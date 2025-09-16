«Встать на ноги»: инклюзивное драмеди об адаптации бывшего заключенного

Под конец конкурса на «Новом сезоне» показали первые эпизоды сериала Okko, созданного шоураннером «Волшебного участка» Александром Носковым. Гоша Куценко играет во «Встать на ноги» вышедшего из тюрьмы бандита, которому предстоит наладить отношения с дочерью. Рассказываем, как драма здесь сочетается с комедией и удачной попыткой репрезентации людей с инвалидностью.

О чем это Отсидев 20 лет в тюрьме, Старый (Куценко) возвращается в родной Пятигорск. Давний приятель (Александр Обласов) быстро вводит его в курс дела: Земля, как он узнал за отчетный период, плоская, миром правят масоны, а Рахим (Алексей Розин), подельник, чью вину Старый взял на себя, стал успешным бизнесменом — обосновался в роскошном особняке с прислугой и видом на город, прежних друзей на порог не пускает. Старый задумывает стрясти с него приличную сумму и пожить в свое удовольствие. А потом по обстоятельствам — может, и обратно на зону. Но тут неожиданно выясняется, что его дочь Оля (Мила Ершова), попавшая в аварию в раннем детстве, не умерла и теперь передвигается в инвалидной коляске. Она совсем не рада внезапно объявившемуся отцу: девушка винит его в смерти матери и в своей инвалидности. Поначалу Оля даже пытается отправить Старого обратно в тюрьму: выйдя по УДО, он все еще находится под пристальным надзором органов в лице старшего лейтенанта Смирновой (Ольга Лерман). Но со временем начинает видеть в отце человека — неидеального, но все-таки родного. К тому же она занята реализацией своего плана: участие в танцевальном конкурсе должно помочь перебраться в столицу. В процессе подготовки ей предстоит вновь столкнуться и, возможно, даже наладить отношения с другом детства Ромой (Кузьма Котрелёв), сыном Рахима, теперь заседающим в мэрии.

Кто это сделал

Шоураннер и один из авторов сценария сериала — Александр Носков, запускавший до этого «Капельника» и «Волшебный участок». Производством «Участка» занимались кинокомпания «Место силы» и продюсерский центр Originals Production (у них с Okko договор на эксклюзивное производство, в рамках которого уже вышли, например, «Взрослые» и «Гипнозис»), и эти же студии делали и «Встать на ноги». В продюсерах — Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская и Александр Сысоев. Соавтор сценария Полина Шаталова и режиссер Павел Тимофеев до этого работали над «Качелями», комедией в духе «Мальчишника в Вегасе». Тимофеев также снимал второй сезон «Выживших», постапокалиптической антиутопии Александра Плотникова и Андрея Прошкина.

На площадке в качестве консультанта присутствовала Злата Варламова, девушка с ограниченными возможностями, ставшая прототипом персонажа Милы Ершовой. А роль второго плана исполнил Антон Санкевич, один из актеров проекта «Инклюзия в кино». «Уже в процессе съемок у меня появилось осознание того, что на площадке происходит та самая инклюзивность, — сказал режиссер Тимофеев, — когда люди с инвалидностью ― непрофессиональные актеры ― получают искреннее удовольствие от съемок, именно здесь и сейчас они счастливы. Я даже поймал себя на мысли, что работаю не столько для финального зрителя, сколько именно для них».

Как это выглядит

Первые эпизоды радуют выдержанным драмедийным балансом: Куценко играет одновременно глубоко несчастного и в меру комичного персонажа, который за время отсидки потерял связь с близкими и внешним миром, но не утратил воли к жизни и пускай специфического, но все-таки чувства юмора. Он одновременно вызывает жалость и сдержанное восхищение (с поправкой на бандитское прошлое). Достав из шкафа кожаный пиджак и солнцезащитные очки, Старый с энтузиазмом отправляется постигать все, что в родном городе (на фоне — умопомрачительные горные и тоскливые городские пейзажи) успело измениться. Перемен много: друзья-бандиты переквалифицировались в бизнесменов и священнослужителей, а в спешалти-кофейни завезли миндальное молоко. Авторы добиваются интонации, не скатывающейся в чрезмерный трагизм или, напротив, излишнюю приторность. А повсеместные бандитские разборки, которые за 20 лет как раз никуда не делись, почти не мозолят глаза, оставаясь по большей части в области комического.

Люди с инвалидностью здесь субъектны и в противопоставление Старому кое-где даже лучше приспособлены к жизни. Дочь, которую мужчине кажется необходимым опекать, в состоянии постоять за себя и отбить отца у бандитов. Помимо Ромы, неуклюжего молодого функционера с флагом на лацкане пиджака, готовить Олю к конкурсу будет «местная танцевальная звездочка» в исполнении Святослава Рогожана, и с этими помощниками у героини намечается романтический треугольник. А с наставником по кофейне Сашей, парнем с синдромом Дауна (его как раз играет Антон Санкевич), у Старого складывается взаимовыгодное сотрудничество.

Что пишут критики

Рецензенты тепло приняли проект, возведя его на первое место в рейтинге для канала «Комендант кинокрепости» по итогам четырех дней конкурса. «Инклюзивная тема тут поднимается в полный рост, — отметила главный редактор DOC.ru Илона Егиазарова. — И я рада — давно пишу о ее нехватке в нашем кино». Лариса Малюкова так охарактеризовала эту сторону проекта: «милый и правильный ликбез для темных». Кинокритик Елена Зархина похвалила сериал за юмор и душевность. Telegram-канал «Русское кино в топе» высоко оценил актерские работы Куценко и Ершовой. Шеф-редактор «Okkолокино» Максим Ершов назвал «Встать на ноги» «главным краудплизером фестиваля».

Есть отзывы и более сдержанные. Автор Telegram-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев отметил выдающиеся визуал и саундтрек в сериале, назвав при этом персонажей «функциями, а не живыми людьми».

Вердикт

Представляя проект на фестивале, шоураннер Александр Носков так сформулировал его миссию: «В тяжелые времена кино и сериалы должны взять на себя ответственность не добивать, а помогать». И первые эпизоды «Встать на ноги» безоговорочно ей соответствуют: они полны надежды на лучшее будущее, где чуткость к другому медленно, но верно становится нормой жизни. А еще это внятная, поступательно развивающаяся семейная драма с комедийными элементами, дающими необходимую разрядку. Вместе с добротными актерскими работами (помимо Куценко и Ершовой, в кадре еще много талантливых артистов, добавляющих картине объема) и эстетически выверенным визуалом получается потенциально зрительская история, способная тронуть и даже влюбить в себя самую широкую аудиторию.

Кинопоиск — медиапартнер фестиваля сериалов «Новый сезон» в 2025 году. Все новости о фильмах и сериалах со смотра — в нашем спецпроекте.

Автор: Оля Краснова