«Слово „Бог“ указывает на то, на что указать нельзя»: представители духовенства — о книгах Пелевина

В издательстве «Эксмо» и в Яндекс Книгах вышел новый роман Виктора Пелевина «A Sinistra» — пятая книга из серии «Transhumanism Inc.» о мире будущего, где бестелесные существа живут в симуляциях разных реальностей. На этот раз адмирал-епископ Ломас отправляет своего лучшего детектива в виртуальную Верону. Сквозные темы «Transhumanism Inc.» — существование сознания помимо тела и иллюзорность любой реальности. Впрочем, о природе реального, восхождении к высшей истине и иллюзорности земного бытия Пелевин говорит почти в каждой книге. Кинопоиск поговорил с представителями нескольких мировых религий о том, как Пелевин решает вопросы, находящиеся в их ведении.
Интерпретации текстов Пелевина бесконечны, как сама его вселенная. С уверенностью можно сказать лишь то, что окончательно ни автор, ни читатель не могут быть уверены ни в чем. «Все, что кажется истиной, со временем становится мусором, — говорит Пелевин в «Тайных видах на гору Фудзи». — Всё без исключения. Это закон». Здесь же кроется главное несовпадение писателя почти со всеми религиями: ни одно вероучение немыслимо без уверенности, что истина существует, а для Пелевина это практически стоп-слово. Неудивительно, что религиозные понятия обычно нарезаны у него в некий метафизический салат или в лучшем случае иллюстрируют базовые для писателя идеи — иллюзорность бытия и относительность всего сущего.
Для внимательного читателя не секрет, что Пелевину ближе всего буддизм. Хотя еще в 2002 году писатель говорил так: «Я не могу сказать, что изучаю буддизм. Я не буддолог. Я даже не могу сказать, что я буддист в смысле принадлежности к какой-либо конфессии, следованию ритуалам и прочее. Я всего лишь изучаю и практикую свой ум, для которого дхарма Будды — лучший инструмент, который я знаю, и это то, что слово „буддизм“ для меня значит». Но, может быть, вернее всего выражает его религиозные взгляды цитата из романа «KGBT+»:
«Бог — это бытие. Бог — это сознание. На самом деле, это одно и то же. Сознание есть единственное возможное бытие, а быть способно только сознание. Бог отчетливо присутствует всегда и во всем».
Лама Сонам Дордже
один из первых учителей буддизма в России
Когда я с ним познакомился году в 2002-м, я сказал, немного юродствуя: «Фамилию вашу я слышал, но книг не читал». На что он ответил, махнув рукой: «Немного-то и потеряли». На следующей же неделе я решил восполнить пробел и прочел сначала «Generation П», а потом «Чапаева и Пустоту», в которых я влюбился бесповоротно и потом перечитывал раза три. То, что Пелевин относится к буддийскому учению с иронией, показывает его правильное понимание буддизма. У нас есть мнение, что легкость и гибкость в противовес токсичной тяжести и догматичности и есть признаки настоящей мудрости. Опять же та легкость, с которой он часто оперирует довольно глубокими буддийскими темами — например, пустотной и иллюзорной природой вещей, — говорит о том, что автору эти вещи понятны буквально на кончиках пальцев. Хотя Виктор и не называет себя буддистом напрямую, это ничуть не мешает ему быть глашатаем буддийской мысли. Да и называть себя кем-то вовсе не обязательно — это лишь ярлык, не более того.
Что касается трансгуманизма, еще первый китайский император и его преемники искали средства продления жизни и достижения бессмертия. Почти нет сомнений, что уже в этом веке человеческие гены будут подвергаться редактированию, и те, кто будет руководить этим процессом, финансировать его и контролировать, неизбежно выделят себе подобных в некую элиту, а большинство — в подконтрольный слой общества. Так было всегда на протяжении истории человечества.
Мозги в банке или, наоборот, банки в мозге — что-то придумают, чтобы мы думали поменьше и жили подольше, чтобы вырабатывали побольше энергии. Естественно, во имя благих лозунгов. А то, что мы постепенно теряем, ускользает незаметно, но верно, — это ощущение настоящего себя, настоящей природы, настоящих чувств и ощущение своей души. Может быть, на наш век еще хватит.
