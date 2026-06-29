10 лучших видеоигр — 2026: итоги первого полугодия

007 First Light

Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Пока поклонники бондианы ждут, когда Дени Вильнёв выведет успешный киносериал из анабиоза, а фанаты Uncharted заваливают почтовый ящик Naughty Dog мольбами о новой части, студия IO Interactive выпускает 007 First Light. Это видеоигра о становлении легендарного агента, способная утолить жажду шпионских фильмов и сюжетных экшен-адвенчур.

Разработчики серии Hitman провернули тот же трюк, что и их коллеги из MachineGames, ответственные за Indiana Jones and the Great Circle, — выявили главные атрибуты кинофраншизы и успешно перенесли их в новый медиум. Отсюда вступительная заставка под Лану Дель Рей, зрелищный экшен, эксцентричные злодеи, фирменная ирония и технофетишизм, за которые мы любим фильмы о Бонде. При этом First Light не интерактивное кино, а именно игра, в которой прежде всего интересно нажимать кнопки. IOI взбалтывает, но не смешивает геймплейные механики, разделяя игру на условные сегменты. В одних нужно прятаться, блефовать и, проявляя смекалку, находить применение гаджетам, в других — стрелять, экономя патроны, и пускаться в погоню на крутых (непременно британских) машинах. А временами, к радости любителей срежиссированных интерактивных боевиков, всё вместе.

First Light — очередное доказательство, что проклятие игр по лицензии можно преодолеть. Нужны лишь искренняя любовь к бренду и уважение к потребностям игроков. Ну, и 200 миллионов на разработку.

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