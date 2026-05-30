Как интернет-мем провалился в реальность: разбираем лор Backrooms и смысл «Закулисья реальности»

Справка

Лиминальность. Происходит от латинского «limen» — порог, дверь. В антропологии лиминальным называют духовный этап, переживаемый человеком в процессе обряда перехода из одного положения в социальной иерархии в другое. На этой стадии индивид уже отделился от прошлого мира, но еще не вступил в новый, застряв на пороге в двойственном состоянии. В 1960-е антрополог Виктор Тернер развил понятие лиминальности, введя термин «пороговые люди» — те, кто «ни здесь, ни там, ни там, ни то, ни се», — и применил его для анализа групп, неинтегрированных в социальную структуру (или по разным причинам отвергнувших ее).

Лиминальное пространство. В архитектуре так называются транзитные и функциональные зоны между пунктами назначения: коридоры, парковки, залы шопинг-центров или комнаты ожидания. Утилитарные помещения не имеют эстетической или сентиментальной ценности и проектируются с учетом потребительского комфорта, поэтому отличаются предсказуемым и простым дизайном. Французский антрополог Марк Оже описывает их как фоновые, обезличенные и обезличивающие «не-места», лишенные истории и значения, не предназначенные для построения социальных связей и культурной памяти.