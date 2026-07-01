10 лучших зарубежных сериалов — 2026: итоги первого полугодия

К экватору 2026 года мы подошли с целым ворохом отличных сериалов на любой вкус. Мрачная драма «Получеловек» от автора «Олененка», освежающе простодушный «Рыцарь Семи Королевств», стильная супергероика «Паук-Нуар» и долгожданный финал «Эйфории» — достойных позиций оказалось больше десяти, но в наш рейтинг попали только лучшие из лучших.
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Сериалы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны. В голосовании участвовали тайтлы, стартовавшие или завершившиеся до начала июня 2026-го.
Сериалу о приключениях межевого рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга повезло не только с создателями (которые, несмотря на камерность сюжета, отнеслись к работе со всей серьезностью), но и с историческим моментом. Повести актуальнее и не придумаешь: пока где-то наверху ссорятся и плетут интриги представители высшего сословия, внизу, пытаясь выжить, копошатся обычные люди. После долгих лет, проведенных в удушливых замках с Таргариенами, Ланнистерами и Старками, зритель наконец-то попал туда, где в главном герое можно если не опознать себя, то точно увидеть что-то до боли знакомое.
Нищий персонаж, у которого нет ни денег, ни титулов, ни драконов, понизил градус пафоса во вселенной Джорджа Мартина и вернул ей ощущение реального мира — реального в значении живого, убедительного, такого, в который хочется погружаться снова и снова. В общем, этого уже было бы достаточно для высоких оценок, но есть еще потрясающая игра бывшего регбиста Питера Клэффи и его юного напарника Декстера Сола Анселла, феерические POV-кадры, снятые будто из-под забрала, народные пляски — все это вместе превращает «Рыцаря» в один из главных сериалов года. Боже, скорее бы второй сезон!
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Том Лофтис (Мэттью Риз) едва вступил в должность мэра островного городка Бухта Вдов, а местные жители уже кличут его дилетантом и вредителем. Пуще всех под кожу Тому лезет бородатый конспиролог Уайк (Стивен Рут), убеждающий слугу народа в существовании сверхъестественных монстров и древних проклятий. Дебютный сериал сценаристки ситкома «Парки и зоны отдыха» Кэти Дипполд воюет сразу на два фронта. С одной стороны, «Бухта вдов» — это филигранная кринж-комедия, сочетающая workplace-юмор «Офиса» с откровенной буффонадой (каждый крупный план удивленного лица Риза работает как полноценный гэг). А с другой — вполне жуткий хоррор, пародирующий всю азбуку фильмов ужасов, от классических слэшеров до исторических страшилок Роберта Эггерса. Шоураннер мастеровито уселась сразу на два жанровых стула, подарив миру парочку приятных презентов — гиганта драмы Риза в необычном амплуа и актрису Кейт О’Флинн, чей комедийный тайминг впору признать объектом культурного наследия. «Американская история ужасов», «Призрак дома на холме» и прочие «Терроры» нервно курят в сторонке — малые экраны узурпировал новый король сериального хоррора.
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Карина Назарова
кинокритик, автор «КиноТВ», «Т — Ж» и Кинопоиска, Telegram-канал «Психо и Я»
«Питт», 2-й сезон
Первый сезон обрушил на плечи докторов и интернов трагедию национального масштаба, в продолжении персонажам приходится разбираться с ее метастазами — депрессией, тревогой и профессиональным выгоранием. Во второй главе «Питт» несколько жертвует динамикой и саспенсом; важнее рабочего хаоса и лечения новоприбывших становится диагностика внутренних состояний героев, умеющих заботиться о других, но неспособных накладывать швы на личные душевные раны. Подобно тому, как физические муки пациентов эскалируют в слезы их близких и в нервные срывы врачей, эмоциональный раздрай доктора Робинавича (Ноа Уайли) становится коллективным переживанием. Стоит ему оказаться в проеме хорошо освещенных процедурных, как по пространству расползается тьма. В этой диффузии частной боли в общую видится обострение первостепенного для сериала гуманистического посыла: травмированные люди объединяются в страдающее общество, вот и получается, что от исцеления одного зависит благополучие целого организма.
