Лучшие российские сериалы — 2025: выбор Кинопоиска

История сценаристки Анны Козловой («Медиатор») и режиссера Душана Глигорова («Трасса») о сотрудниках тюрьмы, которые за выгодную плату отдают исполнение высшей меры наказания на аутсорс, сразу привлекла внимание широкой аудитории. Противоречивый главный сюжетный поворот, припасенный для финальных минут, повысил ставки и вызвал еще более бурную реакцию. Сейчас во время подведения итогов уже можно не сомневаться: «Аутсорс» стал самым обсуждаемым российским сериалом года.
Как и в случае «Слова пацана», проекта схожей степени популярности, мнение зрителей разделилось. Кто-то восхищался реалистичными образами, кто-то осуждал общий посыл, кто-то жаловался на нелепость последней сцены с Иваном Янковским, но все так или иначе сходились в одной точке: «Аутсорс», безусловно, выделяется на фоне других отечественных сериалов. Во-первых, благодаря безупречному изобразительному ряду (спасибо оператору Батыру Моргачёву и Камчатке!). Во-вторых, благодаря выгодной расстановке акцентов: авторы не только удивительно точно воссоздают конкретную эпоху, но и филигранно сплетают прошлое с настоящим, чтобы задать вопросы, которые волнуют нас прямо сейчас.
Поначалу «Камбэк» подкупает главным образом сентиментальными ценностями. Чувствуешь себя ДиКаприо из мема, вращающим глазами и тычащим пальцем в экран: «помню такое по телеку», «эту песню тогда часто крутили по радио», «точно так же и я возвращался домой после школы». И даже любовно воссозданного быта первой половины нулевых было бы достаточно, чтобы драма Ильи Куликова, Алексея Иванова и Василия Внукова не затерялась на фоне других премьер сезона. Но «Камбэк» — это еще и зрелый перформанс Александра Петрова в роли потерявшего память Компота, и четверка молодых, витальных артистов, которые бродят по Нижнему, как иные тинейджеры по Хоукинсу, и слова, и стихи, и музыка.
Быть может, свитер эмпатичного киллера Данилы Багрова, который топорщится из-под засаленной парки Компота ближе к финалу, — это слишком нарочитая деталь, обескураживающе многое сообщающая о пантеоне национальных киногероев последних 25 лет (их не прибавилось). И уж точно не стоило использовать такую сильную, такую электрическую вещь, как «Весна», вместо знаков препинания. Список можно было бы продолжить, но зачем: сила «Камбэка» в том, как он работает с минус-ожиданиями. Беззаконной кометой влетев в круг расчисленных светил осеннего лайн-апа, сериал занял свое место. Точнее, сразу несколько мест: за партой, в клубе, под землей, на корабле, в детдоме, в пустой квартире. В сердце.
Дмитрий Охотников
креативный директор Кинопоиска, автор Telegram-канала «Дима SuperVHS: мемы и кино»
Маленький уютный сериал, признающийся в любви к маленьким уютным городам, в которых живут маленькие, но удивительные люди, с которыми случаются маленькие, но довольно странные дела.
Юра, мы всё предсказали! Провинциальный журналист Юрий (Тимофей Трибунцев), страдающий от семейных неурядиц, рутины в городской газете и алкозависимости, внезапно открывает у себя суперспособность предвидеть убийства случайных и незнакомых ему людей, проживающих строго в Рыбинске. Дальше цепочка событий сводит его с душевным гопником Сашей (Рузиль Минекаев), который ищет убийцу своей подруги. Вместе они образуют, пожалуй, самый яркий и дурной бро-дуэт года.
По мотивам сводки региональных новостей, где кто-то кого-то пырнул или сбил на машине, скрывшись с места преступления, у нас обычно снимают мрачный хтонический тру-крайм, но никак не ироничные детективы, как ваши «Убийства в одном здании». «Подслушано в Рыбинске» с первых минут очаровывает своим абсурдным юмором и нетривиальными сюжетными ходами: мы сразу видим и тех, кто совершает убийства, и тех, кто эти убийства расследует. Убийцы, жертвы и следователи посещают одни и те же кафешки, шиномонтажи и набережные — город тесный, все друг друга знают, кто-то с кем-то учился, а кто-то с кем-то тайно встречается. Остается только с увлечением наблюдать за тем, как складывается этот сувенирный рыбинский пазл.
