«Истребитель демонов»: как красота спасла аниме-индустрию

Шесть лет назад сериал студии ufotable поразил фанатов аниме, а во время ковида он привлек в фан-базу миллионы новых зрителей по всему миру. Этим летом очередной полнометражный фильм из вселенной «Истребителя» — «Бесконечный замок» — стал одним из рекордсменов национального бокс-офиса, потеснив «Твое имя». Историю превращения заурядной манги в интернациональный культурный феномен рассказывает Евгений Белоусов.
Церемония закрытия летней Олимпиады в Токио была необычной во многих отношениях. Абсолютно пустые из-за ковидных ограничений трибуны. Спортсмены и танцоры в масках (японский флаг в начале вообще выносили в сопровождении медработника). И, наконец, тема «Gurenge» — опенинг первого сезона «Истребителя демонов», зазвучавший вдруг над стадионом подобием национального гимна, пока по зеленому ковру семенила массовка, наряженная на манер аниме-персонажей. Фанаты вздрогнули: стало понятно, что это аниме не просто феномен поп-культуры, а настоящее национальное сокровище.
Еще бы, годом ранее фильм «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» стал самым кассовым аниме в истории мирового проката, заработав больше полумиллиарда долларов (и это во времена пандемии!).
Базовый набор
Манга Коёхару Готогэ «Истребитель демонов» (известная также под названием «Клинок, рассекающий демонов»), которая легла в основу культовой аниме-франшизы, была скромным середнячком. Она публиковалась в журнале Weekly Shōnen Jump с февраля 2016-го по май 2020-го и собрана в 23 томах-танкобонах; на момент выхода аниме-адаптации в 2019 году книжный тираж достигал примерно 3,5 миллиона. В принципе немало, но несопоставимо с гигантами вроде «One Piece. Большой куш» или «Наруто», где продажи превышают несколько сотен миллионов копий. Восторгаться тут действительно особо было нечем: лаконично-примитивная, не слишком детализированная графика и не отличающийся оригинальностью сюжет.
«Истребитель» рассказывает историю Танджиро Камадо, доброго малого из горной глуши, живущего в эпоху Тайсё (короткие либеральные годы с 1912-го по 1926-й). После смерти отца Танджиро стал единственным кормильцем в семье — почти каждый день он ходит через лес продавать уголь в соседнюю деревню. Но однажды жизнь героя рушится. По возвращении домой он обнаруживает страшную картину: всю семью жестоко убили, а единственная выжившая, раненая сестра Нэдзуко, превратилась в кровожадного демона (брат об этом пока не знает).
В надежде спасти раненую Танджиро (с демонический сестрой на спине) отправляется за помощью. В пути он встречает таинственного мастера меча Гию Томиоку, который сначала пытается обезглавить Нэдзуко, но, заметив ее несвойственную монстрам кроткость и оценив отчаянные попытки парня защитить демоницу, направляет подростков к своему учителю. Так юный Камадо открывает для себя мир Истребителей демонов — древней организации, члены которой сражаются с порождениями тьмы. Пройдя обучение у бывшего бойца Сабито и выдержав суровые отборочные испытания, Танджиро вступает в ряды Истребителей, чтобы найти способ вернуть Нэдзуко человеческий облик и одолеть главного виновника своих бед — Кибуцуджи Мудзана, родоначальника всех демонов.
Уже по этому синопсису заметны все штампы и общие места «Истребителя демонов»: добросердечный сирота с трагическим прошлым в роли протагониста, непременные типажи (комичный трус и вспыльчивый силач) — среди его друзей, девушка в беде, ступенчатая система битв и тренировок, а также незамысловатая мотивация, толкающая сюжет вперед. В общем, стандартный набор сёнэн-тропов.
Сияющий апгрейд
Студия ufotable, занимавшаяся производством экранизации, сделала невозможное — превратила заурядную мангу в шедевр анимации. Ее подход стал эталоном для индустрии: продюсеры оставили нетронутой, так сказать, демократичную драматургическую структуру оригинала, но сильно апгрейдили графику. Причем форма не просто дополнила содержание, а фактически подменила его собой.
