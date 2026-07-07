Расширенная версия «Закулисья реальности» выйдет в России 9 июля

9 июля в прокат РФ выйдет расширенная версия хоррора «Закулисье реальности», объявила компания «Вольга».

Этот вариант фильма выпустили в зарубежный прокат под названием Backrooms: Everything Must Go Edition. От оригинала он отличается 16-минутной сценой после титров, за счет которой общий хронометраж картины составляет 2 часа 13 минут.

Постановщик Кейн Парсонс создал дополнительный эпизод уже после релиза оригинального «Закулисья» на собственном ноутбуке всего за две недели. Точно так же он делал и короткометражки для YouTube, которые принесли ему известность и возможность поработать с A24 над своим коммерческим режиссерским дебютом.

«Закулисье реальности», главные роли в котором исполнили Чиветель Эджиофор и Ренате Реинсве, вышло в российских кинотеатрах 4 июня. Фильм собрал более 650 млн рублей в отечественном прокате и порядка 350 млн долларов — в мировом, став самым кассовым кинорелизом в истории студии A24.