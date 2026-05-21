«Обсессия»: как бывший ютубер убил ромком и снял главный хоррор года

В отличие от слабохарактерных героев Сэндлера и Стиллера, он совершенно не развивается и остается пассивным до самого конца. Как и в скетчах, Баркер использует невероятные ситуации и неадекватные реакции в качестве источника нервного смеха и ужаса. Никки неожиданно залезает к Беару в кровать, но тот не задает вопросов. Никки делает из трупа кошки мемориал посреди кухни — Беар замечает, что это «нездорово». Никки устраивает истерику посреди кофейни после неудобного вопроса про отца — Беар заминает тему, чтобы безрадостно заняться сексом. Никки не спит ночами и визжит, что Беар ее не любит. Никки приказывает Беару не выходить из спальни по ночам. Никки заклеивает входную дверь скотчем. Никки часами стоит у двери в моче, кале и рвоте в ожидании бойфренда. Никки заботливо делает Беару сэндвич из его кошки. «Шутка для своих», — объясняет Беар. Он стоит с вечно перепуганным лицом, но ничего не предпринимает. Когда Никки с криком «Это не я!» режет себе лицо бутылкой на вечеринке, Беар отстраненно опускает глаза.