновь, с 3 по 6 декабря, но Игромир сам по себе будет доступен круглый год — в онлайн-формате как сервис, объединивший облачный гейминг и витрину цифровых товаров.