20 главных фантастических сериалов 2020-х: «Укрытие», «Извне», «Разделение» и другие

2020-е еще не закончились, но уже подарили нам множество ярких фантастических шоу. Мы отобрали 20 проектов, среди которых есть и признанные хиты, и жанровые жемчужины, обделенные вниманием.
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«Сквозь снег» (2020–2024)
Мир объяло холодом. Температура воздуха опустилась до смертоносных показателей. В последние часы существования цивилизации со станции в Чикаго отправился исполинский поезд, состоящий из 1001 вагона. Уже несколько лет он наворачивает круги по трансконтинентальной железной дороге. В первом классе с комфортом путешествуют богачи, во втором — обслуживающий персонал, в третьем — простые работяги. Ну а в хвосте влачат жалкое существование безбилетники, терзаемые голодом и болезнями. Любые попытки бедняков бунтовать жестоко подавляются. Но, когда в комфортабельных вагонах заводится серийный убийца, на помощь призывают именно хвостовика — бывшего копа Лейтона (Давид Диггс).
Вторая экранизация графического романа Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта (первую в 2013-м снял Пон Джун-хо) притворяется детективом лишь поначалу. На деле же «Сквозь снег» по духу ближе к поздним сезонам «Ходячих мертвецов». Герои постоянно переходят из лагеря в лагерь, заключают союзы с врагами, предают соратников. А стоит выжившим разобраться с последствиями одной катастрофы, на горизонте тут же возникает следующая.
«Алиса в Пограничье» (2020–2025)
В один ничем не примечательный день безработный геймер Арису (Кэнто Ямадзаки) вместе с двумя друзьями оказывается в обезлюдевшем Токио. Опустевший мегаполис стал ареной для проведения смертельных игр. Испытания разделены по карточным мастям: «пики» тестируют физическую форму, «бубны» — смекалку, «трефы» — умение работать в команде, а «черви» — коварство. Арису и другим участникам предстоит доказать свою волю к жизни, а заодно попытаться выяснить, кто стоит за чудовищным турниром.
«Алису в Пограничье» называют японской «Игрой в кальмара», хотя она и вышла раньше. Однако, в отличие от южнокорейского хита, манга Харо Асо, которую сериал бережно адаптирует, это не социальный комментарий, а скорее брутальный роман воспитания. С каждой травмой, физической или психологической, Арису трансформируется из безответственного шалопая, сидящего на шее у семьи, в человека острого ума и твердой воли. Наблюдать за этой метаморфозой едва ли не интереснее, чем за садистскими испытаниями.
«Программисты» (2020)
Возлюбленный программистки Лили (Соноя Мидзуно) погибает при загадочных обстоятельствах вскоре после приема на работу в ведущую IT-компанию мира. Не веря в официальную версию, девушка решает выяснить истину самостоятельно и устраивается на место покойного. Теперь она трудится в команде сумрачного гения Фореста (Ник Офферман), который в обстановке строжайшей секретности тестирует технологию, способную изменить ход истории.
Алекс Гарленд всегда смотрел в завтрашний день с опаской. «28 дней спустя», «Из машины» и «Падение империи» в унисон повторяют, что человечество буквально в одном шаге от катастрофы. «Программисты» фокусируются на тех, кто может к нему подтолкнуть. Герои почти случайно обретают сакральные знания об устройстве Вселенной. Одних обуревает восторг первооткрывателя, другие маниакально зациклены на дальнейших экспериментах, и лишь немногих заботят возможные последствия. С учетом темпов развития ИИ уже забытый мини-сериал Гарленда обретает сегодня особую актуальность.
«Супермен и Лоис» (2021–2024)
После смерти приемной матери Кларк Кент (Тайлер Хеклин) вместе с женой Лоис (Битси Таллок) и двумя сыновьями переезжают из шумного Метрополиса в родной городок Смолвиль. На новом месте по-прежнему приходится совмещать несколько ролей: любящего мужа, заботливого отца, примерного гражданина и главного защитника планеты — Супермена.
