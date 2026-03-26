Гав знакомиться: Сангаджиев и бордер-колли Шани — о съемках «Космической собаки Лиды»

Женя: В регионе, где мы снимали, проблем с аутентичностью возникало не так уж много. Максимум где-то разметка не та, знаки поменяли, пластиковые окна поставили. Над интерьерами приходилось потрудиться — вот где настоящая поэзия. Плееры, наушники, постеры и прочие артефакты времени нам нужны для того, чтобы заполнять сценарные лакуны, рассказывать историю не только словами. Например, про жизнь отчима Игорька мы знаем немного. Но если внимательно осмотреть его квартиру, то начнет вырисовываться объемный характер. Цветастые обои, торшеры и какой-то мягкий, женский, что ли, уют намекают нам, что жилье герой Стычкина унаследовал от мамы. Где-нибудь в углу верблюжьи одеяла, стопки простыней да банки тушенки. Тоже подсказка. Значит, отчим, скорее всего, прапорщик или завскладом, о чем напрямую мы не говорим. А вот самому Игорьку в этой квартире как будто бы ничего не принадлежит. Даже в его комнате уже стоит люлька для нового человека. Это обстоятельство в том числе толкает его на побег из дома.