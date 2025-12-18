Новый «Метод», «Камбэк» и еще 14 главных российских сериалов второй половины 2025-го

Сыщик Родион Меглин (Константин Хабенский) вернулся на экраны после перерыва длиною в четыре года. Но метод его работы изменился. На этот раз Меглин собрал вокруг себя группу маньяков, вставших на светлую сторону силы. И если раньше Родион ловил опасных преступников вместе с верной напарницей Есеней, то теперь ее место занимает целая команда. Но отношения внутри коллектива рискуют испортиться после появления Леры (Анна Савранская), студентки с психическими нарушениями.

Режиссером третьего «Метода» стал Юрий Быков, создатель первой и самой яркой части детективного сериала. Он же говорил, что проект стоит осовременить. В итоге получился микс из кровавого триллера и комикса а-ля «Отряд самоубийц». При этом Меглин отошел на второй план и теперь является кем-то вроде маньячного худрука: ставит молодых психопатов на путь истинный, учит их уму-разуму и называет всех братьями и сестрами.