Сериал предсказуемо продлили на второй сезон, который будет происходить уже в другом городке (каком — авторы пока не раскрывают), так что продолжим открывать новые Твин Пиксы современной России.
К доске пойдет Мария Аронова! И не просто пойдет, а побежит, выполнит колесо, проведет проверку на прочность, зачитает рэп и докажет, что крипта — отличный стимул для решения контрольной работы.
Дано: МарьПална Трифонова, школьная учительница математики старой формации, последний учитель года СССР; с указкой, бумажным журналом и двойками карандашом. Она попадает в современную элитную школу к своей внучке, где планшеты, личные границы и общешкольные квесты для сплочения коллектива. Конечно, МарьПалну ждут увлекательные встречи и со своей семьей: ее дочка Света, чиновница из Минобра, также устраивается в эту же школу педагогом английского языка, но ее истинная цель — уволить МарьПалну с позором, ведь отношения матери и дочери давно испорчены. Еще из вызовов у олдскульной училки — назойливые ухаживания завхоза и непонимание (сначала!) современных детей и методов обучения.
Решение: смотрится все смешно, а Мария Аронова словно рождена для роли педагога в школе — уж больно идеальным получилось попадание образа в актрису. Да и все учителя выразительные: тут и смешной серб-учитель английского Боян (Дэниел Барнс), и нервно-трогательный директор школы (Павел Савинков), и обаятельный и добродушный сосед-ухажер МарьПальны Леонид (Ефим Шифрин).
Итого: легкий ситком, который стремится быть «Офисом» про школу, и иногда у него это получается. Смотреть стоит как минимум из-за актерского ансамбля. А как максимум — чтобы найти что-то человечное и в себе, и в окружающих.
Если написанная Кариной Чувиковой «Алиса в Стране чудес» была встречена скорее недоумением и даже волной хейта в соцсетях (осуждаю, не поддерживаю), то ее сольным режиссерским дебютом, вышедшим каким-то полугодом ранее, сложно не проникнуться.
Узнав о смертельном диагнозе, мать-одиночка (Саша Бортич) судорожно принимается за поиски нового отца для своих детей. «Завещать» их родственникам или друзьям она по разным причинам не хочет. Да-да, женщина в беде вновь нуждается в мужчине-спасителе. Но есть нюанс. Героиня Бортич (написанная, к слову, тремя женщинами — самой Чувиковой, Юлией Гулян и Евгенией Хрипковой) не ждет, пока ее придут спасать, а начинает действовать. Ее поначалу неловкие попытки вернуться на рынок отношений — почва для уморительной комедии положений, неожиданной в контексте онкологического диагноза. Но в этом и заключается прелесть «Химии»: это остроумное, полное черного и бытового юмора драмеди, по-ромкомовски уютное и в то же время довольно циничное. Оно балансирует между трагичным и смешным, не скатываясь в оголтелую слезодавилку, но и не преуменьшая масштаба личной катастрофы. А еще это актерский бенефис Саши Бортич — живой, энергичной и трогательной. Как и само шоу.
Звездная столичная акушерка Лера, сторонница идеи естественных родов, берется за сложный случай: рожает юная и сумасбродная любовница влиятельного бизнесмена-ритуальщика. Ребенок появляется в тяжелом состоянии, прокуратура начинает расследование, и главной обвиняемой становится врач. А может быть, виновата сама роженица? Или специалисты клиники, которые внезапно вмешались в естественный процесс?
Сняла сериал Анна Кузнецова, известная по уже ставшему культовым фильму «Каникулы». Что особенного в ее медицинско-криминальном детективе? Он не сделан по знакомым лекалам, это не сентиментальное телемыло и не назидательная драма. Здесь нет ни одного однозначно отрицательного или положительного персонажа — каждый проходит свой путь. Посыл на редкость гуманистический. Кузнецова мастерски работает со зрительскими ожиданиями, рано или поздно все герои выбирают честность и сторону добра.
