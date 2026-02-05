«Я не хотел быть персонажем под клетчатым пледом»: как российское кино перестает бояться людей с инвалидностью

Мария Борисова, исполнительный продюсер короткометражных фильмов «Чем могу помочь?» и «Настоящий журналист», говорит, что самое важное в работе с человеком с особенностями здоровья — честный разговор и умение слушать. Она передвигается на инвалидной коляске с детства, и бытовые трудности на съемочной площадке ее не сильно волнуют: «Я училась в обычной общеобразовательной школе, к дискомфорту я привыкла. Для меня не проблема вставать несколько дней в 4 утра на смены и приспособиться к локации, если есть поддержка команды, фокус на задачах и интересный проект». Гораздо неприятнее, когда коллеги по площадке без спроса начинают двигать инвалидное кресло, из лучших побуждений пытаются помочь, но не спрашивают, что было бы полезно. «Конечно, сложно снимать на природе, в лесополосе, особенно в сырую погоду, колеса вязнут в грязи, — делится Мария. — Сложно в старых зданиях, где нет пандусов, крутые лестницы, на которые даже крепкие ассистенты не всегда могут затащить коляску. Здорово, если есть возможность всегда убирать провода на площадке под защитный короб. Но в реальности все обычно идет не по плану, и мы к этому приспосабливаемся. Люди с инвалидностью это умеют хорошо».