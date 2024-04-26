Что такое Assassin's Creed и в каком порядке в нее играть: полный гид по эпической видеоигровой вселенной

20 марта состоялся долгожданный выход Assassin's Creed Shadows — четырнадцатой игры из основной линейки этой франшизы. Новый релиз заставил геймеров по всему миру вновь обратить внимание на серию исторических блокбастеров французской компании Ubisoft. Кинопоиск рассказывает, в чем феномен этой долгоиграющей серии и в каком порядке стоит с ней знакомиться.
Разобраться в Assassin's Creed непросто — за 18-летнюю историю франшиза обросла большим количеством сюжетных линий, деталей и побочных проектов. Этот текст должен помочь как новичкам, так и бывшим фанатам, которые в какой-то момент перестали следить за франшизой.
Assassin's Creed — увлекательная смесь стелса, экшена и ролевых элементов. Сюжет сосредоточен на многовековом противостоянии двух тайных орденов — ассасинов и тамплиеров. Первые защищают свободу и равенство, вторые стремятся захватить мир, чтобы установить в нем новый порядок.
Действие практически каждой части происходит в двух временных линиях — в современности и далеком прошлом. Из-за постоянной смены эпох и внимания к деталям серия превратилась в настоящий аттракцион по страницам мировой истории — от средневекового Багдада до викторианского Лондона. Важной чертой разработки стала консультация с историками — например, индейцы-могавки в третьей части полностью озвучены на родном языке, а для Assassin's Creed IV: Black Flag компания даже профинансировала эксгумацию тела испанского корсара Амаро Парго.
Словарик Assassin's Creed
Братство ассасинов — организация, за участников которой предстоит играть чаще всего. Их методы — тайные операции и избирательные убийства. Так ассасины сражаются с тиранией, которую олицетворяет Орден тамплиеров.
Орден тамплиеров — другая секретная организация, заклятые враги ассасинов. Тамплиеры на протяжении многих веков пытаются создать новый мировой порядок, который ограничит человеческие свободы. При этом сценаристы серии пытаются показать орден неоднозначным, а некоторые тамплиеры оказываются скорее положительными персонажами.
Ису — высокоразвитый вид, господствовавший на земле в незапамятные времена. Создатели современного человека, который изначально служил хозяевам в качестве рабской силы. Ису практически целиком вымерли, но оставили после себя мощнейшие артефакты — «Частицы Эдема». Поиск и присвоение этих чудо-частиц — частая цель тамплиеров и ассасинов.
Abstergo Industries — ширма для современных тамплиеров. Официально международная корпорация занимается сферой продвинутых технологий, фармацевтикой, медиа и даже разработкой видеоигр. Изобретатели Анимуса.
Анимус — машина, которая считывает ДНК пользователя, позволяя ему прожить жизнь собственных предков в формате виртуальной реальности. Именно использование этого устройства объясняет наличие современной и исторической сюжетных линий в большинстве крупных игр серии.
Выкидной клинок — отличительное оружие ассасинов и символ серии. Это небольшой нож, спрятанный на запястье, который в любой момент можно быстро выдвинуть для неожиданной атаки. В разных частях получал различные модификации и опции — например, иногда его дополнял встроенный пистолет или багор.
Орлиное зрение — сверхчеловеческая способность, которой обладают члены братства, их потомки и предки. Позволяет увидеть важные объекты, сердцебиение цели или маршруты передвижения противников. Это объясняется тем, что в жилах ассасинов течет кровь Ису.
Кредо ассасина — свод правил и философия братства. Запрещает убийство невинных и требует от ассасинов скрытности. Значение кредо меняется на протяжении серии и сильно зависит от конкретной игры. Высшим принципом братства считается изречение «Ничто не истинно, все дозволено» (его интерпретируют по-разному).
Прыжок веры — фирменный трюк ассасинов, представляющий собой прыжок с огромной высоты в какой-нибудь мягкий материал (сено, листья или вода). Ранее являлся частью посвящения в братство.Ubisoft — французский издатель видеоигр, которому принадлежат права на Assassin's Creed. Ubisoft Montreal — канадский разработчик, одна из внутренних студий Ubisoft, авторы большей части номерных игр серии.
Основные игры
Assassin's Creed (2007)
Место действия: Ближний Восток, конец XI века
Корпорация Abstergo выкрала бармена Дезмонда Майлза и подключила его к Анимусу. Оказывается, предком главного героя был амбициозный ассасин Альтаир ибн-Ла-Ахад — один из старших членов братства, который жил во времена Третьего крестового похода.
