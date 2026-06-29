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10 лучших видеоигр — 2026: итоги первого полугодия

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Видеоигровой 2026 год полон сюрпризов. Здесь и успешные возвращения крупных франшиз, и неожиданные инди-хиты, и абсолютно авторские игры, которые не стоит упускать.

Список сформирован на основе голосования редакции и расположен в порядке убывания голосов. Игры ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны. В голосовании участвовали тайтлы, вышедшие с начала года до середины июня 2026-го.

Никита Демченко

@sedmoeiskysstvo

редактор российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Седьмое искусство»

007 First Light

Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Пока поклонники бондианы ждут, когда Дени Вильнёв выведет успешный киносериал из анабиоза, а фанаты Uncharted заваливают почтовый ящик Naughty Dog мольбами о новой части, студия IO Interactive выпускает 007 First Light. Это видеоигра о становлении легендарного агента, способная утолить жажду шпионских фильмов и сюжетных экшен-адвенчур.

Разработчики серии Hitman провернули тот же трюк, что и их коллеги из MachineGames, ответственные за Indiana Jones and the Great Circle, — выявили главные атрибуты кинофраншизы и успешно перенесли их в новый медиум. Отсюда вступительная заставка под Лану Дель Рей, зрелищный экшен, эксцентричные злодеи, фирменная ирония и технофетишизм, за которые мы любим фильмы о Бонде. При этом First Light не интерактивное кино, а именно игра, в которой прежде всего интересно нажимать кнопки. IOI взбалтывает, но не смешивает геймплейные механики, разделяя игру на условные сегменты. В одних нужно прятаться, блефовать и, проявляя смекалку, находить применение гаджетам, в других — стрелять, экономя патроны, и пускаться в погоню на крутых (непременно британских) машинах. А временами, к радости любителей срежиссированных интерактивных боевиков, всё вместе.

First Light — очередное доказательство, что проклятие игр по лицензии можно преодолеть. Нужны лишь искренняя любовь к бренду и уважение к потребностям игроков. Ну, и 200 миллионов на разработку.

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Денис Варков

@dvarkov

куратор игрового направления медиа Кинопоиска

Resident Evil: Requiem

Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

Девятая часть серии ощущается, как две игры в одной. И дело не только в различиях между пугливой Грейс и боевым, уставшим от войны с биооружием Леоном. С одной стороны, Requiem — яркий аттракцион для фанатов, сочетание лучших элементов серии (менеджмент ресурсов, возможность сменить камеру, очередные мрачные тайны Umbrella). С другой стороны, контраст между первой и второй половинами игры слишком сильный, что расстроило многих.

Тем не менее это все еще одна из лучших частей серии. Благодаря зомби, сохранившим черты личности, что влияет на схватки с ними. И ностальгической слезе при виде надписи «Welcome, Leon» в полицейском участке Раккун-Сити. А также благодаря новому монстру-преследователю, подарившему серии одни их самых жутких сцен.

Resident Evil: Requiem ощущается неким эпилогом к тому, какой мы привыкли видеть серию. Словно Capcom решила прогнать фанатов по всему, что они любят, чтобы наконец удивить их в юбилейной, десятой части. А пока ждем и с любопытством поглядываем в сторону ремейка Code Veronica в 2027-м.

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Дмитрий Охотников

@supervhs

креативный директор Кинопоиска, автор Telegram-канала «Дима SuperVHS: мемы и кино»

Mixtape

Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

«Однажды вы с друзьями выходите поиграть во дворе в последний раз, но никто об этом еще не знает» — кажется, именно этим грустным мемом вдохновлялись создатели Mixtape. История трех друзей, которые переживают последний день совместного лета, — будто смотришь подростковое драмеди от A24, периодически нажимая на джойстик.

Мне сложно оценивать игру объективно, ведь она вобрала в себя все, что я люблю в поп-культуре: главная героиня обладает суперспособностью подбирать идеальный музыкальный трек под любой момент жизни (и треки шикарные — без Игги Попа, естественно, никуда, но там есть даже Portishead!); один из эпизодов «снят» на VHS-камеру, а сюжет — квинтэссенция инди-фильмов о взрослении в одноэтажной Америке.

Секретные дружеские рукопожатия, швыряние камушков по воде, парные кривляния в фотобудке, поиск выпивки для нелегальной вечеринки, катание на тележке из супермаркета, прогулки по заброшкам и смешивание коктейлей из газировок — даже если вы не делали ни одной вещи из этого списка, вас накроет вайбом и ностальгией по несуществующей юности в американской провинции. Вот такая вот summertime sadness.