Иаков Белый-Кругляков
настоятель храма Священномученика Киприана и мученицы Иустины, поселок Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области
Я могу говорить о творчестве Пелевина именно как читатель (хотя далеко не самый прошаренный) и как священнослужитель, но не как представитель всей церкви. Пелевина я читал с интересом. Меня не смущает то, как он обращается в своих текстах с религией. По моим ощущениям Пелевин использует максимально грубый, циничный язык, у него как бы нет ничего святого, но все-таки он не злорадствующий нигилист. Он искренне демонстрирует свой опыт и поиск.
Безусловно, Пелевин остро чувствует психологию современного человека. По сути, он диагностирует болезни эпохи, показывает абсурд современности, обнажая зияющую пустоту этого мира. Конечно, язык иронии тут очень кстати — он потрясающий сатирик-постмодернист.
В его книгах видны отсылки к буддизму, индуизму, эзотерике. Для Пелевина нет личностного Бога, есть лишь безличностная сила, энергия, карма и т. д. Отсюда ясно, что его мировоззрение чуждо христианству. Однако в этой связи мне вспоминаются размышления русского религиозного философа Владимира Сергеевича Соловьёва из его «Чтений о Богочеловечестве». Для него буддизм и прочие восточные философские течения — это «отрицательная религия». В творчестве Пелевина видно отрицание природного, конечного, чувственно-определенного мира. В этом есть важная правда, большой шаг от материализма. Такое отрицание в каком-то смысле необходимо, чтобы приблизиться к пониманию «положительной религии», к способности видеть сверхприродное начало. Абсолют. Проще говоря, восточная религиозная (или полурелигиозная) мысль — это своего рода стадия отрицания в области религиозного сознания. А христианство — это полнота положительного откровения. Поэтому для меня в определенном смысле Пелевин «отравляет, чтобы исцелить».
Радик Амиров
автор книги «Исламский этикет» и религиозных учебников для средних общеобразовательных школ, специальный корреспондент РИА Новости
У Пелевина такая специфическая метафизика и такая мощная психоделика, что иногда я сравниваю его с дервишами или суфиями, отшельниками, живущими вдали от людей. А что касается ислама, то никаких выпадов в адрес его последователей в творчестве Пелевина нет. Да, его ирония почти на грани. Однако Пелевин четко видит красные линии, он подходит к ним, заводит туда читателей, но тут же возвращает их обратно.
Что касается будущего, каким оно видится Пелевину в «Transhumanism Inc.», то мы относимся к этому просто как к литературе, не более того. В исламе будущее покрыто тайной, и заглядывать туда при помощи гадалок или колдунов запрещено. Мы спокойно живем, радуемся, грустим, веселимся, плачем, ведь наша судьба определена Всевышним, а мы только принимаем то, что нам уготовано Аллахом. Если ты жив-здоров, твоя семья в порядке, дела идут, плов на столе, чай вскипел, будь благодарен Господу миров. А испытания... На Востоке говорят: «Пока ты ждешь, когда закончатся испытания, пройдет вся жизнь». Господь не посылает испытаний, которые не может выдержать человек. Не надо торопить земную жизнь, загадывая, что будет завтра или через год. Как говорит арабская пословица, скорость каравана определяется по его последнему верблюду.
Более чем уверен, что в религиозном плане искусственный интеллект никогда не заменит интеллект человеческий. Исламские религиозные деятели в России, да и за рубежом, не раз пытались при помощи ИИ записать хутбу — пятничную проповедь для уммы. И один из муфтиев сказал, что у ИИ нет души. Не хутба, а какой-то набор слов выходит. Нельзя искусственным интеллектом тронуть сердца верующих. Любая проповедь идет от души и от сердца.
