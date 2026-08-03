«Чудо», «Обсессия», «Голливудск»: главные премьеры Кинопоиска в августе

Популярная блогер-коуч Ида Галич показывает «Чудо», а Никита Панфилов становится копом-звездой. «Голливудск» переснимает американские хиты, а «Гудовы» выясняют отношения. В боевиках — бодрая «Живая ярость», в хоррорах — хитовая «Обсессия». А еще спорт — UFC и РПЛ! Рассказываем о самых интересных релизах мая, которые станут доступны в Плюсе, Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Главные премьеры

Премьера: август

Вдохновившись серией «Симпсонов», Карри Баркер, участник YouTube-дуэта that's a bad idea, снял за 750 000 долларов хоррор, права на который компания Focus Features выкупила за 15 миллионов. В прокате кино уже собрало более 460 миллионов. В центре сюжета — безнадежный романтик Беар (Майкл Джонстон), безответно влюбленный в свою подругу Ники (Инде Наварретти). Однажды в магазине эзотерики парень покупает волшебную палочку и загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Желание исполняется с нездоровыми побочными эффектами. По атмосфере критики сравнивают кино с «Варваром» и «Орудиями». Студия А24 уже заказала Баркеру ребут «Техасской резни бензопилой».

«Обсессия» станет доступна для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

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Премьера: август

Режиссер «Чебурашек» Дмитрий Дьяченко и постановщик новых «Папиных дочек» Дмитрий Грибанов сняли на двоих семейную комедию. Экофермер Сергей Гудов (Алексей Розин) многое делает для семьи и города, а также мечтает о наследнике и недолюбливает двоюродного брата Семёна (Павел Майков). Тот ведет нечестный бизнес, владея кладбищем, наливайкой и баней. Внезапно Гудов встречает сына: Матвей (Влад Прохоров) возникает прямо у него в доме. На самом деле юноша залез, чтобы выкрасть у Гудова завещание для темных целей Семёна, но теперь должен решить, на чьей же он стороне. В шоу также снялись Олеся Железняк, Мария Золотухина, Аскар Нигамедзянов, Кристина Корбут и Артур Ваха.

Премьера: 10 августа

Чтобы расплатиться с карточными долгами, азартный владелец региональной сети кинотеатров (Даниил Воробьёв) решает снять блокбастер с двойниками знаменитых голливудских актеров. Среди них — Риз Уизерспун (Марина Доможирова), Роберт Дауни — младший (Борис Хвошнянский), Милла Йовович (Снежана Самохина) и даже Энтони Хопкинс. В производственной комедии также заняты Михаил Горевой, Андрей Трушин, Валерия Федорович и Денис Бузин. Сценарий написали Лиза Кузовникова и Виталий Дудка («Юра дворник»). Режиссерское кресло комедии в духе «Перемотки» занял Сергей Наумов, снявший «Елки 9».

Премьера: 11 августа

Немой мастер-ремесленник (Се Мяо из «Легенды о Красном драконе») отправляется на поиски дочери, которую похитила преступная группировка. В расследовании ему помогает неутомимый журналист (Джо Таслим, звезда новейшего «Мортал Комбата»), чья жена тоже таинственно исчезла. Представители разных слоев общества учатся доверять друг другу и вспоминают навыки рукопашного боя, полученные благодаря их темному прошлому. Гонконгский боевик, снятый в Таиланде японским постановщиком трюков Кэндзи Танигаки, покатался по полуночным программам больших фестивалей в Торонто и Ситжесе, где заработал высокие оценки прессы и зрителей. Фильм хвалят за изысканную хореографию боев и сравнивают с «Рейдом», где, кстати, тоже играл Таслим.

