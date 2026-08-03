Что смотреть в кино в майские: Герои Советского Союза, «Шурале» и «Хокум», новый Соррентино

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах в майские праздники. Зрителей ждут военные фильмы про Героев Советского Союза «Литвяк» и «Семь верст до рассвета», семейные картины «Ждун 2», «Вверх по волшебному дереву» и «Флавия. Юный детектив», хорроры «Полутон», «Хокум» и «Шурале» и новый фильм Паоло Соррентино «Грация». В повторном прокате — боевик «На гребне волны», аниме «Патэма наоборот» и «Возвращение кота».
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Премьеры 30 апреля
Новый военный фильм Андрея Шальопы, создателя краудфандинг-хита «28 панфиловцев». В основу фильма легла биография Лидии Литвяк — советской летчицы-истребителя и самой результативной женщины-пилота Второй мировой войны, получившей прозвище Белая Лилия. Зрителей ждут не только ожесточенные воздушные бои, но и история отношений Литвяк с летчиком Алексеем Соломатиным. В главных ролях — Полина Чернышова, Пётр Рыков и Евгений Ткачук.
Продолжение экранизации популярного интернет-мема. На этот раз Ждуну, мальчику Никите (Андрей Андреев), его сестре Кате (Маргарита Силаева) и дедушке Георгию Евгеньевичу (Владислав Ветров) придется спасать Землю от враждебных инопланетян и злодея-бизнесмена Потапова, который хочет высосать все минералы из планеты. Приключения находят героев, пока они отдыхают в летнем лагере. Сиквелом снова занимались режиссер Дмитрий Суворов и сценаристка Наталья Милявская. К актерскому составу присоединились Александр Ревва и Елена Валюшкина.
Экзистенциальная драма Паоло Соррентино о власти. Вымышленный итальянский президент Мариано де Сантис (Тони Сервилло) готовится к пенсии, но перед этим ему предстоит выяснить отношения со смертью. Во-первых, он недавно потерял жену, во-вторых, перед ним лежат проект закона об эвтаназии и два письма о помиловании, связанных с убийством из милосердия и в качестве защиты от абьюза. Новую ленту режиссера «Молодого папы» и «Великой красоты» не выдвинули на «Оскар», зато Сервилло в Венеции наградили за главную роль. Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский уверен, что это лучший фильм Паоло Соррентино за последнее время: «Пронзительный, смешной, серьезный там, где нужно быть серьезным».
Подробнее о фильме:
Очередной хоррор студии A24. Ведущая подкаста о паранормальном получает на почту жуткие аудиозаписи и пытается разгадать их тайну. В главной роли — Нина Кири из «Рассказа служанки». Критики окрестили фильм «„Паранормальным явлением“ для ушей», а его премьера состоялась на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. Сценарист и режиссер Иан Туасон начинал с блога на YouTube, куда выкладывал свои хоррор-короткометражки, собравшие более 14 млн просмотров. «В обманчиво простом концепте одиночество героини превращается в почти осязаемый аудиовизуальный ландшафт, где звонок мобильного телефона пугает не меньше, чем любой монстр, а реальность становится еще более ужасающей, чем фантазия», — рассказывала о кино Тамара Ходова. За пару недель проката слоубернер собрал почти 20 млн долларов при бюджете в 500 тысяч.
Зима 1942 года, деревня Куракино в оккупированной Псковской области. Нелюдимый старик Матвей Кузьмин (Фёдор Добронравов) соглашается провести немецкий отряд к позициям Красной армии. Односельчане подозревают Кузьмина в предательстве, но на самом деле он хочет завести врагов через метель вглубь лесов в ловушку, повторив подвиг Ивана Сусанина. Военная драма про самого пожилого Героя Советского Союза (Кузьмин родился в 1858-м). За постановку отвечал Александр Андреев («Точка опоры»). В актерском составе — Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артём Быстров, Олег Гаас, Вячеслав Чепурченко и Наталья Суркова.