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История сложной полиаморной констелляции из двух мужиков и одной женщины, выстроенная с натяжками и допущениями и скрепленная удручающей правдой рецессии, едва ли не самая депрессивная и гуманистическая одновременно из всего, что было рассказано с экрана за последние лет десять. Плюс к тому это впечатляющий бенефис Дэвида Харбора, ловко носящего накладной живот и моржовые усы, которые иной режиссер обильно смочил бы пивной пеной; достоинств у «ГКС. Сент-Луис» немало. Уязвимых мест тоже: эта трагикомедия о кризисе среднего возраста и среднего класса (как в викторианском романе или у Достоевского, экономическое измерение тут формирует и социальный, и сексуальный аспект драматургии) балансирует на грани банальности и перверсии.
Шоураннер Стивен Конрад изощренно выкручивает ручки мелодраматических и детективных киноклише и — воспользуемся образным рядом фильма — изобретает пусть экзотический, без руля и на трех колесах, но все же велосипед. Кто убил сурдопереводчика Флойда Cмернича? Вопрос, не дающий покоя карикатурном дуэту следователей, в идеале должен был остаться без ответа: этот нелепый добряк, как и линчевская блондинка, был просто слишком хорош для нашего жестокого мира.
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Игорь Кириенков
руководитель группы контентного программирования Кинопоиска, Telegram-канал «кириенков»
Когда в 2024-м вышел «Олененок», Ричарда Гэдда можно было квалифицировать как одного из претендентов на титул лидера «новых сложных», имея в виду деликатность материала, отказ упрощать, зябкое чувство растерянности в финале. «Получеловек» — история многолетних отношений сводных братьев, гика Найла и хулигана Рубена — выигранный чемпионский бой. Там, где у большинства наготове были бы вердикты («трагедия о крахе токсичной маскулинности»), у Гэдда начинается серьезный, неуютный разговор: без виктимблейминга и любования насилием, но и без потворства безответственному поиску себя и списывающей всё травме. Выбрав против стереотипа роль звероподобного Рубена, Гэдд по-новому раскрылся и как артист — угрожающий, завораживающий. Упоительный антоним «Переходному возрасту» (вот уж где автору с самого начала было «все ясно») и сателлит блестящего «ГКС. Сент-Луис», который разбирается с мужской депрессией с той же трезвостью и тонкостью. И что у них у всех за проблемы с «Индианой Джонсом»?!
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Дмитрий Охотников
креативный директор Кинопоиска, Telegram-канала «Дима SuperVHS: мемы и кино»
Этот телесезон пахнет вторичностью. Продюсеры выжимают последние соки из проверенных годами идей и избитых шаблонов. Корпорации погрязли в алгоритмах и нейрослопе. И в этот момент выходит он — грязный, тягучий, неторопливый и старомодный, как винил с пуэрто-риканским джазом 1930-х годов. «Паук-Нуар». Он не хочет нравиться, он рассказывает историю, наполняя ее нытьем, усталостью и сигаретным дымом.
Здесь нет супергероев в привычном смысле. Только человек в вязаной маске, который много видел и мало спал. Его противники — такие же изгои и страдальцы, черпающие силы из собственной злости. У них нет выбора, они живут по мрачным законам комиксных подворотен с заваленным голландским углом. Зато есть выбор у зрителя — смотреть в цвете или в ч/б. Черно-белая версия — жесткая и честная, как признание под лампой в три часа ночи. Цветная — вычурная и нелепая, как улыбка на похоронах. Но, выбирая черно-белую, вы будете страдать от искушения подсмотреть, каково же все это в цвете.
Кейдж не верил в сериалы, считая их сиюминутным аттракционом. Но он пришел и выдал то, на что был щедр в больших форматах, — непричесанные актерские эксперименты и спонтанное безумие. Его перформанс как бомба у банковского сейфа — вы следите за едва тлеющим фитилем, и вдруг взрыв, разносящий рамки комиксных условностей и выливающий в кадр живое зверское актерство. «Ha! Ha cha-cha!», как сказал бы главный герой.
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Fallout, второй сезон
Второй сезон часто называют филлерным, так как действие в нем разворачивается медленнее, а некоторые эпизоды напоминают парад отсылок: вот вам Легион Цезаря, Новак со статуей динозавра, немного супермутантов. Однако сериал все еще остается одной из самых ярких экранизаций видеоигр. Хотя сюжет никуда не спешит, в каждой серии мы узнаем новые детали, видим химию между героями и переживаем за человечество. Во втором сезоне полюбившиеся нам Люси (Элла Пернелл) и Купер (Уолтон Гоггинс) идут в Нью-Вегас, где находится хранилище Vault-Tec, чтобы отыскать там бывшего сотрудника корпорации Хэнка (Кайл Маклоклен), тестирующего аппараты для подчинения человечества, пока Максимус (Аарон Мотен) безуспешно пытается остановить гражданскую войну внутри Братства.
