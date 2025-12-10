Россиянам надоело смотреть старые сериалы. Индекс Кинопоиск Pro: рекорд российских премьер в топе

Несмотря на продолжающееся снижение интереса к сериалам, осенний сезон в 2025 году принес жителям России несколько заметных премьер отечественных проектов. Но самым ожидаемым и популярным стал финал «Очень странных дел» от Netflix.
Топ-20 популярных сериалов осени 2025 года
Индекс Кинопоиск Pro
Место
Сериал
Баллы интереса
Впервые за время наблюдения Индекса Кинопоиск Pro снижение интереса к сериалам произошло одновременно с ростом популярности проектов из России и США, которые в совокупности получают больше 60–65% внимания российской аудитории.
Совокупный Индекс Кинопоиск Pro осенью 2025 года оказался не только на 1,3% ниже, чем в осеннем сезоне 2024-го, но и упал по сравнению с летом, традиционно самым слабым сезоном.
За три осенних месяца совокупный интерес к сериалам составил 116 575 баллов — это на 5% ниже, чем интерес к сериалам за три летних месяца 2025 года. Падение интереса к сериалам в осеннем сезоне по сравнению с летним произошло впервые за историю наблюдений Индекса. Худшей неделей по вниманию к сериалам за последние 11 месяцев стала третья неделя сентября.
Обычно выраженную сезонность Индекса Кинопоиск Pro в 2025 году нарушило возросшее в летний период внимание к сериалам из Азии, причем в первую очередь к финалу «Игры в кальмара», который вышел в конце июня. Корейский хит Netflix получил почти 5% от общего летнего интереса россиян к сериалам и позволил доле внимания к корейским проектам вырасти до 10%. Также рекордным стал летний интерес к японским сериалам и в первую очередь к аниме. Проекты из Японии получили 19% от общего интереса летом.
Как правило, в летние месяцы интерес к сериалам снижается за счет сокращения количества заметных премьер, в первую очередь российских, а осенью количество новинок растет, вместе с ним увеличивается и Индекс Кинопоиск Pro. Осенний сезон 2025 года действительно вернул интерес жителей России к отечественным сериалам и прежде всего к новинкам. Доля внимания к проектам из России в совокупном интересе к сериалам составила 40%. Это значительно выше летней доли (33%). Средний балл интереса за неделю ко всем российским проектам осенью оказался на 3% выше, чем летом (3587 баллов против 3126).
По итогам осеннего сезона рекордное количество новых сериалов получили признание зрителей. Всего в топ-20 популярных сезонов осени вошло 12 российских сериалов, семь из них — новые тайтлы. Причем шесть из семи — оригинальные проекты платформ. Это «Олдскул» от Premier, «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Wink, «Бар „Один звонок“» от «Киона», «Камбэк» и «Хроники русской революции», вышедшие на Кинопоиске, и «Как приручить лису» от Okko. В 2024 и 2023 годах в топ входило пять и четыре российские новинки соответственно. Эти новинки также в основном были оригинальными проектами платформ, кроме «Противостояния», премьеры Первого канала 2024 года, и вышедшего в сентябре 2023 года шоу «Папины дочки. Новые», совместного проекта стриминга START и канала СТС.
Из всех сериалов, вошедших в топ-20 популярных проектов осени, только у двух в 2025 году не выходили новые серии. Это «Сваты» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». В 2024 году таких проектов в топ-20 было три: турецкие «Зимородок» и «Великолепный век», аниме «Магическая битва».
Осенью еще отчетливее, чем в первом полугодии 2025 года, стало заметно снижение интереса к эфирным сериалам, в том числе к новинкам телеканалов. Так, в топ-20 популярных проектов сезона вошел только один телепроект — «Универ». «Душегубы», у которого 6 октября состоялась премьера второго сезона, заявлен как совместный проект канала НТВ и Амедиатеки. А «Няня Оксана», единственная телепремьера в топе — коллаборация телеканала «Пятница!» и онлайн-кинотеатра Premier. В 2024 году в топ-20 сериалов осени входило четыре телепроекта: «Молодежка», «Невский», «Сеструха» и «Противостояние».
Впервые за долгое время интерес к американским проектам вырос одновременно с ростом внимания к российским сериалам. Доля внимания к ним выросла в осенний сезон до 24% — это больше, чем осенью 2024-го и осенью 2023-го (19% и 20% соответственно). Заметными для зрителей оказались продолжения любимых франшиз. В топ-20 популярных сериалов осени вошла только одна премьера американского стриминга — «Оно: Добро пожаловать в Дерри» HBO Max. Но и она основана на известнейшем сюжете Стивена Кинга.
Из двадцати популярных проектов месяца шесть заявлены как триллеры основным или вторым жанром, еще два, включая лидера «Очень странные дела», — ужасы. Два не самых популярных зрительских жанра осенью 2025 года обогнали в топе комедию (три тайтла в этом жанре), мелодраму (один тайтл) и даже аниме (три тайтла). Если в среднем за время наблюдений Индекса Кинопоиск Pro триллеры и ужасы привлекают 6% и 2% зрительского внимания соответственно, то осенью 2025 года они получили доли в 8% и 4% от общего внимания к сериалам. Тремя самыми популярными жанрами по-прежнему остаются драма (20%), аниме (13%) и комедия (12%).