11-летняя юная сыщица и химик Флавия де Люс (Молли Райт) берется за расследование убийства в своем старинном родовом поместье, когда ее отец оказывается главным подозреваемым. Семейное кино по мотивам книжной серии писателя Алана Брэдли. Фильм поставил Бхарат Наллури («Мисс Петтигрю», «Необыкновенная история на Рождество» и «Ворон 3: Спасение»). Взрослые роли достались Мартину Фриману, Тоби Джонсу и Джонатану Прайсу.
Перевыпуск
Спин-офф «Шепота сердца», над которым работали Ghibli и режиссер Хироюки Морита (его единственная работа для студии). Юная Хару храбро спасает из-под колес грузовика кота. Внезапно тот оказывается говорящим принцем загадочного Кошачьего царства. Животное похищает девушку, чтобы жениться на ней. Помочь ей сорвать свадьбу могут только верные усатые и хвостатые друзья — толстый бродяга Мьюта и великолепный Барон, один из героев «Шепота сердца». Изящная история взросления с фирменной стилистикой Ghibli.
Премьеры 7 мая
Новый хоррор ирландского самородка Дэмиэна Маккарти, автора «Предостережения» и «Астрал. Медиум». По сюжету писатель с мерзким характером по имени Ом Бауман приезжает в ирландскую глушь, чтобы развеять прах родителей. Он не подозревает, что в древнем отеле, где он остановился, обитает настоящая ведьма. В главной роли — звезда «Разделения» Адам Скотт. Старомодную историю о призраках кинокритики хвалят за атмосферу, мрачный юмор и работу со звуком. Кстати, в переводе с английского hokum означает «чушь» и «ерунда».
Фолк-хоррор Алины Насибуллиной, частично основанный на сказаниях о духе леса. В центре сюжета — девушка по имени Айша, которая собирается выйти замуж, но перед свадьбой узнаёт об исчезновении сводного брата Тимура. Айша возвращается на поиски в родную деревню, где исследует собственное прошлое и тайну местных лесов. Главную роль исполнила сама Насибуллина, звезда белорусского драмеди «Хрусталь». В актерский состав также вошли Максим Матвеев, Роман Михайлов, Сергей Гилёв, Анастасия Евграфова, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, Хаски и Евгений Сангаджиев. Четвертый дебют, запущенный в производство независимой студией Bosfor Pictures («Здесь был Юра», «Космос засыпает», «Бери да помни»). Никита Демченко гарантирует фильму культовый статус в узких кругах.
Приключенческое фэнтези про британскую семью, которая переезжает из города в деревню, чтобы быть ближе к природе и друг к другу. В местном лесу они обнаруживают дерево, населенное магическими существами. В фильме сыграли Эндрю Гарфилд, Ребекка Фергюсон и Клэр Фой. Режиссер — Бен Грегор («Голяк»). В основу семейного кино легла серия книг детской писательницы Энид Блайтон.
Перевыпуск
Культовый боевик Кэтрин Бигелоу про противостояние увлекающегося агента ФБР под прикрытием Джонни Юты (Киану Ривз) и харизматичного предводителя банды грабителей-серфингистов по имени Бодхи (Патрик Суэйзи). Экшен стал классикой жанра не только благодаря серфингу, но и маскам четырех президентов США (Джонсон, Картер, Рейган и Никсон), в которых преступники совершают ограбления. В свое время и Ривза, и Суэйзи номинировали на премию MTV в категории «Самый желанный актер». Победил Киану — с тех пор актер превратился в экшен-звезду и сыграл еще трех популярных Джонов: Мнемоника, Константина и Уика.
После таинственной катастрофы мир разделился на два противоположных измерения: одних людей притягивает к земле, других — к небу. Патэма, отважная принцесса подземного народа, однажды оказывается «сверху» и чуть не падает в бездну. Ее спасает Эйдж — юноша с поверхности, где людям запрещено поднимать взгляд. Эта встреча меняет не только их судьбы, но и само представление о законах мира. Над аниме работали студия Purple Cow Studios Japan и режиссер Ясухиро Ёсиура.
