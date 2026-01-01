Что смотреть в 2026 году: 34 российских фильма

Новые и новые сказки, комедии со Стояновым, Галустяном и Козловским, драмы о блокадном Ленинграде, Константин Хабенский в роли нейроотличного дядюшки, Юра Борисов в прошлом и будущем, а смешарики — в космосе. Рассказываем про российские картины 2026-го, которые мы будем смотреть и обсуждать весь ближайший год.

Драмы

Где смотреть: в прокате с 5 февраля

Дебютный полный метр Сергея Малкина, победивший на фестивале «Маяк-2025». Основанная на реальных событиях история про рокеров-раздолбаев, вынужденно присматривающих за 54-летним мужчиной с ментальными особенностями. В роли последнего — неузнаваемый Константин Хабенский, получивший в Геленджике приз за лучшую мужскую роль. Также в кадре его воспитанники: Денис Парамонов, Кузьма Котрелёв, Александр Прошин.

Где смотреть: в прокате с 26 февраля

Игровой дебют документалиста Владимира Головнёва, получивший главный приз фестиваля «Зимний-2025». В центре сюжета — молодой миссионер (Никита Ефремов), который в августе 1991 года отправляется на Ямал, чтобы обратить местных оленеводов в православие. Успех эксперимента должен обеспечить ему рясу, а его наставнику — возможность крестить коренные народы. Однако богоспасаемая миссия послушника оказывается под угрозой из-за страшной болезни, которая на Ямале является в образе красивой девушки.

Где смотреть: в прокате с 5 марта

Новая режиссерская работа Юлии Трофимовой («Лгунья», «Страна Саша») — драматический триллер с элементами магического реализма. А еще актерский бенефис Анастасии Куимовой. Она сыграла Марфу — девушку, которая вместе с сыном возвращается на отдаленный остров в Тихом океане. Здесь призраки прошлого все еще преследуют ее, а воды стережет загадочный кит. Помимо Куимовой, в фильме блистают Артём Быстров, Рузиль Минекаев и Павел Майков. Премьера «Большой земли» состоялась на прошлогоднем «Окне в Европу», и без призов лента не осталась. Картину отметило как жюри, так и Гильдия продюсеров России.

Где смотреть: в прокате с 12 марта

Еще одна драма из конкурса «Окна в Европу — 2025». По сюжету сироту из Ханты-Мансийска, влюбленную в Индию, принимает в свою семью богатый чиновник, что становится настоящим испытанием на прочность для его брака. В режиссерском кресле — Тина Баркалая, которая продолжает объединять волшебство и реальность. Зрителей ждут нотки магического реализма и, разумеется, индийские танцы. В том числе в исполнении Евгения Цыганова и Светланы Ходченковой, которые сыграли чету олигархов.

Где смотреть: в прокате с 19 марта

Многофигурная зарисовка из жизни кинобогемы в современной Москве, похожая одновременно и на советское оттепельное кино, и на американский мамблкор. В центре сюжета — один зимний день и одна ночь из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить одного из товарищей, надолго покидающего столицу. Режиссер и исполнительница одной из ролей — Софья Райзман. Также в кадре — Александр Паль, Мария Карпова, Руслан Братов, Гоша Токаев, Игорь Царегородцев. В блистательном камео — Евгений Цыганов.

Где смотреть: в прокате с 2 апреля

Фильм, основанный на одноименной книге Ольги Примаченко. Главная героиня — Надя, хирург, которая помогает людям слышать, видеть и чувствовать. Однако к 40 годам она осознаёт, что сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, Наде предстоит пройти шесть «уроков нежности» — своего рода курс повышения квалификации в собственной жизни. Режиссером стал Иван Китаев, работавший над «Бывшими». В фильме сыграли Карина Разумовская, Артём Ткаченко, Пелагея Невзорова и Ольга Медынич.

Что еще посмотреть

— «Мальчик-птица» (без даты). Драма про выпускника детдома, чей голос к совершеннолетию не сломался и остался детским. Продюсер — Иван И. Твердовский.

Боевики, триллеры и хорроры

Где смотреть: в прокате с 5 марта

Фолк-хоррор якутского режиссера Дмитрия Давыдова («Ыт», «Чума»), снятый на английском языке. По сюжету отец и дочь живут вдали от цивилизации и сталкиваются с потусторонними силами. В главных ролях — Вячеслав Шатненко, Лилиана Петрова.

Где смотреть: в прокате с 19 марта

Триллер про компанию москвичей, чья охота пошла не по плану. В числе достоинств — брутальный экшен на фоне захватывающих горных пейзажей Памира. В ролях — Антон Филипенко, Данила Якушев и Анна Виллер. На кинофестивале авторского кино «Зимний» картина получила специальный приз от социальный сети «ВКонтакте».