Умопомрачительный визуал аниме стал результатом инновационного сочетания традиционных методов и цифровых технологий. Каждый кадр проходил через несколько этапов обработки, словно шлифовка легендарного самурайского меча. Сначала создавались детализированные фоны в технике цифровой живописи, затем добавлялись 3D-модели для сложных объектов и динамичных сцен, и, наконец, поверх накладывалась ручная анимация персонажей. Этот многослойный подход позволял создавать невероятную глубину и объем в каждой сцене.
Возможно, главное творческое достижение адаптации — иллюстрация системы так называемых дыхательных стилей, то есть боевых техник, сопровождающихся визуализацией стихий и внутреннего мира фехтовальщиков. Например, Дыхание воды Танджиро и Гию превратилось в водный поток, прихотливо льющийся из меча, подобно ленте в руке гимнастки.
Аниматоры изучали японские фехтовальные техники кэндо и иайдо, чтобы создать ощущение органичной плавности и добиться натурализма в изображении внезапных атак. Также художники вдохновлялись ксилографиями мастеров укиё-э и традиционной японской живописью, создавая, например, ослепительные огненные потоки, похожие на извержение вулкана в Дыхании пламени Рэнгоку. А вот Дыхание грома у Зеницу визуализирует скорость через электрические разряды, для чего аниматоры анализировали замедленные съемки молний и поведение электрических разрядов в разных условиях.
Отдельно стоит отметить работу со светом: ufotable разработала собственную систему эмуляции освещения, где каждый луч просчитывался отдельно. В ночных сценах лунное сияние мягко огибает контуры персонажей, а в эпизодах сражений с демонами свет сам становится оружием: клинки Истребителей испускают свечение, в то время как демоны погружены в хаотичные тени, что визуально отделяет добро от зла. Особенно мастерски аниматоры работают с фактурами. Сталь клинков дает резкие блики, шелк кимоно отражает свет деликатно, словно живая ткань, а кожа демонов поглощает его, создавая эффект неестественности.
Еще одним волшебным ингредиентом в чудесном сплаве «Клинка» стал саундтрек. Композиторы Юки Кадзиура и Го Сиина создали не просто музыкальное сопровождение, а полноценный эмоциональный саундшафт, резонирующий с происходящим на экране. Их мелодии объединяют и дополняют визуальные элементы сериала. В боях музыка трансформируется вместе с дыхательными стилями: скрипки имитируют журчание воды, электронные биты создают ритм грома, а хоровые партии подчеркивают эпичность огненных атак.
Двойной удар
Нарастив фан-базу благодаря сарафанному радио, студия решила, что телевизионный формат маловат для ее масштаба, а кинотеатры могут принести дополнительный бюджет в кассу. Поэтому первый сезон нарезали на пять полнометражных фильмов-компиляций, каждый из которых соответствовал определенной сюжетной арке внутри общей истории. Зрители охотно шли на них кино — за новым визуальным опытом, за возможностью еще раз пересмотреть любимые сцены с улучшенным качеством звука и изображения.
Двойной формат показа оказался настолько успешным, что сработала и обратная процедура. Экранизация арки «Поезд „Бесконечный“» была изначально сделана в формате полнометражного фильма и стала самым кассовым аниме в истории, но позже ufotable разделила полнометражку на семь сериальных эпизодов, добавив новый материал.
Перед премьерой каждого нового сезона (начиная с третьего) в прокат выходили специальные фильмы-рекапы, пересказывающие предыдущие события вперемешку с парой свежих эпизодов последующей арки («Собрание высших лун и деревня кузнецов», «На тренировку столпов»). Таким образом, франшиза сейчас успешно существует в двух измерениях — телевизионном и кинематографическом, где оба медиа взаимно подстегивают интерес друг к другу.
Однако в 2024 году ufotable столкнулась с проблемой, встающей перед создателями любой франшизы (кроме разве что «Ван-Писа» и «Детектива Конана»): рано или поздно историю нужно заканчивать, а резать курицу, несущую золотые яйца, жалко. Поэтому четвертый сезон («Тренировка столпов»), в отличие от предыдущих частей, которые близко следовали оригиналу, почти полностью состоял из филлеров — расширенных тренировочных сцен и дополнительных (и пустых) разговоров между персонажами. С одной стороны, в аниме чуть глубже раскрыли второстепенных персонажей, особенно столпов — сильнейших элитных борцов с демонами (в манге им было уделено меньше времени). С другой — такая стратегия привела к заметному замедлению и просадке сюжета. Динамика «Клинка» строится в первую очередь на экшене, а без него все недостатки примитивной драматургии становятся очевидны даже самому преданному зрителю. Это вызвало недовольство фан-базы, впрочем, никак особо не сказавшееся на популярности сериала: согласно сайту MAL, рейтинги сезонов никогда не опускались ниже 8 баллов из 10.