Последний сериал канала The CW из линейки экранизаций комиксов DC превзошел все предыдущие качеством сценария и постановки. А пользователи соцсетей называли «Супермена и Лоис» еще и лучшим из всех телевизионных проектов про Человека из стали. Шоу Грега Берланти и Тодда Хелбинга — это в первую очередь семейная драма, которая уделяет проработке психологических травм персонажей гораздо больше времени, чем сражениям с суперзлодеями. Хотя и редкий экшен вполне выдерживает сравнение с блокбастерами Зака Снайдера и Джеймса Ганна.
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«Засланец из космоса» (2021–2025)
Неподалеку от маленького городка Пэйшенс в горах Колорадо терпит крушение звездолет. Его пилот послан с целью уничтожить население Земли, но вынужден приостановить миссию и принять облик убитого им городского врача Гарри Вендершпигля (Алан Тьюдик). Ему предстоит не только принимать пациентов, но и расследовать загадочную смерть предыдущего доктора. Ситуацию осложняет то, что сын местного мэра Макс (Джуда Прен) почему-то видит истинный облик пришельца.
Экранизация комиксов издательства Dark Horse во многом держится на одном человеке — Алане Тьюдике. В исполнении заслуженного голливудского андроида («Я, робот», «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Электрический штат», «Супермен») любая рутина превращается в шоу, а самые предсказуемые шутки работают. Впрочем, не скажешь, будто ему приходится вытаскивать материал на своих плечах. «Засланец из космоса» — детективное драмеди, которое позволяет взглянуть на человечество со стороны и понять, что оно вполне заслуживает шанса на спасение.
«Локи» (2021–2023)
Обстоятельства, неподвластные создателям сериала, радикально снизили значимость «Локи» в мифологии Marvel. По изначальной задумке он знакомил зрителей с главным злодеем следующей фазы — Кангом-завоевателем в исполнении Джонатана Мейджорса. Но затем актер оказался в центре громкого скандала, и Disney пришлось срочно менять планы. Так что теперь мультивселенной угрожает Доктор Дум, а «Локи» — просто сольник бога-трикстера, совсем необязательный для понимания глобального сюжета (пока что). Но пропускать его все равно было бы ошибкой.
Во-первых, это просто изобретательная хроноопера в лучших традициях «Доктора Кто» и «Параллельных миров». За 12 эпизодов авторы успевают обыграть почти все жанровые клише. Есть тут и альтернативные измерения, и петли времени, и эффект бабочки, и темпоральные двойники. Ну а во-вторых, сериал наконец-то позволил Тому Хиддлстону выйти за рамки образа мультяшного злодея. Посмотреть «Локи» стоит хотя бы ради его виртуозного перформанса и потрясающей химии в дуэте с Оуэном Уилсоном.
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«Извне» (2022 — н. в.)
Где-то на просторах Америки догнивает крошечный безымянный городок: пяток домов, церквушка, старомодная закусочная и колониальный особняк. Проехать его насквозь можно было бы за пару минут. Но нельзя. Любого случайного гостя дорога неизбежно приведет обратно. И бедолаге повезет, если он прибудет днем — местные хотя бы успеют приютить новичка и объяснить правила выживания в западне. А вот после заката приходят твари. Кровожадные, хитрые, неуязвимые. Укрыться от них можно лишь в доме, запечатанном особыми талисманами.
«Извне» часто называют новым «Остаться в живых». Отчасти из-за участия продюсеров хита 2000-х, отчасти из-за того, что одну из главных ролей опять исполняет Хэролд Перрино, но в основном из-за неуемной любви создателей к загадкам. По заветам Джей Джей Абрамса зрителя интригуют, неспешно подкидывая ответы на второстепенные вопросы, в то время как основная тайна остается под покровом мрака. Впрочем, даже если не брать в расчет запутанную мифологию, «Извне» — это брутальный и действительно жуткий хоррор, что большая редкость среди сериалов.
«Андор» (2022–2025)
На задворках далекой-далекой галактики выживает вор Кассиан (Диего Луна). Хотя он и ненавидит Империю, до борьбы с тиранией ему дела нет — разжиться бы деньгами да отыскать пропавшую сестру. Но обстоятельства сводят его с Лютеном (Стеллан Скарсгард) — тайным агентом Повстанческого альянса. В отряде добровольцев, готовящем большую диверсию, как раз не хватает человека, и опытный грабитель мог бы помочь — если не за идею, то хотя бы за щедрое вознаграждение. Загнанный в угол Кассиан соглашается, даже не подозревая, что берет в свои руки судьбу всего сопротивления.
