«Истребитель демонов»: как красота спасла аниме-индустрию

Однако в 2024 году ufotable столкнулась с проблемой, встающей перед создателями любой франшизы (кроме разве что «Ван-Писа» и «Детектива Конана»): рано или поздно историю нужно заканчивать, а резать курицу, несущую золотые яйца, жалко. Поэтому четвертый сезон («Тренировка столпов»), в отличие от предыдущих частей, которые близко следовали оригиналу, почти полностью состоял из филлеров — расширенных тренировочных сцен и дополнительных (и пустых) разговоров между персонажами. С одной стороны, в аниме чуть глубже раскрыли второстепенных персонажей, особенно столпов — сильнейших элитных борцов с демонами (в манге им было уделено меньше времени). С другой — такая стратегия привела к заметному замедлению и просадке сюжета. Динамика «Клинка» строится в первую очередь на экшене, а без него все недостатки примитивной драматургии становятся очевидны даже самому преданному зрителю. Это вызвало недовольство фан-базы, впрочем, никак особо не сказавшееся на популярности сериала: согласно сайту MAL, рейтинги сезонов никогда не опускались ниже 8 баллов из 10.