Новый «Метод», «Камбэк» и еще 14 главных российских сериалов второй половины 2025-го

Кинопоиск продолжает подводить итоги, на этот раз среди новинок российских сериалов. Обычно мы проверяем их ежеквартально, но сейчас автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук посмотрел все, что выходило на стримингах за последние полгода, и составил персональный список самого главного.
В подборке 16 главных российских сериалов осени и зимы 2025-го. Для вашего удобства мы разделили их на пять смысловых блоков. Цель этой подборки — помочь зрителям сориентироваться в многообразии российских шоу.
Долгожданные возвращения
Во второй половине 2025-го в российские онлайн-кинотеатры вернулись сыщик Родион Меглин, смоленские вампиры и Данила Козловский. Наконец-то!
Кинопоиск
Сыщик Родион Меглин (Константин Хабенский) вернулся на экраны после перерыва длиною в четыре года. Но метод его работы изменился. На этот раз Меглин собрал вокруг себя группу маньяков, вставших на светлую сторону силы. И если раньше Родион ловил опасных преступников вместе с верной напарницей Есеней, то теперь ее место занимает целая команда. Но отношения внутри коллектива рискуют испортиться после появления Леры (Анна Савранская), студентки с психическими нарушениями.
Режиссером третьего «Метода» стал Юрий Быков, создатель первой и самой яркой части детективного сериала. Он же говорил, что проект стоит осовременить. В итоге получился микс из кровавого триллера и комикса а-ля «Отряд самоубийц». При этом Меглин отошел на второй план и теперь является кем-то вроде маньячного худрука: ставит молодых психопатов на путь истинный, учит их уму-разуму и называет всех братьями и сестрами.
«Кион»
С выхода первого сезона «Пингвинов» прошло четыре года, но продолжение напрашивалось. Сериал обрел вторую жизнь в тиктоках и рилсах, а история взросления стендапера Гоши (Макар Хлебников) казалась далекой от завершения. Впрочем, во втором сезоне сводным братьям и сестрам Георгия (на этот раз влюбленного) уделяют не меньше внимания. Соня (Ирина Бакина) отправляется на фестиваль анимации в Турцию, Амир (Заур Гюльахмедов) начинает поиски биологического отца, а Виталик (Платон Саввин) становится участником подросткового скандала.
Первые серии — самая скучная часть новых «Пингвинов». После сюжет разгоняется, а турецкий лагерь будущих мультипликаторов, в который попадают и Соня, и ее сводные братья, оказывается настоящей школой жизни. Второй сезон — трогательная история о дружбе, влюбленности и родственных связях. Имя Наталии Мещаниновой исчезло из титров сериала, но у этой тончайшей работы, безусловно, ее почерк.
START
Знаменитые смоленские вампиры молчали на протяжении трех лет, но все-таки вернулись с финальным сезоном. В третьей части воскресший Женёк получил новое лицо (актера Глеба Калюжного сменил Тимофей Кочнев), а у клыкастого семейства деда Славы (Юрий Стоянов) появились конкуренты — уральский клан душегубов.
Онлайн-кинотеатр START объявил, что третий сезон станет последним, но отпускать «Вампиров средней полосы» все равно не торопится. Зрителям показали всего пять эпизодов, а вторая половина выйдет только в феврале. Впрочем, несмотря на поп-культурное бессмертие, сейчас сериал выглядит как долгожитель, заслуживший почетный отдых.
«Кион»
Данила Козловский играет бармена таинственного заведения, каждый гость которого может позвонить любому умершему человеку. Но за звонок придется платить: минута разговора с усопшим равна одной игре в русскую рулетку. Впрочем, посетители бара готовы рисковать.
Фэнтези-детектив с Данилой Козловским должен был выйти еще осенью 2023-го. Однако выбраться из черного списка актеру удалось лишь в 2025-м. Зато возвращение получилось громким: герой Козловского бросается колкими шутками о смерти и тащит за собой хоть и легковесный, но затягивающий сериал. Особой глубины ждать не стоит: это развлекательный продукт с короткими притчеобразными сюжетами, которые напомнят вам, что звонить близким нужно почаще. Чтобы потом не обнаружить себя в таком же баре.
