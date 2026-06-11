«Хокум»: бодрый ирландский хоррор со звездой «Разделения»

На Кинопоиске вышел «Хокум» — отличный ирландский хоррор про сельскую гостиницу. В ней останавливается писатель в исполнении Адама Скотта и выясняет ее страшные тайны, сверхъестественные и не очень.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Американский писатель Ом Бауман (Адам Скотт) приезжает в ирландскую глубинку, где его родители, давно покойные, провели медовый месяц. Там он намеревается развеять их прах и, может быть, свои печали: Бауман пребывает в депрессии и тщетно пытается закончить свою популярную трилогию про конкистадора на не совсем человеконенавистнической ноте. Он селится в той же уединенной гостинице «Билберри Вудз», как когда-то его родители. Сезон заканчивается, Бауман — единственный постоялец. Отель изрядно обветшал, а номер для новобрачных, куда писатель из сентиментальных соображений хочет заглянуть, и вовсе закрыт для клиентов — там, как сообщается, заперта ведьма.

Ирландский режиссер Дэмиэн Маккарти — одно из самых интересных новых имен в хорроре. За последние несколько лет он поставил три фильма с однотипными многозначительными названиями: «Предостережение», «Диковина» (в российском прокате — «Астрал. Медиум») и вот «Хокум» (английское «hokum» вовсе не какое-то магическое непереводимое слово, оно означает «надувательство», «чушь»).

Все три экономно сняты в родном регионе Маккарти и объединены строгой, но живописной визуальной манерой, макабрическим чувством юмора и ясными сквозными мотивами: семейные трагедии, страшные дома, фольклор. Похоже, графство Корк обзавелось способным, а главное, работящим летописцем.

Потустороннее Маккарти всякий раз аккуратно вплетает в бытовое, и «Хокум» не исключение. Настоящий источник зла — это люди, а не ведьмы, и путь в проклятый номер для новобрачных ведет через несколько вполне реалистичных драм. Главного героя преследуют кошмары из детства — гротескные обстоятельства, из-за которых он лишился сперва матери, а потом и отца. В отеле «Билберри» у немногочисленных сотрудников (эксцентричный владелец, услужливый администратор, назойливый коридорный, грубоватый смотритель и понимающая барменша) свои сложные отношения. Непростая история и у симпатичного мужчины по имени Джерри (Дэвид Уилмот), который живет посреди леса в фургончике и готовит волшебные напитки из грибов и молока.

«Хокум», к счастью, не вписывается в унылый тренд, согласно которому любой ужас механически раскладывается на травмы. Без травм никуда, но и без иронии тяжеловато (отчего от многих сегодняшних хорроров сводит скулы). Скорее это похоже на какой-нибудь рассказ По или, может быть, деревенскую легенду. Пьющий депрессивный писатель в гостинице с привидениями, закрывающейся на зиму, отсылает, естественно, и к «Сиянию», однако параллель не более чем формальная: «Билберри» далеко до отеля «Оверлук», Ому Бауману — до Джека Торренса, а ужасы тут совсем другого характера. Это даже не оммаж — разве что привет Кубрику от ирландских поклонников.

Американская звезда в фильме, где так важна локальная атмосфера, могла бы и помешать, но Адам Скотт (в прошлом году удачно мелькнувший в «Обезьяне» Перкинса) вписывается идеально. Он против обыкновения играет вызывающе неприятного, раздражительного типа, который готов опуститься так низко, чтобы сорвать злость на обслуживающем персонале. Но инстинктивное сочувствие, которое вызывает у зрителя Скотт с его печальными глазами, тоже с какого-то момента придется весьма кстати.

Адам Скотт

Страна мистических грибов, диковинной музыки и козлов, застреленных из арбалета (поскольку они норовят залезть на машину, чтобы посмотреть на себя в отражении), — Ирландия, как полагается, открывает приезжему писателю что-то новое и в окружающей реальности, и в нем самом. В глубинах отеля «Билберри» фольклорные монстры встречаются с кипящими котлами католической вины, и от всех проблем меловым кругом не отгородишься. Это страшный и озорной, виртуозно сделанный маленький фильм, образцовая сказка на ночь.

Материал обновлен к выходу фильма на Кинопоиске.