Тем не менее финал франшизы кажется неизбежным. Новый фильм «Истребитель демонов: Бесконечный замок», который уже успел занять третью строчку в списке самых кассовых проектов Японии, сместив с этой позиции «Твое имя» Макото Синкая, начинает обратный отсчет. Он стал первым из трех финальных фильмов франшизы, и четвертому, как утверждается, не бывать. Правда, есть вероятность увидеть фильмы и в сериальном формате, а там уж финал, как у «Атаки титанов», может растянуться на годы.
Волшебный пинок индустрии
Успех аниме вызвал феноменальный рост популярности манги. Тираж взлетел, и к осени 2020 года суммарные продажи превысили немыслимые 100 миллионов копий. В июле издательство Shueisha отчиталось о преодолении отметки уже в 220 миллионов проданных экземпляров. Такой скачок можно сравнить разве что с событиями золотого века манги в 1980-х годах, но даже тогда ни один проект не показывал подобной динамики продаж.
Аниме стало идеальной маркетинговой машиной, его зрелищность привлекла во вселенную «Клинка, рассекающего демонов» даже тех, кто никогда не читал мангу, а ковидная пандемия создала благоприятные условия для запойного культурного потребления: сидящие в локдауне по всему миру люди искали развлечение в ярком, но не слишком серьезном, простом для понимания контенте, и тут определенная сюжетная примитивность «Клинка» стала плюсом, помогла этой IP преодолеть культурные и поколенческие барьеры. «Истребителя демонов» смотрели целыми семьями! В Японии сериал спровоцировал всплеск интереса к национальному культурному наследию — от кэндо до традиционной японской одежды (ее продажи увеличились). Не говоря уже о многочисленных косплеях, мемах и продажах официального мерча.
Влияние «Клинка» на индустрию можно сравнить с эффектом от появления «Железного человека», перезапустившего целую экосистему кинокомиксов. ufotable установила новый стандарт качества для телевизионной анимации, заставив конкурентов кардинально пересмотреть свои производственные процессы. Крупные студии стали выделять значительно больше средств на разработку графики. Возрос спрос на специалистов по СGI, способных работать и с традиционными стилями двухмерной анимации. Зарплаты ведущих аниматоров выросли, что привлекло в индустрию новые кадры.
С другой стороны, ужесточение конкуренции в индустрии породило потогонки. Например, успех «Магической битвы» — одного из немногих аниме, графика которого может сравниться с перфекционистской картинкой «Истребителя демонов» — был оплачен адскими переработками сотрудников студии MAPPA.
Успех фильма «Поезд „Бесконечный“» доказал, что полнометражные киноверсии аниме-сериалов могут быть не менее успешными, чем оригинальные фильмы мэтров вроде Хаяо Миядзаки и Макото Синкая. Кассовые сборы «Поезда» превысили 500 млн долларов, что поставило его в один ряд с голливудскими блокбастерами.
Кроме того, «Клинок» стал одним из главных аттракторов для новой аудитории аниме, демонстрируя, что национальная анимация может достигать глобального успеха без потери культурной идентичности. Стриминговые платформы начали увеличивать инвестиции в японский контент, увидев его международный потенциал. Нечто подобное случалось, например, с «Игрой в кальмара», после которой у зрителей кратно возрос интерес к корейским дорамам.
К «Клинку» можно относиться по-разному, но за то, что он рассек хотя бы малую часть предрассудков об аниме, его стоит благодарить. Если даже небольшая часть людей после знакомства с «Истребителем демонов» открыла для себя мир, состоящий из десятков великолепных тайтлов, это уже победа. Сначала ты переживаешь за добряка из горной деревни, а потом не замечаешь, как отправляешься в пиратское приключение на тысячу эпизодов вместе с резиновым парнишкой в соломенной шляпе.
Автор: Евгений Белоусов
Фото: Steph Chambers / Getty Images, Jean Catuffe / Getty Images