Приквел «Изгоя-один» внезапно для многих оказался самым высоко оцененным сериалом по «Звездным войнам». Шоураннер Тони Гилрой создал максимально напряженный шпионский триллер, полностью лишенный сказочного флера основной саги. Галактическая Империя всегда мыслилась фашистской диктатурой, но «Андор» в деталях раскрывает всю глубину ее бесчеловечности и в то же время показывает, на какие жертвы приходится идти, чтоб хотя бы ранить этого монстра.
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«Звездный путь: Странные новые миры» (2022 — н. в.)
Новейшая эра «Звездного пути» оказалась самой противоречивой за все 60 лет существования франшизы. Ни амбициозный «Дискавери», ни ностальгический «Пикар» не добились единогласного признания поклонников. А полнометражка «Секция 31» и вовсе получила пять номинаций на «Золотую малину». Среди всех сериалов лишь «Странным новым мирам» удалось сплотить и утешить раздробленную фан-базу. Оказалось, достаточно было просто вернуться к корням. Больше никаких политических интриг и натужной мрачности — лишь приключения на диковинных планетах, как в старые добрые времена. Шоураннер Акива Голдсман постоянно жонглирует жанрами: экипаж «Энтерпрайза» попадает то в зомби-хоррор, то в мюзикл, то в свадебный ромком. А далекое будущее снова кажется светлым.
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«Разделение» (2022 — н. в.)
Корпорация Lumon Industries очень бережно хранит свои секреты. Чтобы избежать любых утечек, она вживляет в головы своих сотрудников особые чипы, которые разделяют их личность надвое. Одна половина живет, как и прежде: приезжает утром на работу, вечером возвращается домой. Правда, не имеет ни малейшего представления, чем занималась днем. А вот вторая находится в самом настоящем офисном рабстве. Весь ее мир — коридоры, кабинеты и опенспейс, залитый холодным светом люминесцентных ламп. Смена бесконечна, выходных и отпусков не существует, а любые попытки вырваться обречены на провал. Уволиться можно лишь с согласия основной личности — той, что не ведает этих ужасов, но получает приличную зарплату.
Сценарист Дэн Эриксон создал кафкианский кошмар, смотреть который было бы невыносимо, если бы не интрига вокруг планов зловещей корпорации и ироничный тон. Бен Стиллер, снявший большинство эпизодов, еще в «Кабельщике» доказал, что способен балансировать на грани между психологическим триллером и черной комедией. «Разделение» больше склоняется к первому, но иногда все же вызывает улыбку.
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«Одни из нас» (2023 — н. в.)
Экранизация The Last of Us полностью повторила судьбу игр-первоисточников. Первый сезон, как и первую часть, провозгласили откровением даже те, кому совершенно плевать на жанр зомби-хоррора. А вот продолжение раскололо фан-базу на два лагеря. Одни называли его главным разочарованием последних лет и предательством аудитории, другие же утверждали, что проект просто эволюционировал. Теперь это уже не очередная отработка сюжетной схемы «волк и львенок», какую мы видели хоть в «Логане», хоть в «Мандалорце», а тягучая притча о круговороте насилия. Не все геймеры, равно как и не все зрители, были готовы к такой трансформации. Но интенсивность любви и ненависти по отношению к «Одним из нас» доказывает значимость франшизы в обеих ее инкарнациях.
«Кибердеревня» (2023 — н. в.)
«Кибердеревня» стоит на тех же трех китах, что и оригинальные вирусные ролики команды Birchpunk: бесчисленные отсылки ко всей известной фантастике, графика мирового уровня и культурный код постсоветского пространства. Ну и конечно, на харизме ветерана дубляжа Сергея Чихачёва, который наконец-то получил возможность сыграть не только голосом. Фермер Николай и капризный дроид Робогозин (Сергей Бурунов) — самый яркий дуэт как минимум в отечественных сериалах последних лет. При всей пародийности «Кибердеревни» на экране удивительным образом складывается цельная и уникальная вселенная. В ней все наши стереотипы о самих себе доведены до космических масштабов.
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«Укрытие» (2023 — н. в.)