Знаете, когда появились первые паровозы, многие говорили, что это черт, это шайтан: черный дым клубится, какая-то махина едет не по дороге, а по железу, шумно, всё в дыму! Но в конце концов паровозы, как и интернет, прочно вошли в нашу жизнь, и хочешь не хочешь, все пользуются благами цивилизации. Я не знаю ни одного религиозного деятеля исламской общины, который игнорирует интернет или говорит: «Знаете, я поеду на ослике вместо машины. А проповедь я давеча набирал не при помощи светодиодной лампы, а при восковой свече, текст писал чернилами и гусиным пером». Современный имам имеет хорошую машину, у него мощный телефон чуть ли не последней модели, дом, нашпигованный по последнему слову техники. А почему? Потому что Аллах говорит нам: пользуйтесь благами цивилизации, учитесь, разрабатывайте новые проекты. Поэтому книги Пелевина о будущем, в том числе связанные с техническим прогрессом, и возбуждают, и провоцируют общество. Иначе было бы неинтересно. И мы благодарны Пелевину за его труды и за уважительное отношение к нашей религии.
Шимон Левин
главный раввин еврейской общины Дюссельдорфа
Я очень люблю Пелевина, хотя в последние годы меньше его читаю. Помимо того что он хорошо и талантливо пишет, мне понравилось, что он перевел буддизм на язык литературы. Смог донести до читателя глубокие философские концепции, ради понимания которых нужно было ехать в монастырь, долго медитировать. А он пересказал их в простой, понятной и интересной форме. В те годы меня это сильно воодушевило, и я пытался — и до сих пор пытаюсь, хотя я не писатель — рассказать про иудаизм так же интересно.
Мне нравятся «Чапаев и Пустота» и «Generation П». Прекрасная книга «Тайные виды на гору Фудзи». В XVIII веке в Италии жил раввин Моше Хаим Луццато, и он написал великую книгу, учебник человека, который хочет пройти духовный путь от начала и до самого верха. Достичь еврейской нирваны, если бы она была. Пелевин тоже описывает этот путь, только с точки зрения буддизма.
Писатель пытается ответить на тот же вопрос, на который отвечают все религии: как человеку избавиться от страдания? В иудаизме есть разные варианты ответа, даже у пророков Иезекииля или Исаии разные сценарии, как это может происходить. Есть сценарий ухода из этого мира. Материальный мир будет уничтожен, должен случиться Армагеддон, а дальше наступит светлое будущее, но уже без материи, в мире бестелесных душ. А есть другой сценарий, когда избавление связано не с уходом из этого мира, а с его исправлением, с ожиданием, что сам материальный мир станет хорошим. Вопрос в том, насколько мы пессимистично смотрим на мир, действительно ли единственная возможность спастись в том, чтобы избавиться от него, или мы можем ожидать, что он подлежит исправлению.
Если говорить о том, что Пелевин повторяется... Мой отец-филолог всегда говорил: «Если можешь не писать, не пиши». С другой стороны, иудаизм, на мой взгляд, сегодня переживает такой же кризис. Недавно у нас с другом был разговор на тему, что такое пророчество. Он говорил: все ждут, что придет пророк и покажет, куда нам всем идти. И вот мир разваливается на куски, а нам от имени иудаизма нечего сказать по этому поводу. А мой тезис заключался в том, что задача пророка не в том, чтобы показать, куда людям идти. Он не должен давать правильных ответов. Задача пророка — показать человеку, над чем ему нужно работать, что сейчас требует изменения, к чему надо прилагать усилия. Удача предсказателя — это если он что-то предсказал и так все и случилось. Напротив, самый успешный пророк в еврейской Библии — это Иона. Он приплывает в Ниневию в чреве кита и говорит: через 40 дней Ниневия будет разрушена. Все хватаются за голову, раскаиваются, начинают хорошо себя вести, и через 40 дней оказывается, что Ниневия не разрушена. Ионе в этот момент становится очень плохо, все произошло не так, как он предсказал. Он говорит даже: «Лучше мне умереть, чем жить». И Бог вступает с ним в диалог, объясняет, в чем он не прав. Это самая большая история успеха: пророк что-то предсказал, и это не сбылось, потому что люди его услышали и изменили свои действия.
Хороший писатель тоже, на мой взгляд, не должен предсказывать или продвигать какие-то идеи, он должен описывать мир таким, какой он есть. Если у писателя не получается, творческий кризис, нет вдохновения, тут могут быть разные причины. Я сам периодически это переживаю — не в литературе, а в религиозных статьях. В этот момент нужно просто спуститься на землю, посмотреть, что происходит вокруг, и начать это описывать.
