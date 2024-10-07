Что смотреть в кино: «Космическая собака Лида», «Секретный агент», «Твое сердце будет разбито»

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут семейная фантастика «Космическая собака Лида», экранизация бестселлера Анны Джейн «Твое сердце будет разбито», политические триллеры «Секретный агент» и «13 дней, 13 ночей», арт-драма «Пастбища богов», казахстанский хоррор «Дастур: Проклятие», сербский триллер с Милошем Биковичем «Изоляция», ужастик «Вскрытие демона» и анимация «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». В повторном прокате — «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса и «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.

Главные премьеры

Игорь — сын вечно отсутствующего дома отца-космонавта. На день рождения парню дарят собаку по кличке Лида, побывавшую за пределами Земли и имеющую необычную способность. В ночь, когда Игорь сбегает от мамы и отчима, собака вытаскивает 40-летнего Игоря из будущего. Так Игорь, его взрослая версия и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы предотвратить полет, в котором может погибнуть отец. Поставил картину Евгений Сангаджиев (Happy End, «Балет»), а снялись в ней Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков и Александра Бортич.

Конец 1970-х, последние годы военной диктатуры в Бразилии. Школьный учитель Марсело (звезда «Нарко» Вагнер Моура) явно знает что-то, чего не должен, поэтому скрывается от спецслужб под фальшивым именем в небольшом городе, откуда планирует уехать вместе с сыном за границу. Однако сначала Марсело должен узнать, что случилось с его матерью, чье имя он пытается найти в местных архивах. Бразильский режиссер Клебер Мендонса Филью («Водолей», «Бакурау») вслед за Уолтером Саллесом и его «Я все еще здесь», взявшим «Оскар» как лучший международный фильм, продолжает исследовать одну из главных коллективных травм Бразилии — период военной диктатуры, когда по всей стране исчезли десятки людей. Он деконструирует жанр шпионского триллера и превращает его в разговорную драму с элементами магического реализма. Четыре номинации на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм.

Экранизация романа самой издаваемой писательницы России Анны Джейн. 17-летняя Полина (Вероника Журавлёва из новых «Папиных дочек») приходит учиться в новую школу, где ее тут же начинают травить одноклассницы. Пытаясь противостоять всему классу, Полина неожиданно находит поддержку у тихой Дилары (Аля Майер) и главного школьного хулигана Барса (блогер Даниэль Вегас). Он спасает девочку от побоев и предлагает защиту в обмен на то, что они начнут изображать пару. Барс не причиняет вреда слабым и не пользуется девичьей беззащитностью — он действительно влюблен в Полину, хотя пока сам этого не понимает. Генпродюсер young-adult-экранизации Люся Дадальян обещает историю про любовь, выбор и взросление, которая понравится девушкам любого возраста, в том числе тем, кто вырос на «Сумерках» и «Трех метрах над уровнем неба».

Политический триллер Мартена Бурбулона, режиссера дилогии «Три мушкетера», основанный на реальных событиях и показанный вне конкурса в Каннах в прошлом году. Кабул, 2021 год. Войска США покидают Афганистан, а талибы готовятся захватить власть. 500 афганцев прячутся в окруженном французском посольстве, которое защищает лишь одна группа спецназа под командованием Мохаммеда Биды (его книга легла в основу картины). Главные роли сыграли Рошди Зем («Три часа на побег») и Лина Кудри («Французский вестник»). Фильм провалился во французском прокате, собрав всего 4 млн евро при бюджете в 30 миллионов.

Группа обеспеченных московских туристов — партнеры по бизнесу (Антон Филипенко, Данила Якушев и другие) и их спутницы — отправляется на охоту в горы Памира. Волей случая их проводником становится местный юноша (Сухраб Хайлобеков), который соглашается не только показать важным столичным гостям горных козлов, но и пойти с ними по следу снежного барса. Едва выйдя на маршрут, туристы вспоминают былые обиды и вступают в конфликт друг с другом, своим проводником и заодно с древними, еще доисламскими божествами. Новый фильм Анара Аббасова («Битва», «Зверобой»), в котором арт-драма о столкновении двух миров соединяется с бодрым и напряженным триллером. «При всей своей мелодраматичности, прямолинейности и эклектичности именно как survival-триллер смотрится очень даже прилично», — пришел к выводу Кинопоиск на кинофестивале «Зимний».

Сербский триллер про молодого биолога, который приезжает жить в отдаленную хижину в лесу, чтобы следить за животными с помощью набора камер. Лишившись связи и интернета, ученый начинает замечать на записях странного человека в маске. Фильм поставил Марко Бацкович, а главную роль сыграл Милош Бикович, звезда «Холопа», «Вызова» и «Балканского рубежа».