В огромном подземном бункере живут 10 тысяч человек. Им неведомо, когда тот был построен, кем и почему. А о внешнем мире жителям укрытия известно лишь то, что воздух там отравлен. Где-то век назад фракция мятежников сожгла архив и уничтожила компьютерные сервера. Но оно и к лучшему, ведь многие знания — многие печали. Мудрое руководство ввело жесткие ограничения на информацию. Интересоваться прошлым запрещено. Хранить «реликвии» (то есть любую вещь старше ста лет) запрещено. Пытаться восстановить утраченные технологии строжайше запрещено. А стоит кому-то в присутствии свидетелей произнести, что он хочет выйти наружу, как его просьба исполняется в обязательном порядке. Только вот местные воспринимают это как смертную казнь.
Экранизация книжного цикла Хью Хауи — честная, подчеркнуто старомодная антиутопия. Бруталистская архитектура, бдительные службисты в черных плащах, крамольные разговоры на кухне, обязательно шепотом и с включенным краном. В знакомом антураже разворачивается знакомая же история: несгибаемая героиня Ребекки Фергюсон пытается выяснить, что так старательно скрывают власть имущие, пока на фоне потихоньку разгорается пламя революции. Но «Укрытие» написано и снято столь филигранно, что жанровые клише воспринимаются как дань уважения классике.
«Скрежет металла» (2023 — н. в.)
Мало кто с оптимизмом ждал экранизацию культовой, но давно неактуальной гоночной серии Twisted Metal (последняя игра вышла в 2012 году). Особенно после первого трейлера, встреченного шквалом саркастических комментариев по поводу дешевой картинки и несмешных шуток. Тем сильнее было удивление, когда после старта «Скрежет металла» начал стремительно собирать положительные рецензии и высокие баллы на агрегаторах. Оказалось, что шоураннер Майкл Смит при помощи сценаристов «Дэдпула» Пола Верника и Ретта Риза сотворил самый бесшабашный ромком последних лет. В постапокалиптическом мире сериала нашлось место клоунам-маньякам, киборгам, безумным проповедникам, демонам, а также большой и светлой любви. И, конечно, адаптация Twisted Metal была бы несостоятельной без зрелищных автомобильных трюков и рок-хитов прошлых лет.
Fallout (2024 — н. в.)
Несомненный успех Fallout можно объяснить множеством факторов. Обаятельные главные герои в исполнении Эллы Пернелл, Уолтона Гоггинса и Аарона Мотена, уместный черный юмор, визуальные эффекты уровня большого блокбастера — все это критики хвалили со дня премьеры сериала. Однако главная победа адаптации в том, что она смогла перенести на экран мир оригинальных игр и погрузить в него широкую публику. Ведь Fallout — это не просто очередная калька с «Безумного Макса». В Пустоши тесно переплелись постапокалипсис, ретрофутуризм, социальная и политическая сатира. На просторах альтернативной Америки, пережившей ядерную войну, можно встретить хоть дружелюбных мутантов, хоть роботов-потрошителей, хоть реконструкторов Римской империи. А еще отыскать повод для оптимизма даже после конца света.
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«Дневники киллербота» (2025 — н. в.)
В далеком будущем человечество активно колонизирует иные миры. Группа ученых-пацифистов хочет самостоятельно изучить очередную пустынную планету, однако всемогущая корпорация навязывает ей робота-охранника (Александр Скарсгард). Никто не знает, что тот тайком взломал систему, обрел свободу воли и даже взял себе звучное имя Киллербот. Никого убивать андроид не собирается — по крайней мере, без необходимости. Он предпочитает тайком смотреть мыльные космооперы и как можно меньше контактировать с непонятными людишками. Ведь если выяснится, что робот вышел из-под контроля, его ждет уничтожение. Но во время экспедиции наивные исследователи постоянно лезут на рожон, и Киллерботу приходится регулярно их спасать, рискуя выдать свою тайну.
Комедийный экшен по мотивам книг Марты Уэллс иронизирует и над «Чужим», и над «Звездным путем», но при этом выглядит ничуть не хуже, чем актуальные версии обеих франшиз. Это дорогая космическая фантастика, насквозь пропитанная черным юмором. Впрочем, главный аттракцион — это Александр Скарсгард в роли робота-социофоба. Его язвительные внутренние монологи потрясающе контрастируют с плохо скрываемой паникой во время любой беседы с другими членами экипажа.