Спецпоказы, ретроспективы и фестивали
Ретроспектива фильмов Александра Миндадзе
С 29 апреля по 4 мая в Доме культуры «ГЭС-2»
«ГЭС-2» продолжает бесплатно показывать режиссерские проекты постоянного соавтора Вадима Абдрашитова и великого российского кинематографиста Александра Миндадзе. «Отрыв» (29 апреля) — экзистенциальная притча о том, как близкие и родственники пассажиров потерпевшего катастрофу рейса ищут правду и справедливость. «В субботу» (1 мая) — история комсомольца, который становится свидетелем аварии на Чернобыльской атомной электростанции. «Милый Ханс, дорогой Пётр» (3 мая) — драма о немецких инженерах, которые вместе с советскими коллегами работают над созданием высокоточной линзы на заводе в западной части СССР — прямо накануне начала ВОВ. «Паркет» (4 мая) — единственный фильм Миндадзе-режиссера без катастроф на фоне — рассказывает о бывших любовниках, которые приезжают на большой конвент танцевального клуба, чтобы повторить свой некогда знаменитый танец втроем. Миндадзе лично обсудит со зрителями «Милого Ханса…».
«Разговор»
7 мая в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
7 мая в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)
11 мая в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)
Мастер по подслушиванию разговоров (Джин Хэкмен) слышит на записи тревожный диалог и решает предотвратить преступление, соучастником которого считает себя. Сумрачная классика политически-конспирологического кино, с которой Фрэнсис Форд Коппола по-своему переосмысляет «Фотоувеличение» Антониони. Неонуарный триллер принес режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и номинации на премию «Оскар» за сценарий и лучший фильм (в обоих Коппола проиграл самому себе, получив награды за «Крестного отца 2»). «Американские 1970-е начались Уотергейтом, показавшим, что буржуазная демократия всего лишь фикция, ширма для неких всемогущих сил, и стали десятилетием паранойи. И „Разговор“ стал идеальным фильмом этого десятилетия, совершенным выражением страха, опутавшего, словно паутина, рядовых американских зрителей», — рассказывал о кино Василий Степанов. В Москве («Октябрь») фильм представит и обсудит кинокритик Мария Протасова, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.
Подробнее о фильме:
Зима 1942-го. Два белорусских партизана, Сотников (Борис Плотников) и Рыбак (Владимир Гостюхин), отправляются в небольшую деревню на поиски провизии для своего отряда. На обратном пути Сотникова ранят немцы. Рискуя всем, Рыбак спасает друга и относит его в село, но в итоге оба попадают в плен. Перед ними встает моральный выбор: или сдать своих, или умереть героями. Экранизация повести Василя Быкова, которую Лариса Шепитько превратила в экзистенциальную притчу и переосмысление евангельской истории со своим Понтием Пилатом, предателем Иудой и восхождением на Голгофу. Постановщица снимала фильм на 40-градусном морозе, чтобы актеры почувствовали зиму всеми клетками своего тела. Последний законченный фильм Шепитько получил Гран-при Берлинского кинофестиваля в 1977 году. Будет продемонстрирована цифровая реставрация фильма, выполненная киноконцерном «Мосфильм».
Музей «Гараж» продолжает серию показов «Жизнь в фокусе», в рамках которой еще можно увидеть фильмы «Фрау» Любови Мульменко, «Картины дружеских связей» Сони Райзман, «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой и «Здесь был Юра» Сергея Малкина. Последний из этих фильмов рассказывает про трех молодых панк-музыкантов (Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и Александр Поршин), которые вынуждены 10 дней присматривать за дядей Юрой (неузнаваемый Константин Хабенский), несамостоятельным мужчиной с ментальными особенностями. По словам режиссера, кино основано на реальных событиях, которые случились с ним и его друзьями несколько лет назад. «Это действительно обаятельное и чуткое кино об ответственности, милосердии, тепле (но и о фрустрациях) тридцатилетних, а не сопливый эксплотейшен, попавший в программу по социальной квоте», — рассказывал о ленте Никита Демченко. Показ представит и обсудит со зрителями кинокритик Егор Москвитин.