Если в первом сезоне мы уже понимали, что все зло от корпораций, то второй показывает, насколько изощренными способами капиталисты готовы уничтожать людей. Каждый эпизод выглядит как проверка на гуманизм: мы видим самые страшные стороны человека и задумываемся, готовы ли мы оправдать эксперименты Хэнка или все же капитализм превратил нас в подобие циничных обитателей Пустошей.
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Ксения Грициенко
главный редактор оригинальных проектов Яндекс Книг
Этот сериал выделяется умением одновременно оправдывать и обманывать ожидания. Его название звучит как прямое обещание жанрового удовольствия, а каждая серия будто приближает неизбежную катастрофу. Однако вместо привычного хоррор-механизма сериал предлагает другое напряжение — эмоциональное. Чем ближе герои подходят к свадьбе, тем больше само будущее начинает выглядеть источником угрозы.
Шоураннерка Хейли З. Бостон продолжает исследовать территорию, на которой тревога становится самостоятельной драматургической силой. Здесь нет одного монстра, одной тайны или одного виновника происходящего. Есть только ощущение, что счастье может разрушиться в любой момент. Благодаря этому сериал оказывается неожиданно близок к современному романтическому опыту: любовь в нем не награда за преодоленные испытания, а риск, который приходится принимать каждый день заново. Камила Морроун играет героиню, готовую бороться не столько за собственное выживание, сколько за право сохранить веру в отношения. И именно эта неожиданная серьезность превращает сериал из эффектного хоррор-аттракциона в одно из самых интересных высказываний о том, как сегодня устроена любовь.
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Идея продолжения спустя четыре года после финала второго сезона многим выглядела странной. Казалось, точка в истории подростков, погрязших в саморазрушении, уже поставлена. Куда и зачем идти дальше? Но именно в том сила «Эйфории»: это редкий сериал, который дает ответ на вопрос «А что было потом?». Сэму Левинсону не везло на всем пути: творческие разногласия, конфликты между актерами, уход композитора. И все же он решил идти до конца и наглядно показать, как решения, принятые в юношестве, определяют уже взрослую жизнь. Зависимость привела Ру к контрабандизму, Кэсси оказалась затянута в Onlyfans, Нейт погряз в долгах и лжи, а Джулс стала содержанкой.
Третий сезон «Эйфории» миксует контексты, предыстории героев, жанры, и все это сдабривается сверху библейскими мотивами. Но не в традициях Зака Снайдера, а в контексте поиска веры. Ведь она нужна каждому. Кто-то верит в деньги, кто-то в себя, кто-то — в возможность спасти ближнего, а кто-то просто хочет покоя после всего содеянного. И в центре этой истории — Ру. Зендее удается показать, как героиня блуждает во тьме в поисках света, но этим огоньком оказывается не свеча в церкви, а зажигалка владельца стрип-клубов, чьи руки запятнаны кровью.
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Артём Родин
выпускающий редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиск, автор Telegram-канала something else
Билл Лоуренс, создатель культовой «Клиники», окончательно переизобрел стриминговую комедию. Правда, и комедия повзрослела — теперь она рассказывает, как справляется с возрастной тревогой, депрессией или кризисом. Главный герой последних лет — нескладный, бесконечно добрый мужчина средних лет, который одним своим присутствием помогает другим разобраться с жизнью, но никак не может разобраться со своей. Сразу вспоминаются Тед Лассо и Джимми из «Терапии».
В «Рустере» эту роль великолепно исполняет Стив Карелл. Его герой по воле случая застревает в небольшом университетском городке на полгода. Формально он приезжает поддержать дочь в непростой период, но постепенно становится человеком, который вытаскивает из экзистенциального болота всех вокруг. Уставшие взрослые заново учатся разговаривать друг с другом, дружить, любить и просто жить — во многом потому, что рядом оказался этот нелепый, но человечный добряк. «Рустер» существует в абсолютно выдуманном и потому удивительно уютном мире. Это идеальный экранный бункер, где можно на несколько часов спрятаться от новостей, тревоги и ощущения того, что весь мир окончательно сошел с ума.
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А какие сериалы 2026 года понравились вам больше всего? Как считаете, чего не хватает в нашем топе, а какие тайтлы кажутся вам переоцененными?
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Иллюстрация: Александр Черепанов