Сериалы-загадки
Куда же без загадочных детективов? В конце 2025 года нам показали и сериалы, которые привлекают своей таинственностью.
Okko
Зоопсихолог Миронов (Кирилл Кяро) спасает раненую девочку-подростка Дину (Таисья Калинина), отвозит ее в больницу и тут же становится подозреваемым в загадочном деле. Выясняется, что в лесу был найден труп девушки, спасенная девочка-подросток годами жила вдали от современного общества, а в городке орудует маньяк. Чтобы найти преступника и доказать свою невиновность, Миронову необходимо разговорить Дину.
«Как приручить лису» мог бы стать маньячным детективом с приставкой «очередной», если бы не экзотическая история создания. В феврале 2025-го сериал победил в конкурсе пилотов от Okko (выбирали как зрители, так и жюри), а уже в октябре вышел полноценный сезон. И хотя проект напоминает лайт-версию прошлогодней «Трассы», представить другой результат голосования было сложно: как показывает практика, детективами о маньяках российский зритель не пресытится никогда.
«Кион»
Честная таможенница Светлана Суворова (Елизавета Боярская) никогда не берет взяток. За годы ее службы через границу с Финляндией не прошел ни один сомнительный груз. Но все меняется, когда мужа Светланы, проигравшегося лудомана Руслана (Сергей Гилёв), похищает финская мафия. Теперь героине нужно перейти все границы — от моральных до территориальных.
Криминальный детектив с Елизаветой Боярской — напряженная история о принципиальной женщине, чьи внутренние убеждения рушатся о суровую реальность. Впрочем, двигаясь по «Тоннелю», сложно не заметить условности и крючки, характерные для теледетектива категории Б. С другой стороны, декабрьская премьера и должна быть такой — простой, затягивающей и с тревожным рэпом на фоне. К тому же финским, а это редкость для российской сериальной индустрии.
Okko
Продолжение одного из самых запутанных российских детективов. Главная героиня второго сезона, следачка Оксана (Марьяна Спивак), обнаруживает себя на ферме старого друга (Кирилл Кяро). При этом Оксана забыла все, что произошло в первой части, а ее напарник, полицейский Юра (Алексей Розин), по-прежнему пытается понять, откуда взялось загадочное черное облако, гуляющее по Санкт-Петербургу.
Фирменная атмосфера ЧО, в которую довольно просто влюбиться, никуда не делась, но продолжение не спешит отвечать на вопросы, заданные в первом сезоне. Скорее, наоборот, лишь кормит зрителей новыми загадками и сгущает краски. Чем дальше в лес, тем больше подозрений, что завершить «Черное облако» вменяемым финалом — невыполнимая задача. Черный дым, заигрывания с альтернативной реальностью, даже человек с инвалидностью на коляске — если помните, в США уже был интригующий сериал с похожими вводными. И чем он закончился? Чуть ли не сном собаки. Неужели подобная развязка ждет и этот проект?
Большие деньги
Герои российских сериалов вновь борются за место под солнцем и за кошелек, набитый деньгами. Осенью и зимой 2025-го они открывали покерный клуб, делили бизнес-империю и занимались финансовыми махинациями.
Wink
Соседи по квартире — молодые парни Витя (Артём Кошман), Ега (Тимофей Елецкий) и Бек (Улан Адамбаев) — решают открыть подпольный покерный клуб. Цель простая: ребятам нужны деньги. Но план рушится, когда казино накрывает сотрудник ОБЭП. Теперь зумеры и примкнувшая к ним блондинка-крупье (Саша Бортич) вынуждены работать на копа, превратив свой мини-бизнес в настоящую игровую империю.
Режиссер «Трудных подростков» Рустам Ильясов вновь делает то, что умеет лучше всего. «Нам покер» — борзая, дерзкая, неоновая и визуально сочная криминальная комедия. На экране всплывают всякие надписи (даже шрифт Брайля), зумеры общаются на настоящем зумерском языке, на фоне звучит современный хип-хоп. Даже жаль, что онлайн-кинотеатру Wink пришлось запикать весь мат — с ним и без того угарные диалоги были бы еще смешнее.