Первая часть серии полюбилась игрокам и критикам за интересный исторический сеттинг, интригующую историю, красивый мир и множество оригинальных идей. Паркур, использование физики толпы и столкновений с прохожими, боевая система через контратаки, возможность незаметно убить цель прямо в центре оживленной улицы — Assassin's Creed предлагала уникальный на тот момент геймплей.
Неудачных моментов в игре тоже хватало. Блеклая режиссура катсцен, скудный интеллект противников, проблемы с камерой и однообразные побочные занятия — Assassin's Creed осталась в истории как оригинальная, но противоречивая игра. Это не помешало ей получить высокую оценку критиков и дать старт целой серии.
Assassin's Creed II (2009)
Место действия: Италия эпохи Возрождения
В сиквеле Дезмонд вырвался из лап Abstergo, но вынужден снова подключиться к Анимусу — на этот раз по просьбе современного Братства ассасинов. Ему придется вжиться в роль другого своего предка — Эцио Аудиторе да Фиренце, который пытается отомстить за свою семью.
Каждый аспект первой части был значительно улучшен в сиквеле: игра стала более масштабной, расширила геймплейные возможности и уникальные ситуации. А еще тут были живые и харизматичные герои — от самого Эцио до Леонардо да Винчи и Никколо Макиавелли в качестве второстепенных персонажей.
Assassin's Creed: Brotherhood (2010) и Assassin's Creed Revelations (2011)
Место действия: Рим / Ближний Восток, начало XVI века
Ubisoft впечатлилась ошеломительным успехом второй части, поэтому история Эцио получила сразу два продолжения. Действие Brotherhood разворачивается после финала Assassin's Creed II: не успел герой вернуться в родную деревню и повесить плащ на гвоздь, как на пороге появилась новая проблема — порочная семья Борджиа. Вилла Аудиторе (а вместе с ней и очередной родственник) погибает в пламени, а сам ассасин получает новый повод для мести.
Revelations оказывается финалом истории Эцио. Заметно повзрослевший герой отправляется в Константинополь, чтобы проникнуть в библиотеку братства. Эцио попадает в самое сердце кровопролитной войны за престол Османской империи. Ценность Revelations заключалась не только в красивом городе, но и в сюжете. Игра не просто ставит точку в истории итальянского ассасина, она соединяет две исторические сюжетные линии в изящную спираль, которая заканчивается трогательным прощанием с Эцио и Альтаиром.
Revelations стала первой игрой со времен оригинальной Assassin's Creed, которая получила заметную долю критики. К финалу трилогии Эцио некоторые игроки и критики стали уставать от геймплейного цикла серии, а нововведений в новой части оказалось недостаточно для того, чтобы в должной мере разбавить игровой процесс.
Assassin's Creed III (2012)
Место действия: колониальная Америка XVIII века
Дезмонд Майлз приступает к изучению памяти уже третьего своего предка — наполовину британца, наполовину индейца-могавка Радунхагейду Коннора Кенуэя. Недружелюбная природа фронтира, конфликт между коренным населением и колониями, «Бостонское чаепитие» и, конечно, Американская война за независимость — финальная глава истории Дезмонда разворачивается в крайне интересное, но непростое время. Современную сюжетную линию сценаристы решили привязать к концу света 2012 года. Согласно сюжету, именно эту катастрофу и пытался предотвратить Майлз на протяжении всей игры. Так что если вы сейчас читаете эти строки, то у него все получилось.
Последняя игра про Дезмонда была встречена очень тепло. Ubisoft обновили боевую систему и движок, впервые в серии появилась огромная лесная карта, которую населяли многочисленные дикие животные. Передвигаться по ней можно прямо по веткам деревьев. А чтобы игроку было чем заняться в лесу, в Assassin's Creed III добавили новую механику охоты, а также крафт и систему оптовой торговли. Кроме того, в третьей части впервые появились морские задания, в которых Коннору разрешали порулить собственным кораблем.
При этом многие игроки и критики жаловались на пресные сюжетные задания, сильно провисающий темп и упрощение боевой системы. Но больше всего досталось главному герою, который был слишком серьезным и чопорным в сравнении с Эцио и Альтаиром.
Assassin's Creed IV: Black Flag (2013)
Место действия: Карибское море, начало XVII века
Главным героем стал пират Эдвард Кенуэй — дед Коннора из прошлой части. Эдвард резко отличается от предыдущих протагонистов: обаятельного мерзавца интересуют исключительно собственные интересы, а не абстрактная борьба за справедливость. Даже в конфликт ассасинов и тамплиеров он ввязывается случайно. Грохот корабельных орудий, абордажи и штурм морских крепостей, борьба с непогодой и поиск сокровищ — Black Flag неспроста считается одной из лучших игр про пиратов.
