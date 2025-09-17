Автор «Альтушки для скуфа» Виталий Терлецкий — об интерактивном «Собакистане» и играх-мемах

— Бывают проекты, которыми ты гордишься, но их почему-то не покупают. А бывает, делаешь на коленке — и хит. Лотерея! Поэтому в последнее время я стараюсь не тратить слишком много сил. Возможно, первым проектом за долгое время, опровергающим эту парадигму, будет игра «Собакистан», потому что в него мы вкладываемся и силами, и деньгами. Игра в разработке уже полгода, мы будем делать ее до 2026-го. Не знаю, сколько точно, потому что масштаб огромный. Я замахнулся на что-то большое. Хочется сделать серьезное, не просто мемное, а веселое и интересное, чтобы люди хотя бы часов пять игрового времени там провели и не могли возврат сделать. (Смеется.) В Steam ведь если меньше двух часов играешь, можно возврат оформить. А первая часть «Альтушки» была полтора часа, поэтому многие просто делали возврат.