«Иви», START
У Градовых, главной бизнес-семейки российской сериальной индустрии, новые проблемы. Строительный холдинг «Галактика» попал под международные санкции, Градов-старший (Алексей Гуськов) пережил операцию на сердце, а его дети — Дима (Павел Попов), Полина (Ангелина Пахомова) и Антон (Валерий Карпов) — продолжают делить компанию. Кроме того, проблемный холдинг приглянулся рейдеру Исаеву (Игорь Верник), который собирается отжать контору у семьи.
Второй сезон «Золотого дна» приблизился к российской санкционной реальности и усилился Игорем Верником, Сергеем Горошко и Даниилом Страховым. Но суть осталась прежней: это все еще разборки богачей, снятые по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых (напомним, однофамильцев, а не братьев). Те, кого раздражают истории о наглых мажорах, отвалились еще на первом сезоне. Все остальные, вероятно, поняли, что главные герои будут пилить «Галактику» еще не один год. Во всяком случае, Сергей Минаев признался, что уже пишет третью часть этой бизнесовой «Санта-Барбары».
Okko, START
Второй сезон «Лихих» продолжает историю Павла (Артём Быстров) и Евгения (Егор Кенжаметов) Лиховцевых — отца и сына, которые стали штатными киллерами в дальневосточной ОПГ «Общак». Но фокусируется уже не на становлении злодеев, а на закате их профессиональной деятельности. Внутри «Общака» произошел раскол, девяностые сменились на нулевые, а Хабаровском и местными деньгами всерьез заинтересовались московские бандиты.
Вторая часть «Лихих» снималась в то же время, что и первая, но онлайн-кинотеатр решил разделить 16-серийник на два сезона. Теперь эта идея не кажется странной. Второй сезон уже не столько драма, сколько гангстерский фильм о чокнутых парнях с заряженными пушками и неработающими мозгами. Если воспринимать «Лихих» именно так, можно получить удовольствие и от бешеной динамики, и от сумбурной, но брутальной развязки. Впрочем, надо признать: наивного здесь не меньше, чем жестокого или лихого.
Wink
Еще одна криминальная драма об отце (Александр Яценко) и сыне (Фёдор Кудряшов), которые становятся прислугами дальневосточных мафиози. Но действие развивается в середине 2010-х, а главные герои, в отличие от Лиховцевых, занимаются не заказными убийствами, а обналом, да еще и с использованием NFT-токенов. Авантюрная схема привлекает внимание местных бандитов, и у семьи появляется шанс рассчитаться с долгами.
Если «На автомате», предыдущему проекту режиссера Бориса Акопова, отчаянно не хватало экшена, то здесь его хоть отбавляй. «Обнальщик» — бодрое жанровое кино, в котором горе-бизнесмен и его гениальный сынок носятся от одного бандита к другому в надежде исправить плачевную ситуацию с финансами. При этом семья приезжает в вымышленный город Восточный не откуда-нибудь, а из Москвы. Без конфликта причесанной столицы и взъерошенной периферии вновь не обошлось.
Нулевые
Оставляем 1990-е в прошлом. Ностальгия по 2000-м – новый тренд в российской сериальной индустрии. Подруги, покоряющие Москву, и Александр Петров, оставшийся без жилья, не дадут соврать.
Кинопоиск
Александр Петров в неожиданной роли бездомного. Компот потерял память после неких тяжелых травм. Восстановить события из предыдущей жизни Компоту помогают новые друзья — школьники, чье взросление пришлось на российские нулевые. На дворе Нижний Новгород образца 2004-го, из колонок играет «Кислотный DJ».
«Камбэк» — это «Мир! Дружба! Жвачка!», но в 2000-е. Еще один рассказ о молодых людях, которые живут в непростое время и встречают на своем пути супергероя. В 1990-х на эту роль претендовал ветеран Афгана, а в 2000-х дворовым суперменом становится бездомный с загадочным бэкграундом, бойцовскими скиллами и добрым сердцем. В этом плане новоиспеченная компания Russian Code, созданная выходцами из Good Story Media, шагнула на уже знакомую территорию. Но если уж возвращаться в большую игру, то с помощью проверенных методов. С камбэком!
