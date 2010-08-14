Новые Heroes of Might and Magic — как в старые добрые времена

Интерфейс не слишком интуитивен. Например, не всегда можно понять, почему игра не разрешает построить новое здание, хотя ресурсы в избытке. Оказывается, нужно выбрать одно из дополнительных улучшений при постройке, но визуально это требование никак не выделяется. К управлению тоже придется привыкнуть: припарковать героя в крепость получается не с первого раза, нужно щелкнуть на небольшую активную область перед воротами, а не на сам город. Размещение отрядов перед боем осуществляется перетягиванием юнитов за шкирку, а не кликом на свободный гекс, как в ходе битвы. В отличие от последних 3D-частей, Olden Era использует гексы, а поля сражений вновь стали двухмерными.