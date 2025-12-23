Fallout, 2-й сезон: апокалипсис в Нью-Вегасе

На Amazon Prime стартовал второй сезон Fallout. Пока вышло всего две серии, но уже понятно, что авторы не ударили в грязь лицом. Особенно удались все фан-сервисные моменты, связанные с Нью-Вегасом.

Марат Шабаев @thefirstpictureshow Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

Второй сезон Fallout стартовал примерно там же, где завершился первый. Бывший смотритель Убежища 33 и, как оказалось, один из менеджеров Vault-Tec Хэнк Маклин (Кайл Маклоклен) сбежал в закат, надев силовую броню. Его путь лежит в еще одно заброшенное хранилище корпорации, где он надеется завершить довоенный зловещий эксперимент. По следам Хэнка идут его дочь Люси (Элла Пернелл) и гуль Купер Говард (Уолтон Гоггинс); первая все еще наивна и хлопает большими глазами в ответ жестокому постапокалиптическому миру, второй по-прежнему циничен и груб. Параллельно разворачивается сюжетная линия Максимуса (Аарон Мотен). После событий первого сезона он стал полноправным рыцарем Братства Стали. Но покой ему только снится — кажется, грядет полноценная гражданская война между разными ячейками организации. На общий слет прибывает паладин Ксандер (Кумэйл Нанджиани) из Братства в Содружестве (регион бывшего Бостона), хотя его никто не звал.

Элла Пернелл

Война никогда не меняется, и шоураннеры сериала Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет тоже решили ничего радикально не модифицировать под капотом ядерного хита Amazon Prime. Пожалуй, главный и немного разочаровывающий апдейт — смена модели дистрибьюции: первый сезон выдавали одной большой порцией, а продолжение цедят по серии в неделю. Других поводов скорчить кислую мину, пожалуй, нет. А уж на улице поклонников Fallout: New Vegas и вовсе перевернулся грузовик с подарками.

В первой же серии играет бронебойная вестерн-баллада «Big Iron» Марти Роббинса, пока Гуль и Люси крошат банду Великих ханов на фоне Динозавра Динки. В этот момент по морщинистым щекам фанатов (New Vegas этой осенью стукнуло уже 15 лет) должна стечь не одна ностальгическая слеза. Есть и совсем выдающиеся шутки. Например, во втором эпизоде появляется зомбированный торговец-NPC, который повторяет одну и ту же фразу («Походишь патрулем по Мохаве, поневоле затоскуешь по ядерной зиме»); цитата-мем из оригинала обыграна тут не без изящества. Наконец-то показывают легендарную Зону 51, и это тоже становится поводом для уморительной шутки в лучших традициях франшизы. Проскальзывают приветы для других фандомов: когда уставший Маклоклен наливает себе горячего кофейку и делает характерное выражение лица, все понятно без слов.

Кайл Маклоклен

Впрочем, создатели сериала не делают ставку исключительно на геймеров, а успешно совмещают густой и безжалостный фан-сервис со зрелищем, которое призвано удовлетворить всех. Например, вводят нового обаятельного злодея. Усатый Джастин Теру со смаком вживается в роль техновизионера Роберта Хауса, который выглядит как пародия на Илона Маска (он тоже вживляет людям нейроимпланты!). Ранее магната и одного из бенефициаров ядерного апокалипсиса сыграл Рафи Сильвер, но в новых сериях выясняется, что Хаусов два. Кто из них банкетный, а кто — говорун, видимо, будет главной интригой сезона. Издевательский антикапиталистический шарж всегда был одной из характерных черт франшизы, но во втором сезоне на него делают особую ставку.

Флешбэки в довоенное прошлое тоже на месте. Во-первых, это позволяет полюбоваться Уолтоном Гоггинсом, у которого еще не выпал нос, а во-вторых, удачно развивает параноидальную и одновременно с этим сатирическую корпоративную линию. Без отсылок здесь тоже не обходится: в одной сцене Купер Говард проезжает мимо подозрительно знакомого представителя Vault-Tec в желтом плаще и шляпе (с этого стартует Fallout 4).

Уолтон Гоггинс

Выносить вердикт сезону по двум сериям, пожалуй, преждевременно. Кредит доверия огромен, но слишком многое нам еще не показали. Пока не очень понятно, куда ведет сюжетная линия брата Люси. Норм (Мойзес Ариас) пробудил от криогенного сна десятки менеджеров Vault-Tec и вывел их в радиоактивную пустыню. И не вполне очевидно, будет ли что-то яркое в сюжетной линии с Убежищами; пока включения из них кажутся филлерами. В следующих сериях нас ждет встреча с Легионом Цезаря — автократическим рабовладельческим обществом мужиков, которые слишком часто думают о Римской империи. К слову, одного из представителей организации сыграет Маколей Калкин. Будут ли Когти смерти и супермутанты? Хочется верить, что да; радскорпионов тоже полноценно представили лишь во втором сезоне. Как сценаристы обыграют концовку New Vegas (и как теперь выглядит этот город), появится ли Анклав, перед кем отчитывается герой Маклоклена? В общем, вопросов еще очень много.

Ставки, как никогда, высокие. Недавно глава Bethesda Тодд Говард объявил, что сериал полностью каноничен, а его сюжет повлияет на события Fallout 5 (при этом игра вряд ли выйдет раньше 2030-х). Так что шоураннерам выпала тяжелая ноша: по сути, они делают флагманский проект довольно нестабильной франшизы в состоянии полураспада. Одно неверное движение — и все взлетит к чертям. Но пока кажется, что удача и харизма у сценаристов прокачана до десятки.