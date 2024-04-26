Что такое Assassin's Creed и в каком порядке в нее играть: полный гид по эпической видеоигровой вселенной

Словарик Assassin's Creed

Братство ассасинов — организация, за участников которой предстоит играть чаще всего. Их методы — тайные операции и избирательные убийства. Так ассасины сражаются с тиранией, которую олицетворяет Орден тамплиеров.

Орден тамплиеров — другая секретная организация, заклятые враги ассасинов. Тамплиеры на протяжении многих веков пытаются создать новый мировой порядок, который ограничит человеческие свободы. При этом сценаристы серии пытаются показать орден неоднозначным, а некоторые тамплиеры оказываются скорее положительными персонажами.

Ису — высокоразвитый вид, господствовавший на земле в незапамятные времена. Создатели современного человека, который изначально служил хозяевам в качестве рабской силы. Ису практически целиком вымерли, но оставили после себя мощнейшие артефакты — «Частицы Эдема». Поиск и присвоение этих чудо-частиц — частая цель тамплиеров и ассасинов.

Abstergo Industries — ширма для современных тамплиеров. Официально международная корпорация занимается сферой продвинутых технологий, фармацевтикой, медиа и даже разработкой видеоигр. Изобретатели Анимуса.

Анимус — машина, которая считывает ДНК пользователя, позволяя ему прожить жизнь собственных предков в формате виртуальной реальности. Именно использование этого устройства объясняет наличие современной и исторической сюжетных линий в большинстве крупных игр серии.

Выкидной клинок — отличительное оружие ассасинов и символ серии. Это небольшой нож, спрятанный на запястье, который в любой момент можно быстро выдвинуть для неожиданной атаки. В разных частях получал различные модификации и опции — например, иногда его дополнял встроенный пистолет или багор.

Орлиное зрение — сверхчеловеческая способность, которой обладают члены братства, их потомки и предки. Позволяет увидеть важные объекты, сердцебиение цели или маршруты передвижения противников. Это объясняется тем, что в жилах ассасинов течет кровь Ису.

Кредо ассасина — свод правил и философия братства. Запрещает убийство невинных и требует от ассасинов скрытности. Значение кредо меняется на протяжении серии и сильно зависит от конкретной игры. Высшим принципом братства считается изречение «Ничто не истинно, все дозволено» (его интерпретируют по-разному).

Прыжок веры — фирменный трюк ассасинов, представляющий собой прыжок с огромной высоты в какой-нибудь мягкий материал (сено, листья или вода). Ранее являлся частью посвящения в братство.Ubisoft — французский издатель видеоигр, которому принадлежат права на Assassin's Creed. Ubisoft Montreal — канадский разработчик, одна из внутренних студий Ubisoft, авторы большей части номерных игр серии.