Марат Шабаев

@thefirstpictureshow

руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала The First Picture Show

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

За несерьезными гэгами и квадратными постройками скрывается самая детализированная и качественная видеоигра о Темном рыцаре со времен серии Batman: Arkham, прославившей студию Rocksteady в 2010-е. Красивейший многоуровневый Готэм, множество активностей (без головоломок Загадочника никуда!) и невероятный коллекционерский потенциал. Открытый мир Legacy of the Dark Knight не надоедает, ведь так хочется разблокировать все костюмы крылатого супергероя и его напарников.

Эта игра сделана фанатами и для фанатов. Количество отсылок зашкаливает. К счастью, авторы не стали ограничиваться определенной эпохой, а раскидывают пасхалки к Бэтмену самых разных десятилетий и медиумов. Вездеход Tumbler как у Нолана, Джокер-Николсон из фильма Бёртона, заставка из мультсериала 1992-го, референсы к недавнему блокбастеру Ривза — в общем, останется довольным каждый поклонник миллиардера-линчевателя.

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Евгения Воскресенская

редактор игрового направления Кинопоиска

Esoteric Ebb

Где поиграть: ПК

Игра начинается в лучших традициях Planescape: Torment: вы просыпаетесь в морге после некоего инцидента, едва не стоившего жизни. Или все же стоившего? С самого начала Esoteric Ebb не боится проводить смелых параллелей, и нельзя сказать, что это позерство. Чтобы разобраться в местном лоре, приготовьтесь открывать ссылки, которые игра щедро подбрасывает в многочисленных репликах. К слову, львиную долю времени вы проведете не в фэнтезийном городе под названием Норвик, а внутри собственной головы — привет диалогам в стиле Disco Elysium!

На всё у вас пять внутриигровых дней: успейте раскрыть заговор и определиться с политическими предпочтениями, ведь на носу выборы, и пора понять, какой вы Клирик. Или не Клирик, а например, Плут, Друид или Бард — ролевую идентичность можно менять по ходу игры. Главное правило Esoteric Ebb: «Не бойтесь провальных бросков. Они открывают новые возможности».

В итоге получилась добротная (а может, и выдающаяся) RPG, предлагающая окунуться в эклектичный мир, где чайные магазинчики, демократические выборы, средневековые гильдии и рассудительные гоблины прекрасно уживаются вместе.

Александр Аммосов

журналист, автор одноименного YouTube-канала и Telegram-канала «Ammosov без Co»

Pragmata

Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

Pragmata оказалась одним из сюрпризов 2026 года, в очередной раз доказав, что даже незаметные до релиза проекты могут захватить большую аудиторию за счет универсальных тем и интересных геймплейных решений. Причем поначалу казалось, что в фокусе обсуждений окажется именно второе. Ведь авторы придумали весьма оригинальный способ разнообразить привычные разборки с роботами за счет местной системы взлома, которую нужно активно использовать прямо во время жарких перестрелок. Это не только добавило оригинальности игровому процессу, но и повысило градус боев (ведь сложнее становились не только они, но и сам взлом). А еще игра вызывает приятные ассоциации как с Dead Space, так и с забытым шутером Binary Domain.

Впрочем, не менее увлекательной оказалась центральная тема отношений между космическим инженером Хью и андроидом Дианой. Потому что она не только коснулась вопросов опасности развития ИИ, но и умело вплела в это повествование мысли об отношениях детей и родителей.

Недаром в сетях появилось множество историй геймеров, которые в новом позитивном свете взглянули на концепцию отцовства. А кому-то проект и вовсе помог немного залечить старые душевные раны, связанные с потерей детей. Как метко заметили в одном из комментариев: «Поэтому мы и играем в игры».

Степан Горохов

руководитель направления разработки видеоигр в Студиотехе

Forza Horizon 6

Где поиграть: ПК, Xbox Series X|S

Это один из самых заметных гоночных релизов первой половины 2026-го. Серия Forza за два десятилетия прошла огромный путь от более серьезной Motorsport-линейки до фестивальной Horizon, которая превратила гонки в масштабное автомобильное приключение с открытым миром, музыкой, свободой и зрелищными заездами.

Особенно символично, что Horizon 6 выходит на фоне неопределенности вокруг Forza Motorsport. В 2025 году СМИ писали о крупных сокращениях в Turn 10 и фактическом сворачивании Motorsport-направления, тогда как аркадная ветка Horizon продолжает жить и развиваться. Microsoft официально не называла это закрытием серии, но общий вектор выглядит очевидным: именно Horizon сегодня стала главным гоночным лицом Xbox.

Когда-то рынок аркадных гонок во многом ассоциировался с Need for Speed, однако в последние годы Forza Horizon воспринимается как самый мощный и влиятельный представитель жанра. Она задает планку для автомобильных игр — от визуального качества и ощущения скорости до онлайна, сезонных событий и доступности для широкой аудитории. Horizon 6 продолжает эту линию; это не просто новая гонка, а подтверждение того, что Forza — один из главных брендов современного игрового рынка.