Где смотреть: в прокате с 28 мая

Дебютный триллер Алексея Ионова. Молодожены Даша (Тина Стойилкович) и Саша (Марк Эйдельштейн) хотят прыгнуть с парашютом над предгорьем Эльбруса. Пилотом, который их туда доставит, оказывается Артём (Степан Белозёров), бывший бойфренд Даши. Самолет терпит крушение, и героям приходится прыгать без подготовки. Они чудом остаются в живых, однако застревают над горной пропастью.

Что еще посмотреть

— «Гуантанамера» (19 февраля). Боевик про 82-летнего спецагента, который отправляется на Кубу, чтобы освободить удерживаемую в заложниках внучку. Сергей Шакуров дает Лиама Нисона.

— «Кто-то должен умереть» (19 февраля). Триллер Евгения Григорьева. Жена бизнесмена узнает об измене и решает отравить и мужа, и его любовницу. Чтобы получить противоядие, изменщики должны доказать, что по-настоящему любят друг друга.

Сказки, фэнтези и фантастика

Где смотреть: в прокате с 1 января

Новый проект компании «Водород» — очередное киновоплощение повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» о деревянном мальчике в Тарабарском королевстве. В режиссерском кресле — Игорь Волошин, параллельно занимающийся трилогией «Волшебник Изумрудного города». В касте сплошь звезды — от Виталии Корниенко, сыгравшей Буратино, и Марка Эйдельштейна в роли Артемона до Александра Петрова и Виктории Исаковой, перевоплотившихся в кота Базилио и лису Алису.

Где смотреть: в прокате с 1 января

Сиквел самого кассового фильма в истории российского проката. По сюжету Чебурашка живет у Гены уже год, обучаясь самостоятельности и иногда хулиганя. Налаженный быт друзей рушится, когда они узнают, что их дом хотят снести ради парка развлечений. У руля ушастой франшизы по-прежнему Дмитрий Дьяченко, в перерыве между первым и вторым фильмами снявший сказку «Финист. Первый богатырь» и триллер «Бешенство». Как подобает сиквелу, фильм будет масштабным — с расширенной географией, новыми персонажами и даже предысторией Чебурашки.

Где смотреть: в прокате с 1 января

Киноадаптация классики, не нуждающейся в представлении. Мальчик по имени Дядя Фёдор, над чем шутят и сами герои, сбегает от родителей в деревню в компании пса Шарика и кота Матроскина. Фильмом занимается Сарик Андреасян, полную поддержку релизу оказывают холдинг «Газпром-медиа» и «Союзмультфильм», отмечающий в 2026 году 90-летие. В кадре — Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, ранее подаривший свой голос Печкину в современных мультфильмах «Простоквашино».

Где смотреть: в прокате с 22 января

Переосмысление повести Николая Лескова в форме шпионского триллера. Нищий изобретатель из Тулы (Юрий Колокольников) и столичный дворянин (Фёдор Федотов) объединяются, чтобы вывести на чистую воду британскую агентуру, следящую за императором Александром III с помощью механических блох. Производством занимается студия Legio Felix, в числе работ которой «Полицейский с Рублевки». Руководит съемочным процессом Владимир Беседин, стоявший у истоков киновселенной «Майор Гром» и снявший первую короткометражку о российском супергерое.

Где смотреть: в прокате с 12 февраля

Еще одна сказка от Сарика Андреасяна — экранизация классического произведения Пушкина о царе, по вине злокозненных завистниц разлученного с семьей. В главных ролях — любимые артисты плодотворного режиссера Павел Прилучный и Лиза Моряк. Бюджет фильма составил внушительные 700 млн рублей. Усилия соответствующие: художники пошили более 500 костюмов, город Гвидона создавали почти полгода. Площадь декораций составила около 3000 квадратных метров, а над их строительством трудилось более 100 человек.

Где смотреть: в прокате с 12 февраля

Современный взгляд на советскую киносказку. Сестры Марфа и Настя, которые, в отличие от героинь оригинала, больше не враждуют друг с другом, берутся сразить злую ведьму, из-за которой в их деревне не наступает зима. Режиссером выступил Эдуард Бордуков («Пищеблок»), для которого это первый опыт в сказочном жанре. Роль Морозко исполнил Кирилл Зайцев, а в злодейку перевоплотилась Елизавета Боярская.