Wink
Жизнь трех подруг на фоне двух разных столиц — Москвы 2000-х и Москвы 2020-х. Провинциалка Ксюша (Тина Стойилкович) сбежала от мужа-абьюзера, прихватив с собой маленького сына, и влюбилась в концертного менеджера (Иван Янковский). Тусовщица Маша (Маш Милаш) не может выбрать между бедным соседом (Андрей Максимов) и богатым иностранцем (Дэниэл Барнс). А студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина) пытается строить карьеру и находить общий язык с ворчливым профессором (Андрей Бурковский). Все это мюзикл.
Вольный ремейк культового советского фильма не критиковал только ленивый. Оно и понятно: Wink заранее охарактеризовал проект как главный сериал года, а звучное название обрекло новую версию МСНВ на сравнения с вечным хитом Владимира Меньшова. Хотя на деле у режиссерского дуэта Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской получилась милая и даже трогательная мелодрама. Правда, показывать ее стоило не в начале осени, а в декабре. Новогодняя атмосфера могла бы помочь сериалу.
Крутые комедии
Осень на дворе или зима, не так уж важно — герои российских сериалов все равно не забывают шутить. Во второй половине 2025-го они успевали делать это, находясь в элитной школе, в солнечном Питере и даже в космосе.
Premier, START
История старорежимной математички Марии Трифоновой (Мария Ароновой). Обладательница звания «Учитель года СССР» попадает в элитный лицей на Рублевке и сталкивается с непривычным подходом к преподаванию. Ей предстоит найти общий язык с молодыми коллегами, восстановить отношения с внучкой (Таисья Калинина) и научить толпу зумеров не только математике, но и жизни.
«Олдскул» недотягивает до уровня «Офиса» в плане текстового юмора, но влияние американского хита все равно чувствуется. И дело не только в мокьюментари-съемке. Черты великого Майкла Скотта, например, переняли и директор-дурачок в исполнении Павла Савинкова, и местный учитель английского (Дэниэл Барнс). И пусть «Олдскул» скорее веселый, а не смешной, выделиться из серой комедийной массы все равно получилось — спасибо ярким персонажам и блестящей актерской работе Марии Ароновой.
Okko
В продолжении «Волшебного участка» московские копы из отдела по борьбе со сказочными преступниками переехали в Санкт-Петербург, но по-прежнему ловят фэнтези-злодеев — от уже знакомого нам Кощея с лицом Евы Смирновой до новоявленного Карлсона в исполнении певца Вовы Солодкова. Новая серия — новый антагонист. В этом плане второй сезон не сильно отличается от первого. Но формула рабочая, поэтому и менять ее не пришлось.
Исчезли разве что мат, который был главной фишкой гнома (Илья Соболев), и московский снег, замененный на летнее питерское солнце. Но в остальном второй сезон «Волшебного участка» работает в лучших традициях отличной первой части. При этом создатели временами рискуют, и достаточно удачно. Отсюда концептуальный третий эпизод, в котором герои сериала общаются в стихотворной форме. Кажется, ВУ потихоньку становится неотъемлемой частью поздней осени, а вместе с ней и ранней зимы.
Кинопоиск
В конце первого сезона «Кибердеревни» фермер Николай (Сергей Чихачёв) попадает в Венеровский централ. В начале второй части он сбегает из космической тюрьмы и воссоединяется со своим товарищем — бизнесменом Барагозиным (Григорий Скряпкин), чье сознание переселилось в бесконечно милого робота-уборщика Робогозина. Теперь задача друзей — остановить антагонистку в лице злобной голограммы Гали (Елена Махова) и вернуть Барагозину его тело.
«Кибердеревня» не изменяет себе. Это все еще фантастическое бадди-муви, герои которого летают по вымышленной вселенной и в каждом эпизоде паркуются на какой-нибудь странной планете. Отсылок к суровой российской реальности стало еще больше: третья серия, посвященная Извинигороду и каналу Russia 2Morrow, и вовсе очень смелая. При этом главной фишкой сериала остается оригинальность антуража: во втором сезоне внимание к деталям выходит на космический уровень.
Автор: Иван Ковальчук