Продолжение резонансного хоррор-хита из Казахстана. По сюжету Дана приезжает к бабушке в далекий аул, где детей по древнему обряду приносят в жертву. Пока девочку готовят к жестокому ритуалу, ее мать вместе со следователем раскрывают цепочку исчезновений в городе, которые повторяются каждые 12 лет. Новую часть снял Алишер Утев («5:32», «Бизнес по-казахски в Бразилии», «Брат или брак 2»). Создатель оригинала Куаныш Бейсек взял на себя функции продюсера. В переводе с казахского «дастур» значит «обычай» или «традиция».

Фильм основан на видеоигре The Mortuary Assistant. Выпускница медицинского вуза устраивается ассистенткой патологоанатома на ночную работу в морге. В первую же смену она вскрывает демона, который решает завладеть ее душой. Независимый хоррор, который вскрывавшие его критики признали «затянутым» и «нестрашным». В главных ролях — Уилла Холланд из «Стрелы» и Пол Спаркс из «Подпольной империи».

Продолжение анимационного хита Василия Ровенского, режиссера «Двух хвостов», «Большого путешествия» и «Пиноккио». На этот раз Винсент, Клеопатра и Морис, храбрые обитатели Эрмитажа, отправляются на поиски египетского джинна, который исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет.

Перевыпуск

Мизантропический хоррор греческого режиссера Йоргоса Лантимоса по мотивам древнегреческой трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде». В центре сюжета — успешный кардиохирург Стивен (бородатый Колин Фаррелл), в жизни которого появляется неприятный тинейджер Мартин (Барри Кеоган). Зловещий подросток начинает терроризировать семью доктора (Николь Кидман, Рэффи Кэссиди, Санни Сулджик) и заставит его сделать самый сложный выбор в жизни. В Каннах фильм отметили за сценарий, хотя стоило, возможно, за режиссуру. Лантимос доказал, что умеет ерничать и забираться под кожу не хуже Ханеке с Триером.

Токио, Вторая мировая. Мама 12-летнего Махито погибает в пожаре. Отец, директор авиационного завода, вскоре женится на сестре покойной и перевозит супругу вместе с сыном в фамильное поместье, где Махито встречает странную серую цаплю. Она убеждает мальчика, что мама живет в волшебном мире, куда можно попасть через старинную башню. Второе аниме Хаяо Миядзаки, отмеченное «Оскаром» как лучший мультфильм года. В фантастическом сюжете сплетаются детские переживания режиссера и опасения за будущее тех, кому предстоит разбираться с мировыми проблемами. Кроме того, внутри спрятана полная энциклопедия творчества великого японца.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

27 марта в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

28 марта в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

31 марта в 19:30 в Центре «Зотов» (Москва)

Полнометражный дебют Антона Мамыкина, получивший главную награду фестиваля «Дух огня». Перспективный студент-ракетостроитель из Петербурга (Марк Эйдельштейн) узнает о беде в семье и отправляется в родной поселок, чтобы помочь страдающей от депрессии матери (Дарья Екамасова), чей дом утопает в песках. Поездка ставит под угрозу будущее парня. Эйдельштейн и Екамасова уже играли сына и маму в «Аноре». Производством этой картины занималась киностудия Bosfor Pictures («Здесь был Юра», «Бери да помни»). Съемки прошли в северном поселке Шойна на берегу Белого моря. В «Октябре» фильм представят Марк Эйдельштейн и съемочная группа, а после показа состоится разговор с режиссером Мамыкиным, продюсером Иваном Яковенко, актерами Никитой Конкиным и Соней Воронцовой. На «Мосфильме» ленту представят и обсудят со зрителями участники съемочной группы.

28 марта в 19:00 в лектории Музея «Гараж» (Москва)

В рамках кинопрограммы «Соединяя точки. Современное российское кино» в лектории Музея «Гараж» можно будет увидеть документальный фильм Ивана Власова и Никиты Сташкевича, отмеченный главным призом национального конкурса 34-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Шестилетняя Ника, девочка из кочевой ненецкой семьи на Ямале, живет традиционной жизнью в тундре среди оленеводов. Ее привычный мир меняется, когда она отправляется в школу-интернат, сталкиваясь с трудным переходом от свободной кочевой жизни к строгому распорядку поселка. После показа состоится обсуждение с режиссерами и операторкой Елизаветой Поповой.

«Воспитание чувств»

С 28 марта по 5 апреля в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

«Красная пустыня»

В новую кинопрограмму Третьяковки вошло шесть лент о женщинах: «Билет в один конец» Ульрике Оттингер, «Без крыши, вне закона» и «Клео от 5 до 7» Аньес Варда, «Красная пустыня» Микеланджело Антониони, «Черная Венера» Абделатифа Кешиша и «Ирма Веп» Оливье Ассайаса. «В первую часть программы вошли фильмы о женщинах-анархистках, для которых свобода воплощается в движении. Во вторую часть — о женщинах, лишенных мобильности, чья свобода ограничивается психологической травмой или законами репрессивного социума», — пишут кураторы показов. Картины представят киноведы и кинокритики.

