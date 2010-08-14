Новые Heroes of Might and Magic — как в старые добрые времена

30 апреля в раннем доступе Steam вышла Heroes of Might and Magic: Olden Era — продолжение культовой серии пошаговых стратегий. С момента выпуска последней части прошло 10 лет. После неудачной и полной багов Might and Magic Heroes VII казалось, что Ubisoft перестала понимать, что делать с неликвидным активом. Однако разработчики из студии Unfrozen убедили издателя дать им поработать над новыми «Героями». Рассказываем о первых впечатлениях от игры.
Предыстория
Серия Heroes of Might and Magic начиналась как спин-офф ролевой франшизы Might and Magic, однако со временем стала чуть ли не популярнее прародительницы, особенно на территории России и стран Восточной Европы. Золотым эталоном считается Heroes of Might and Magic III, вокруг которой до сих пор существует многочисленное фан-сообщество. Моддеры выпускают для игры неофициальные дополнения и делают новые карты. Благодаря их усилиям в третьих «Героев» до сих пор можно поиграть по сети.
Если первые три части развивались поступательно, история последующих игр напоминает американские горки — от бунтарской HoMM IV, не принятой большинством фанатов, через отечественную HoMM V, перешедшую в 3D, к спорным шестой и седьмой частям. После выхода HoMM IV и банкротства издателя 3DO права на серию перешли к Ubisoft. Французская компания активно вмешивалась в разработку всех новых частей, и зачастую видение издателя расходилось с идеями разработчиков, что приводило к спорным решениям. Если Nival во многом еще отстояла свое видение HoMM V, которая в итоге стала успешной, то для разработки HoMM VI и HoMM VII компания Ubisoft выбрала неопытные студии, и им пришлось работать в условиях ограниченных ресурсов.
Геймплей серии Heroes of Might and Magic сочетает элементы стратегии и тактики. В стратегическом режиме игрок управляет одним или несколькими героями, которые путешествуют по карте и собирают ресурсы, захватывая шахты и лесопилки. У героев ограниченное количество очков передвижения. Когда они заканчиваются, ход переходит к другим игрокам или ИИ. С помощью древесины, драгоценных камней и прочих расходных материалов можно строить здания в крепостях, а те, в свою очередь, позволяют нанимать юнитов для армии, изучать магию и получать еще больше ресурсов. Здания можно улучшать, строить вокруг крепостей все более внушительные стены и оборонять их от вражеских героев, стремящихся захватить замок и лишить вас источника постоянного дохода и рекрутов.
Во время сражений игра переходит в тактический режим пошагового боя. Вне зависимости от количества юнитов каждый отображается как отдельное существо-отряд. В разных частях максимальное количество отрядов варьировалось от пяти до семи. Помимо сражений с участием отрядов, игрок и его противники могут активно пользоваться заклинаниями, влияющими на ход битв.
Геймплей серии затягивает: стратегия и тактика дополняют друг друга и не дают заскучать. Игры серии HoMM, как и «Цивилизация», — источник мемов про «еще один ход», когда постоянно не хватает совсем чуть-чуть времени, чтобы добраться до кристаллов в углу карты, опробовать новые заклинания или набрать свежих юнитов в начале игровой недели. Совершая небольшие, но приносящие отложенную выгоду действия, не замечаешь, как летят часы.
Как выглядит и играется Heroes of Might and Magic: Olden Era
Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era постарались взять все лучшее от самых почитаемых игр — HoMM III и HoMM V, добавив к ним несколько новых идей и современный мультиплеер.
Сейчас в проекте доступно большинство привычных для серии режимов: одиночная свободная игра, которую можно масштабировать по вкусу — от карт 1x1 до масштабных партий на восемь человек; сюжетная кампания, в которой пока доступен только первый акт; сетевая игра и режим hotseat, позволяющий играть за одним экраном с друзьями. В Olden Era представлено шесть фракций с уникальными постройками и юнитами. Часть из них знакома фанатам серии (Храм, Роща, Некрополь, Подземелье), другие существенно переработаны разработчиками, например классическую Инферно скрестили с зергами из Starcraft.
С точки зрения геймплея игра ощущается как старательный эскиз третьих «Героев» с поправкой на новый визуальный стиль и некоторые геймплейные особенности. Среди последних — фракционные законы, которые дают усиление юнитам, городам и герою. На них нужно тратить отдельные очки. Правда, о законах, спрятанных в отдельной вкладке и никак не напоминающих о себе, постоянно забываешь.