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Алик Кемалов

@alikkemalov

заместитель руководителя медиа Кинопоиска

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Где поиграть: ПК

Когда Ubisoft окончательно угробила серию Heroes of Might and Magic, казалось, франшиза ушла вместе с эпохой Windows XP и дисками в картонных коробках. Но российская студия Unfrozen решила иначе и выпустила Olden Era — приквел к легендарной третьей части, действие которого разворачивается задолго до событий «Клинка Армагеддона».

Ранний доступ уже можно пощупать, и первые часы с игрой — это тот укол ностальгии, которого многие ждали годами. Hexagonal grid, очереди ходов, стек юнитов на клетке — механика узнается мгновенно. При этом Unfrozen не занимались слепым ремейком: визуал здесь современный, интерфейс переосмыслен, а в боевую систему и стратегический слой подмешаны лучшие идеи из разных эпох серии.

Сюжетная кампания на текущий момент — лишь небольшой кусочек большой картины, но и его хватает, чтобы провалиться в игру. Герои снова ходят по клеткам, замки снова нужно строить день за днем, время снова летит незаметно — ровно так, как было 20 лет назад. Полный релиз еще впереди, однако уже сейчас понятно: это не просто ностальгический поклон — это настоящий камбэк.

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Андрей Дуванов

@padrespiletto

игровой журналист

Mewgenics

Где поиграть: ПК

Если автор игры Эдмунд МакМиллен говорит о проекте так: «Это самое странное, над чем я работал», то можно не сомневаться, что нас ждет нечто невероятное. И культовый автор инди-сцены не соврал. Mewgenics — тактический пошаговый roguelike про геномный импринтинг, мутации, котов-пауков и очень много инцеста. Здесь есть всё для фанатов жанра.

Основа Mewgenics проста: собираем партию из четырех котов разных классов и отправляем их проходить последовательные пошаговые драки. Карты генерируются случайно, в конце каждого этапа босс. А потом еще один, и еще, и еще, и так 500 часов. Но время пролетает незаметно. Mewgenics невероятно затягивает, потому что каждая команда котов уникальна. У игровых классов несколько десятков активных и пассивных умений, а самих классов аж 14. Способности активно сочетаются (или не сочетаются) между собой, взаимодействуют с окружением и по-разному влияют на противников, которых здесь тоже пара сотен видов.

Все это превращает Mewgenics в генератор историй. Число возможных ситуаций стремится к бесконечности, коты становятся персонажами со своими арками, а каждые несколько боев находится новая любопытная синергия. Это именно то, что нужно от хорошего roguelike. А еще в Mewgenics на полную раскрывается фирменный мультяшно-фекальный визуальный стиль МакМиллена. Если вам нравится дизайн его предыдущих работ, то эту игру не стоит пропускать хотя бы из-за стилистики.

Элиза Данте

@danteeeeeel

редактор книжной рубрики Кинопоиска, автор телеграм-канала «Контрапункт»

Marathon

Где поиграть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Marathon поражает в первую очередь на визуальном уровне. Игру анонсировали атмосферными и художественными короткометражными фильмами, в которых показывали живописные виды планеты Тау Кита IV и намекали на подробности сюжета. Над этими промо работал один из авторов антологии «Любовь. Смерть. Роботы» Альберто Мьельго, выстроивший удивительную реальность внутри игры: с одной стороны, она выполнена в эстетике киберпанка, с другой — в каждом кадре ощущается грустная сиротливость места, где, кроме роботов, никто не живет.

Задача игрока — спуститься на территорию заброшенной колонии в своей внешней оболочке, захватить нужные объекты и эвакуироваться, но это непросто, так как буквально все вокруг пытается убить раннера. О том, что на самом деле происходит, куда подевались колонисты и почему кругом столько роботов-охранников, узнаешь по косвенным зацепкам, которые удается отыскать во время вылазок. По выходным же открывается доступ в Криоархив — одну из палуб корабля «Марафон», откуда игрок в обычном режиме телепортируется на планетарные миссии. Там когда-то располагались криокапсулы с первыми колонистами, а теперь можно попытаться отыскать ценное снаряжение и ответы.

Marathon — динамичный, визуально впечатляющий шутер, в котором маловато истории, но благодаря оригинальным механикам и стремлению как можно больше выяснить о мире интерес к игре не утихает.

Сервис Игромир поддерживает запуск игр 007 First Light, Resident Evil: Requiem, Mixtape, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Pragmata, Forza Horizon 6, Heroes of Might and Magic: Olden Era и Mewgenics.

Иллюстрация: Александр Черепанов

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