Современная сюжетная линия тоже претерпела изменения. К четвертой части серии Анимус научился показывать память по чужой ДНК, поэтому на место Дезмонда Майлза пришел безымянный герой. Его роль в современной ветке сюжета остается пассивной, зато нам дают вдоволь побродить по внутренним офисам Abstergo, которая выглядит как самоироничная пародия на Ubisoft.
При этом основные механики почти не изменились — все та же боевая система и стелс, охота и прятки в толпе. Даже морские сражения уже были в третьей части, просто в этот раз их сделали более глубокими. Четвертую часть полюбили все, но тогда впервые прозвучала претензия, что это «Assassin's Creed без ассасинов».
Assassin's Creed Rogue (2014)
Место действия: Северная Америка XVIII века, Франко-индейская война
Принадлежность Rogue к основной линейке Assassin's Creed иногда вызывает споры — технически она почти полностью копирует Black Flag, только меняет главного героя и переносит место действия в суровые воды Северной Атлантики. Зато впервые игрокам довелось поиграть за тамплиера Шэя Патрика Кормака, который раньше был ассасином и перешел на сторону противников.
Критики и фанаты оценили сюжет Rogue, но финальные оценки игры все равно оказались смешанными — многие ругали бездумное копирование Black Flag и очень скудный открытый мир.
Assassin's Creed Unity (2014)
Место действия: Париж, конец XVIII века
Великая французская революция. Молодой убийца Арно Дориан, напоминающий любимца фанатов Эцио Аудиторе. Геймплей вернулся к стелсу, техническая часть получила крупное обновление, центральная тема сюжета — запретная любовь ассасина и тамплиерки.
Несмотря на впечатляющие вводные, Unity провалилась — ее ругали за большое количество багов, ужасный ИИ противников и другие технические проблемы. К этому добавилась критика однообразных побочных активностей, неровный баланс и сомнительный сюжет (современная линия пропала вовсе). Ну и главное — в серии впервые появилась система микротранзакций: улучшить экипировку героя можно было за реальные доллары или же страдать, выполняя однообразные активности.
В числе немногочисленных достоинств Unity — виртуальный Париж, более детальный, чем крупные города из прошлых частей. А из-за сбоев Анимуса героя периодически забрасывает в другие столетия — в «прекрасную эпоху» и период нацистской оккупации Франции.
Assassin's Creed Syndicate (2015)
Место действия: викторианский Лондон, XIX век
Главные герои — близнецы-ассасины Джейкоб и Иви Фрай (игроку впервые позволили самостоятельно выбрать протагониста для большинства сюжетных заданий). Историческая часть сюжета посвящена попыткам отвоевать британскую столицу у тамплиеров, которые полностью ликвидировали местную ячейку братства. Современная же линия (как и в Unity) была урезана до коротких роликов и скупых брифингов — в этот раз братство пытается найти очередной артефакт Ису.
Основная фишка — собственная банда, которая постепенно захватывала город в стиле GTA San Andreas. В остальном же игра почти полностью копировала предыдущую часть, если не считать появления транспорта и наличия двух персонажей на выбор. Зато у Syndicate не было технических проблем Unity, поэтому серьезной критике она не подверглась, и некоторые до сих пор ценят ее за впечатляющую атмосферу промышленной революции.
Assassin's Creed Origins (2017)
Место действия: Египет, I век до н. э.
Origins радикально обновила формулу — и с нее принято отсчитывать новейшую историю серии. Действие происходит во времена династии Птолемеев: страна уже была полна пирамид и заброшенных храмов, но великая цивилизация еще не угасла. Главным героем стал меджай Байек — создатель всего Братства ассасинов.
Сюжет приоткрывал завесу тайны — сценаристы рассказали, как стартовало многовековое противостояние двух тайных орденов. Кроме того, в серию вновь вернулась полноценная современная сюжетная линия, которая почти полностью исчезла в Unity и Syndicate. События в современности снова стали играть заметную роль в повествовании, а еще сценаристы наконец-то подобрали замену Дезмонду — Лейлу Хассан, бывшую сотрудницу Abstergo.
