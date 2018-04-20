«Мальчик и птица» — один из самых успешных фильмов в карьере Хаяо Миядзаки: картина получила теплый прием у критиков и зрителей, выиграла «Оскар» и собрала в прокате сотни миллионов долларов. «Мальчика и птицу» многие окрестили завещанием великого художника, и, в отличие от предыдущих работ мастера, рассчитанных на широкую аудиторию, мультфильм оказался сложным и многослойным авторским высказыванием, в котором легко потеряться зрителю, ждавшему классическую сказку.

В этом видеоэссе мы попробуем разобраться, как прощальный мультфильм подводит итог творчеству японского аниматора, кто был прототипом главных героев и к каким визуальным решениям прибегает Миядзаки.