Станислав Гурин
доктор философских наук, профессор, преподаватель Саратовской православной духовной семинарии
В каждой своей книге Пелевин излагает один и тот же сюжет в разном антураже. Он погружает своего героя (и читателя) в контекст некоторой реальной религиозной традиции. Часто какой-нибудь экзотической, но вполне узнаваемой. Это не апологетика, не реклама и не разоблачение этой традиции, а ее проекция, которую Пелевин использует для представления некоторой идеи. Причем Пелевин сначала описывает ее привлекательно, затем сталкивает с другой концепцией (ИИ, виртуальность и т. п.), а потом вообще переворачивает и осмеивает, создает сеанс магии с последующим разоблачением. При этом никогда не дает ответа, что правильно на самом деле.
Можно считать тексты Пелевина даже популяризацией религий для чайников, но, в отличие от всяких Дэнов Браунов и Коэльо, это не попса, а скорее антипопса. Пелевин показывает, что религия — это не легкая и приятная прогулка, не обретение гармонии, спокойствия и покоя. Он подчеркивает сложность, трагичность религиозных поисков, опасность духовного пути. У Пелевина религия и философия предстают как испытание человека, и не каждый сможет его выдержать.
У читателя пелевинских текстов должен возникать когнитивный диссонанс. Пелевин намекает или прямо утверждает значимость некоей религии, а потом жестко обламывает читателя, когда тот уже втянулся, внутренне согласился и принял данный заход. Он резко разворачивает идейный вектор, бьет под дых. Обычный читатель ждет простых ответов и красивых решений, часто литература на духовные темы пишется именно так. Якобы автор знает что-то очень важное и сейчас поможет читателю познать истину, решит все его вопросы и проблемы. А Пелевин издевается над таким подходом, разбивает такие ожидания, причем не по конкретным темам, а в принципе.
Можно сказать, что основным объектом критики Пелевина является потребительское отношение к философии и религии как к товару, все формы рекламы духовности и ее носителей, всяческих учителей, гуру и т. п.
Его критике подвергается вся эзотерическая и мистическая попса, а также философские конструкты и духовные практики, если они понимаются поверхностно и применяются механистично. Пелевин высмеивает адептов различных систем, убежденных, что они обрели последнюю истину, нашли верный путь. Он разрушает такого рода притязания и претензии, высокомерие и спесь. Хотя вряд ли сами адепты воспринимают эту критику и вообще читают Пелевина.
Многие книги Пелевина относятся к жанру антиутопии, в христианстве его аналог — апокалиптика и эсхатология. Идеи Пелевина можно воспринимать как предупреждение в широком контексте. Является ли ИИ инструментом, предтечей или воплощением Антихриста (как представлено у Пелевина в последнем романе «Круть»)? Пока это предположение и преувеличение, но некоторые звоночки уже есть. В православной традиции важны общий смысл и логика событий, а конкретное воплощение пророчеств Апокалипсиса может быть разным. Будет это ИИ или что-то еще, заранее не угадаешь.
Игорь Берхин
буддийский переводчик и преподаватель медитации
Я начал читать Пелевина в конце 1980-х с самых первых публикаций в журналах «Наука и религия» и «Знание — сила» и читал его с огромным удовольствием много лет. В 1996 году я был с ним на одном ретрите у моего учителя Чогьяла Намкай Норбу. Хотя я не познакомился с ним лично, у нас немало общих знакомых, я также общался с прототипами нескольких его персонажей. Сам я когда-то даже написал шуточную статью «Прогулки с Котовским», которая каким-то образом оказалась на сайте его фанов. В последние годы я Пелевина почти не читаю, но продолжаю считать его великим русским писателем, продолжателем Гоголя и Булгакова.
Пелевин — человек глубоко образованный, прекрасно понимающий разные культуры и типы мышления. Его ирония и непочтительность, на мой взгляд, вполне обоснованы, потому что в иллюзорном мире ни к чему не стоит относиться серьезно. Некоторые из религий (далеко не все) были первоначально учениями о свободе от всего вышеперечисленного, но, будучи встроены в социум, переняли все его пороки. Пелевин это прекрасно понимает и именно это высмеивает.