Главной особенностью Origins стала полная переработка не только отдельных механик, но даже самого жанра игры. Десятая крупная часть серии стала полноценной RPG в открытом мире — с прокачкой способностей, сбором разноцветного лута и точками интереса на карте. Открытый мир разросся до монструозных 80 квадратных километров (для сравнения: вся карта Syndicate — 3,70 квадратного километра). Создатели игры заполнили пространство многочисленными необязательными активностями — побочными квестами, подземельями, бандитскими аванпостами и местами для охоты. Масштабная переработка привлекла в серию новых игроков, хотя и отпугнула часть старых фанатов.
Assassin's Creed Odyssey (2018)
Место действия: Древняя Греция, V век до н. э.
Между Афинами и Спартой бушует Пелопоннесская война, свидетелями которой становятся Сократ, Гиппократ и царь Леонид I. Главными героями стали брат и сестра Алексиос и Кассандра — игроку снова разрешили выбрать себе протагониста самостоятельно. Современная же ветка сюжета продолжала историю Хассан, которая на этот раз преследовала амбициозную цель — искала посох Гермеса Трисмегиста — знаменитый Кадуцей.
Сценарий Odyssey получился отличным. Повествование стало по-настоящему эпическим, фокус сюжета вновь сместился с противостояния ассасинов и тамплиеров на (почти) реальные исторические события, а игроки впервые в серии получили возможность выбирать реплики в диалогах и даже минимально влиять своим выбором на развитие истории.
Успех предыдущей части убедил Ubisoft, что они вновь смогли нащупать верное направление серии: технически и геймплейно Odyssey стала почти полной копией Origins. Заметных нововведений здесь было не очень много: разработчики сделали больший упор на RPG-элементы, разнообразные локации и даже массовые сражения между армиями.
Assassin's Creed Valhalla (2020)
Место действия: Британские острова, IX век
Суровый викинг-налетчик Эйвор Варинсдоттер (пол можно выбрать) приплыл в Альбион, чтобы основать собственный клан. В XXI веке за его историей вновь наблюдает Лейла Хассан, которая уверена, что судьба древнего воина поможет ей остановить очередной конец света.
Геймплейно Valhalla сильно опирается на свою предшественницу: огромный открытый мир, знакомая боевая система, опциональный стелс и многочисленные побочные активности. Новая часть Assassin's Creed собрала теплые отзывы игроков и прессы: хотя ее ругали за бесконечные самоповторы и отсутствие значительных нововведений, нордическая атмосфера и мелкие улучшения сделали свое дело.
Двенадцатая часть серии стала последней главой истории Лейлы Хассан, а также завершением «Мифической трилогии» — именно так станут называть Origins, Odyssey и Valhalla из-за их сквозного сюжета и совокупности схожих элементов.
Assassin's Creed Mirage (2023)
Место действия: Багдад, IX век
Главный герой — ассасин и бывший вор Басим ибн Исхак, второстепенный персонаж Valhalla. Сюжет этой части во многом строился вокруг внутреннего конфликта героя, а вот современная линия снова отошла куда-то в тень.
Изначально Mirage задумывалась как очередное дополнение для Valhalla, но в какой-то момент авторы решили превратить историю Басима в полноценную игру серии, убрав RPG-элементы и сделав более концентрированную сюжетную кампанию. У Ubisoft есть одна традиция — раз в несколько лет они пытаются вернуть в серию стелс, который когда-то находился в центре игрового процесса первых частей. Именно так появилась Mirage, которая подчеркнуто создавалась с идеей «возвращения к корням» — даже сеттинг был снова выбран арабский.
Assassin's Creed Shadows (2025)
Место действия: Япония, XVI век
Главными героями стали куноити Наоэ и чернокожий самурай Ясукэ. Изначально оба героя преследуют собственные интересы, но в какой-то момент исторические события сталкивают их с местными тамплиерами.
Shadows вновь возвращается к формуле «Мифической трилогии» — большой открытый мир, RPG-элементы и упор на дополнительные активности. Главной фишкой этой части стали два очень разных играбельных персонажа. Геймплей за них значительно отличается: ниндзя Наоэ опирается на скрытные убийства, а Ясукэ идет напролом с катаной наперевес.
Assassin's Creed Shadows Claws of Awaji
Место действия: Япония, XVI век
Единственное DLC для игры, после которого поддержка Shadows была прекращена. В Claws of Awaji герои отправляются на остров Авадзи, чтобы найти на нем таинственный артефакт. Сюжет дополнения рассказывает о клане Сандзоку Иппа.