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«Оно: Добро пожаловать в Дерри» (2025 — н. в.)
«Очень странные дела» вдохновлялись «Оно», а теперь «Оно» вдохновляется «Очень странными делами». Цикличность вполне в духе оригинального романа Стивена Кинга. «Добро пожаловать в Дерри» в принципе изобретательно обращается с наследием «короля ужасов». События, описанные в книге по верхам, обретают дополнительный контекст, а короткое упоминание медиума Дика Холлорана из «Сияния» ложится в основу полноценной сюжетной линии. Первый сезон стартует с эпизода, достойного отдельного пьедестала в пантеоне хорроров. Затем создатели неспешно развешивают чеховские ружья, чтобы в финале жахнуть оглушительным залпом. Сериал, на этапе анонса казавшийся необязательным приквелом, запускает процесс перерождения всей франшизы. Чем он увенчается, узнаем после выхода оставшихся двух сезонов.
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«Одна из многих» (2025 — н. в.)
Ученые расшифровали сигнал из далекого космоса и вывели вирус, который объединил почти все человечество в коллективный разум. Иммунитет обнаружился лишь у дюжины людей. Одна из них — Кэрол (Рэй Сихорн), писательница любовных романов, ненавидящая свое ремесло. Да и много чего еще ненавидящая. Она в принципе идет по жизни, плохо скрывая раздражение. И доброжелательному человеческому улью ни разу не доверяет, как бы тот ни пытался убедить ее в чистоте своих помыслов. Кэрол отвергает коллективистскую утопию и берется во что бы то ни стало обратить действие вируса вспять.
Фантастическая драмеди от создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана использует инопланетное вторжение как предлог для исследования вечных тем. Что такое счастье? А свобода? Что из этого важнее и может ли одно существовать без другого? Вместо ответов из голливудской методички «Одна из многих» предлагает зрителям постоянное сомнение. По итогам первого сезона невозможно предсказать, спасет Кэрол человечество или угробит окончательно.
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«Паук-Нуар» (2026)
Нью-Йорк 1930-х. Когда-то Бен Райли (Николас Кейдж) был мстителем в маске, известным как Паук. Однако смерть любимой заставила его оставить геройство и полностью посвятить себя частному сыску. Получается у него это с переменным успехом. Чутья детективу не занимать (в том числе и паучьего), но бизнесу мешают конкуренты и неуравновешенность самого Бена. Очередное дело затягивает сыщика в паутину интриг между гангстером Сильвемейном (Брендан Глисон), певицей Кэт Харди (Ли Цзюн Ли) и ее любовником Флинтом (Джек Хьюстон), умеющим превращать свое тело в песок.
«Паук-Нуар» — яркий пример того, как изобретательно и изящно обходить ограничения. Сериал про Человека-паука — затея дорогая даже для Sony и Amazon. Как свести к минимуму полеты над городом и при этом не вызвать гнев аудитории? Сделать упор на детективный сюжет. Тем более под рукой есть подходящая и известная зрителям альтернативная версия героя — нуарная. А уже из этого проистекают и цельная эстетика, и свежие прочтения знакомых образов, и самобытность, отличающая проект от всех остальных шоу по комиксам.
«Бухта вдов» (2026 — н. в.)
Том Лофтис (Мэттью Риз) — мэр маленького островного городка в Новой Англии. Поселение ему досталось весьма специфическое: местная история наполнена трагедиями и мрачными легендами. Жители, кажется, давно смирились с тем, что Бухта Вдов проклята. Том не верит в старые сказки (или пытается себя в этом убедить). Он полон решимости превратить рыбацкий город в популярный курорт. Но у туманного острова свои планы.
«Бухта вдов» — самый удачный гибрид ужасов и комедии за долгие годы. По крайней мере, на малом экране. Два жанра органично соседствуют, но не смешиваются и не портят друг друга. Гэги, способные потягаться с лучшими шутками «Офиса», отделены от чисто хоррорных эпизодов, заставляющих задержать дыхание. Мэттью Риз великолепен и в том, и в другом. Даже при наличии яркого ансамбля это целиком и полностью его шоу.
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Автор: Дмитрий Шепелёв