«Обсессия»: как бывший ютубер убил ромком и снял главный хоррор года

В сети вышел хитовый хоррор «Обсессия» — один из главных кинофеноменов этого года. Копеечный фильм молодого ютубера Карри Баркера подбирается к отметке в полмиллиарда долларов и уже вошел в десятку самых кассовых ужасов в истории кинематографа. Такого успеха не ждали ни продюсеры ленты, ни ее создатель. Однако жуткая история про созависимые отношения рохли и дедайта попала в нерв времени. Баркер взял мертвый жанр ромкома и закопал его на кладбище домашних животных. Рассказываем, как устроено главное явление кинопроката ХХI века.
Кто придумал «Обсессию»
26-летний режиссер и сценарист Карри Баркер. После школы он переехал из Алабамы в Лос-Анджелес, чтобы учиться актерскому мастерству в местном отделении Нью-Йоркской киноакадемии. Там он основал с однокурсником Купером Томлинсоном комедийный дуэт that's a bad idea. Вскоре друзья бросили киношколу, съехались и стали снимать скетчи и короткометражные фильмы для YouTube и TikTok. В 2023 году Баркер выложил в своем YouTube-канале 24-минутный хоррор «Стул», который набрал 11 миллионов просмотров. После этого продюсер Джеймс Харрис из компании Tea Shop Productions предложил Баркеру снять полнометражную версию, однако кинематографист предпочел запитчить ему «Обсессию».
Параллельно Баркер формально дебютировал в полном метре с Milk & Serial — found-footage-хоррором, снятым за 800 долларов. Баркер и Томлинсон не нашли дистрибьютора для фильма про пранкеров-ютуберов, сократили его с 80 минут до часа и выложили на YouTube 8 августа 2024 года. С тех пор зрители посмотрели Milk & Serial 3,7 миллиона раз. Хвалебные отзывы написали такие издания, как The Guardian, Variety, Bloody Disgusting и Dread Central. Кстати, сам Баркер себя ютубером не считает и всегда рассматривал YouTube только как платформу для релиза своих фильмов.
Баркер задумал «Обсессию», когда увидел по телевизору «Дом ужасов 2» — хеллоуинский эпизод «Симпсонов», где в руки семейки попадает волшебная обезьянья лапа, способная исполнять желания. Сопродюсер Кристиан Меркьюри из Capstone Studios убедил Баркера взять на главную женскую роль Инди Наварретти, сыгравшую в боевике «Джекпот». Для вдохновения Баркер показал актрисе «Реинкарнацию», «Солнцестояние» и «Пэрл».
Уже после премьеры фильма на кинофестивале в Торонто в команду продюсеров вошла хоррор-фабрика Blumhouse. Она создала такие хиты, как «Прочь» и «Мы» Джордана Пила, «Сплит» и «Стекло» М. Найта Шьямалана, запустила франшизы «Астрал», «Паранормальное явление», «Синистер» и «Судная ночь», перезапустила «Хеллоуин» и «Изгоняющего дьявола». Однако в 2020-х фильмы студии перестали лидировать в бокс-офисе, а ее главной удачей стали хорроры по мотивам видеоигр «Пять ночей с Фредди». Права на прокат хоррора приобрела Focus Features, выпустившая «Носферату», «Конклав» и «Аббатство Даунтон». «Обсессия» с огромным отрывом стала самым кассовым релизом в резюме Blumhouse и Focus Features.
Чем «Обсессия» смешит
Фильм не позиционируется как комедия, но начинается словно ромком. Беар репетирует признание в любви вместе со случайной официанткой и другом Йеном. Он давно влюблен в лучшую подругу Никки и никак не может решиться рассказать ей о своих чувствах. Даже когда она прямо заявляет ему: «Если я тебе нравлюсь, то сейчас подходящее время мне это сказать», он мямлит, что они «хорошие друзья». Другими словами, от милых рохлей из романтических комедий положений «Управление гневом», «Все без ума от Мэри» или «Девушка моих кошмаров» Беара поначалу отделяет какой-нибудь гэг с застрявшими в ширинке гениталиями.