Игроки встретили Claws of Awaji холодно. Некоторые нововведения DLC удостоились похвалы, но сюжет и скудное количество контента стали разочарованием — дополнение можно пройти всего за пару часов.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Место действия: Карибское море, начало XVII века
Долгожданный ремейк четвертой части, который вышел 9 июля. В Resynced разработчики полностью обновили графику и боевую систему, убрали загрузки в открытом мире и вырезали сюжет в современности. Отдельно авторы ремейка подчеркнули, что не стали добавлять в игру элементы RPG из последних частей франшизы.
Зато добавили несколько дополнительных сцен к истории Эдварда Кенуэя, новые возможности в бою, предметы и расширение некоторых механик. Заявляется, что в общей сумме весь новый контент добавит игре шесть часов геймплея. Но самое главное — целых десять новых матросских песен, которые создавались под присмотром композитора оригинальной игры Брайана Тайлера.
Второстепенные игры
Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles (2008)
Первая побочная часть франшизы, выпущенная для мобильных и портативных платформ. Приквел оригинальной Assassin's Creed рассказывал небольшую историю о молодости Альтаира, но ничего нового и важного игра в себе не содержала.
Assassin's Creed: Bloodlines (2009)
Продолжение сюжета первой игры. Альтаир отправляется на Кипр, где снова сталкивается с тамплиером Марией Торп, между ними вспыхивает роман. Bloodlines вышла только на PlayStation Portable и получила крайне прохладный прием.
Assassin's Creed II: Discovery (2009)
Сюжетное продолжение второй части для Nintendo DS и iOS — в формате простенького 2D-платформера. Discovery рассказывала о поездке Эцио в Испанию, которая (неожиданно!) закончилась столкновением с инквизицией.
Assassin's Creed III: Liberation (2012)
Первая «полноценная» игра среди спин-оффов. Изначально выпущена на PlayStation Vita, но позже портирована почти на все актуальные платформы своего времени. Отличается необычным местом действия (французская Луизиана XVIII века), а также первой в серии протагонисткой — Авелиной де Грандпре.
Assassin's Creed: Pirates (2013)
Ответвление четвертой части, выпущенное для мобильных платформ. Разработчики полностью отказались от ассасинов и тамплиеров — в Pirates игрокам доставалась роль обычных пиратов, а весь игровой процесс ограничивался морскими сражениями.
Assassin's Creed: Freedom Cry (2013)
Еще одна относительно масштабная игра, которая тоже выросла из Black Flag. Рассказывала историю Адевале — второстепенного персонажа четвертой части, который приплывал на Гаити ради борьбы с рабством. Изначально представляла из себя DLC, но позже была выпущена как отдельная игра.
Assassin's Creed: Memories (2014)
Очередная мобильная игра, о которой не принято вспоминать. Изначально задуманная как коллекционная карточная игра, в итоге Memories превратилась в странный набор из казуальных мини-игр, кое-как объединенных общей идеей. Не имела особого нарратива, зато содержала типичные для подобных игр ограничения выносливости и повсеместный навязчивый донат.
Assassin's Creed Chronicles (2014–2016)
Сборник из трех 2D-платформеров для PlayStation Vita, позже был портирован на все актуальные платформы того времени. Действие каждой части происходит в своем уникальном историческом сеттинге — в императорском Китае времен династии Мин, в Индии XIX века во время англо-сикхских войн, а также в России вскоре после Октябрьской революции 1917 года.
Chronicles представляют собой любопытный эксперимент в рамках серии — линейные задания с упором на стелс, уникальный визуальный ряд (каждая часть выполнена в своем стиле, основанном на традиционных рисунках соответствующей эпохи), а также хотя бы какое-то жанровое разнообразие. К сожалению, качество геймплея и сценария оставляло желать лучшего.
Assassin's Creed Identity (2014)
Мобильная игра, изначально выпущенная только для рынка в Австралии и Новой Зеландии. Сюжет игры разворачивается в Италии одновременно с сюжетом Brotherhood — игроку предстояло с нуля создать собственного ассасина. Identity стала первой мобильной игрой Assassin's Creed, которая была полностью выполнена от третьего лица, а ее геймплей напоминал основные части серии.
Assassin's Creed Nexus VR (2023)
Первая (и, возможно, последняя) попытка Assassin's Creed найти свое место в мире виртуальной реальности. Вышла для гарнитур Quest 2, Quest Pro и Quest 3. Nexus позволяла игроку примерить на себя роль некоторых предыдущих персонажей серии, при этом весь геймплей разворачивался от первого лица.