Еще одна особенность — шкала концентрации, которая постепенно заполняется во время сражений за счет действий отрядов. С ее помощью можно активировать уникальные способности юнитов и вмешаться в ход битвы с помощью атаки героя. Нечто подобное игроки могли увидеть в HoMM V.
Играть в Olden Era увлекательно, формула классической третьей части любовно перенесена в новый проект. Правда, над балансом еще предстоит поработать: ИИ на высоких уровнях сложности берет верх лишь числом, а заклинания не способны в значительной мере повлиять на ход битвы.
В сюжетной кампании, к сожалению, почти нет кат-сцен, как в любимых игроками частях. Большая часть истории раскрывается через диалоги между персонажами, как в визуальных новеллах. Сам сюжет по событиям первого акта кажется безынтересным, в нем нет ощущения эпичности и размаха, свойственных прежним частям. Зато есть нелинейные миссии и смешные котяроги.
Какие у игры недостатки
Интерфейс не слишком интуитивен. Например, не всегда можно понять, почему игра не разрешает построить новое здание, хотя ресурсы в избытке. Оказывается, нужно выбрать одно из дополнительных улучшений при постройке, но визуально это требование никак не выделяется. К управлению тоже придется привыкнуть: припарковать героя в крепость получается не с первого раза, нужно щелкнуть на небольшую активную область перед воротами, а не на сам город. Размещение отрядов перед боем осуществляется перетягиванием юнитов за шкирку, а не кликом на свободный гекс, как в ходе битвы. В отличие от последних 3D-частей, Olden Era использует гексы, а поля сражений вновь стали двухмерными.
К тому, как выглядит игра, фанатам тоже придется привыкнуть. В отличие от приглушенных цветов «тройки», Olden Era щедро использует цветовую палитру, от этого стратегическая карта кажется перегруженной. Старые части в разное время склонялись к сказочности или умеренной реалистичности в изображении персонажей. Новая игра тяготеет к мультипликационному стилю, который некоторые игроки успели обидно окрестить «мобильной рисовкой». Разочаровывают и модельки юнитов: они почти не запоминаются, а облики улучшенных существ порой кажутся нелогичными. Так, у лошади Зловещего рыцаря после апгрейда до Воплощения войны на голове появляется нечто напоминающее газовую горелку.
Пока мультиплеер работает с перебоями, и при запуске игры на большой карте нередки подтормаживания и потери соединения. Обидным упущением стало и отсутствие кооперативного режима для игры с друзьями. Кажется, это самая востребованная функция для всех, кто ностальгирует по «Героям», но у кого уже нет возможности собраться перед одним компьютером после школы.
Что говорят игроки
Сейчас у игры 90% положительных отзывов в Steam. Большинство ностальгируют по былым временам и радуются возможности поиграть в новую реинкарнацию культового развлечения из детства. Более аналитические обзоры содержат критику интерфейса, жалобы на плохо работающий мультиплеер, отсутствие редактора карт и проблемы с балансом. Даже в целом положительные отзывы нередко выражают недовольство, но с надеждой на то, что к релизу игра успеет похорошеть.
Разработчики действительно прислушиваются к сообществу: те, кто ранее успел поиграть в демоверсию игры, отмечают ряд существенных изменений.
Вердикт
Heroes of Might and Magic: Olden Era — осторожная пересборка культовой третьей части. Статус последней настолько близок к званию народной игры, что внести существенные изменения в формулу и не навлечь на себя гнев фанатов почти невозможно. Судя по рекламной кампании и нынешней версии игры, разработчики делают большую ставку на мультиплеер, и, пожалуй, для сетевой игры с друзьями опции проще и удобнее нет и не будет. Осталось дождаться правок баланса и надеяться, что интерфейс также станет чуть дружелюбнее. Для игры, претендующей на звание популярной мультиплеерной стратегии, это критически важно.
Heroes of Might and Magic: Olden Era доступна к запуску в сервисе Игромир. Кроме того, пользователи сервиса с подпиской Яндекс Плюс могут приобрести код активации для игры Heroes of Might and Magic: Olden Era в Steam с кешбэком баллами.
Автор: Евгений Кужелев (@kuzhelev)