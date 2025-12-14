Лучшие российские сериалы — 2025: выбор Кинопоиска

Маленький уютный сериал, признающийся в любви к маленьким уютным городам, в которых живут маленькие, но удивительные люди, с которыми случаются маленькие, но довольно странные дела.

Юра, мы всё предсказали! Провинциальный журналист Юрий (Тимофей Трибунцев), страдающий от семейных неурядиц, рутины в городской газете и алкозависимости, внезапно открывает у себя суперспособность предвидеть убийства случайных и незнакомых ему людей, проживающих строго в Рыбинске. Дальше цепочка событий сводит его с душевным гопником Сашей (Рузиль Минекаев), который ищет убийцу своей подруги. Вместе они образуют, пожалуй, самый яркий и дурной бро-дуэт года.

По мотивам сводки региональных новостей, где кто-то кого-то пырнул или сбил на машине, скрывшись с места преступления, у нас обычно снимают мрачный хтонический тру-крайм, но никак не ироничные детективы, как ваши «Убийства в одном здании». «Подслушано в Рыбинске» с первых минут очаровывает своим абсурдным юмором и нетривиальными сюжетными ходами: мы сразу видим и тех, кто совершает убийства, и тех, кто эти убийства расследует. Убийцы, жертвы и следователи посещают одни и те же кафешки, шиномонтажи и набережные — город тесный, все друг друга знают, кто-то с кем-то учился, а кто-то с кем-то тайно встречается. Остается только с увлечением наблюдать за тем, как складывается этот сувенирный рыбинский пазл.

Сериал предсказуемо продлили на второй сезон, который будет происходить уже в другом городке (каком — авторы пока не раскрывают), так что продолжим открывать новые Твин Пиксы современной России.