Skull & Bones (2024)
Не совсем часть серии, но упоминание в этом списке неслучайно. Изначально идея Skull & Bones родилась после успеха Assassin's Creed IV: Black Flag — и позиционировалась как большая мультиплеерная игра про морские сражения. После многих лет производственного ада (процесс разработки стоил Ubisoft 200 миллионов долларов) все же вышла в 2024-м — и с треском провалилась.
Отмененные и запланированные проекты
Assassin's Creed: Utopia
Отмененная мобильная игра, которую рассчитывали выпустить исключительно на японский рынок. Местом действия снова должна была стать Америка периода начала европейской колониальной экспансии, а ядром геймплея планировалось сделать не экшен и стелс, а постройку собственного города и стратегические сражения за ресурсы. В 2012 году проект был тихо отменен без объяснения причин.
Assassin's Creed: Jade
Еще одна мобильная игра, чей выход был отложен. Действие должно разворачиваться в III веке до н. э. в Древнем Китае. В центре сюжета вновь должна была стоять история о мести, кроме того, в Jade обещали добавить огромные толпы людей и возможность забраться на Великую Китайскую стену. Ожидается, что игра все-таки увидит свет где-то в 2025 году.
Assassin's Creed: Codename Hexe/Neo
Ожидаемое продолжение серии, действие которого будет происходить во времена судебных процессов над ведьмами в Священной Римской империи. Разработчики обещают «одну из самых мрачных частей в серии», а также «нечто совсем иное, чем Shadows». Каких-либо других надежных подробностей об этой части пока нет.
Внутренняя хронология
77 986 год до н. э. — эпоха Ису. Высокоразвитая раса решает создать рабов по своему подобию, в результате чего появляется человеческий вид.
431 год до н. э. — начало событий Assassin's Creed Odyssey.
49 год до н. э. — начало событий Assassin's Creed Origins.
861 год — начало событий Assassin's Creed Mirage.
872 год — начало событий Assassin's Creed Valhalla.
1191 год — начало событий Assassin's Creed.
1476 год — начало событий Assassin's Creed II.
1579 год — начало событий Assassin's Creed Shadows.
1715 год — начало событий Assassin's Creed IV: Black Flag.
1752 год — начало событий Assassin's Creed Rogue.
1754 год — начало событий Assassin's Creed III.
1789 год — начало событий Assassin's Creed Unity.
1868 год — начало событий Assassin's Creed Syndicate.
1937 год — Орден тамплиеров основал публичную компанию Abstergo Industries. Начинается современная временная линия.
2012 год — Abstergo похищает Дезмонда Майлза, первого главного героя современной временной линии серии.
Краткая история серии
История серии началась в 2007 году, когда гейм-дизайнер Патрис Дезиле из Ubisoft Montreal решил освежить новую часть Prince of Persia. Он добавил туда открытый мир, свежего протагониста и историю про секретные сообщества. В итоге получилась самостоятельная игра, которая уже не имела никакого отношения к Prince of Persia.
Год выхода первой Assassin’s Creed был насыщенным — параллельно вышли такие важные хиты, как BioShock, Call of Duty 4: Modern Warfare, The Orange Box (Portal, Team Fortress 2 и Half-Life 2: Episode Two), Crysis, «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля», The Witcher, Mass Effect, Super Mario Galaxy, но новый проект Ubisoft не затерялся на фоне других заметных видеоигр.
Постепенно Assassin’s Creed превратилась в крупнейшую франшизу, которую полюбили и простые игроки, и профессиональные обзорщики. Спрос оставался стабильно высоким, а Ubisoft умудрялась выпускать по одной крупной игре в год. Наладить конвейер удалось благодаря методу параллельной разработки — Ubisoft разбивала команды на отдельные группы, которые вели одновременную работу сразу над несколькими играми серии. Для самых преданных фанатов выходили всякие необязательные дополнения вроде Liberation и Freedom Cry. И хотя мелкие игры серии скорее критиковали, номерные части раз за разом продолжали удивлять и радовать игроков.
Все изменилось после провального релиза Unity, который серьезно ударил по репутации Ubisoft. Стало очевидно, что компания больше не может выдавать по игре в год, а серия нуждается в переосмыслении. После нескольких спорных проектов Ubisoft перепридумала Assassin's Creed заново. Следом за релизом Origins франшиза сменила жанр, превратившись в масштабную экшен-RPG. Не все фанаты приняли перемены, зато франшиза привлекла внимание новичков.