Фестиваль актуального научного кино

С 29 марта по 12 апреля в киноцентре «Октябрь» (Москва)

«Однажды в Ленинграде»

При поддержке проекта «КАРО/АРТ» в киноцентре «Октябрь» пройдет VI Международный фестиваль актуального научного кино ФАНК — самый масштабный фестиваль научного кино в мире и самый масштабный фестиваль документального кино в России. Смотр откроет картина Михаила Архипова «Однажды в Ленинграде», основанная на мемуарах Павла Клушанцева, легендарного советского режиссера и мастера спецэффектов, который удивительным образом предсказал развитие мировой космонавтики за десятки лет до реальных событий. Зрители также смогут увидеть новую работу американского документалиста Йена Чейни «Наблюдатель» о поисках красоты в обыденных вещах, ленту об ИИ «Больше неба», две программы короткометражных фильмов «Коротко о науке» и другие документальные картины. После каждого показа зрители смогут обсудить кино со съемочными группами, учеными и экспертами.

Всё еще в прокате

Монохромный дебют актрисы Сони Райзман. Бывшие однокурсники, учившиеся в одной актерской мастерской, преодолевают бытовые трудности, чтобы вечером встретиться в баре и проводить друга Сашу, покидающего Москву. В драмеди об актерах сыграли Александр Паль, Мария Карпова, Гоша Токаев, Евгений Цыганов, сама Райзман и ее супруг Руслан Братов. Премьера состоялась на фестивале «Маяк», где лента получила призы за режиссуру и лучшую женскую роль. В конце 2025-го «Картины» также возглавили топ-35 лучших российских фильмов года по версии кураторов, фестивальных отборщиков, киноведов и кинокритиков. Многофигурная зарисовка из жизни кинобогемы в современной Москве одновременно напоминает и советское оттепельное кино, и американский мамблкор.

Супружеская пара похищает 19-летнего хулигана Томми и запирает его в своем доме, чтобы перевоспитать жестокими методами. Главные роли исполнили Стивен Грэм («Переходный возраст»), Андреа Райзборо («Мэнди») и Энсон Бун («Гангстерленд»). Режиссером триллера выступил Ян Комаса, номинант на «Оскар» за «Тело Христово». В продюсерах — польский классик Ежи Сколимовский и обладатель «Оскара» Джереми Томас. Критики оценили «На цепи» на 96% «свежести» на Rotten Tomatoes. Обозреватели сравнивают кино с ранними фильмами Йоргоса Лантимоса и называют «отбитым».

Джоди Фостер уже снималась во французских фильмах (см. «Долгая помолвка» Жан-Пьера Жёне, «Чужой кровью» Клода Шаброля), однако в черной комедии Ребекки Злотовски американка впервые играет главную роль на французском языке. По сюжету психоаналитик, чья клиентка покончила с собой, приходит к выводу, что в смерти виновата дочь погибшей. Вместе с бывшим мужем героиня начинает собственное расследование. «Злотовски умело соблюдает баланс претенциозности детективного триллера с легким юмором, который делает из «Частной жизни» необязательное, но приятное кино», — писал Кинопоиск о картине. Премьера прошла в Каннах, а произношение Фостер так поразило французов, что они номинировали ее на премию «Люмьер».

Остроумный норвежский режиссер Кристоффер Боргли, работающий на стыке комедии и ужаса, прославился после выхода смешного и жуткого «Героя наших снов» с Николасом Кейджем. Его новый фильм для студии А24 показывает стремительный распад отношений красивой пары (Роберт Паттинсон и Зендея) накануне свадьбы. Оператором выступил Арсений Хачатурян, снимавший «Кумира» Сэма Левинсона и «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино. В продюсерах — великий и ужасный Ари Астер. Первый их трех совместных проектов Паттинсона и Зендеи, запланированных на этот год (см. также «Одиссею» и «Дюна: Часть третья»).

Вероятно, самая масштабная комедия Марюса Вайсберга — с индийским колоритом и дуэтом Галустяна — Карибидиса. Популярные комики сыграли Рамаша и Шамара — разлученных в детстве братьев, которые выясняют обстоятельства смерти родителей. Расследование выводит их на виновника — главного мецената и покровителя города Хурмада, с которым героям предстоит сразиться. Съемки проходили в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре. В актерском составе, помимо Карибидиса и Галустяна, задействованы Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева и пул актеров из Индии.

Автор: Михаил Моркин