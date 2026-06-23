20 главных фантастических сериалов 2020-х: «Укрытие», «Извне», «Разделение» и другие

2020-е еще не закончились, но уже подарили нам множество ярких фантастических шоу. Мы отобрали 20 проектов, среди которых есть и признанные хиты, и жанровые жемчужины, обделенные вниманием.

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