Современную Ubisoft часто критикуют за систему микротранзакций и некоторые исторические коллизии. Особенно досталось последней на данный момент Assassin's Creed Shadows: геймеры в сети критиковали выбор на роль протагониста чернокожего самурая Ясукэ (его достоверность вызывала вопросы); японцы возмущались тем, что одна из дат релиза совпадала с 30-летней годовщиной теракта в токийском метро, а на заднем плане коллекционной фигурки стоят полуразрушенные одноногие ворота-тории из Нагасаки — местная достопримечательность и печальное напоминание о самом трагическом дне в истории Японии.
Assassin’s Creed можно долго ругать за многочисленные проблемы, самоповторы и жадность авторов. Но эта серия познакомила геймеров с эксцентричным маркизом де Садом, разрешила заглянуть за кулисы римского Колизея, позволила самолично поймать Джека-потрошителя. И хотя авторы регулярно оступаются и зачастую отпугивают от Assassin's Creed преданных фанатов, интерес к франшизе остается неизменно высоким.
Другие проекты
Экранизации
С 2016 года Ubisoft и Netflix периодически ведут переговоры о сериальной адаптации Assassin's Creed. Никаких результатов пока нет, но слухи о разных концептах (от игрового сериала до аниме) периодически появляются в медиа.
В том же 2016-м на большие экраны вышло полнометражное «Кредо убийцы» Джастина Курзеля с Майклом Фассбендером и Марион Котияйр. Действие фильма происходит во вселенной видеоигры и считается каноном. Критики разнесли картину (18% положительных рецензий на Rotten Tomatoes), сборы тоже оказались неудовлетворительными (240 миллионов долларов при бюджете в 125 миллионов), поэтому сиквела так и не последовало.
Сериал «Кредо убийцы»
Будущий сериал по франшизе, над которым работают Netflix и Ubisoft. Это часть большого соглашения, в рамках которого еще ожидается анимационный сериал и аниме. Режиссером сериала стал Юхан Ренк, а на главные роли утвердили Тоби Уоллеса, Лолу Петтикрю, Закари Харта и Лору Маркус. Также стоит ожидать Класа Банга, Шона Харриса и Нуми Рапас.
На данный момент по проекту не так уж много информации. Известно, что «Кредо убийцы» станет оригинальной историей, а не пересказом игр. Местом действия будет Римская империя во времена правления Нерона, авторы обещают рассказать сюжет, который затронет темы идентичности, власти и поиска своего места в истории.
В рамках серии успело выйти несколько любопытных короткометражек, которые создавались для продвижения самих игр. Например, 36-минутная Assassin's Creed: Lineage знакомила игроков с миром второй части и семьей Аудиторе, с ней же связана и 8-минутная Assassin's Creed: Ascendance. Эта короткометражка прокладывает небольшой мостик между Assassin's Creed II и Assassin's Creed: Brotherhood, но на большее особо не претендует. Зато 21-минутная Assassin's Creed: Embers давала фанатам нечто новое — картина окончательно завершила сюжетную линию Эцио Аудиторе.
Настольные игры
Франшиза также включает в себя две настольные игры. Рассказать про них, к сожалению, особо нечего. Assassin's Creed: Arena вышла откровенно неудачным и блеклым проектом, который не оценили даже самые преданные фанаты серии. А вот Assassin's Creed: Brotherhood of Venice получилась гораздо интересней — в ней есть сюжет, реиграбельность, качественные миниатюры и не самые скучные правила.
Книги и комиксы
Есть одно направление, в которое Ubisoft решила вложиться основательно. В библиотеку Assassin's Creed входят прямые новеллизации игр и самостоятельные произведения.
Первые кажутся не слишком любопытными, хотя их авторы периодически дополняют или изменяют знакомые события из игр, рассказывают предыстории главных героев или вообще концентрируются на второстепенных персонажах. Всего с 2009 года вышло 17 (!) серий новеллизаций, правда большая часть из них ограничивается одной книгой.
Полностью оригинальных истории меньше — три полноценные литературные серии, один сборник рассказов разных авторов и две книги-игры. Бестселлерами эти истории не стали, но к работе над ними были привлечены более известные писатели — например, канадская фантастка Кейт Хартфилд, а также автор исторических детективов Антон Джилл.
Самые отчаянные фанаты серии Assassin's Creed могут собрать на полках внушительную коллекцию из двенадцати серий комиксов, трех графических романов, двух графических новелл, двух маньхуа, одного вебтуна и четырех манг.