В отличие от слабохарактерных героев Сэндлера и Стиллера, он совершенно не развивается и остается пассивным до самого конца. Как и в скетчах, Баркер использует невероятные ситуации и неадекватные реакции в качестве источника нервного смеха и ужаса. Никки неожиданно залезает к Беару в кровать, но тот не задает вопросов. Никки делает из трупа кошки мемориал посреди кухни — Беар замечает, что это «нездорово». Никки устраивает истерику посреди кофейни после неудобного вопроса про отца — Беар заминает тему, чтобы безрадостно заняться сексом. Никки не спит ночами и визжит, что Беар ее не любит. Никки приказывает Беару не выходить из спальни по ночам. Никки заклеивает входную дверь скотчем. Никки часами стоит у двери в моче, кале и рвоте в ожидании бойфренда. Никки заботливо делает Беару сэндвич из его кошки. «Шутка для своих», — объясняет Беар. Он стоит с вечно перепуганным лицом, но ничего не предпринимает. Когда Никки с криком «Это не я!» режет себе лицо бутылкой на вечеринке, Беар отстраненно опускает глаза.
Чем безумнее и агрессивнее Никки, тем более вопиюще выглядит безучастность Беара. Когда он посреди ночи соглашается уединиться в машине с влюбленной в него подругой Сарой, зритель уже понимает, что сейчас случится. И искренне желает Беару чего-нибудь нехорошего. Ситуация доведена до абсурда: в «Обсессии» миллиард долларов падает с потолка, а в проклятой лавке магических штуковин работает не дьявол с лицом Макса фон Сюдова, а хамоватая бариста из Starbucks.
Чем «Обсессия» пугает
Баркер создает напряжение с помощью неприятных образов и депрессивного саундтрека. На пятой минуте в кадре появляется труп кошки Сэнди, который плачущий Беар убирает в пакет. Работник музыкального магазина переживает не лучшие времена: его любимая бабушка недавно умерла, а родителей нигде не видно.
Одним из главных хоррор-образов в «Обсессии» становится фигура одержимой Никки в темноте. Мы почти не можем разглядеть ее лицо, но видим, что с ним явно что-то не так. На грим Никки в одном из эпизодов повлиял пугающий макияж «зловещая долина», набравший популярность в соцсетях. Главным спецэффектом в низкобюджетном хорроре стала игра Инди Наварретти, которая подчеркивает в интервью, что ее мимику и крики не усиливали с помощью CGI c ИИ. Впрочем, у натянутой и неестественной улыбки Никки узнаваемые источники вдохновения из других страшных фильмов про несчастных женщин, которые потеряли контроль над своей жизнью, начиная с немой мелодрамы с Лиллиан Гиш «Сломанные побеги» и заканчивая дилогией «Улыбка».
Более того, Баркер отказался переписывать сценарий, чтобы сделать Беара героем и раскрыть лор волшебной палочки. По сути, в фильме нет злодея. Зрительниц будет пугать доброжелательный и безобидный с виду и эгоистичный внутри nice guy, который заберет контроль над твоим телом и будет игнорировать все проблемы в отношениях. Зрителей — привлекательная girl next door, чей тревожный тип привязанности выкручен на уровень «дедайт». Оба архетипа доведены до такого гротеска, что грань между скетчем и хоррором начинает стираться и рождается хит про ад созависимых отношений.
Что ждет Баркера дальше
«Обсессия» собрала 427 млн долларов при бюджете в 750 тысяч. Баркера уже поздравили с небывалым успехом комедиографы Нэйтан Филдер и Тим Робинсон, мэтры Стивен Спилберг, Кристофер Нолан и Пол Томас Андерсон, современные мастера хорроров Ари Астер и Зак Креггер.
У Баркера есть «классная идея» для сиквела «Обсессии», но он не планирует снимать его в ближайшее время. При этом мы вряд ли снова увидим Никки и Беара. Зато режиссер снял для Focus Features новый фильм Anything But Ghosts — мистический хоррор про парочку лжеохотников за привидениями, которые сталкиваются с настоящими призраками и вынуждены расплачиваться за свое вранье. Бюджет ленты — 5 миллионов, Баркер и Томлинсон сыграли главные роли, а компанию им составили Брайс Даллас Ховард и Аарон Пол. Действие развернется во вселенной «Обсессии», и зрителей ждет новостной репортаж о Никки и ее друзьях.
Кроме того, Баркер подписался снимать ребут «Техасской резни бензопилой» для студии А24. Он не исключает, что займется ремейками своих предыдущих работ «Стул» и Milk & Serial, но, вероятно, доверит постановку кому-то другому.