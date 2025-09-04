Из чего состоит «Война Миров: Сибирь» и каким будет геймплей: мы поиграли и пообщались с ее авторами

Сергей Волков исполнительный продюсер студии «МГЛА»

«При создании треножника важно было найти баланс, поскольку в иллюстрациях Уэллса это довольно условная конструкция — коробочка на ножках, которая в реальности принципиально не может ходить. Мы долго спорили о соотношении техники, высоких технологий и органики в этом существе. Ведь это не робот — внутри живой марсианин, и нужно было понять, как он управляет этой машиной. Гейм-директор игры Андрей [Шумаков] говорил, что высота треножника достигает 45 метров. Это огромная конструкция, которую сложно показать целиком. Принципы его перемещения разрабатывались отдельно. Аниматоры потратили месяц на прототипирование ходьбы, потому что слово „треножник“ накладывает ограничения — на трех ногах никто не ходит. В итоге мы остановились на вращательном движении. У них есть тепловые лучи, черный дым, им требуется много воды для охлаждения, и они каким-то образом используют людей. Над этим велось много дискуссий».