Где смотреть: в прокате с 19 февраля

Музыкальное приключенческое фэнтези по нашумевшему сериалу. Действие разворачивается в сказочном мире панк-группы. Персонажи ее песен предстанут в облике друзей, помощников и смертельных врагов Горшка (Константин Плотников) и Князя (Влад Коноплёв). Главный антагонист фильма — герой трека «Некромант» (его сыграл Илья Гришин). По сюжету сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злым магом. Горшок и Князь встают бок о бок на защиту созданного ими мира, друзей и родных. Над картиной трудится команда, подарившая поклонникам группы сериал. Во вселенную панк-сказки вновь окунулся режиссер Рустам Мосафир, который работает в паре с оператором Степаном Бешкуровым («Мамонты», «ЮЗЗЗ»). Сценарий написал Александр Бузин в соавторстве с Мосафиром. Композитор — Алексей Горшенёв, брат Михаила «Горшка» Горшенёва.

Где смотреть: в прокате с 26 марта

Игорь — сын вечно отсутствующего дома отца-космонавта. На день рождения парню дарят собаку по кличке Лида, побывавшую за пределами Земли и имеющую необычную способность. В ночь, когда Игорь сбегает из дома, с помощью хвостатого друга он встречает самого себя из будущего. Так Игорь, 40-летний Игорь и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы предотвратить полет, в котором может погибнуть отец. Поставил картину Евгений Сангаджиев, а снялись в ней Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Александра Бортич и другие.

Где смотреть: в прокате с 13 августа

Где смотреть: в прокате с 24 сентября

Фантастический экшен и одновременно лав-стори. После несчастного случая недавно вернувшегося из армии Хруста (Юра Борисов) тревожат странные воспоминания. Пустынные пейзажи незнакомой планеты, схватки с монстрами — кажется, это было с ним в какой-то другой жизни. Встреча с бывшей возлюбленной убеждает героя: те таинственные события реальны, просто и Хрусту, и его однополчанам стерли память, внедрив ложные воспоминания. Постановкой занимался Николай Рыбников («Трудные подростки»), производством — СТВ вместе с «Газпром-медиа холдингом». Обещают впечатляющую графику — страшных чудовищ-химер и мрачные пейзажи той самой планеты (ее, кстати, снимали в Йемене и Марокко).

Где смотреть: в прокате с 22 октября

Что еще посмотреть

— «Домовенок Кузя 2» (19 марта). Сиквел сказки, над которой работала продюсерская Компания братьев Андреасян. Кузя знакомится с девочкой-домовенком Тихоней и пытается остановить Кощея.

— «Царевна Несмеяна» (1 октября). Еще одна сказка с россыпью молодых звезд. Cолируют Слава Копейкин, Анастасия Красовская и Рузиль Минекаев.

— «Лукоморье» (12 ноября). Сказка про школьников, попавших в Лукоморье. Ученый Кот, Баба-яга, Кощей и Леший прилагаются.

Байопики и исторические фильмы

Где смотреть: в прокате с 19 февраля

Экранизация реальной истории о том, как сотрудники Ленинградского зоопарка спасали животных во время блокады, в числе которых бегемотиха по прозвищу Красавица. «Красавица» — масштабный проект Антона Богданова, выступающего тут режиссером, сосценаристом и продюсером. О подопечных зоосада в кадре будут заботиться Юлия Пересильд, Слава Копейкин, Стася Милославская и Виктор Сухоруков, с особым восторгом отзывающийся о съемочном процессе, включавшем кормление тигренка и игры с обезьянками.

Где смотреть: в прокате с 23 апреля

Где смотреть: в прокате с 24 сентября

Масштабный исторический фильм (первый с 2020-го) Алексея Учителя о жизни и творчестве советского композитора Дмитрия Шостаковича. По утверждению Учителя, сценарий «Шума времени» лучший из когда-либо прочитанных им. Воплотить его в жизнь доверено таким звездам, как Данила Козловский и Евгений Цыганов, однако главную роль исполнил Олег Савцов.

Где смотреть: в прокате с 1 октября

Ретро-спортивная драма с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Главный герой — пионер отечественного автомобилестроения Андрей Нагель, решивший во что бы то ни стало принять участие в ралли Монте-Карло. Для этого требовалось всего ничего — создать автомобиль, способный потягаться с зарубежными моделями. Снимает фильм Илья Маланин, за плечами которого множество преимущественно актерских работ. Продюсером, однако, выступает Пётр Ануров, которому не привыкать работать над масштабными проектами, и примеры тому — «Серебряные коньки» и «Пророк. История Александра Пушкина».

Что еще посмотреть

— «Наум. Предчувствия» (26 февраля). Трогательный док о жизни и творчестве киноведа Наума Клеймана.

— «Литвяк» (30 апреля). Военная драма про авиаполк Лидии Литвяк и Екатерины Будановой, сражавшийся над Сталинградом, Ростовом и Миус-фронтом.