Пожалуй, главным печатным произведением остается Assassin's Creed: Encyclopedia, сборник дополнительных материалов и комментариев создателей. Изначально из него хотели сделать отдельное художественное произведение, но в процессе работы авторы собрали так много информации и концепт-артов, что решили выпустить объемный артбук. На страницах Encyclopedia можно найти много уникальных концептов и дизайнов для ассасинов самых разных исторических эпох. А еще в книге нашлось место для отдельного раздела из фанатских работ. Encyclopedia дважды переиздавалась — в первый раз в нее добавили 120 страниц, посвященных Assassin's Creed III, а последняя версия получила щедрую прибавку почти в 400 новых страниц по мотивам Assassin's Creed IV: Black Flag и одной из книг Assassin's Creed: Brahman.
В каком порядке играть
Огромное количество дополнительного контента, множество сюжетных линий, постоянные прыжки между эпохами, переплетение реальной истории и вымысла — Assassin's Creed далеко не самая простая серия для тех, кто хочет в нее погрузиться, но опоздал на вечеринку. Мы предлагаем четыре опции для тех, кто все же хочет познакомиться с франшизой.
Способ 1. Мне только спросить
Просто запустите ту часть серии, в которой есть интересный вам сеттинг. Любите викторианский Лондон? Тогда попробуйте Assassin's Creed Syndicate. Пересматриваете сериал «Викинги»? Добро пожаловать в Assassin's Creed Valhalla. Мечтаете побывать на средневековом Востоке? В вашем распоряжении первая часть и Mirage. Учтите, что некоторые классические игры серии уже сильно устарели технически и будут смотреться не так красиво, как в момент выхода.
Подводные камни: настоящие поклонники серии будут смотреть на вас с презрением. Зато вы сэкономите уйму свободного времени.
Способ 2. Вершина айсберга
Другой простой способ прикоснуться к Assassin's Creed — начать с современных частей, после концептуальной перезагрузки серии. Попробуйте «Мифическую трилогию» (Origins, Odyssey, Valhalla), а затем переключитесь на новейшую Shadows. Опционально можно запустить Mirage, чтобы получить представление о том, какими ассасины были раньше.
Подводные камни: геймплей и большинство механик в «Мифической трилогии» практически не меняются, при этом каждая игра современной серии страдает гигантоманией — полное прохождение только Odyssey может растянуться на пару сотен часов. Впрочем, выгорания легко можно избежать, если не ставить перед собой цель закрывать каждый квест и метку на карте.
Способ 3. Золотые хиты
Для тех, кто хочет увидеть, на что способна серия и почему у нее столько фанатов. Начните с Assassin’s Creed II (добавьте Brotherhood и Revelations, если вам покажется мало), потом перейдите к Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed IV: Black Flag (по желанию можно пройти Resynced) и Assassin’s Creed Syndicate. После этого выберите одну (или несколько) частей «Мифической трилогии» на свой вкус, а напоследок оставьте Assassin’s Creed Shadows. Если останутся силы и интерес, то включите сюда Assassin’s Creed Rogue — она добавляет нарративу серии больше интересного контекста.
Подводные камни: эта тактика позволит вам понять эволюцию серии без необходимости играть в наиболее спорные части. Правда, детали сквозного сюжета и судьбы некоторых героев, скорее всего, от вас ускользнут.
Способ 4. Прыжок веры
Для тех, кому интересны не только взлеты, но и падения серии. Если вы готовы увидеть эволюцию Assassin's Creed как она есть, то придется ознакомиться со всеми основными частями и сюжетными дополнениями. Двигайтесь по порядку — Assassin’s Creed, Assassin’s Creed II, Brotherhood, Revelations (и дополнение The Lost Archive), Assassin’s Creed III (и дополнение «Тирания короля Вашингтона»), Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed Rogue, Assassin’s Creed Unity (и дополнение Dead Kings), Assassin’s Creed Syndicate (и дополнения The Dreadful Crimes и Jack the Ripper), Assassin’s Creed Origins (и дополнения The Hidden Ones и The Curse of the Pharaohs), Assassin’s Creed Odyssey (и дополнения Legacy of the First Blade и The Fate of Atlantis), Assassin's Creed Valhalla (и все пять сюжетных дополнений), Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed Shadows и Assassin's Creed Black Flag Resynced.
Для самых настырных — добавьте к этому списку Assassin's Creed III: Liberation, Assassin's Creed Freedom Cry, Assassin's Creed Chronicles: China, Assassin's Creed Chronicles: India, Assassin's Creed Chronicles: Russia.
Подводные камни: прохождение всей серии отнимет у вас все свободное время на пару лет, а однотипность многих проектов чревата выгоранием. И, скорее всего, на вас обратят внимание тамплиеры.
Этот материал обновляется по мере выхода новых тайтлов франшизы.
Автор: Андрей Дуванов