Юрий Сапрыкин
руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Сапрыкин-ст.»
По первым сценам — олимпийки, бритые головы, махач за гаражами — «Путешествие» легко принять за «еще один сериал про 1990-е»; плавали, знаем. А зря. Шестичасовой исповедальный трип Романа Михайлова не об эпохе или поколении. Действие по большому счету привязано к 1990-м лишь формально, хотя остроумно: помимо дежурных спортивок запоминается автослесарь-правдоруб, воспитывающий трудовую смену на примере героев октября 1993-го и «Лимонова, который единственный что-то для России делает». Гаражи, заброшки и прочее — дань любимой Михайловым эстетике глубинной России — тоже присутствуют, но приобретают тут намеренно театрализованный вид или открывают в себе мистическое измерение; впрочем, мистика и театр здесь взаимосвязаны.
«Путешествие на солнце», если задержать дыхание и окунуться в его мир, оказывается историей универсальной: это шестичасовой исповедальный трип о пути через тьму и хаос к обретению себя; то ли роман (простите за невольный каламбур) воспитания, то ли хроника паломничества, то ли алхимический магнум опус» По первому опять же впечатлению хочется выкрасть у автора копию, срезать длинноты и повторы и сделать (возможно, гениальный) полный метр, но, наверное, без этого многочасового погружения кино Михайлова не забирало бы зрителя в свои выси и топи, не раскрывало бы так глубоко и его, и себя.
Образы магии и сна применительно к кино еще более затерты, чем эстетика фильмов про 1990-е, но это произведение не боится банальностей: в «Путешествии» мы оказываемся на некоей сцене сна, где переплетены воображаемое, магическое и реальное. Где герой всю дорогу гонится за невозможным, несуществующим, тем, чего нет, и оно-то оказывается в итоге самым подлинным. Где мы видим самым наглядным образом (в сцене с самодеятельным театром в психушке, а может быть, и на всем протяжении сериала), как работает искусство: буквально одно незаметное движение, мгновенный скачок через невидимый порог — и ты оказываешься в пространстве, где мечта реальна, а любовь пребудет вовеки.
Анна Устюжанинова
продюсер видео Кинопоиска
«Кибердеревня», 2-й сезон
Марсианский фермер Николай сбегает из Венеровского централа, садится в «буханку» Булю вместе с Робогозиным и отправляется в роуд-трип по галактике, чтобы остановить голограмму Галю и помочь несчастному роботу вернуть себе себя и прежнюю жизнь.
Второй сезон получился даже очаровательнее, чем первый, хотя и его в свое время я оценила на 10 из 10. Искренне считаю, что это один из самых смелых и оригинальных сериалов пятилетки. Футуризм, нейросетки и технологии «прекрасного далеко» — темы, которыми трудно удивить зрителя еще со времен «Футурамы». Но создатели «Кибердеревни» даже самые базовые детали обыгрывают с таких неожиданных сторон, что не проникнуться восторгом не получается.
Бесконечное количество отсылок и пасхалок в сумме с нешаблонным сюжетом цепляют и сами по себе. Но, самое крутое, за всеми слоями метаюмора и гениальных каламбуров прячется глубокая и очень трогательная история, которая разбивает сердце в щепки.
Можно спорить, в какую папку под грифом «2025» положить это произведение — «достижения» или «разочарования». Очевидно, однако, что у создателей получилось не то, что хотелось (напомним, на постерах было написано «главный сериал года»). Также ясно, что новая «Москва слезам не верит» станет зарубкой для всех амбициозных продюсеров, которые решатся потревожить нетленную советскую классику.
К безусловным достоинствам сериала Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова стоит отнести работу с фактурой: их Москва нулевых — ролевики, гламур, экспаты, шоу «Фабрика звезд», клубы Jet Set и «Пропаганда» (снимали во всамделишней «Пропаганде», закрывшейся в 2024-м после 27 лет работы). Актриса Маша Камова, она же блогер Маш Милаш, взбалмошная Маша, подружка главной героини Ксюши — настоящее открытие, и так же здорово с повзрослевшей версией справляется Валерия Астапова.