Есть буддизм, и есть дхарма — это разные феномены. Дхарма — это внеисторический путь освобождения от страданий и заблуждений, в том числе от религий, Она основана на индивидуальном прозрении, дающем увидеть природу явлений, а не на вере в истинность некоторого нарратива. Тогда как буддизм — это социально-исторический феномен, сформированный на основе религиозного нарратива с этническими особенностями, Есть буддизм тибетский или китайский, восточный или западный, ранний или поздний, Дхарма же не имеет этих ограниченных характеристик. На мой взгляд, Пелевин исключительно хорошо понимает как дхарму, так и многочисленные разновидности буддизма.
Я не знаю будущего, поэтому не знаю, что истинно, а что ложно, но многие предвидения Пелевина, пусть и изложенные в гротескной форме, сбылись с невероятной точностью, так что тем, кто интересуется будущим, стоит прислушаться к тому, что он пишет. Я иногда в шутку называю ВП Великим Прозорливцем.
Георгий Видякин
англиканский священник, настоятель общины Крайст-Чёрч в Айя-Напе (Кипр)
Кратко мое отношение к книгам Пелевина можно выразить словами одного из героев романа «Чапаев и Пустота»: «Человек, конечно, талантливый, но уж больно навороты любит. У него повсюду сплошной буддизм. Слова в простоте сказать не может». Это, конечно, шутка. Пелевин не буддийский писатель (что бы это определение ни значило) и не огульный критик христианства. В его книгах христианам всегда найдется над чем подумать.
Совершенно очевидно: чтобы читать Пелевина и понимать все его «навороты», надо быть очень образованным, начитанным человеком. Верно и обратное: читатель Пелевина, который понимает хотя бы часть его отсылок, сразу чувствует себя хорошо образованным и начитанным. Несомненно, именно в этом и кроется рецепт его популярности: с одной стороны, накрутить самых смелых и оригинальных аллюзий, с другой — сделать их доступными (в той или иной степени) для интеллигентной публики всех мастей. Во всем этом потоке образов, скрытых цитат, пародий и переосмыслений каждый находит то, что его задевает.
Как читатель я отношусь к книгам Пелевина очень хорошо. Это произведения сложные, они требуют расшифровки, интерпретации, активной мыслительной работы. Все это довольно приятно, так как дает пищу для типично интеллигентского самолюбования собственной эрудицией и для восхищения эрудированностью автора. Ранние произведения, пожалуй, мне нравятся больше, хотя я и не могу похвастаться большими достижениями в пелевиноведении.
Его сложно назвать христианским писателем, но разве каждый писатель должен быть христианином и точно ли каждый христианский писатель хорош просто в силу своей конфессиональной принадлежности? Едва ли.
Сегодня христианам, принадлежащим к русской культуре, никуда не деться от двух очень хлестких образов, введенных в оборот автором: рекламного слогана «солидный Господь для солидных господ» и меткого сравнения учения о загробной участи с этикой уголовного мира (то самое «кум тебе срок скостить может, особенно если последним говном себя назовешь»).
Кто виноват, что образ преступной иерархии с ее суровыми порядками оказался так близок к тому, как верующие представляют свою загробную участь? Это сравнение может быть обидно, но доля истины в нем есть. Тут впору вспомнить пелевинского Котовского: «Единственное, что воск замечает, это свою временную форму». Или Людвига Фейербаха с его максимой о том, что люди творят Бога по своему образу и подобию. Мы облекаем свою веру в образы, доступные, понятные и приятные нам.
Христиане с их развитой догматикой, впитавшей в себя античную философию, часто забывают, что Бога нельзя выразить земными образами и описать словами человеческого языка. Это ведет к множеству неприятных ситуаций, когда за Бога выдают собственные конструкты ума или эмоциональные потребности, иногда совсем не безобидные. Как раз для того, чтобы полностью абстрагироваться от таких трафаретных отпечатков окружающего мира и культуры на нашей метафизике, надо увидеть Бога в «пустотах, которые не заполнены ничем». «И там-то, в этом нигде, единственно и можно встретить то, на что тщатся указать эти огромные уродливые буквы, потому что слово „Бог“ указывает на то, на что указать нельзя».