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Что смотреть на витрине Первого канала

Премьера: 29 августа

Самая популярная блогер-коуч страны Мия (Ида Галич) знает, чего хотят люди на самом деле, но не говорят вслух даже самим себе. Миллионы идут к ней за переменами, за смыслом, за чудом. Жизни клиентов действительно меняются, но у чуда есть цена. Каждому предстоит решить, на что они готовы пойти ради желаемого. Остросоциальный детектив, над которым работали шоураннер Александра Ремизова («Триггер», «Игры», «Нулевой пациент»), сценаристы Максим Жегалин («Казино») и Никита Попов («Фандорин. Азазель») и режиссеры Полина Власенко и Сергей Дьячковский («Убойный отпуск», «Выжившие 2»). В сериале также снялись Денис Шведов, Анастасия Уколова, Антон Филипенко, Сергей Гилёв и Виктория Романенко. По словам Ремизовой, после просмотра зрители захотят ответить на простой вопрос: «Чего же я хочу по-настоящему и что я для этого делаю?»

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Что смотреть на витрине ТНТ

Премьера: 3 августа

Полицейская экшен-комедия с Никитой Панфиловым и Анастасией Красовской. Харизматичный опер Андрей «Кит» Китаев благодаря громким задержаниям становится звездой ведомственных соцсетей. После очередного резонансного дела ему в напарницы назначают молодую и принципиальную Нику, которая мечтает изменить систему. Несмотря на разные взгляды на службу и постоянные конфликты, им предстоит вместе расследовать преступления, научиться доверять друг другу и доказать, что за громкими публикациями в соцсетях стоит настоящая полицейская работа. В сериале также снялись Дмитрий Блохин, Виктория Богатырёва, Даня Киселёв, Вероника Тимофеева и Сергей Фролов. Режиссером выступил Виталий Дудка («​​Юра-дворник», «Нейробатя»).

Что смотреть на витрине Амедиатеки

Премьера: 13 августа

София Коппола сняла бережный и нежный документальный портрет своего близкого друга Марка Джейкобса. Док представляет собой серию интервью с модельером в разных обстоятельствах. «Все это напоминает классный часовой MTV-спешел к какому-нибудь круглому юбилею Джейкобса — с коллажем из кадров фильмов Фассбиндера и Фосси, игривым музыкальным плейлистом (от Blondie до The Strokes) и трогательным вечером воспоминаний. Кажется, что все это лишь приятный пустяк, но невзначай через историю Марка Коппола обозначает краткую историю моды 1990-х и 2000-х, где от провокационной свободы самовыражения в традиции camp of womanhood Джейкобса рекрутируют в Louis Vuitton», — описывал ленту кинокритик Антон Фомочкин.

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Премьера: август

Продолжение аниме по одноименной манге Юдзи Ивахары. Владыка демонических зверей Клеватесс, осиротевшая девочка Луна и воскрешенная воительница Алисия продолжают путешествие по умирающему миру в поисках способа предотвратить его гибель. На пути героев ждут новые союзники, могущественные враги и древние тайны, способные изменить судьбу всего мира.

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Что смотреть на витрине START

Премьера: 6 августа

Животно-офисный ромком, придуманный Ильёй Куликовым («Полицейский с Рублевки», «Камбэк»). Застенчивый бухгалтер Женя (Эльдар Калимулин) давно стесняется признаться в чувствах коллеге Алисе (Виктория Агалакова). Помощь приходит, откуда не ждали: начальница (Екатерина Климова) оказывается настоящей ведьмой, которая превращает сотрудника в пса породы джек-рассел-терьер. Так Женя становится питомцем Алисы, и они начинают жить душа в душу, однако белому воротничку все же придется снова стать человеком, поскольку возлюбленной угрожает опасность. Режиссером стал Виталий Дудник, обративший на себя внимание короткометражной комедией «Как с Максимом х(пип)ня случилась», а в эпизодах появляются Алексей Маклаков, Сергей Новосад, Елизавета Смирнова и Марина Клещёва.

