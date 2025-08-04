«Кайдзю № 8», 2-й сезон: динамичное аниме о кайдзю и кризисе среднего возраста

В июле стартовал второй сезон «Кайдзю № 8» — популярного аниме о мужчине, который решил исполнить свою мечту и неожиданно получил способность превращаться в сильного монстра. Тайтл попал в топ-250 лучших сериалов Кинопоиска и отлично показал себя весной 2024-го, богатой на сильные работы. Этим летом конкуренция не менее плотная, но сериал до сих пор держит уровень. Рассказываем, что это за аниме и почему его стоит посмотреть.

О чем это

Япония много лет подвергается нападениям кайдзю — огромных злобных монстров, а защищают страну Силы обороны — специальные войска в усиленной экипировке с первоклассным оружием. Главный герой Кафка Хибино с детства мечтал вступить в СО и сражаться с монстрами бок о бок с подругой Миной Аширо, которой пообещал всегда быть рядом. Спустя годы Мина стала командиром отряда и одним из лучших бойцов Японии, а Кафка буквально вынужден подчищать за ней. Физические показатели Хибино ни разу не достигли нужной отметки, а без нормативов ГТО на службу не берут, поэтому он оставил мечту. 32-летний мужчина работает в команде уборщиков, которые соскребают со стен мозги, кровь и прочие останки чудищ, пока солдаты купаются в лучах славы.

Все меняется, когда на подработку в его отряд приходит юнец Рено Ичикава с новостями о том, что призывной возраст подняли, а значит, у героя есть последний шанс выполнить обещание, данное Мине. Параллельно с этим в жизнь героя врывается монстр, после нападения которого Рено и Кафка оказываются на больничных койках, но второй успевает себя проявить. Осознав, что может быть полезен товарищам в бою, мужчина решает вновь попробовать свои силы.

В момент принятия важного решения в рот протагониста влетает огромное говорящее насекомое. Сразу после случившегося Кафка превращается в монстра, сохранившего человеческий разум. Его вторую ипостась мгновенно объявляют в розыск как опасную угрозу и присуждают персональный номер, которого удостаиваются лишь самые сильные кайдзю. Однако Хибино не становится страшной тварью, а лишь получает способность менять облик и обретает новые силы. Герой решает попробовать попасть в ряды Сил обороны, рискуя при этом выдать свою вторую сущность.

Кто это сделал

Аниме экранизирует одноименную мангу Наоя Мацумото, которая издавалась на цифровой платформе Shonen Jump+ (там же публикуются, например, «Дандадан» и «Человек-бензопила»). Произведение выходило с июля 2020 года по июль 2025 года и завершилось на 129-й главе буквально за день до старта второго сезона. За пять лет диджитал-версия манги набрала более 700 миллионов просмотров, а физический тираж превысил 17 миллионов копий, так что появление адаптации совсем не удивительно.

Превращать «Кайдзю № 8» в сериал взялась популярная студия Production I.G. («Призрак в доспехах», «Психопаспорт» и главный спортивный дуэт 2010-х — «Баскетбол Куроко» и «Волейбол!!»). Также компания сделала один из лучших эпизодов первого сезона антологии «Звездные войны: Видения» — The Ninth Jedi — и совместно трудилась с Madhouse над аниме «Путь аса».

Среди режиссеров — опытные Томоми Камия («Магическая битва» и «Патриотизм Мориарти») и Сигэюки Мия, который снимал эпизоды «Классических историй» и аниме по «Сверхъестественному». Сценарий написал Итиро Окоти, известный по «Код Гиас: Восставший Лелуш» и полнометражным фильмам «Берсерка».

Почему это интересно

Рубеж в 30 лет — стрессовая отметка, так как для многих этот период знаменует новый жизненный этап, где происходят переоценка ценностей и психологическое давление, связанное с окончательным переходом во взрослую жизнь. В аниме столь «почтенный» возраст часто символизирует прошедшие лучшие годы. Взрослые персонажи в сёнэнах — весьма редкое явление, но если они все-таки появляются, то в самом расцвете сил. К примеру, Сатору Годзё из «Магической битвы» 28 лет, Сон Джин-ву из «Поднятия уровня в одиночку» — 24 года, а Сайтаме из «Ванпанчмена» — 25 лет.

По этой причине 32-летний Кафка Хибино явно выбивается из общего ряда сёнэн-протагонистов. Из ближайших ровесников у него есть разве что главный герой «Реинкарнации безработного», да и тот переродился в другом мире, где начал жизнь с чистого листа. Решение поставить в центр истории взрослого мужчину как минимум нетривиальное. Благодаря этому «Кайдзю № 8» смотрится свежо, хоть и использует целую гору штампов — от персонажа-аутсайдера до бесконечных гэгов даже в драматические моменты.

Аниме неплохо смешивает борьбу с экзистенциальным кризисом и эйджистскую комедию. За маской несерьезности и поведением подростка Кафка прячет кучу психологических проблем и ворох пережитых неудач, которые практически разрушили сокровенную мечту. Даже когда он становится к ней на шаг ближе, его окружают сплошь сильные молодые люди, регулярно напоминающие ему о возрасте даже своими обращениями вроде «дядь» и «старикан». Условия, в которых оказался протагонист, а также навалившаяся суперсила, заставляют его регулярно метаться от рефлексии и самобичевания до дичайшего подъема мотивации и воли к развитию.

