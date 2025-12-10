Россиянам надоело смотреть старые сериалы. Индекс Кинопоиск Pro: рекорд российских премьер в топе

По итогам осеннего сезона рекордное количество новых сериалов получили признание зрителей. Всего в топ-20 популярных сезонов осени вошло 12 российских сериалов, семь из них — новые тайтлы. Причем шесть из семи — оригинальные проекты платформ. Это «Олдскул» от Premier, «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Wink, «Бар „Один звонок“» от «Киона», «Камбэк» и «Хроники русской революции», вышедшие на Кинопоиске, и «Как приручить лису» от Okko. В 2024 и 2023 годах в топ входило пять и четыре российские новинки соответственно. Эти новинки также в основном были оригинальными проектами платформ, кроме «Противостояния», премьеры Первого канала 2024 года, и вышедшего в сентябре 2023 года шоу «Папины дочки. Новые», совместного проекта стриминга START и канала СТС.