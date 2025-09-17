«Слово „Бог“ указывает на то, на что указать нельзя»: представители духовенства — о книгах Пелевина

Если говорить о том, что Пелевин повторяется... Мой отец-филолог всегда говорил: «Если можешь не писать, не пиши». С другой стороны, иудаизм, на мой взгляд, сегодня переживает такой же кризис. Недавно у нас с другом был разговор на тему, что такое пророчество. Он говорил: все ждут, что придет пророк и покажет, куда нам всем идти. И вот мир разваливается на куски, а нам от имени иудаизма нечего сказать по этому поводу. А мой тезис заключался в том, что задача пророка не в том, чтобы показать, куда людям идти. Он не должен давать правильных ответов. Задача пророка — показать человеку, над чем ему нужно работать, что сейчас требует изменения, к чему надо прилагать усилия. Удача предсказателя — это если он что-то предсказал и так все и случилось. Напротив, самый успешный пророк в еврейской Библии — это Иона. Он приплывает в Ниневию в чреве кита и говорит: через 40 дней Ниневия будет разрушена. Все хватаются за голову, раскаиваются, начинают хорошо себя вести, и через 40 дней оказывается, что Ниневия не разрушена. Ионе в этот момент становится очень плохо, все произошло не так, как он предсказал. Он говорит даже: «Лучше мне умереть, чем жить». И Бог вступает с ним в диалог, объясняет, в чем он не прав. Это самая большая история успеха: пророк что-то предсказал, и это не сбылось, потому что люди его услышали и изменили свои действия.