Современная Москва у Крыжовникова — Долматовской раздражала обилием клише с собянинскими праздниками, навязчивой рекламой спонсора и странной мотивацией героев, на которых буквально приходилось порой фыркать в экран. В финале стало казаться, что МСНВ глубоко застрял где-то между кринжвотчингом и стремлением стать образцовым примером российского «престижного телевидения» — чтобы дорого, со звездами и старыми песнями о главном. Но, мне кажется, все же существует способ понять и проникнуться несуразным обаянием этой «Москвы». Просто представьте, что это и есть Маша из сериала.
Никогда не думал, что скажу это: я рад камбэку Данилы Козловского. И дело не столько в личных симпатиях, сколько в заразительном энтузиазме артиста в «Баре „Один звонок“». Козловской вгрызается в роль обаятельного трикстера с такой радостью, будто дорвался до шоколадного торта после мучительной диеты. Можно было бы подумать, что дело в долгом перерыве из-за отмены артиста, если бы сериал не был снят еще до нее. Кажется, на самом деле, Козловский, на какое-то время ставший лицом русского блокбастера, получил в руки действительно интересную для себя роль и оторвался по полной.
Конечно, у «Бара „Один звонок“» полно достоинств и без звезды сериала «Викинги». Огромная сценарная комната (в нее попали не только сам Козловский вместе с постановщиком Сергеем Филатовым, но и автор «Молодого человека» Александр Фомин) увлекательно склеила сразу два сериала в один: детектив про поиски загадочного бара и эпизодические притчи о его посетителях. Еще большее впечатление производит ловкое жонглирование зрительскими эмоциями. «Бар „Один звонок“» бросает от смеха к саспенсу, от слез к крови, и всё под надзором витражного ангела с ликом Курта Кобейна (один из самых смешных гэгов в сериале).
Свита делает короля — над «Баром „Один звонок“» работали очень талантливые люди. И все же без всяких подсказок можно понять, кто именно тут носит корону. Козловский — однозначная звезда шоу, а для самых непонятливых финальную серию превращают в его бенефис. Над нарциссизмом популярных артистов принято подтрунивать, однако «Бар „Один звонок“» — убедительный аргумент в пользу особенного статуса своего ведущего актера. Черт подери, я очень рад камбэку Данилы Козловского!
«Волшебный участок», 2-й сезон
Второй сезон «Волшебного участка» утверждает фэнтези-сериал как одно из главных развлечений поздней осени и ранней зимы. Продолжение при этом лишено снежных пейзажей и новогоднего настроения, которыми могла похвастаться первая часть, но эти перемены не сказываются на восприятии проекта.
Переезд московских копов в летний Санкт-Петербург не повлиял на главное: формула сериала со сказочными злодеями, каждому из которых посвящен отдельный эпизод, по-прежнему работает. Более того, новые преступники, будь то гигантский чайный гриб или летающий Карл в исполнении Вовы Солодкова, выглядят еще причудливее антагонистов из первого сезона. Да и создателям, кажется, не зря дали карт-бланш на эксперименты. Отсюда концептуальный третий эпизод, в котором герои «Волшебного участка» общаются в стихотворной форме и делают это очень круто.
Онлайн-кинотеатру Okko, чьи последние успехи связаны в первую очередь с серьезными триллерами и детективами, удалось вырастить франшизу, которая при удачном стечении обстоятельств может радовать зрителей бесконечно. Действительно волшебно.
Школьная драма Сергея Филатова сильна остранением привычного. Успешный до смертельной аварии рэпер Антон (Юра Борисов), оказавшись после рехаба никем, просит помощи у брата Кости (Даниил Воробьёв). С брезгливой снисходительностью педагога-чистюли тот соглашается пристроить Антона в школу, но в процессе сближения с братом постепенно лишается разума от всепоглощающей ревности к их умершей маме, которая любила Костю меньше. Выкапывая нутряные обиды, сериал стремится в сторону психологического триллера, увлекая зрителя в пучину семейных травм.
