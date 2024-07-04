«Мальчик и птица» как полная энциклопедия творчества Хаяо Миядзаки

С травмой прошлого, забвением и воспоминанием как исцелением прямо связан сюжет двух самых волшебных фильмов Миядзаки — «Унесенных призраками» (2001) и «Ходячем замке» (2004). Герой первого фильма, мальчик Хаку, пребывающий в рабстве у колдуньи Юбабы, на самом деле заколдованный дух реки, когда-то спасший жизнь девочке Тихиро, а позже лишенный своего дома, так как реку осушили ради строительства домов. Тихиро напоминает ему имя реки и тем самым помогает вспомнить свое прошлое и освободиться от заклятия. Герой второго фильма, волшебник Хаул, также связан контрактом с демоном Кальцифером, которому он отдал свое сердце в обмен на его службу. Заключившие контракт не в силах сами его разорвать, и только Софи, оказавшись в прошлом и увидев «травматическое событие», помогает им освободить друг друга, после чего они решают продолжить путешествовать вместе, но уже на добровольной основе.