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Премьера: 20 августа

Экранизация романа Александра Терехова с Евгением Коряковским, Дарьей Урсуляк и Анной Завтур в главных ролях. В центре истории — честный журналист с немецкой фамилией Эбергард, который оказывается в центре политических интриг. Когда личные обстоятельства загоняют его в угол, он продается и становится пресс-секретарем администрации родного города. Мы советовали смотреть сериал, чтобы «сравнить его с нашумевшей книгой, насладиться непосредственностью Дениса Власенко (Happy End), поразиться совершенно неузнаваемой Валерии Ланской („Рябиновый вальс“) и открыть для себя органику Евгения Коряковского».

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Что смотреть на витрине «Смотрим»

Премьера: 3 августа

Мелодрама режиссера Евгения Баранова («Верни мою любовь», «Ради любви я все смогу») с Мариной Коняшкиной, Петром Рыковым и Яном Ильвесом. После трагической потери ребенка супруги Куприяновы усыновляют мальчика Федю. Спустя семь лет в семье рождается долгожданная дочь, но счастье оказывается недолгим: Федя бесследно исчезает, а расследование выводит на след серии загадочных похищений детей. Следователь Алексей Беглов пытается раскрыть дело, пока Люда не теряет надежды вернуть сына.

«Овчарка», три сезона

Премьера: август

Детектив с Еленой Подкаминской. Майора управления собственной безопасности Анастасию Нестерову, известную среди коллег как Овчарка, отправляют в командировку в провинциальный город. Там ей предстоит выйти на след тайной преступной группировки, найти общий язык с новым напарником Воробьёвым (Иван Мулин) и начальником Ершовым (Андрей Иванов), а также разобраться в чувствах к загадочному мужчине (Антон Батырев). В числе продюсеров — Сергей Сельянов.

«Анна-медиум», 3-й и 4-й сезоны

Премьера: август

Мистический детектив с Марией Порошиной и Павлом Трубинером в главных ролях. Анна Островская живет счастливой семейной жизнью, но скрывает необычный дар: она видит и слышит призраков. Способности помогают ей раскрывать самые запутанные преступления, однако чем больше Анна помогает следствию, тем сложнее ее близким мириться с опасной и необычной стороной ее жизни.

Семейное кино

Премьера: 6 августа

Школьник Ваня (Андрей Андреев) случайно открывает портал в Древнюю Русь, где знакомится с двумя отважными богатырями — Фёдором (Роман Постовалов) и Ратибором (Роман Курцын). Вместе они отправляются в опасное путешествие между прошлым и настоящим, чтобы помешать коварной волшебнице Гордее (Алёна Михайлова) пробудить могущественное зло. Семейное фэнтези от создателей кулинарной комедии «Петрушка».

Премьера: 17 августа

Сказочный мультфильм режиссера и композитора Анджея Петраса по мотивам произведений Ханса Кристиана Андерсена. Однажды датский король узнал пророчество: его дочь-принцесса выйдет замуж за простого солдата. Испугавшись предсказания, отец заточил ее в башне, казнил всех сказочников и предсказателей, а солдат отправил на войну. Тем временем власть в королевстве захватил коварный обер-полицмейстер, мечтающий жениться на принцессе. Он командует глупыми жандармами и тайно использует магические артефакты — волшебную скважину и карильон. В актерском составе — Антон Адасинский, Ольга Лапшина и Юлия Ауг.

Анимация

Премьера: 7 августа

Продолжение мультфильма «Кощей. Похититель невест», созданное Романом Артемьевым (игровой «Человек из будущего») под патронажем Сергея Сельянова. Кощей (Виктор Добронравов) наконец-то нашел невесту. Однако накануне свадьбы Варвару (Екатерина Тарасова) похищают, и Бессмертный отправляется спасать любимую вместе с добрым молодцем Елисеем (Александр Якин) и Колобком (Владимир Сычёв).

