«Главное — сохранить дух и суть Atomic Heart»: Роберт Багратуни — о сиквеле и экранизации игрового блокбастера

Сам куб — живая система, и каждое действие влияет не только на ваше собственное приключение, но и на восприятие мира другими игроками. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе. Мир игры единый, но конфликтов можно избегать. Вы можете исследовать его в спокойном темпе, встречая других игроков в хабах или на миссиях с высоким риском. Но агрессивный стиль игры, конечно, тоже будет доступен. За динамичным геймплеем The CUBE скрывается многослойная мета — с тайнами, неожиданными поворотами и множеством поводов возвращаться вновь, так как в любой момент может произойти что-то непредсказуемое. Вот вы охотитесь на монстров, пытаясь разобраться в их поведении, и тут вдруг сталкиваетесь с неожиданным вращением грани, которое ставит вас в критическую или даже смертельную ситуацию.