Конечно, по всем канонам сёнэна происходящее приправлено нескончаемым потоком шуток как над физической формой и возрастом Хибино, так и над неловкими ситуациями, в которые герой регулярно попадает. Некоторые приколы имеют накопительный эффект и перетекают из эпизода в эпизод. При этом сама история не блещет оригинальностью, и большинство сюжетных поворотов насмотренный зритель точно угадает. Сериал выглядит как смесь культового «Паразит: Учение о жизни», популярнейшей «Атаки титанов» и любого произведения о гигантских монстрах. Хотя последнее неудивительно, ведь при написании мангака вдохновлялся кайдзю-классикой — от «Ультрамена» до «Тихоокеанского рубежа», а реверансов Годзилле и не сосчитать.

Саундтрек в аниме — отдельное удовольствие. Чего только стоит опенинг «Abyss» в исполнении YUNGBLUD, набравший на YouTube 18 миллионов просмотров. Конечно, с показателями дуэта Creepy Nuts и их песнями для «Дандадана» и «Магии и мускулов» соревноваться трудно, но с TXT и открывающими титрами «Поднятия уровня в одиночку» вполне можно потягаться. А эндинг для первого сезона проекта написала известная группа OneRepublic, и здесь у композиции нет столь внушительных конкурентов, как среди прошлогодних опенингов.

Не обошлось в «Кайдзю № 8» и без отличных второстепенных героев, хотя ближайшие товарищи Кафки, признаться, не особо интригуют. Рассудительный и спокойный Рено Ичикава и типичная цундере Шиномия Кикору с треском проигрывают заместителю капитана отряда Соширо Хошине. Персонаж настолько полюбился фанатам, что получил собственный специальный эпизод «Выходной Хошины». Даже некоторые товарищи по отряду, имеющие кратно меньше экранного времени, выглядят интереснее. Правда, потенциал у обоих друзей протагониста неплохой, а времени на раскрытие у них еще будет предостаточно.

Каким получилось продолжение

Анонс второго сезона состоялся сразу же после выхода прошлогоднего финала. Скорее всего, студия изначально разрабатывала больше двадцати серий, но решила их разбить на две части, дать аниматорам немного времени и не влипнуть в скандал с обвинениями в чудовищных переработках, как MAPPA. Это стандартная практика, которой в последнее время многие регулярно пользуются. Из свежих примеров — «Поднятие уровня в одиночку», «Дандадан» и «Боевой отряд „Полный провал“», причем первые два в перерыве между сезонами успели выпустить еще и по фильму-компиляции, как и «Кайдзю № 8».

Весной в зарубежный прокат вышла лента «Кайдзю № 8: Миссия „Разведка“» с пересказом событий первого сезона и дополнительным бонусом в виде спешела «Выходной Хошины», который появился в цифре за две недели до премьеры продолжения. Серия по большому счету филлерная, но ее легкость и беззаботность вполне могут прийтись по душе фанатам. Формально ее можно отнести ко второму сезону, так как в нем заявлено меньше эпизодов, чем обычно бывает.

На опенинге в новом сезоне YUNGBLUD сменила норвежская певица Aurora с композицией «You Can’t Run From Yourself», которая вряд ли сравнится с «Abyss» по хитовости, но звучит очень приятно. Зато эндинг по прежнему исполняют OneRepublic, записавшие новый трек «Beautiful Colors», который ни капли не уступает прошлогодней композиции и явно достоин почетного места в рядах лучших эндингов 2025-го.

На данный момент вышло лишь три из одиннадцати эпизодов, так как аниме стартовало практически позже всех в сезоне. Зрители успели бегло познакомиться с первым отрядом Сил обороны и его капитаном Гэном Наруми — новым потенциальным любимцем публики. Сначала Гэн предстает перед зрителем в виде лентяя, шопоголика и заядлого геймера, но, как только дело доходит до кайдзю-тревоги, персонаж меняется до неузнаваемости. Ему как капитану не важны субординация, внешность и изящество. Вместо этого Наруми требует от подчиненных результатов и мощных показателей, ведь на самом деле за маской раздолбая скрывается сильнейший боец с монстрами.

Кафку Хибино и Кикору Шиномию причислили к первому отряду, остальных героев тоже разбросали по стране, а Мина и Хошина заняты восстановлением базы после событий первого сезона. Отдыхать долго не пришлось, так как из-под земли полезли полчища кайдзю-муравьев, которые обычно не выбираются на поверхность. В критический момент выяснилось, что монстрами управляет Кайдзю № 9, а главный герой испытывает проблемы с превращением. Вероятно, на фоне ПТСР из-за событий в финале первого сезона Кафка нарушил связь с внутренним монстром и временно утратил способность полностью обращаться. Нечто подобное было с Халком в «Войне бесконечности» после тотального поражения в драке с Таносом. К вороху психологических проблем Хибино добавил еще одну, с которой явно придется разобраться в ближайшее время, ведь для него это сейчас буквально вопрос жизни и смерти.

Вердикт

Насколько аниме «Кайдзю № 8» способно выдержать мощнейшую конкуренцию в урожайном летнем сезоне — вопрос пока открытый, потому что противостоять приходится не только популярным «Дандадану», «Доктору Стоуну» и «Гачиакуте», но и долгожданному камбэку «Необъятного океана», а также внезапному хиту под названием «Первородный грех Такопи». Битва за зрительское внимание в этом году разворачивается ничуть не хуже, чем в динамичных сёнэнах, но четкое понимание рейтинговых показателей появится лишь к концу сезона. Однако есть ощущение, что Кафка Хибино и его друзья справятся со всеми навалившимися испытаниями и продолжат свою борьбу с кайдзю в третьем сезоне, потому что студия до сих пор держит высокий уровень качества.

Автор: Евгений Белоусов