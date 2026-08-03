«Бухта вдов»: один из лучших сериалов 2026 года

На Apple TV завершилась 10-серийная «Бухта вдов»: мэр небольшого острова на востоке США (Мэттью Риз) пытается разобраться с висящим над его городком проклятьем. Где-то чистый хоррор, а где-то и комедия, сериал умудряется приятно удивлять в обоих жанрах.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Бухта вдов — рыбацкий городок на острове в 70 километрах от побережья Новой Англии. Один ресторан, один бар, краеведческий музей, интернет ловит плохо, так что в ходу рации и стационарные телефоны. Энергичный мэр Том Лофтис (Мэттью Риз), вдовец, воспитывающий сына-тинейджера (Кингстон Руми Сауфвик), мечтает превратить Бухту в центр туризма. Но многие жители считают, что над островом висит проклятье и лучше не навлекать на себя беду. Лофтис ждет тревел-репортера из The New York Times, когда начинает шалить электричество, в море пропадает старый моряк, а местный кликуша (Стивен Рут) провозглашает, что остров просыпается.

Стивен Рут и Мэттью Риз

Шоураннер Кэти Дипполд когда-то начинала карьеру в сценарной группе «Парков и зон отдыха». С тех пор она написала несколько неважных кинофильмов («Копы в юбках», женские «Охотники за привидениями», «Особняк с привидениями»), но корни «Бухты вдов» растут, кажется, как раз оттуда, из «Парков». Это примерно то же самое, только хоррор. Герои «Бухты» — муниципальные служащие в безнадежной борьбе с высшими силами.

Том Лофтис — дальний родственник Лесли Ноуп минус безудержный оптимизм. Бюрократ почти без всякой реальной власти, он редко встречает понимание у окружающих, хотя всегда хочет как лучше. Мэттью Риз максимально приглушил в себе демоническую харизму, которую от него часто требуют, и стал человеком, которому очень легко сопереживать: на его подвижном лице вечно складываются те же изумленно-возмущенные выражения, которые были бы в подобных ситуациях у любого из нас. Эволюция этого персонажа, как положено, ведет его от изначальной трусоватости и слабохарактерности ко все более героическим (или как минимум решительным) поступкам. Будем надеяться, что авторы вовремя остановятся: артисту особенно идет паника.

Мэттью Риз

В мэрии Лофтиса окружает небольшая эксцентричная компания. Скажем, его правая рука Патрисия (англичанка Кейт О’Флинн) уже не одно десятилетие находится в ссоре с подругами, которые отказываются верить в главную травму ее жизни — в юности она будто бы спаслась, спрятавшись под кровать, от знаменитого серийного убийцы, к дому которого до сих пор боятся подходить окрестные подростки. Кроме того, имеются столетняя секретарша, ассистент, похожий на скелет, ворчливый шериф, беспокойный пастор и другие. Сын Лофтиса (их драматичная семейная история будет рассказана в свое время) не слишком доволен жизнью, что понятно: делать в Бухте решительно нечего, а поверье гласит, что рожденные на острове, покинув его, немедленно умирают, так что юноша ни разу не садился на паром до Большой земли.

Здесь есть сквозной сюжет, связанный с проклятьем острова, но иногда сериал выглядит почти что антологией: многие эпизоды в основном посвящены какой-нибудь одной дьявольщине, «монстру недели». Будет, например, история про морскую ведьму, которая царапает свою жертву, чтобы потом ночью выследить ее по запаху. Во второй серии мэр, еще настроенный скептически, на спор со своими избирателями идет ночевать в отель с привидениями. Поскольку проклятье Бухты появилось не вчера, будет целая историческая серия.

Бетти Гилпин и Хеймиш Линклейтер

Источники вдохновения — на поверхности, от «Тумана» Джона Карпентера и «Челюстей» до «Бури столетия» и всех остальных сочинений Стивена Кинга (на чьей книжке камера однажды уважительно задерживается). Не ограничивая себя каким-то одним фольклорным слоем хоррора, авторы получают пьянящую свободу маневра: хочешь — бери призрачных пилигримов, а хочешь — клоуна-убийцу. И в будущих сезонах («Бухта» кончается на самом интересном месте) можно двигаться в самых разных направлениях.

Другая ключевая особенность заключается в том, что до определенной степени это комедия. Но не хоррор-комедия (хоррор тут, как правило, вполне серьезный — и иногда очень страшный), а комедия вместе с хоррором, параллельно с хоррором. Причем тональность ощутимо меняется от серии к серии в зависимости от того, кто ее писал и ставил (опять же, подталкивая «Бухту» к формату антологии). Основной режиссер — Хиро Мурай, соавтор «Атланты». Но, например, одну серию — как раз историческую — поставил хоррор-специалист Тай Уэст. А две — кринж-комедиограф Эндрю ДеЯнг, известный по «Дружбе» и «Мебельной компании» с Тимом Робинсоном. Его эпизоды, проникнутые узнаваемой параноидальной энергией (в одном мэр съедает необычный гриб, другой — более или менее ремейк «Хеллоуина»), едва ли не лучшие в сезоне.

Кейт О’Флинн

Когда в начале сериала звучит фраза «В тумане что-то есть!», понятно, что совсем уж бросовым он не будет. Но ничто, по правде говоря, не готовило нас к тому морю удовольствия, которое плещется в «Бухте вдов».

Рецензия была впервые опубликована в апреле и обновлена в июне 2026 года.