Модификация сюжета о Каине и Авеле (герои соотносятся по первым буквам имен) разворачивается в школьных коридорах, контрастируя с подростковыми конфликтами. Пути искупления и отмщения, избранные Костей и Антоном соответственно, приобретают свойство бомбы замедленного действия, подвергая опасности все живое. Созданные будто по толстовской характеристике «дурак спокойный и дурак беспокойный», герои Юры Борисова и Даниила Воробьёва кадр за кадром переворачивают все зрительские представления о типажах, меняя заодно и мнения об их актерских амплуа. Тихое обаяние Борисова здесь на редкость гармонично сосуществует с более выразительным воробьевским безумием, а младшее поколение актеров иногда и вовсе доминирует.
Ко всем достоинствам истории прилагается, кажется, самое экологичное проживание горя в современном российском кино (дождитесь сцены с котятами в финале). А еще совершенно законный гендер-твист, вызывающий нужное, как воздух, комическое умиление.
Софья Ройбу
младший редактор SMM Плюса
В Талиге все сложно: пока мир готовится к Великому Излому, местные аристократы увлеченно решают свои проблемы. Ричард Окделл так яростно мстит убийце отца, что устроился к нему в оруженосцы. Изгнанный принц Альдо Ракан с упоением меняет будущее королевства на золото загадочных гоганов. А отец Герман лихорадочно ищет древний храм, крича «Конец света близок!», но всем, как водится, не до него. Ирония в том, что именно эта разношерстная компания, кажется, и есть те самые избранные из пророчества. Правда, сначала им нужно перестать мешать друг другу, вспомнить про общую цель и хоть как-то организоваться.
Главная сила «Этерны» не в эпичных битвах и обилии молодых актеров, а в уникальном подходе к сюжету. Сериал не разжевывает правила и историю кланов, он погружает зрителя в гущу событий, предлагая самому разбираться в хитросплетениях политики, религии и личных драм. Вы не зритель — вы участник, собирающий пазл из намеков и неоднозначных взглядов. Это не проект на один вечер, а целый мир, в котором хочется остаться, который хочется изучать, погружаясь в первоисточник.
Елена Рябцева
продюсер видео и подкастов Кинопоиска, автор Telegram-канала «Культурный алхимик»
«Нам покер» от режиссера «Трудных подростков» Рустама Ильясова начинался как Гай Ричи, но постепенно стал все больше напоминать «Голяк», что тоже очень хорошо. Это история о двух братьях — предприимчивом Егоре (Тимофей Елецкий) и пусси-бое Вите (Артём Кошман). Им позарез нужны деньги для оплаты учебы в институте, и поэтому они организуют на съемной питерской квартире подпольное казино. Однако эта горизонтальная структура от серии к серии все больше превращается в вертикальную, когда каждый эпизод — какой-то новый законченный сюжет. Про институт мы давно забыли — теперь юные авантюристы должны денег вообще всем.
«Нам покер» — комедия положений: непутевые герои водят знакомство с сектантом и бабушкой-закладчицей, организуют похороны, участвуют в петушиных боях, вынимают пулю в ветеринарной клинике... А еще спасают ребенка от жестокого отца и отправляют соседа-лудомана лечиться в рехаб. Сериалу с таким хулиганским названием удалось меня по-хорошему удивить.
Посреди драм, русской хтони, маньяков и народных комедий есть он, яркий, адреналиновый и отвязный «Высокий сезон». Режиссер и сценарист Стас Иванов еще в 2021 году рвал топы стримингов солнечно-желтой палитрой криминального Ростова из сериала «ЮЗЗЗ», теперь он отправился еще южнее и рассказал о Вьетнаме, где его герои зарабатывают как угодно, но не законными путями. Получился «ЮЗЗЗ», помноженный на азиатские боевики, с погонями, драками, классным саундтреком и харизматичными персонажами, которые неминуемо заставляют хвататься за голову. Это абсолютный аттракцион, и у него есть то, чем не может похвастать ни один российский сериал 2025 года, — свежее и пьянящее ощущение, будто только что со скалы нырнул в Южно-Китайское море.
Иллюстрация: Александр Черепанов