Комедии

Где смотреть: в прокате с 5 февраля

Новая комедия Владимира Котта. В центре сюжета — звезда боевиков, известная зрителю прежде всего своим суровым выражением лица. После несчастного случая на съемках актер возвращается в кино, но с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. Главные роли исполнят Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Степан Девонин, Ирина Пегова, Анастасия Красовская и другие.

Где смотреть: в прокате с 12 февраля

Комедия Марюса Вайсберга, которую снимали еще в 2022 году. В центре сюжета — амбициозный провинциал Макс (новая роль вернувшегося в большое кино Данилы Козловского), который работает в кадровом агентстве. Очередное его задание — избавиться от главного программиста большой IT-компании. Однако оказывается, что уволить безобидного айтишника Жору (Михаил Галустян) не так просто.

Где смотреть: в прокате с 12 февраля

Дебютная комедия Игоря Марченко, уехавшая с фестиваля «Короче» с двумя призами — от жюри и от критиков. Главные герои — Евгений и Евгения, обладатели одинаковых имен, тяжелых характеров и сложностей в личной жизни. Случайно они встречаются на вечеринке и мгновенно проникаются друг к другу взаимной антипатией. Это, впрочем, не мешает им оказаться в одной постели и еще больше осложнить свои отношения.

Где смотреть: в прокате с 8 марта

Где смотреть: в прокате с 1 апреля

Вероятно, самая масштабная комедия Марюса Вайсберга — с индийским колоритом и дуэтом Галустяна — Карибидиса. Комики сыграли разлученных в детстве братьев, которые выясняют обстоятельства смерти родителей. Съемки проходили в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре. В актерском составе также задействованы Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева и пул актеров из Индии.

Где смотреть: в прокате с 16 апреля

Самый relatable фильм весны, в центре которого обычный мужчина по имени Аркадий, проводящий время за пивом, просмотром телевизора и игрой в танки. Перестать катиться в бездну Аркадия побуждает свадьба дочери, куда он не получил приглашения. Чтобы все-таки попасть на торжество, мужчина решает измениться внешне и внутренне. Главную роль в «Скуфе» сыграл блогер Александр Зубарев, а роль дочери досталась Вале Карнавал. В актерский состав также вошли Дарья Екамасова, Кристина Бабушкина, Влад Прохоров. Режиссером выступил Алексей Степанов, ранее снявший «Осьминога».

Где смотреть: в прокате с 12 июня

Один из главных новогодних хитов пробует стать летним блокбастером. По сюжету триквела супруги, находящиеся на грани развода, попадают в эпоху Петра I и его судоплаваний, где их перевоспитанием займется уже знакомая по предыдущим фильмам франшизы команда шоуменов. У штурвала вновь Клим Шипенко, а производством, как и прежде, занята студия Yellow, Black and White. На этот раз компанию Милошу Биковичу составят Павел Прилучный и Кристина Асмус, а также Анна Чиповская.

Что еще посмотреть

— «Добрый доктор» (8 января). Лирическая новогодняя комедия об обратной стороне праздничной ночи и людях, которые спасают всех от ее последствий. В главных ролях — Виктор Хориняк и Юрий Стоянов.

— «Комментируй это» (29 января). Звездная комедия Юлии Трофимовой про семейную пару, которая пытается спастись от развода с помощью Комментатора — человека, проговаривающего все их мысли и чувства.

— «Дедмобиль» (осень). Комедия от создателей «На деревню дедушке». Юрий Стоянов ради спасения больной собаки соглашается сесть за руль суперсовременного такси с ИИ на борту.

Анимация и семейное кино

Где смотреть: в прокате с 13 августа

Где смотреть: в прокате с 27 августа

Продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», собравшего более 500 млн рублей в российском прокате. По сюжету сиреневый пришелец вместе с Кузей отправляется на обратную сторону спутника Земли, чтобы найти своего папу. Режиссером и сценаристом выступила Дарина Шмидт, которая ранее работала над мультсериалом и фильмом о Лунтике, а также над франшизами «Иван-царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Три кота».

Где смотреть: в прокате с 3 декабря

Экранизация советского мультфильма с незабываемой колыбельной. Маленький мальчик, живущий с родителями на Северном полюсе, находит друга — медвежонка Умку, у которого браконьеры вскоре похищают маму. Теперь друзьям предстоит спасти ее. Режиссер — Максим Пешков, выступавший прежде в качестве сценариста многих флагманских сериалов ТНТ. Как и большинство киноадаптаций мультклассики, «Умка» создается при поддержке «Союзмультфильма», также проекту помогает «Газпром-медиа».

Что еще посмотреть

— «Любопытная Варвара. Тайны Востока» (1 октября). Юная сыщица Варвара Смородина врывается в очередное приключение. На этот раз в формате полного метра.