Подробнее о фильме:
- «Главное — не бояться провала»: Константин Хабенский — об умении оставаться человеком, союзе с Быковым и работе чиновника
- «Здесь был Юра»: трогательное драмеди с Константином Хабенским в роли (нейро)отличного дядюшки
- «Я не хотел быть персонажем под клетчатым пледом»: как российское кино перестает бояться людей с инвалидностью
«Обсессия»
12 мая в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
12 мая в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)
Вдохновившись серией «Симпсонов» Карри Баркер, участник YouTube-дуэта that's a bad idea, снял за 1 млн долларов хоррор, права на который компания Focus Features выкупила за 15. В центре сюжета — безнадежный романтик Беар (Майкл Джонстон), безответно влюбленный в свою подругу Ники (Инде Наварретт). Однажды в магазине эзотерики парень покупает волшебную палочку и загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Желание исполняется с нездоровыми побочными эффектами. По атмосфере критики сравнивают кино с «Варваром» и «Орудиями». Студия А24 уже заказала Баркеру ребут «Техасской резни бензопилой». В Москве фильм представят и обсудят со зрителями редактор сайта RussoRosso Полина Николайчук и кинокритик издания Кирилл Артамонов, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.
Всё еще в прокате
«Коммерсант»
Экранизация книги Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», вдохновленной его собственной жизнью. Москва, 1996 год. Молодой и предприимчивый банкир Андрей Рубанов (Александр Петров) живет свою благополучную жизнь с женой и маленьким ребенком, пока не становится частью масштабной аферы по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей оказывается в переполненном следственном изоляторе «Матросская Тишина», который заставит его измениться. Авторами сценария и режиссерами фильма выступили Фёдор и Никита Кравчуки, сыновья режиссера Андрея Кравчука. В касте, помимо Петрова, числятся Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Никита Павленко и Хаски.
Подробнее о фильме:
«Ангелы Ладоги»
Историческая драма Александра Котта («Брестская крепость») про двух друзей-буеристов (Тихон Жизневский и Роман Евдокимов), которые во время блокады Ленинграда вызываются доставлять боеприпасы по тонкому льду Ладожского озера. Их миссия усложняется, когда спортсменам приходится эвакуировать замерзших обитателей детского дома и их воспитательницу (Ксения Трейстер). Критики отмечают, что Котт не добавляет ничего нового в жанр, а любовный треугольник режиссеру интересен не меньше, чем военный экшен.
«Дом, который построил Джек»
К 70-летнему юбилею Ларса фон Триера компания Vereteno снова выпустила в прокат его последний на данный момент фильм — исповедь архитектора-неудачника и по совместительству серийного убийцы Джека (Мэтт Диллон), который строит дом мечты и ведет философские беседы с Вёрджем (Бруно Ганц). Жертв маньяка сыграли Ума Турман, Райли Кио, Шиван Фэллон Хоган и Софи Гробёль. «Вариация на тему „Божественной комедии“ и одновременно еще один автопортрет. Автор верен себе: много, едко и умно шутит, боготворит женщин и отлично заменяет „Википедию“», — рассказывал в гиде по фильмам ЛФТ Василий Степанов. «Если бы в свое время я не выбрал киношколу и карьеру режиссера, возможно, я стал бы Джеком», — признается сам фон Триер.
Подробнее о фильме:
Купить билеты заранее
Новый боевик Гая Ричи. По сюжету два элитных оперативника, Сид и Бронко, получают задание разобраться с магнатом Салазаром, присвоившим себе миллиард долларов. Вместе с командой им предстоит отправиться на личный остров афериста и проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Сида и Бронко сыграли Джейк Джилленхол и Генри Кавилл, а главу их миссии Рэйчел — Эйса Гонсалес. Роль Салазара исполнил Карлос Бардем. Съемки проходили при участии Плюс Студии, а Кинопоиск выступит в РФ цифровым дистрибьютором фильма.
Автор: Михаил Моркин