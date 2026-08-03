Что смотреть в кино в майские: Герои Советского Союза, «Шурале» и «Хокум», новый Соррентино

Очередной хоррор студии A24. Ведущая подкаста о паранормальном получает на почту жуткие аудиозаписи и пытается разгадать их тайну. В главной роли — Нина Кири из «Рассказа служанки». Критики окрестили фильм «„Паранормальным явлением“ для ушей», а его премьера состоялась на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. Сценарист и режиссер Иан Туасон начинал с блога на YouTube, куда выкладывал свои хоррор-короткометражки, собравшие более 14 млн просмотров. «В обманчиво простом концепте одиночество героини превращается в почти осязаемый аудиовизуальный ландшафт, где звонок мобильного телефона пугает не меньше, чем любой монстр, а реальность становится еще более ужасающей, чем фантазия», — рассказывала о кино Тамара Ходова. За пару недель проката слоубернер собрал почти 20 млн долларов при бюджете в 500 тысяч.

