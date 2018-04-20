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ВидеоО чем на самом деле «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки

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«Мальчик и птица» — один из самых успешных фильмов в карьере Хаяо Миядзаки: картина получила теплый прием у критиков и зрителей, выиграла «Оскар» и собрала в прокате сотни миллионов долларов. «Мальчика и птицу» многие окрестили завещанием великого художника, и, в отличие от предыдущих работ мастера, рассчитанных на широкую аудиторию, мультфильм оказался сложным и многослойным авторским высказыванием, в котором легко потеряться зрителю, ждавшему классическую сказку.

В этом видеоэссе мы попробуем разобраться, как прощальный мультфильм подводит итог творчеству японского аниматора, кто был прототипом главных героев и к каким визуальным решениям прибегает Миядзаки.

Василий Покровский

Автор сценария

Конечно, и в предыдущих фильмах было много личного, основанного на жизни автора: сильные и честные героини во многом вдохновлены образом матери Миядзаки, постоянно возникал сюжет переезда за город, да и самолеты то и дело появлялись на экране как эхо несбывшейся мечты режиссера стать авиаконструктором.

Просто в «Мальчике и птице» Миядзаки впервые так близко подходит к собственной биографии, и оттого мультфильм ощущается как сумма всех сквозных тем и приемов великого аниматора, попыткой высказаться на все волнующие его вопросы — от цены творчества и пацифизма до традиционной экоповестки — и таким образом подвести итог своей шестидесятилетней карьеры.

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Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова

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