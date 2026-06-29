10 лучших книг — 2026: итоги полугодия

Чжан Сяомань

Издательство Individuum

Через историю своей матери Чжан Сяомань рассказывает не только о жизни старшего поколения в Китае, но и в целом о том, как в стране устроено расслоение общества. Чуньсян, мать писательницы, с детства заботилась о своих братьях и сестрах, помогала своей матери, из-за чего пришлось бросить школу, так и не научившись писать. Как только Чуньсян подросла, ее выдали замуж, но вместе молодожены почти не проводили время. Супруг уезжал на вахты, она трудилась разнорабочей всюду, куда брали. Трагедия даже не в том, что Чуньсян полвека проработала на заводах, в шахтах за копейки, подорвала здоровье, а теперь не может претендовать на пенсию, так как вся ее деятельность была сдельной и неофициальной, а в том, что так живут сотни тысяч людей по всей стране. Даже когда дочь пригласила Чуньсян жить с ней в Шэньчжэне, мать устроилась уборщицей, чтобы хоть что-то откладывать на пенсию.

Автор описывает пугающий мир, который зачастую не видно: как уборщикам в торговых центрах запрещают сидеть, как их штрафуют за малейшую оплошность, чем эти люди занимались когда-то у себя в деревнях и почему отдыха им никогда не видать. Однако за всю эту сложную и полную тяжелого труда жизнь Чуньсян и ее коллеги не потеряли, а порой даже приумножили хранимую в сердце любовь к своим родным, к детям. Чуньсян полна сострадания к ближним, ей искренне важно заботиться об уже взрослой дочери, она готова проехать через всю страну, чтобы попрощаться с подругой, она полна сил и желания видеть свет даже там, где его так трудно отыскать.