Премьера: 12 августа

После тяжелой битвы в Пристелле Субару Нацуки отправляется к Плеядовой сторожевой башне, где, по слухам, живет мудрец, способный вернуть утраченную память и имена друзьям героя. Однако путь через смертоносную пустыню оказывается полон новых опасностей.

Премьера: 21 августа

Студия «Мельница» и кинокомпания СТВ продолжают выпускать «богатырские» альманахи параллельно с работой над основной линейкой мультфильмов. Третий сборник вновь состоит из трех новелл. В первом сегменте конь Юлий (Дмитрий Высоцкий) объединяется с интеллигентным болотным пнем (Александр Боярский), чтобы принять и напугать заезжего герцога из Парижа (Валерий Смекалов). Во втором князь (Сергей Маковецкий) пытается вернуть себе волшебную ель, исполняющую желания. В третьем богатыри должны снять с Юлия любовные чары Бабы-яги (Юлия Зоркина). Над мультфильмом работали в качестве режиссеров ветеран франшизы Екатерина Салабай и Анна Миронова («Лунтик и его друзья», «Барбоскины»).

Премьера: август

Анимационная музыкальная драма, основанная на истории Давида из Ветхого Завета. Юный пастух, поэт и воин, которому суждено стать царем Израиля, отправляется в путь, чтобы, бросив вызов филистимскому великану Голиафу, доказать своему народу, что истинная сила заключается не во власти, а в вере и свободе. Критики отметили впечатляющую анимацию и яркую визуальную часть мультфильма, сравнив его с работами Disney и DreamWorks. Музыкальные номера и бережное отношение к первоисточнику получили высокую оценку, однако фильм упрекнули в излишней назидательности и неровном темпе.

Дорамы

Премьера: 14 августа

Остроумная дорама с айдолом из группы 5urprise. Наследный принц, утративший способность улыбаться, и ловкая торговка, потерявшая память, неожиданно меняются телами. Оказавшись в чужой жизни, герои учатся понимать друг друга, а их встреча становится началом любви, способной преодолеть время.

Премьера: 25 августа

Судебная драма с Ю Ён-соком и Исом в главных ролях. Юрист Щин И-ран открывает адвокатскую контору в бывшем кабинете шамана и обнаруживает у себя необычный дар: он может видеть духов и позволять им вселяться в себя. Теперь юрист помогает мертвым и живым разобраться с незавершенными делами и раскрыть правду.

Спорт

Чемпионский бой Ислама Махачева

Премьера: 16 августа

Ислам Махачев — один из лучших бойцов в истории единоборств. У него два чемпионских пояса UFC в разных весовых категориях. Такого достижения нет даже у его наставника Хабиба Нурмагомедова. Впереди у Ислама очередная защита титула против амбициозного ирландца Иэна Гэрри, который собрал в своем тренировочном лагере лучших специалистов по борьбе, чтобы выстоять против чемпиона. Возможно, это один из последних боев Ислама — он хочет уйти на пике славы. А значит, зрелище пропускать нельзя.

Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно будет на Кинопоиске. А если поставить лайк разделу UFC, вы не будете пропускать самые эпичные турниры из мира единоборств.

«Спартак» — «Зенит»

Премьера: 23 августа

Главное противостояние российского футбола, которое зашло на новый виток после эмоциональной серии пенальти в июльском Суперкубке. Драмы хватает в каждой игре, но в этом сезоне «Спартак» ментально дозрел до чемпионской борьбы. Для командной психологии красно-белых победа в этом матче будет значить очень многое. «Зенит», напротив, достаточно неспешно разгоняется, но за последнее десятилетие в России не было более доминирующей команды ни в одном виде спорта. Цель на сезон одна — победа во всех турнирах, и первый трофей команда из Санкт-Петербурга уже добавила в клубный музей. Как посмотреть эпичную битву? На Кинопоиске в прямом эфире. Добавляйте турнир в любимые, и мы напомним о трансляции.

Автор: Михаил Моркин

Фото: AP/TASS, Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС